TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 5

Feb 5 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25101.80 NSE 59686.50 ============= TOTAL 84788.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A072D0 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 23-Feb-18 112.0800 0.0000 20.00 INE013A073D8 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 23-Feb-18 117.8900 0.0000 20.00 INE013A077D9 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 26-Feb-18 112.7230 0.0000 50.00 INE804I07L92 ECL FIN LTD 0.00% 26-Feb-18 121.2300 9.5000 3.00 INE013A078D7 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 27-Feb-18 116.8100 9.8300 19.50 INE909H07CU0 TATA MOTORS FIN LTD 0.00% 30-Mar-18 116.2400 7.3500 27.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FIN PRIVATE LTD 8.40% 20-Sep-18 99.9200 8.4000 50.00 INE013A074Q8 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 29-Mar-19 100.0000 0.0000 168.40 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 31-May-19 100.1700 7.9000 2000.00 INE134E08GF2 POWER FIN CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.0500 7.8800 150.00 INE848E07AE5 NHPC LTD 6.91% 15-Sep-19 98.9900 7.5600 150.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 108.5100 11.0300 7.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.7000 7.7000 1000.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.6000 7.8000 250.00 INE020B08955 REC 8.36% 22-Sep-20 101.3700 7.7600 50.00 INE020B08AN6 REC 6.99% 31-Dec-20 98.1200 7.7200 1350.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 99.4500 7.7300 500.00 INE895D08907 TATA SONS LTD 0.00% 25-Mar-21 100.3300 8.2500 2150.00 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.6900 7.7200 500.00 INE020B08AO4 REC 7.18% 21-May-21 98.4700 7.7200 500.00 INE514E08FD2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 27-May-21 100.7700 7.7000 2000.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.40% 27-May-21 101.7500 7.7500 300.00 INE632U07017 LOGIX SOFT-TEL PRIVATE LTD 12.00% 26-Jul-21 120.0000 12.0000 3002.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 98.8700 7.8500 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 21-Dec-21 98.1700 7.7500 2000.00 INE134E08IN2 POWER FIN CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.0100 7.8700 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 97.9500 7.7800 1550.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FIN LTD 7.95% 24-Mar-22 99.6100 8.0500 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 105.9300 6.2500 0.10 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 98.3000 0.0000 2.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.3000 2.9800 9.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 101.0200 8.7900 25.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 98.2700 7.8800 1300.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 103.4500 7.9700 600.00 INE134E07356 POWER FIN CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 102.6600 6.2500 0.10 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.6400 8.4600 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 96.0200 10.9600 467.00 INE134E08CV8 POWER FIN CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 103.7200 8.2300 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6000 200.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.0900 10.0900 788.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-27 100.7300 8.6200 500.00 INE053F07AB5 IRFC LTD 7.27% 15-Jun-27 94.5400 8.1200 200.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE 9.25% 04-Jan-28 100.1400 9.2200 85.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 100.2500 10.0100 0.50 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 7.36% 22-Jan-28 108.0900 6.2400 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPO 8.46% 29-Aug-28 116.8700 6.2200 7.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.40% 18-Feb-29 116.9700 6.2200 6.20 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-29 101.3600 8.9000 50.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 24-Apr-31 101.3600 8.9000 160.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-32 101.3500 8.9000 180.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 98.4400 8.0600 450.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.5600 8.8700 10.00 INE121H08149 IL FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.80% 31-Dec-99 98.6300 9.0100 400.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LTD 8.60% 31-Dec-99 99.8500 8.6100 203.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORPORATION LI 10.75% 31-Dec-99 104.0000 10.0000 200.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 31-Dec-99 110.3300 10.5000 40.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 113.9500 9.0500 1.00 NSE === INE445L08185 NABHA POWER LTD 8.95% 09-Apr-18 100.2900 7.1003 140.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 24-May-18 190.0360 0.0000 2.50 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Jun-18 153.2810 0.0000 7.50 INE296A07HA8 BAJAJ FIN LTD -- 19-Jun-18 125.5120 7.7500 95.00 INE134E08HB9 POWER FIN CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.4758 7.1001 150.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 28-Jul-18 161.4880 0.0000 2.50 INE013A07M21 RELIANCE CAPITAL LTD -- 16-Aug-18 139.0000 0.0000 4.50 INE915D07RT6 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 16-Aug-18 140.9746 - 15.50 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-Aug-18 185.3670 0.0000 4.50 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 27-Aug-18 185.1890 0.0000 7.50 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Sep-18 153.8430 0.0000 9.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FIN LTD 7.06% 15-Oct-18 99.2654 8.1186 500.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FIN LTD 7.06% 15-Oct-18 99.2654 8.0200 500.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FIN LTD 6.92% 15-Nov-18 99.1060 8.0200 500.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FIN LTD 6.92% 15-Nov-18 99.1060 8.0200 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.49% 25-Jan-19 99.4709 8.0600 1500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.49% 25-Jan-19 99.4709 8.0600 1500.00 INE572E09221 PNB HOUSING FIN LTD 9.53% 31-Jan-19 99.7200 10.0700 2.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 99.5619 8.2500 250.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.5889 7.9800 50.00 INE134E07513 POWER FIN CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.8553 7.7900 40.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.65% 20-Mar-19 99.5278 8.0800 1000.00 INE134E08IF8 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.1459 7.7750 2000.00 INE134E08IF8 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.1459 7.7749 2000.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 31-May-19 100.1740 7.9000 2000.00 INE134E08GF2 POWER FIN CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.0467 7.8800 150.00 INE774D07PO2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 02-Sep-19 99.5615 8.3049 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LTD 8.47% 14-Sep-19 100.3684 8.3800 300.00 INE848E07AE5 NHPC LTD 6.91% 15-Sep-19 98.9949 7.5600 450.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.80% 06-Oct-19 99.8500 8.8500 2.00 INE121A07MX0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.20% 24-Oct-19 99.5585 8.4450 500.00 INE528G08147 YES BANK LTD 9.65% 22-Jan-20 100.2300 9.5100 1.00 INE027E07444 L&T FIN LTD 7.85% 09-Jun-20 98.5809 8.5000 100.00 INE027E07444 L&T FIN LTD 7.85% 09-Jun-20 98.5809 8.5000 100.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 98.7824 8.4202 250.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.20% 27-Jul-20 98.9788 8.6400 75.00 INE738C07069 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LTD 7.90% 31-Jul-20 98.0002 8.7800 100.00 INE333L07037 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD 9.50% 11-Sep-20 106.4367 10.2600 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.6012 7.8000 2500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.6012 7.8000 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 101.3725 7.7600 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0588 7.8000 2250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0588 7.8000 2000.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FIN LTD 8.88% 13-Oct-20 99.1000 9.2400 2.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 2000.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.07% 24-Dec-20 98.0935 7.8000 1750.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.07% 24-Dec-20 98.2499 7.7368 200.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.1244 7.7200 1350.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.1296 7.7200 50.00 INE134E08DL7 POWER FIN CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 102.7662 7.8900 150.00 INE733E07EP7 NTPC LTD 8.93% 19-Jan-21 103.1173 7.7000 20.00 INE700A07030 JUBILANT LIFE SCIENCES LTD 8.65% 27-Jan-21 98.2407 9.5500 100.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 99.4476 7.7300 220.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FIN LTD 7.57% 18-Feb-21 98.4962 8.1463 650.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FIN LTD 7.57% 18-Feb-21 98.4962 8.1463 650.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 08-Mar-21 101.3973 8.2000 100.00 INE895D08907 TATA SONS LTD -- 25-Mar-21 100.3262 8.2500 450.00 INE134E08DM5 POWER FIN CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 103.4268 7.9000 40.00 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.6899 7.7200 1550.00 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.6803 7.7237 350.00 INE020B08AO4 REC 7.18% 21-May-21 98.4730 7.7250 1000.00 INE020B08AO4 REC 7.18% 21-May-21 98.4861 7.7200 500.00 INE514E08FD2 EXIM -- 27-May-21 100.7862 7.6930 2000.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION 8.40% 27-May-21 101.7487 7.7500 300.00 INE733E07KB4 NTPC LTD SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.0472 7.7000 50.00 INE733E07KB4 NTPC LTD SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.0472 7.7000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FIN CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 103.6000 8.3200 1.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 95.9584 7.8200 1250.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 98.8687 7.8500 250.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.3460 7.7500 1000.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.1902 7.8000 500.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 97.8617 7.7969 600.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 97.8617 7.7969 600.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 98.1715 7.7500 2000.00 INE134E08IN2 POWER FIN CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.1414 7.8300 1000.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 97.9489 7.7900 1550.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FIN LTD 7.95% 24-Mar-22 99.3018 8.1400 250.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 104.2854 8.2800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 104.2854 8.2800 100.00 INE936D07125 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.60% 27-May-22 97.3270 8.3500 350.00 INE936D07133 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Aug-22 97.2620 8.3700 150.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.8691 7.8200 750.00 INE105N07399 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-22 100.9475 8.7000 5.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FIN LTD 7.45% 17-Oct-22 97.5387 8.0800 250.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 98.2704 7.8800 1600.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 15-Dec-22 99.4500 9.7200 150.00 INE523E08NH8 L T FIN LTD 9.80% 21-Dec-22 104.5529 8.6000 50.00 INE936D07141 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.65% 29-Dec-22 97.1499 8.3700 200.00 INE871D07QZ0 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 19-Jan-23 99.8000 8.3400 9.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.83% 25-Mar-23 103.4498 7.9700 600.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FIN LTD 8.89% 25-Apr-23 103.0509 8.1300 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FIN LTD 8.37% 21-May-23 100.8285 8.1500 150.00 INE268A07152 SESA STERLITE LTD 9.17% 04-Jul-23 100.3244 7.9200 500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.6443 8.4600 100.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 7.80% 01-Sep-24 97.6979 8.2500 6.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-24 100.2564 10.0454 160.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.25% 27-Dec-24 101.4900 8.9400 30.00 INE733E07JP6 NTPC LTD SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.5500 7.9465 0.50 INE134E08CV8 POWER FIN CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 103.7233 8.2250 50.00 INE733E07JR2 NTPC LTD 7.11% 05-Oct-25 105.0365 6.2500 0.30 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.2000 8.5400 6.60 INE660A08BW0 SUNDARAM FIN LTD 8.45% 07-Jun-27 99.7200 8.4800 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 94.5561 8.1167 400.00 INE296A08847 BAJAJ FIN LTD 8.15% 22-Jun-27 98.4700 8.3700 30.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 95.8290 7.8200 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.35% 08-Sep-27 98.7300 8.5300 4.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 100.3324 10.0465 300.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 101.0000 9.1000 6.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 97.4800 8.0700 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 108.0851 6.2500 0.60 INE660A08BX8 SUNDARAM FIN LTD SR-Q-21 8.45% 19-Jan-28 100.0100 8.4400 250.00 INE134E08JI0 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.74% 29-Jan-28 100.0000 7.7400 4000.00 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERVICES LTD -- 01-Feb-28 100.0000 8.4144 682.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-29 103.0100 8.7000 50.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 98.2330 8.0800 450.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.5629 9.0200 185.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 96.7000 8.1400 25.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.8500 8.7200 10.00 INE093J07BT3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- -- 157.9900 0.0000 5.50 INE093J07DM4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- -- 171.8190 0.0000 2.50 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.9000 11.0000 1.00 INE039A09MC4 IFCI LTD 9.75% 13-Jul-30 98.5000 9.9500 1.00 INE134E08DJ1 POWER FIN CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 106.1000 8.2600 2.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.7041 6.0162 50.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.7680 6.1600 7.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-31 103.0100 8.7000 160.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.3153 7.9300 700.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-32 103.0100 8.7000 180.00 INE261F08980 NABARD 7.99% 02-Feb-33 100.7218 8.0700 350.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.6311 6.1800 24.00 INE733E07JT8 NTPC LTD 7.37% 05-Oct-35 111.7955 6.2400 1.00 INE241O07ER6 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD SR -- -- 102.1881 8.0000 250.00 INE241O07ES4 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD SR -- -- 101.0070 8.0000 250.00 INE241O07ET2 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD SR -- -- 101.0070 8.0000 250.00 INE241O07EU0 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD SR -- -- 101.0070 8.0000 250.00 INE241O07EV8 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD SR -- -- 101.0070 8.0000 250.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com