TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 23

Feb 23 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24014.10 NSE 37160.70 ============= TOTAL 61174.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 134.4300 9.0000 2.50 INE140A08SB1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 100.1100 7.0800 893.00 INE804I07P72 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-18 120.7150 9.5000 10.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 26-Apr-18 100.1600 7.7200 750.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.0500 7.6000 500.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 99.9900 8.0100 500.00 INE514E08CL2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.0700 7.4300 250.00 INE667F07BJ3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN 9.30% 08-May-18 100.1600 7.9100 100.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% 22-May-18 100.1100 8.0200 320.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-18 101.1600 10.0000 8.50 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.2500 8.0900 300.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Oct-18 150.0100 8.0800 1000.00 INE019A07399 JSW STEEL LTD 9.67% 23-Dec-18 101.2700 8.3800 912.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 101.7100 8.0000 250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.6200 8.0000 250.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 99.4800 8.4200 500.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.0200 8.0000 1000.00 INE516Q08125 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-19 103.2200 10.6000 10.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 98.2730 8.2000 1000.00 INE651J07309 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS 9.69% 30-Sep-19 100.1884 9.5000 100.00 INE660A07OX3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.62% 16-Dec-19 98.8000 8.3400 300.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 99.4300 8.2200 250.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 102.5700 8.5000 448.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE 8.75% 13-Jan-20 100.8100 8.2500 200.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 103.1600 9.0000 1.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7300 7.7600 700.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 100.7600 8.1900 500.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE 12.00% 31-Jul-20 111.4000 16.5000 1250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 99.1300 7.9000 250.00 INE553U07015 PLATINUM INFRADEVELOPMENT 15.00% 06-Nov-20 100.0000 15.8600 144.60 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.9500 8.3500 250.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.0000 7.7800 1075.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 99.3000 7.7800 770.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION 7.73% 12-Mar-21 100.0000 7.7300 750.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.7600 7.7200 1000.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6800 250.00 INE895D08881 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-21 99.8769 8.3000 50.00 INE895D08907 TATA SONS LIMITED 0.00% 25-Mar-21 100.7300 8.2600 50.00 INE223K07016 LUXORA INFRASTRUCTURE PRIVATE 18.00% 31-Mar-21 100.0000 19.1400 78.00 INE530L07319 EDELWEISS HOUSING FINANCE 0.00% 15-Apr-21 100.2574 8.9000 128.00 INE660A07PK7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 10-May-21 77.5371 8.2500 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 100.6800 8.0500 50.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.6600 8.8800 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.0300 8.9500 250.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.66% 14-Sep-21 100.9000 8.5300 50.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-21 99.8900 8.4800 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 106.0000 6.2500 28.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 98.8200 7.9400 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 97.5700 7.9400 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.4300 7.9500 250.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 96.6100 7.9700 500.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.5600 8.9700 272.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.70% 14-Dec-22 112.2000 9.5300 4.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 103.3300 8.3400 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.60% 22-Mar-23 104.4000 8.4900 10.00 INE732V07013 E HOMES INFRASTRUCTURE 14.00% 31-Mar-23 100.0000 14.7500 50.00 INE774D08LD2 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.70% 24-Apr-23 104.7400 8.5200 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.9200 8.8200 60.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 110.6500 6.1600 158.30 INE117Y07011 UM AUTOCOMP PRIVATE LIMITED 0.00% 29-Feb-24 100.0000 10.4700 435.20 INE641O07086 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.75% 03-May-24 99.9500 8.7400 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.4700 10.3700 6.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.80% 27-Aug-24 114.4300 9.6700 1.50 INE015L07550 EDELWEISS ASSET RECONST 8.85% 11-Sep-24 99.3000 8.9900 100.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-24 98.0800 8.8500 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9400 451.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING 8.40% 06-Feb-25 100.3000 8.3300 6.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.00% 03-Aug-25 104.0400 9.2000 5.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 103.9300 8.6000 3.00 INE556S07384 EAST NORTH INTERCONNECTION 9.25% 30-Jun-26 102.1500 8.8400 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.3600 8.9200 52.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.8000 8.7100 1.00 INE015L07469 EDELWEISS ASSET RECONS 2.00% 28-Mar-27 100.0000 2.0000 234.10 INE015L07501 EDELWEISS ASSET RECONS 2.00% 27-Apr-27 100.0000 2.0100 198.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 95.3500 8.2200 100.00 INE015L07527 EDELWEISS ASSET RECONS 2.00% 28-Aug-27 100.0000 2.0100 491.90 INE558T07024 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.65% 30-Sep-27 100.0000 8.9200 2.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-27 100.8500 9.9500 1.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 99.4000 9.8200 2.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.0000 8.4900 10.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.0000 8.2600 3.00 INE015L07568 EDELWEISS ASSET RECONS 2.00% 20-Nov-27 100.0000 2.0100 194.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 97.3000 8.0500 3.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV 8.75% 08-Dec-27 100.6500 8.6300 134.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 108.2800 6.2200 0.50 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 101.5000 9.9700 1.70 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.42% 01-Feb-28 99.8700 8.4300 12.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 109.3500 6.1800 1.80 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 102.0000 9.5900 0.70 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 98.2100 8.9500 250.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 102.5000 8.7800 199.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.7000 6.1900 10.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 111.0800 6.2000 14.80 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.35% 22-Mar-31 109.8000 6.2500 70.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.2000 9.3100 600.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.4500 9.3800 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3700 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.3300 8.7300 5.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7200 10.7900 5.00 NSE === INE193X18011 EARC TRUST -- 22-Mar-17 100.0000 21.0000 114.70 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.38% 09-Mar-18 100.0433 6.7077 750.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.10% 15-Mar-18 100.0582 6.9174 250.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 10.10% 19-Mar-18 100.1676 7.1157 6.00 INE671H07244 SOBHA LTD 11.25% 03-Apr-18 100.2528 9.2500 92.40 INE671H07285 SOBHA LTD 11.25% 17-Apr-18 100.2801 9.2500 149.30 INE671H07293 SOBHA LTD 11.25% 21-Apr-18 100.2947 9.2500 250.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1597 7.7000 100.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERV INDIA 8.35% 31-Aug-18 99.8951 8.2299 1000.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.71% 20-Oct-18 98.0000 11.9600 6.00 INE915D07QQ4 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 22-Oct-18 121.0222 - 3.50 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 30-Oct-18 150.0147 8.0800 1000.00 INE804I07Q48 ECL FIN LTD NIFTY 30-Oct-18 125.6000 0.0000 0.70 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.6941 7.9500 13.80 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.65% 19-Jan-19 101.2574 8.0849 400.00 INE081A08165 RURAL ELECTRIFICATION CORP RESET 02-May-19 107.6329 9.1000 1.00 INE296A07JF3 BAJAJ FIN LTD 8.79% 10-May-19 100.6019 8.2875 250.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.15% 14-Jun-19 99.5209 8.4940 20.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FIN LTD 7.06% 19-Jun-19 99.5000 7.4500 150.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.00% 06-Sep-19 98.2730 8.2000 1000.00 INE093J07LB0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 09-Sep-19 149.0000 0.0000 0.80 INE651J07309 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS 9.69% 30-Sep-19 100.1884 9.5000 100.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 22-Oct-19 127.5000 0.0000 1.90 INE976I08102 TATA CAPITAL LTD 9.80% 18-Dec-19 101.5500 8.8000 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FIN LTD 10.90% 20-Jan-20 102.6400 9.3000 2.50 INE689L07073 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LTD 8.34% 23-Jan-20 100.0000 8.6041 250.00 INE092T08964 IDFC BANK LTD 8.63% 18-Feb-20 98.2500 9.6300 5.00 INE093J07PH8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 23-Mar-20 119.0000 0.0000 1.60 INE092T08972 IDFC BANK LTD 8.64% 15-Apr-20 98.3700 9.4900 17.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 98.8811 7.8200 100.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.41% 24-May-20 110.4062 6.2080 316.60 INE848E07807 NHPC LTD SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 101.3647 7.8062 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.5119 7.8600 400.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.5119 7.8589 400.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.1088 7.9100 500.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.1088 7.9100 250.00 INE871D07OM3 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.80% 22-Sep-20 98.2000 9.5600 2.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FIN LTD TRAN 8.65% 29-Sep-20 100.9035 8.2050 50.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FIN LTD TRAN 8.65% 29-Sep-20 100.9035 8.2050 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 97.9209 7.8759 250.00 INE087P07089 AVANSE FINANCIAL SERV LTD 8.65% 02-Nov-20 97.9079 9.5306 250.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 97.8777 7.8300 250.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 97.8777 7.8300 250.00 INE246R07046 IDFC INFRA DEBT FUND LTD 8.55% 08-Jan-21 97.5000 9.5500 4.00 INE081A08207 TATA STEEL LTD 9.15% 24-Jan-21 101.9534 8.3500 250.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 98.9738 7.7900 1000.00 INE403D08025 BHARTI TELECOM LTD -- 19-Feb-21 100.1357 8.6000 1000.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6840 2200.00 INE721A07JW5 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 9.25% 18-Mar-21 101.3500 8.7119 2.00 INE895D08881 TATA SONS LTD 8.25% 23-Mar-21 99.8869 8.2923 50.00 INE895D08907 TATA SONS LTD -- 25-Mar-21 100.7343 8.2600 50.00 INE223K07016 LUXORA INFRASTRUCTURE PRIVATE -- 31-Mar-21 100.0000 19.1400 78.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.7330 7.8300 100.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.7330 7.8300 100.00 INE530L07319 EDELWEISS HOUSING FIN LTD -- 15-Apr-21 100.4022 8.8500 128.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.3702 7.8400 150.00 INE093J07UV9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 01-May-21 100.0000 0.0000 137.20 INE093J07UW7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 01-May-21 100.0000 0.0000 117.00 INE660A07PK7 SUNDARAM FIN LTD -- 10-May-21 77.5471 8.2413 50.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 100.7044 8.0400 100.00 INE340A07076 BIRLA CORP LTD 9.15% 18-Aug-21 100.6886 8.8700 100.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 98.8573 9.2535 5.00 INE548V07047 NUVOCO VISTAS CORP LTD 8.66% 14-Sep-21 100.9413 8.5200 100.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-21 99.9233 8.4600 100.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.68% 29-Nov-21 101.5500 8.3500 1.00 INE134E08GT3 POWER FIN CORP LTD 8.55% 09-Dec-21 102.3148 7.8000 750.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 97.5184 7.9300 100.00 INE861G08035 FOOD CORP OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.4469 8.0100 104.00 INE861G08035 FOOD CORP OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.4469 8.0100 100.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 98.8246 7.9400 50.00 INE105N07118 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-22 99.2307 8.6800 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 97.5749 7.9400 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.4284 7.9500 500.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 4.00% 03-Sep-22 164.4151 8.3000 400.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 96.5265 7.9500 250.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 96.5265 7.9500 250.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 96.6146 7.9700 500.00 INE002A08500 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.17% 08-Nov-22 96.7722 8.0000 500.00 INE002A08500 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.17% 08-Nov-22 96.7722 8.0000 500.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 97.9351 7.9700 50.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 97.9351 7.9700 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LTD 9.15% 31-Dec-22 103.8290 8.1450 400.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 103.0069 8.0433 150.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 104.7100 8.5200 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FIN LTD 8.58% 16-May-23 102.4700 8.1500 2.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORP OF INDIA 7.93% 20-May-23 99.4397 8.0473 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.9200 8.8176 60.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FIN CORP 10.70% 11-Sep-23 112.9600 7.9300 2.00 INE804I077P8 ECL FIN LTD 9.00% 09-Jun-24 99.3400 9.1400 120.00 INE015L07550 EDELWEISS ASSET RECONST 8.85% 11-Sep-24 99.3000 8.9700 75.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-24 98.1262 8.8400 150.00 INE540P07236 U.P. INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FIN CORP LTD 8.79% 04-May-30 108.4500 7.8700 8.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-30 101.1752 8.2300 100.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.1302 6.1815 5.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 110.1522 6.2200 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.64% 22-Mar-31 109.9134 6.2125 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.64% 22-Mar-31 109.9134 6.2125 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.9699 6.2079 200.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 93.2700 8.1731 110.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 97.4700 8.4400 120.00 INE134E07570 POWER FIN CORP LTD 7.35% 17-Oct-35 112.1854 6.1865 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 97.3517 11.3000 30.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 10.95% 31-Dec-99 111.3800 8.4700 3.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.6582 10.0000 3.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.2157 10.0000 2.00