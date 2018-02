TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 27

Feb 27 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24834.70 NSE 62658.60 ============= TOTAL 87493.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07HS0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.69% 15-Mar-18 100.0500 6.9900 250.00 INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.35% 15-Mar-18 100.0700 7.0900 250.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FIN LTD 0.00% 19-Mar-18 142.2900 9.5000 41.00 INE306N07IA6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.00% 26-Mar-18 100.0800 7.1300 50.00 INE296A07880 BAJAJ FIN LTD 9.40% 16-Apr-18 100.1000 8.0000 50.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PVT LTD 9.15% 30-Apr-18 100.1100 7.8900 650.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.38% 20-May-18 100.0500 7.6500 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FIN LTD 8.31% 22-May-18 100.0300 7.6800 250.00 INE134E08HM6 POWER FIN CORP LTD 8.39% 28-May-18 100.1100 7.4500 500.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.22% 29-May-18 100.2300 7.7500 400.00 INE155A08290 TATA MOTORS LTD 8.13% 18-Jul-18 99.9700 7.8200 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 100.1900 7.7100 500.00 INE581V07014 A B T INVESTMENTS (INDIA) PVT LI 20.00% 31-Aug-18 100.0000 22.0000 358.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 0.00% 30-Oct-18 149.9800 8.1100 2500.00 INE001A07PW9 HDFC LTD 7.40% 22-Nov-18 99.4400 8.0500 500.00 INE756I07AV5 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.68% 01-Mar-19 99.5400 8.1800 750.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FIN LTD 9.76% 08-Mar-19 101.5300 8.1500 100.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.84% 12-Mar-19 100.6400 8.1800 200.00 INE296A07KF1 BAJAJ FIN LTD 8.85% 25-Mar-19 100.6000 8.2200 150.00 INE516Q08117 ASIRVAD MICRO FIN PVT LTD 12.80% 01-Apr-19 102.0000 11.2500 1.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS PVT LI 9.25% 31-May-19 100.0000 9.2300 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 101.3400 7.8400 750.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FIN LTD 7.07% 19-Jun-19 99.4100 7.5300 1700.00 INE516Q08125 ASIRVAD MICRO FIN PVT LTD 12.80% 01-Jul-19 102.4400 11.2500 1.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 100.9300 7.6800 450.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.80% 06-Oct-19 100.7100 8.2500 5.00 INE121A07MV4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.20% 24-Oct-19 99.4400 8.5300 50.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FIN LTD 8.70% 08-Nov-19 100.6900 8.2000 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.80% 11-Nov-19 99.3500 8.1900 500.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERV LTD 15.60% 11-May-20 103.8800 12.2500 2.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FIN LTD 7.77% 17-Jun-20 98.4800 8.5000 400.00 INE556F08IW4 SIDBI 7.09% 19-Jun-20 99.4700 7.9000 3450.00 INE756I07BH2 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.80% 29-Jun-20 98.6100 8.4500 500.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 111.7000 11.4200 1.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5300 8.1500 750.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FIN LTD 9.60% 07-Mar-21 103.6800 8.1700 50.00 INE217K07661 RELIANCE HOME FIN LTD 9.00% 16-Mar-21 99.1900 9.3000 100.00 INE466V07018 MANTRI METALLICS PVT. LTD. 10.00% 02-Nov-21 100.0000 13.0000 322.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% 23-Dec-21 98.8400 9.8400 150.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FIN LTD 9.05% 03-Jan-22 98.9900 9.3500 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 106.7500 6.1500 25.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 97.2500 8.8700 17.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 96.4700 8.0100 139.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 101.0000 8.8300 17.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.70% 14-Dec-22 111.1700 9.6500 2.00 INE975G07043 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.10% 03-Feb-23 102.1200 8.8500 200.00 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.99% 23-Feb-23 100.0000 7.9800 250.00 INE537P07406 INDIA INFRADEBT LTD 8.37% 28-Feb-23 100.0000 8.3700 400.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.0700 7.7400 400.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.6500 8.8700 5.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 97.0400 8.2600 25.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.0300 8.2600 36.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 13-Jan-24 111.0100 6.2100 250.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.0000 10.5100 35.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 107.2900 9.2000 515.00 INE540P07236 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 18-Oct-24 99.6800 10.1800 150.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 99.1900 8.3800 50.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 99.7300 10.1600 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 99.4000 9.0700 17.00 INE540P07251 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-26 101.0000 9.9100 1.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 98.3600 9.0500 50.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORP OF INDIA 7.20% 09-Aug-27 92.3100 8.4000 50.00 INE015L07527 EDELWEISS ASSET RECONST 2.00% 28-Aug-27 100.0000 2.0100 491.90 INE752E07MB0 POWER GRID CORP OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 103.2600 8.4100 50.00 INE134E08JG4 POWER FIN CORP LTD. 7.65% 22-Nov-27 95.1100 8.3900 17.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 110.2700 6.1100 11.50 INE134E07364 POWER FIN CORP LTD 7.04% 28-Mar-28 105.8800 6.2300 0.50 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FIN CORP 7.28% 21-Dec-30 108.3700 6.3000 28.20 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.2600 6.2100 13.30 INE557F07199 NATIONAL HOUSING BANK 8.90% 24-Mar-34 124.0700 6.2300 0.40 INE134E07570 POWER FIN CORP 7.35% 17-Oct-35 112.6600 6.1500 32.40 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% 31-Dec-50 99.8800 9.2300 600.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 106.3400 9.5000 2.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-98 99.0200 9.0400 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 106.1500 9.5500 300.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 104.1600 7.0100 20.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 100.0000 10.9100 715.00 INE112A08036 CORP BANK 9.23% 31-Dec-99 100.3400 9.1100 415.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% 31-Dec-99 100.2800 9.2300 300.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 107.1500 9.4200 2.00 NSE === INE756I07AV5 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.68% 01-Mar-18 99.5353 8.1800 750.00 INE093J07BT3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 15-Mar-18 158.7000 0.0000 15.00 INE093J07BV9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 15-Mar-18 172.7000 0.0000 5.00 INE093J07BS5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 15-Mar-18 151.4000 0.0000 4.50 INE093J07BW7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 20-Mar-18 155.6000 0.0000 42.50 INE093J07CD5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 09-Apr-18 167.0000 0.0000 2.50 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.48% 13-Apr-18 99.9860 8.0000 250.00 INE093J07CI4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 13-Apr-18 171.1000 0.0000 2.50 INE296A07880 BAJAJ FIN LTD 9.40% 16-Apr-18 100.0969 8.0000 50.00 INE093J07CG8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 19-Apr-18 157.9000 0.0000 1.30 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 04-May-18 155.9000 0.0000 12.50 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 12-May-18 191.5000 0.0000 12.00 INE093J07CP9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 17-May-18 155.3000 0.0000 9.50 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.2039 7.4400 50.00 INE134E08HM6 POWER FIN CORP LTD. 8.39% 28-May-18 100.1069 7.4777 500.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 08-Jun-18 176.8000 0.0000 17.50 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 08-Jun-18 189.8000 0.0000 4.50 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 11-Jun-18 100.9207 7.7500 1500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 99.7984 7.7500 750.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Jun-18 153.8000 0.0000 2.50 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 99.7984 7.7500 750.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LTD -- 04-Jul-18 100.0727 8.1799 450.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LTD -- 04-Jul-18 100.0727 8.1800 450.00 INE093J07DE1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 08-Jul-18 168.6000 0.0000 2.50 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 28-Jul-18 162.1000 0.0000 5.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.40% 03-Aug-18 100.1598 7.6501 1750.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 7.40% 24-Aug-18 99.4218 8.3249 100.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-Aug-18 186.0000 0.0000 4.50 INE033L07FH1 TATA CAPITAL HOUSING FIN LTD 8.16% 31-Aug-18 99.7647 8.3101 250.00 INE306N07IN9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.16% 31-Aug-18 99.7647 8.3101 250.00 INE033L07FH1 TATA CAPITAL HOUSING FIN LTD 8.16% 31-Aug-18 99.7647 8.3100 250.00 INE306N07IN9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.16% 31-Aug-18 99.7647 8.3100 250.00 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Sep-18 160.5000 0.0000 10.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Sep-18 154.4000 0.0000 9.50 INE742F07403 ADANI PORTS AND SPECIAL ECO 9.05% 18-Sep-18 100.4712 8.0800 1500.00 INE093J07EW1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 22-Sep-18 152.2000 0.0000 0.70 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 27-Sep-18 150.0000 0.0000 7.50 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 27-Sep-18 160.0000 0.0000 7.50 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.60% 28-Sep-18 100.1154 8.1000 450.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FIN LTD 7.72% 08-Oct-18 99.6023 8.1600 500.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FIN LTD 7.72% 08-Oct-18 99.6023 8.1600 500.00 INE093J07EI0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 10-Oct-18 155.3000 0.0000 3.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 12-Oct-18 99.4492 8.2000 50.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 30-Oct-18 149.9793 8.1500 2500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.40% 22-Nov-18 99.3984 8.1100 750.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.33% 11-Dec-18 99.3305 8.1100 2000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.33% 11-Dec-18 99.3146 8.1300 250.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 6.96% 28-Dec-18 99.0310 8.1100 500.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 15-Jan-19 100.3015 8.2000 2.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.49% 25-Jan-19 99.4285 8.1100 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 101.6700 7.6801 750.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 101.6700 7.6800 750.00 INE093J07GW6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 18-Feb-19 140.3500 0.0000 7.20 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.4804 8.1100 1400.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FIN LTD 9.76% 08-Mar-19 101.5348 8.1500 650.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FIN LTD 9.76% 08-Mar-19 101.5348 8.1500 650.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.83% 12-Mar-19 100.6442 8.1800 200.00 INE915D07XY4 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 20-Mar-19 107.2549 - 60.00 INE296A07KF1 BAJAJ FIN LTD 8.85% 25-Mar-19 100.6184 8.1992 450.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 93.0470 6.8500 22.80 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 99.6102 8.3000 1200.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-May-19 140.1000 0.0000 1.00 INE093J07JI9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Jun-19 149.5000 0.0000 2.50 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.80% 22-Jun-19 100.0000 8.8000 2.00 INE093J07JR0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 29-Jun-19 146.4000 0.0000 10.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 100.9332 7.6800 450.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.80% 06-Oct-19 100.8400 8.1500 5.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 101.6721 7.8464 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 101.6721 7.8450 500.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Oct-19 137.7000 0.0000 5.00 INE093J07LV8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Oct-19 144.6000 0.0000 3.50 INE115A07GB0 LIC HOUSING FIN LTD 8.70% 08-Nov-19 100.6914 8.2000 1250.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FIN LTD 8.70% 08-Nov-19 100.6914 8.2000 1250.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 101.5895 8.4000 500.00 INE915D07XT4 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 30-Jan-20 109.4472 - 5.00 INE092T08964 IDFC BANK LTD 8.63% 18-Feb-20 99.0800 9.1549 5.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 120.00 INE093J07PY3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 13-Apr-20 121.6000 0.0000 2.50 INE092T08972 IDFC BANK LTD 8.64% 15-Apr-20 98.9700 9.1596 17.00 INE093J07QC7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 20-Apr-20 118.6000 0.0000 10.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 98.9469 7.8000 40.00 INE027E07410 L&T FIN LTD -- 08-May-20 98.4274 8.6000 150.00 INE027E07410 L&T FIN LTD -- 08-May-20 98.4274 8.6000 150.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FIN LTD 7.77% 17-Jun-20 98.4779 8.5000 400.00 INE556F08IW4 SIDBI 7.09% 19-Jun-20 99.4687 7.9000 3450.00 INE027E07469 L&T FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 98.4012 8.6000 150.00 INE027E07469 L&T FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 98.4012 8.6000 150.00 INE572E09460 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 14-Jul-20 98.3528 8.3800 100.00 INE572E09460 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 14-Jul-20 98.3528 8.3800 100.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.20% 01-Sep-20 97.7625 8.1900 100.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 4.00% 03-Sep-20 157.5755 8.2216 998.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.4561 7.8850 2000.00 INE087P07089 AVANSE FINANCIAL SERV LTD 8.65% 02-Nov-20 101.4419 8.0000 250.00 INE027E07568 L&T FIN LTD 7.65% 13-Nov-20 97.7132 8.6000 150.00 INE027E07568 L&T FIN LTD 7.65% 13-Nov-20 97.7132 8.6000 150.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 21-Dec-20 101.4561 8.1500 1000.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 12-Feb-21 101.4787 8.1623 550.00 INE403D08025 BHARTI TELECOM LTD -- 19-Feb-21 100.1810 8.6000 900.00 INE003S07205 RENEW POWER VENTURES PVT LTD 9.60% 25-Feb-21 100.0000 9.9500 9000.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5326 8.1500 750.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5436 8.1423 360.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FIN LTD. 9.60% 07-Mar-21 103.6838 8.1638 50.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 08-Mar-21 101.4926 8.1624 150.00 INE134E08JJ8 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 12-Mar-21 99.5951 7.8800 250.00 INE134E08JJ8 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 12-Mar-21 99.6134 7.8731 500.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 15-Mar-21 99.8971 7.7231 500.00 INE217K07661 RELIANCE HOME FIN LTD 9.00% 16-Mar-21 99.1944 9.3000 100.00 INE895D08873 TATA SONS LTD 8.25% 20-Mar-21 99.4677 8.4522 800.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.5993 7.8800 50.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.4059 7.8229 750.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 98.6509 7.9300 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.1441 8.4500 70.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 100.6360 8.5000 2.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 100.9600 8.1300 5.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FIN LTD 9.05% 03-Jan-22 98.9939 9.3500 100.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERV LTD 7.80% 18-Jul-22 97.4500 8.5000 1.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 96.4217 7.9800 500.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FIN LTD 9.30% 14-Sep-22 103.5511 8.3000 200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FIN LTD 9.15% 14-Sep-22 100.0000 9.1500 1.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FIN LTD 9.30% 14-Sep-22 103.5511 8.3000 200.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 96.5807 7.9800 500.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FIN LTD 7.85% 16-Dec-22 98.5200 8.2184 200.00 INE975G07043 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 03-Feb-23 100.0000 9.1000 100.00 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.99% 23-Feb-23 100.0000 7.9846 350.00 INE537P07406 INDIA INFRADEBT LTD 8.37% 28-Feb-23 100.2000 8.3139 15.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 100.0000 9.3000 6.00 INE235P07845 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.19% 30-May-23 99.2400 8.3789 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.4000 8.9300 2.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 101.7800 8.8000 1.10 INE540P07228 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-23 100.0000 10.1200 82.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 13-Jan-24 111.0050 6.2081 250.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 110.2711 6.1600 638.40 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.8957 9.9000 10.00 INE540P07236 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-24 100.0000 10.1200 82.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.57% 21-Dec-24 102.2000 8.1300 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 102.0798 8.5750 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 99.1884 8.3800 50.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-25 100.2500 8.1500 10.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 97.2689 8.6800 15.00 INE134E08GY3 POWER FIN CORP LTD 8.20% 10-Mar-25 100.0308 8.1900 100.00 INE134E08GY3 POWER FIN CORP LTD 8.20% 10-Mar-25 100.0308 8.1900 100.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1200 82.00 INE540P07160 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 13-Mar-26 100.0000 8.7500 7.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.9600 8.8711 6.50 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.70% 06-May-26 100.7600 8.5600 15.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.7305 8.4300 150.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.30% 29-Jun-26 103.5200 8.6684 7.00 INE134E08DU8 POWER FIN CORP LTD 9.45% 01-Sep-26 107.4900 8.1730 21.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 99.7200 9.0300 7.00 INE540P07251 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-26 100.0000 10.1200 82.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LTD 8.85% 02-Nov-26 99.5000 8.9100 1.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 94.6819 8.3865 100.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 94.6819 8.4049 100.00 INE134E08IR3 POWER FIN CORP LTD. 7.18% 20-Jan-27 93.6653 8.3575 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.4780 6.2000 1.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 99.7611 8.5798 60.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 112.9722 6.2000 3.00 INE105N07480 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Mar-27 100.8800 8.8169 14.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 99.0000 8.1500 2.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-27 99.7162 8.4300 150.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 95.4900 8.1954 100.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 98.6300 9.0000 100.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 99.0823 8.6500 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 92.9926 8.4000 200.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 92.9926 8.4000 200.00 INE296A08847 BAJAJ FIN LTD 8.15% 22-Jun-27 97.7029 8.5000 4.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 95.5500 8.3900 11.70 INE752E07OG5 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 92.3086 8.3950 50.00 INE015L07527 EDELWEISS ASSET RECONST -- 28-Aug-27 100.0000 21.0000 491.90 INE540P07269 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-27 100.0000 10.1200 332.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-27 103.2618 8.4048 50.00 INE601U08010 TATA MOTORS FIN LTD 8.35% 13-Nov-27 98.9000 8.5000 3.00 INE134E08JG4 POWER FIN CORP LTD. 7.65% 22-Nov-27 96.5000 8.1759 9.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION 9.37% 30-Nov-27 100.1808 9.3287 270.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 96.7500 8.1831 220.00 INE975G07027 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 15-Dec-27 99.5107 9.4000 510.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 102.1000 7.7200 7.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL 8.90% 16-Feb-28 100.0600 9.0800 54.00 INE660A08BY6 SUNDARAM FIN LTD 8.45% 21-Feb-28 99.6289 8.5000 250.00 INE756I08132 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.45% 21-Feb-28 99.9100 8.4600 114.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-28 99.8604 8.4050 50.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.40% 27-May-28 99.8604 8.4048 50.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD SR- 9.20% PERPETUAL 99.9109 9.2150 650.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FIN CORP. LTD. 9.85% PERPETUAL 100.0100 9.8200 550.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.5000 8.8273 29.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERV LTD 11.50% PERPETUAL 107.3336 10.2500 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 100.5172 10.7100 10.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD SR- 9.20% PERPETUAL 99.9109 9.2150 150.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 110.1522 6.2200 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 98.9500 10.1700 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 99.5000 10.8200 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com