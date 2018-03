TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 28

Feb 28 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 32271.10 NSE 48969.20 ============= TOTAL 81240.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07719 INDIA INFOLINE FIN LTD 0.00% 19-Mar-18 142.3300 9.5000 2.00 INE296A07LD4 BAJAJ FIN LTD 8.48% 27-Apr-18 100.0000 7.9100 250.00 INE134E08HM6 POWER FIN CORP LTD 8.39% 28-May-18 100.1000 7.4700 4843.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FIN LTD 8.34% 28-May-18 100.0300 7.7200 900.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.22% 29-May-18 100.2300 7.7500 459.00 INE121A07LX2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.30% 30-May-18 100.0900 8.7400 1500.00 INE121A07LV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 30-May-18 100.1200 8.1000 1000.00 INE121A07LZ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.30% 30-May-18 100.1126 8.1000 500.00 INE296A07LM5 BAJAJ FIN LTD 8.45% 19-Jul-18 99.9700 8.1000 300.00 INE916DA7IS9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.70% 10-Aug-18 100.0500 8.1800 100.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5100 8.1000 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 99.9500 8.1000 250.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 0.00% 30-Oct-18 150.0100 8.1500 1000.00 INE296A07IF5 BAJAJ FIN LTD 8.50% 30-Oct-18 100.0900 8.1200 100.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 99.9200 7.7500 500.00 INE001A07PW9 HDFC LTD 7.40% 22-Nov-18 99.4100 8.0900 750.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0400 8.1300 850.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.03% 14-Feb-19 99.8200 8.2000 250.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.4600 8.1300 2000.00 INE774D07QX1 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 99.6100 8.2000 220.00 INE756I07AV5 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.68% 01-Mar-19 99.5700 8.1500 750.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.84% 12-Mar-19 100.6800 8.1500 200.00 INE134E08GX5 POWER FIN CORP LTD 8.36% 26-Feb-20 100.7600 7.9300 50.00 INE027E07469 LNT FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 98.4000 8.6000 50.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD 7.50% 17-Sep-20 99.0900 7.9200 1500.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 12-Feb-21 101.5400 8.1500 56.00 INE003S07205 RENEW POWER VENTURES PVT LTD 9.60% 25-Feb-21 100.0013 9.9500 50.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FIN LTD 8.60% 26-Feb-21 100.9800 8.2100 185.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5300 8.1500 30.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.6500 7.8300 300.00 INE556F08JB6 SIDBI 7.74% 22-Mar-21 100.0000 7.7400 250.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD 7.73% 05-Apr-21 100.0000 7.7300 60.00 INE377Y07037 BAJAJ HOUSING FIN LTD 0.00% 04-May-21 100.1500 8.1500 149.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 101.2700 8.0300 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.00% 23-Feb-22 106.0800 6.2200 4.60 INE528G08030 YES BANK LTD 10.00% 14-Mar-22 97.7199 9.6000 100.00 INE038A07258 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 103.6700 8.4500 50.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 27-Jun-22 103.6700 8.8200 150.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 97.3500 8.8700 5.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 99.5800 9.0800 5053.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% 31-Dec-22 99.9900 9.9100 30.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.4400 8.8600 60.50 INE248U07749 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 15-Dec-23 105.7100 4.7200 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.1000 10.1100 7.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.1900 8.5500 50.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.80% 27-Aug-24 115.8500 9.4000 1.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 99.8500 9.0100 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8500 9.1800 3680.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 15-Nov-24 97.2800 8.5200 5.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 500.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LTD 8.67% 03-Jan-25 102.8400 8.1000 1.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 103.1300 9.5000 140.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FIN LTD 8.25% 23-Oct-25 99.8400 8.2600 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.4600 8.8500 100.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 27-Nov-26 109.2200 7.3300 10.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 04-Dec-26 107.0400 5.6900 40.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 08-Dec-26 106.8800 5.6000 60.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 10-Dec-26 107.3100 6.0100 30.00 INE248U07863 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 18-Jan-27 104.8700 4.3700 40.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.3600 6.1900 100.00 INE134E07208 POWER FIN CORP LTD 8.30% 01-Feb-27 113.8700 6.2200 1.00 INE248U07889 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 05-Feb-27 107.0100 6.6400 32.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 112.8900 6.1600 22.40 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 113.0500 6.2100 16.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 99.1000 9.8300 4.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 103.5000 9.9000 1.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 96.6500 8.1300 3.00 INE112A08044 CORP BANK 8.02% 14-Nov-27 96.8000 8.8600 124.00 INE381Y08011 INDIAFIRST LIFE INSURANCE 8.57% 03-Jan-28 99.4400 8.7000 115.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE 9.25% 04-Jan-28 100.0000 9.3700 780.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 109.5900 6.1900 1.00 INE756I08132 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.45% 21-Feb-28 99.7000 8.4700 29.00 INE660A08BY6 SUNDARAM FIN LTD 8.45% 21-Feb-28 99.6900 8.4900 10.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5700 1.30 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 116.9200 6.2200 4.40 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.63% 26-Mar-29 119.2400 6.1700 1.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 108.6600 6.2600 100.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 110.1500 6.2200 31.40 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.35% 22-Mar-31 109.6500 6.2300 53.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% 31-Dec-50 99.9600 9.2000 150.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.8300 10.6000 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3400 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 12-May-99 99.4100 9.0000 300.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 106.1500 9.5500 150.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 104.1600 7.0100 20.00 INE112A08036 CORP BANK 9.23% 31-Dec-99 100.1100 9.1800 480.00 INE428A08093 ALLAHABAD BANK 10.00% 31-Dec-99 98.8500 10.2900 30.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1100 9.5000 5.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7200 10.6300 4.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4800 2.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 31-Dec-99 114.2500 9.6500 0.50 NSE === INE115A07GV8 LIC HOUSING FIN LTD 0.00% 20-Mar-18 127.7383 6.7006 90.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LTD 10.05% 23-Mar-18 100.0929 8.5397 200.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.0183 7.3200 250.00 INE296A07LD4 BAJAJ FIN LTD 8.48% 27-Apr-18 100.0024 7.9100 250.00 INE134E08HM6 POWER FIN CORP LTD. 8.39% 28-May-18 100.0996 7.5000 3500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FIN LTD 8.34% 28-May-18 100.0471 7.6601 150.00 INE121A07LV6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 30-May-18 100.1170 8.1000 50.00 INE114A07901 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.35% 09-Jun-18 99.8780 8.3000 110.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.0749 7.5700 2000.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 11-Jun-18 100.9058 7.7650 1000.00 INE005A11AT0 ICICI DEC 2001 N.A. 23-Jun-18 97.2640 9.2000 1.20 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.7599 9.5200 280.00 INE918K07813 EDELWEISS FIN & INVESTMENTS -- 17-Jul-18 160.3660 0.0000 5.00 INE958G07BP1 RELIGARE FINVEST LTD 10.45% 18-Jul-18 100.0000 10.4000 500.00 INE296A07LM5 BAJAJ FIN LTD 8.45% 19-Jul-18 99.9732 8.1001 400.00 INE093J07DS1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 06-Sep-18 185.9630 0.0000 2.50 INE008A08Q07 IDBI BANK LTD 11.00% 26-Sep-18 98.0000 14.1000 8.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5108 8.1000 50.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 99.9471 8.1000 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 99.9471 8.1000 500.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 30-Oct-18 150.0111 8.1500 1000.00 INE296A07IF5 BAJAJ FIN LTD 8.50% 30-Oct-18 100.0943 8.1200 100.00 INE804I07Q48 ECL FIN LTD NIFTY 30-Oct-18 125.8000 0.0000 0.60 INE005A11655 ICICI OT99 N.A. 31-Oct-18 94.2640 9.2000 0.50 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 99.9161 7.7500 1900.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.35% 30-Nov-18 100.0359 8.1300 850.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.33% 11-Dec-18 99.3380 8.1000 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.33% 11-Dec-18 99.3380 8.1699 1000.00 INE915D07RE8 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 23-Jan-19 132.0755 - 2.50 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.03% 14-Feb-19 99.8248 8.2000 250.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.4623 8.1300 2000.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.78% 20-Feb-19 99.6065 8.2000 100.00 INE121A07LQ6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.90% 11-Mar-19 100.4640 8.4000 500.00 INE121A07LQ6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.90% 11-Mar-19 100.4640 8.3997 500.00 INE556F09569 SIDBI 7.98% 26-Mar-19 100.1724 7.8200 300.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 100.3026 7.7349 250.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORP OF INDIA 9.47% 31-Mar-19 101.1385 8.3000 37.50 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 99.6134 8.3000 800.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FIN LTD 7.08% 23-Apr-19 98.8382 8.1800 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.0248 7.7800 100.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.63% 17-Jun-19 100.3571 8.2684 100.00 INE848E07799 NHPC LTD SR-T STRRP 8.50% 14-Jul-19 100.8861 7.7350 100.00 INE296A07LN3 BAJAJ FIN LTD 8.48% 19-Jul-19 100.1872 8.2678 100.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 30-Jul-19 99.8677 7.7684 200.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 16-Aug-19 100.4661 8.6758 50.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.00% 06-Sep-19 98.2813 8.2000 250.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.86% 13-Sep-19 100.6028 8.3671 150.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.80% 06-Oct-19 101.0593 8.0000 5.00 INE008A08S39 IDBI BANK LTD RESET 29-Jan-20 93.2000 13.4800 10.00 INE657N07241 EDELWEISS COMMODITIES SERV 8.50% 31-Jan-20 99.9095 8.6672 330.00 INE092T08964 IDFC BANK LTD 8.63% 18-Feb-20 100.4851 8.3500 40.00 INE134E08GX5 POWER FIN CORP LTD 8.36% 26-Feb-20 100.7274 7.9504 40.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.87% 08-Mar-20 101.7790 7.8800 25.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.73% 23-Mar-20 97.9555 7.8400 20.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.78% 24-Mar-20 99.1933 8.2000 500.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.78% 24-Mar-20 99.1933 8.2000 500.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 98.8818 7.8300 30.00 INE027E07410 L&T FIN LTD -- 08-May-20 98.4299 8.6000 150.00 INE027E07410 L&T FIN LTD -- 08-May-20 98.4299 8.6000 150.00 INE027E07469 L&T FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 98.4032 8.6000 50.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 22-Jun-20 103.2611 8.4200 500.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 22-Jun-20 103.2611 8.4200 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 98.5300 8.2800 500.00 INE134E08IZ6 POWER FIN CORP LTD. 7.46% 05-Jul-20 98.9942 7.9408 200.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORP OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 101.5769 7.8361 150.00 INE572E09460 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 14-Jul-20 98.3626 8.3800 120.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.20% 01-Sep-20 97.4655 8.3300 150.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.20% 01-Sep-20 97.4655 8.3300 150.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LTD 11.00% 09-Sep-20 100.9606 10.2290 8.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERV LTD 8.95% 15-Sep-20 102.1735 7.9356 50.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.0915 7.9200 1500.00 INE087P07089 AVANSE FINANCIAL SERV LTD 8.65% 02-Nov-20 101.4401 8.0000 200.00 INE296A07QF8 BAJAJ FIN LTD 7.44% 10-Dec-20 97.4992 8.4700 250.00 INE296A07QF8 BAJAJ FIN LTD 7.44% 10-Dec-20 97.5166 8.4618 500.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FIN LTD 8.50% 05-Jan-21 100.5265 8.2600 250.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FIN LTD 8.50% 05-Jan-21 100.5265 8.2600 250.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FIN LTD 7.88% 28-Jan-21 99.1313 8.2100 150.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FIN LTD 7.88% 28-Jan-21 99.1313 8.2100 150.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 99.2984 7.7894 68.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 12-Feb-21 101.3801 8.2100 250.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 12-Feb-21 101.3801 8.2100 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-21 101.5198 8.5584 905.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FIN LTD 7.57% 18-Feb-21 98.2240 8.2700 100.00 INE403D08025 BHARTI TELECOM LTD -- 19-Feb-21 100.2036 8.6000 600.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MAN 8.19% 23-Feb-21 100.7156 7.9100 67.00 INE657N07480 EDELWEISS COMMODITIES SERV -- 26-Feb-21 100.0000 8.9500 1500.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FIN LTD 8.60% 26-Feb-21 100.9753 8.2100 185.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FIN LTD. 9.60% 07-Mar-21 103.5251 8.2307 50.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 08-Mar-21 101.1793 8.2822 230.00 INE134E08JJ8 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 12-Mar-21 99.5951 7.8800 500.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 15-Mar-21 99.7478 7.7800 1140.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.6525 7.8300 740.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 100.4162 8.5577 165.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 15-Mar-21 99.7478 7.7800 650.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.6179 7.8427 250.00 INE895D08873 TATA SONS LTD 8.25% 20-Mar-21 99.4416 8.4621 210.00 INE895D08881 TATA SONS LTD 8.25% 23-Mar-21 99.4869 8.4528 68.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 05-Apr-21 100.0000 7.7300 240.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.4320 7.9500 114.00 INE377Y07029 BAJAJ HOUSING FIN LTD -- 06-Apr-21 100.1248 8.2800 67.00 INE031A08566 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.73% 15-Apr-21 99.6318 7.8674 68.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.3525 7.8500 68.00 INE891K07358 AXIS FIN LTD -- 27-Apr-21 99.8302 8.3400 30.00 INE134E08925 POWER FIN CORP LTD. 8.85% 31-May-21 100.4300 8.6700 1.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 100.6132 8.0717 380.00 INE039A09NJ7 IFCI LTD 10.50% 01-Aug-21 97.5000 11.3700 6.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 97.6000 11.0000 6.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 100.6560 8.5000 2.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 97.6344 7.9900 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 97.6344 7.9900 250.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.90% 21-Nov-21 98.0000 10.1300 15.00 INE540P07129 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-22 101.4500 8.2600 11.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LTD 0.00% 21-Mar-22 163.8400 8.7500 1.80 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 99.1000 9.8000 39.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 103.6677 8.4450 100.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 103.7627 8.4450 100.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LTD 7.90% 31-Oct-22 98.0429 8.4000 15.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-22 101.3700 8.6400 1.00 INE523E08NH8 L T FIN LTD 9.80% 21-Dec-22 104.6300 8.5700 2.00 INE238A08344 AXIS BANK LTD 9.15% 31-Dec-22 103.8450 8.1400 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LTD 9.15% 31-Dec-22 103.8450 8.1397 200.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 15-Jan-23 99.8000 8.3426 1.30 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.99% 23-Feb-23 100.0000 7.9850 450.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORP OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.0000 8.0500 2.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 98.0000 9.9700 5.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERV LTD 9.60% 22-Mar-23 104.2500 8.5200 2.00 INE235P07845 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.19% 30-May-23 99.2400 8.3792 300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.3069 8.9500 8.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 101.1148 8.9578 50.00 INE752E07HX4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-23 103.4200 8.0500 1.30 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 101.8099 10.5500 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.1874 8.5500 50.00 INE296A08714 BAJAJ FIN LTD 10.15% 19-Sep-24 107.7000 8.5356 4.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 99.8490 9.0052 100.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 15-Nov-24 97.1267 8.5500 5.00 INE134E08GV9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Dec-24 102.6700 8.1200 4.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORP OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 100.2500 8.1500 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 100.5500 8.1200 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 14-Feb-25 103.2500 8.5800 4.00 INE039A09LG7 IFCI LTD 9.55% 05-Mar-25 94.0000 10.8100 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 100.9100 8.1200 2.00 INE134E08HD5 POWER FIN CORP LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.3800 8.1200 1.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FIN LTD 8.50% 29-Aug-25 100.1505 8.4500 250.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FIN LTD 8.50% 29-Aug-25 100.1505 8.4500 250.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1028 180.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FIN LTD 8.25% 23-Oct-25 99.6171 8.3000 3.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.0000 8.1000 5.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 102.1700 8.8500 10.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.9044 8.4000 300.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-26 99.9044 8.4000 50.00 INE296A08771 BAJAJ FIN LTD SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.6500 8.5500 16.00 INE296A08789 BAJAJ FIN LTD 8.85% 21-Jul-26 101.8200 8.5168 42.00 INE134E08DS2 POWER FIN CORP LTD 9.46% 01-Aug-26 106.1128 8.3967 100.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FIN LTD 8.92% 04-Aug-26 101.2676 8.6800 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.4900 8.8500 30.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 16-Aug-26 101.1900 8.8700 1.20 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 99.4700 9.0692 10.00 INE296A08805 BAJAJ FIN LTD 8.45% 29-Sep-26 99.1700 8.5700 50.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.52% 07-Nov-26 94.9525 8.3500 100.00 INE134E08IR3 POWER FIN CORP LTD. 7.18% 20-Jan-27 94.8780 8.1507 100.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 113.9182 6.2100 50.00 INE134E08IT9 POWER FIN CORP LTD. 7.60% 20-Feb-27 96.0183 8.4000 103.00 INE134E08IT9 POWER FIN CORP LTD. 7.60% 20-Feb-27 96.0183 8.4000 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 113.4742 6.2000 5.40 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INS -- 25-May-27 100.8000 8.6900 5.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.0298 8.3800 200.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-27 100.0298 8.3800 100.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 99.1023 8.6500 2.00 INE296A08847 BAJAJ FIN LTD 8.15% 22-Jun-27 98.1500 8.4800 8.00 INE197P07128 A. K. INE601U08010 TATA MOTORS FIN LTD 8.35% 13-Nov-27 98.6755 8.5400 10.00 INE112A08044 CORP BANK 8.02% 14-Nov-27 98.8600 8.1799 33.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 30-Nov-27 99.2500 9.8500 1.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 96.6402 8.2000 220.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD 9.25% 04-Jan-28 97.7000 9.6100 265.00 INE244L08034 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 05-Jan-28 98.8244 8.6200 12.00 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERV LTD -- 01-Feb-28 99.5500 8.4800 10.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL 8.90% 16-Feb-28 100.1400 9.6840 2.00 INE756I08132 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.45% 21-Feb-28 99.6879 8.4915 56.00 INE660A08BY6 SUNDARAM FIN LTD 8.45% 21-Feb-28 99.5000 8.5200 18.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-28 99.8604 8.4050 50.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% -- 96.8000 10.2000 300.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 108.9285 6.2300 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 98.7500 10.2700 4.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 97.7335 8.4000 100.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 97.7335 8.4000 100.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 31-Dec-99 99.5817 9.0842 2500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 100.8459 10.5309 160.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 14.00% 31-Dec-99 112.6648 9.2766 2.00 INE528G09053 YES BANK LTD 10.25% 31-Dec-99 101.0634 9.1128 150.00 INE528G09046 YES BANK LTD 10.25% 31-Dec-99 101.0150 9.1048 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.3180 8.9437 1000.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 99.4120 9.0000 300.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 97.9829 9.7903 200.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.4497 8.9895 150.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.3500 8.8700 5.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 96.9372 8.9950 26.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange