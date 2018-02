TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 26

Feb 26 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25697.60 NSE 36303.00 ============= TOTAL 62000.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.70% 13-Mar-18 100.0400 7.2000 250.00 INE013A075E1 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 16-Mar-18 116.9800 9.5000 82.50 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.48% 13-Apr-18 99.9900 8.0000 250.00 INE220B08027 KALPATARU POWER TRANSMISSION 9.55% 20-May-18 100.0800 8.8300 950.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% 22-May-18 100.1100 8.0200 85.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.1100 7.4900 2000.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.0500 7.6600 500.00 INE774D07OZ1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 28-Jun-18 100.0300 8.0500 100.00 INE774D07QP7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 99.8400 8.0500 100.00 INE916DA7IS9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.70% 10-Aug-18 100.0464 8.2000 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.17% 18-Aug-18 100.0200 7.7800 500.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.38% 08-Oct-18 100.0404 8.0500 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.5700 8.0000 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.7400 8.1000 50.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Oct-18 150.0300 8.1000 500.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 99.8800 7.8000 1700.00 INE001A07PW9 HDFC LTD 7.40% 22-Nov-18 99.4000 8.1000 1500.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 30-Nov-18 100.0600 8.1000 200.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LTD 8.75% 30-Jan-19 100.2100 8.4500 150.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 20-Feb-19 100.6300 7.6800 400.00 INE916DA7LF0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 22-Mar-19 115.8500 8.2000 40.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 92.0500 7.9500 9.60 INE733E07CE5 NTPC LTD 7.89% 05-May-19 100.1100 7.8000 350.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.1800 8.2000 500.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.07% 19-Jun-19 99.5200 7.4400 300.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 100.8700 7.8800 50.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.30% 09-Aug-19 99.9900 8.2500 300.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 98.3400 8.1500 50.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.70% 08-Nov-19 100.7200 8.1800 1000.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 17-Jan-20 100.2500 9.3600 0.10 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.90% 20-Jan-20 103.1500 9.0000 0.50 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 99.9900 6.6500 250.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 99.7300 7.8500 1000.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.6800 7.8500 1000.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.6700 7.8500 500.00 INE226K07027 JAWALA REAL ESTATE PRIVATE 12.00% 31-Jul-20 111.4500 16.5000 1250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 97.7000 8.2200 100.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 97.6200 7.8900 500.00 INE296A07QF8 BAJAJ FINANCE LTD 7.45% 10-Dec-20 97.3778 8.5200 500.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.65% 15-Mar-21 99.8800 7.7200 600.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 10-May-21 100.2200 8.2600 250.00 INE828N07032 VADODARA BHARUCH TOLLWAY LTD 10.10% 30-Jun-21 98.4253 10.6600 750.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 106.6600 6.0200 5.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 97.2400 8.9000 12.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LTD 8.55% 20-Sep-22 97.5500 9.2000 250.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 100.4400 8.8200 20.00 INE975G07043 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.10% 03-Feb-23 100.0000 9.1500 470.00 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.99% 23-Feb-23 100.0000 7.9900 250.00 INE732V07013 E HOMES INFRASTRUCTURE 14.00% 31-Mar-23 100.0000 14.0000 50.00 INE774D08LD2 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.70% 24-Apr-23 104.7400 8.5100 100.00 INE165K07035 JHAJJAR POWER LTD 9.91% 28-Apr-23 102.4177 8.7000 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.9200 8.8200 25.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LTD 9.00% 09-Jan-24 99.5000 9.1000 2.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.0000 10.0600 0.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.2400 8.5400 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.0200 10.9500 480.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-25 101.8400 8.2300 500.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 102.3900 8.8100 320.00 INE538L07254 AADHAR HOUSING FINANCE LTD 9.55% 22-Mar-26 101.6000 9.2500 5.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.03% 02-May-26 100.0500 7.9900 1500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.30% 29-Jun-26 103.9700 8.6000 3.00 INE140A07179 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.75% 14-Jul-26 105.6300 8.7500 10.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LTD 8.45% 29-Sep-26 99.8200 8.4600 8.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 113.0500 6.1900 0.20 INE015L07469 EDELWEISS ASSET RECONST 2.00% 28-Mar-27 100.0000 2.0000 234.10 INE015L07501 EDELWEISS ASSET RECONST 2.00% 27-Apr-27 100.0000 2.0100 198.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.85% 03-Aug-27 100.0000 9.8300 550.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 103.0000 9.9800 1.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 100.6000 10.0000 2.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LTD 8.35% 13-Nov-27 99.1000 8.4800 3.00 INE015L07568 EDELWEISS ASSET RECONST 2.00% 20-Nov-27 100.0000 2.0100 194.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 96.6400 8.1500 3.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 97.2500 8.1100 21.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 101.2500 9.9600 2.50 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.2000 8.1900 7.00 INE756I08132 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.45% 21-Feb-28 99.8500 8.4600 19.00 INE660A08BY6 SUNDARAM FINANCE LTD 8.45% 21-Feb-28 99.7900 8.4900 10.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5700 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 116.8700 6.2200 2.50 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.5500 6.1400 17.50 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 109.8900 6.2500 3.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 112.6600 6.1500 17.60 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 104.4000 9.7500 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.5600 8.8600 10.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 12-May-99 99.4100 8.9800 51.00 NSE === INE721A07KQ5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.69% 13-Mar-18 100.0367 7.2000 250.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.48% 13-Apr-18 99.9859 8.0000 250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.30% 27-Apr-18 100.0349 7.6898 1000.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 11-Jun-18 100.9324 7.6250 3.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LTD -- 04-Jul-18 100.1365 7.9500 50.00 INE916DA7IS9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.70% 10-Aug-18 100.0464 8.2000 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.0247 7.7813 500.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LTD -- 30-Aug-18 127.5800 0.0000 0.30 INE804I07N41 ECL FINANCE LTD 0.00% 07-Sep-18 127.5000 0.0000 0.80 INE093J07EW1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Sep-18 151.0000 0.0000 0.70 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.38% 08-Oct-18 100.0404 8.0500 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.5704 7.2099 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.55% 25-Oct-18 100.7398 8.1000 50.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 30-Oct-18 150.0270 8.1000 1000.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LTD NIFTY 30-Oct-18 126.3800 0.0000 1.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 30-Oct-18 150.0270 8.1000 500.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 99.8808 7.8039 1700.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Nov-18 99.4045 8.1000 1500.00 INE093J07GW6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 18-Feb-19 140.3500 0.0000 3.60 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 20-Feb-19 99.4896 8.1000 500.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 93.0470 6.8500 6.80 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-May-19 137.0000 0.0000 1.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 99.1849 8.2000 500.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.06% 19-Jun-19 99.4000 7.5300 850.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.30% 09-Aug-19 99.9850 8.2500 300.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 98.3442 8.1500 50.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.70% 08-Nov-19 100.7238 8.1800 1000.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 98.8046 8.2190 500.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 98.5753 8.3500 300.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 98.5753 8.1938 150.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 98.9738 7.7800 40.00 INE538L07445 AADHAR HOUSING FINANCE LTD 8.58% 23-Jun-20 98.3191 9.3800 100.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 97.7104 8.2100 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 97.6977 8.2200 50.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.40% 14-Sep-20 101.2730 7.8000 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.4237 7.9000 1000.00 INE871D07OM3 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.80% 22-Sep-20 98.2000 9.5700 2.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 97.6237 7.8900 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0820 7.8200 140.00 INE087P07089 AVANSE FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 02-Nov-20 94.6869 11.0000 150.00 INE027E07568 L&T FINANCE LTD 7.65% 13-Nov-20 97.7115 8.6000 50.00 INE027E07568 L&T FINANCE LTD 7.65% 13-Nov-20 97.7115 8.6000 50.00 INE296A07QF8 BAJAJ FINANCE LTD 7.44% 10-Dec-20 97.3778 8.5200 500.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.75% 21-Dec-20 101.1991 8.2600 1000.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.57% 18-Feb-21 98.5073 8.1450 450.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.65% 15-Mar-21 99.8790 7.7300 850.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.7566 7.7900 250.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.65% 15-Mar-21 99.8790 7.7300 250.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.65% 15-Mar-21 99.7222 7.8000 250.00 INE556F08JB6 SIDBI 7.74% 22-Mar-21 100.0000 7.7800 500.00 INE895D08899 TATA SONS LTD 8.25% 24-Mar-21 99.4617 8.4600 260.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.73% 05-Apr-21 99.5120 7.9200 250.00 INE031A08566 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.73% 15-Apr-21 99.6760 7.8500 200.00 INE093J07UR7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 24-Apr-21 100.0000 0.0000 4.50 INE377Y07037 BAJAJ HOUSING FINANCE LTD -- 04-May-21 99.7173 8.2800 230.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION COR 7.18% 21-May-21 98.1790 7.8500 200.00 INE916DA7PO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD -- 27-May-21 77.0312 8.3600 300.00 INE891K07382 AXIS FINANCE LTD -- 27-May-21 99.4922 8.3600 230.00 INE202B07AY9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 10.70% 10-Jun-21 104.6798 8.9500 150.00 INE202B07AY9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 10.70% 10-Jun-21 104.6798 8.9500 150.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-21 100.7478 8.8000 260.60 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.1780 8.4400 50.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LTD 8.90% 09-Sep-21 98.9139 9.2500 5.00 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMP 10.25% 15-Oct-21 102.4180 9.3900 100.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.68% 29-Nov-21 101.8500 8.2500 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION 8.55% 09-Dec-21 102.3248 7.8000 750.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 106.0200 6.2400 10.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 104.0020 8.3500 100.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 104.0020 8.3500 100.00 INE690F08188 WEST BENGAL FINANCIAL CORP 9.52% 02-May-22 99.5000 10.0000 2.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 4.00% 03-Sep-22 164.4351 8.3000 400.00 INE002A08500 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.17% 08-Nov-22 96.7758 8.0000 400.00 INE002A08500 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.17% 08-Nov-22 96.7758 8.0000 400.00 INE975G07043 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS -- 03-Feb-23 100.0000 9.1000 585.00 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.99% 23-Feb-23 100.0000 7.9848 1280.00 INE537P07406 INDIA INFRADEBT LTD 8.37% 28-Feb-23 100.0000 8.3700 150.00 INE031A07873 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.03% 28-Mar-23 103.4942 6.2000 0.50 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 104.7400 8.5082 100.00 INE165K07035 JHAJJAR POWER LTD 9.91% 28-Apr-23 102.4177 8.7000 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.4347 8.9200 35.60 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 101.9600 8.7965 550.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LTD 9.00% 09-Jun-24 99.3000 9.1446 2.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.2369 8.5400 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.5142 11.7000 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.3960 10.6501 5.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 104.7100 8.3593 5.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.4000 9.7900 15.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.57% 21-Dec-24 102.0285 8.1600 2.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-25 100.0000 8.1900 10.00 INE733E07JP6 NTPC LTD SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.0000 8.0600 2.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.00% 03-Aug-25 107.2800 8.6100 8.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 101.3000 9.8351 4.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LTD 9.25% 20-Nov-25 103.4700 8.6000 2.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-25 101.7264 8.2500 550.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-25 101.7264 8.2500 550.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 103.6900 8.5700 1464.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.9600 8.8712 15.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 100.0500 7.9879 1500.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.70% 06-May-26 100.6530 8.5700 15.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 101.4400 9.1300 9.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 103.9700 8.6000 10.50 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 106.0000 8.9300 0.20 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 21-Jul-26 102.2400 8.4462 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 103.0000 8.7600 104.40 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 107.1954 8.2200 21.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LTD 8.45% 29-Sep-26 99.8240 8.4600 4.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LTD 8.85% 02-Nov-26 99.4000 8.9300 1.00 INE015L07469 EDELWEISS ASSET RECONST -- 28-Mar-27 100.0000 22.0000 234.10 INE015L07501 EDELWEISS ASSET RECONST -- 27-Apr-27 100.0000 20.0000 198.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.49% 30-May-27 95.3732 8.2167 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.3600 8.5900 70.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 100.6000 9.9986 2.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LTD 8.35% 13-Nov-27 99.1000 8.4700 3.00 INE015L07568 EDELWEISS ASSET RECONST -- 20-Nov-27 100.0000 23.0000 194.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 96.3169 8.2000 9.00 INE975G07027 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 15-Dec-27 100.2390 9.2500 260.00 INE134E08JI0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.74% 29-Jan-28 99.7985 7.8000 3500.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.2000 8.1900 44.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL 8.90% 16-Feb-28 100.0000 9.0916 54.00 INE756I08132 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.45% 21-Feb-28 99.7979 8.4750 242.00 INE660A08BY6 SUNDARAM FINANCE LTD 8.45% 21-Feb-28 99.6341 8.5000 210.00 INE537P08024 INDIA INFRADEBT LTD 8.45% 18-May-28 99.9000 8.4500 7.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LTD 8.55% -- 97.5506 9.2000 250.00 INE025M15154 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE -- -- 98.8229 9.2500 141.90 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.0289 8.9500 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 98.3448 9.2600 20.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.2449 8.9000 12.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 99.7815 8.8900 7.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.8241 8.9500 5.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-30 102.7000 8.6850 199.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 107.3000 8.1100 1.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 109.7500 6.1500 3.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.0800 6.1866 17.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 109.9800 6.2050 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 93.3500 8.1636 110.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 112.2600 6.1800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com