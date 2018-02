TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 6

Feb 6 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 28024.80 NSE 56675.60 ============= TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.75% 23-Feb-18 100.0100 6.9000 1000.00 INE804I07L92 ECL FINANCE LTD 0.00% 26-Feb-18 121.2600 9.5000 13.00 INE556F09460 SIDBI 8.20% 09-Mar-18 100.1000 6.4800 1100.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 133.8900 9.0000 2.50 INE296A07FG9 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Mar-18 128.2000 7.1200 175.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 31-May-18 100.0000 8.1500 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 100.2800 7.6000 250.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 22-Aug-18 99.9000 7.9000 1500.00 INE020B07HX2 REC 9.24% 17-Oct-18 100.9400 7.6000 1850.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 101.0900 7.6100 1000.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.1500 7.5800 15.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 20-Feb-19 99.6800 7.8900 50.00 INE053F07850 IRFC 8.33% 26-Mar-19 100.7700 7.6000 821.00 INE848E07AE5 NHPC LTD 6.91% 15-Sep-19 98.9200 7.6100 150.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 98.9900 8.0500 100.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERV LTD 15.60% 11-May-20 108.9100 11.0000 2.00 INE027E07444 LNT FINANCE LTD 7.85% 09-Jun-20 98.5826 8.5000 50.00 INE020B08AI6 REC 7.42% 17-Jun-20 99.2500 7.7800 1.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LTD 7.84% 29-Jun-20 99.2000 8.2200 100.00 INE205A07030 VEDANTA LTD 9.45% 17-Aug-20 102.1900 8.0000 1000.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 112.0600 11.3400 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.1500 7.7600 1000.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0200 7.3300 4000.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.07% 24-Dec-20 98.1000 7.8000 50.00 INE020B08AN6 REC 6.99% 31-Dec-20 98.1600 7.7100 1350.00 INE923L07118 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.25% 31-Dec-20 99.6600 8.1000 610.00 INE895D08899 TATA SONS LTD 8.25% 24-Mar-21 100.0100 8.2500 600.00 INE895D08907 TATA SONS LTD 0.00% 25-Mar-21 100.3500 8.2400 100.00 INE572E09585 PNB HOUSING FINANCE LTD 0.00% 06-Apr-21 100.1285 8.1200 250.00 INE514E08FD2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 27-May-21 100.7900 7.6900 630.00 INE296A07LR4 BAJAJ FINANCE LTD 8.36% 10-Aug-21 100.0900 8.2900 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.1800 8.9000 3750.00 INE296A07NB4 BAJAJ FINANCE LTD 7.65% 21-Oct-21 97.6448 8.3900 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 102.0000 10.9900 1.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 96.7400 7.7000 500.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LTD 10.90% 11-Dec-21 100.0000 11.4500 3.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 106.6800 6.2400 26.50 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 106.0600 6.2500 19.20 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.2100 7.8200 500.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 24-Mar-22 99.5800 8.0600 250.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 7.85% 15-Apr-22 98.3000 8.3500 250.00 INE752E07KT6 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-22 100.3800 7.8000 50.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LTD 8.73% 14-Jun-22 101.7600 8.2100 2.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 102.5000 9.9900 20.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.6400 7.8800 500.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 101.0200 8.7200 10.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 97.3600 7.7800 750.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 109.6900 6.2500 4.40 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 108.6500 6.6200 4.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.7100 10.6000 5.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORK 11.50% 21-Jun-24 103.0000 11.1300 1.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LTD 9.38% 12-Sep-24 105.6100 8.2300 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.4000 10.9400 454.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LTD 8.67% 03-Jan-25 102.2100 8.2300 1.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 109.9800 9.3000 10.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LTD 8.70% 23-Jun-25 102.5100 8.2200 2.00 INE906B07EH2 NHAI' 7.39% 11-Jan-26 108.2500 6.0500 0.10 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6000 160.00 INE906B07EM2 NHAI 7.04% 09-Mar-26 105.1100 6.2100 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.6100 8.4500 2.00 INE053F07892 IRFC 7.29% 22-Mar-26 105.1300 6.2100 3.10 INE248U07772 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 17-Dec-26 105.2080 4.6000 60.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.8100 8.5200 8.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING 7.85% 20-Sep-27 100.0000 7.5400 0.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV 8.75% 08-Dec-27 100.9500 8.5900 15.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PVT LTD 9.25% 04-Jan-28 99.1900 9.2700 610.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 101.2500 10.0300 0.60 INE134E08JI0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.74% 29-Jan-28 100.0000 7.7400 550.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.2500 0.1000 253.00 INE126D08063 RELIANCE COMMERCIAL FINANC 9.40% 02-Feb-28 100.0000 9.3900 20.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 0.50 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 117.1800 6.2500 3.30 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 117.4600 6.2500 30.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 110.2900 6.2100 8.90 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.3200 6.2100 8.70 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% 31-Dec-50 100.1700 9.1300 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 12-May-99 99.5600 8.9500 750.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT 12.50% 31-Dec-99 102.0000 11.8000 1.00 NSE === INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.0459 6.3039 10.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.74% 23-Feb-18 100.0148 6.9000 1000.00 INE020B07DE1 REC 9.07% 28-Feb-18 100.1633 6.1996 132.00 INE093J07BP1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 02-Mar-18 156.7100 0.0000 2.50 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.1882 6.3403 102.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 8.77% 13-Mar-18 100.1837 6.3399 24.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LTD -- 15-Mar-18 117.8962 7.2000 800.00 INE556F09502 SIDBI 8.27% 20-Mar-18 100.1662 6.3503 153.00 INE093J07CJ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Mar-18 183.2840 0.0000 5.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.84% 29-Mar-18 100.2780 6.3498 5.00 INE445L08185 NABHA POWER LTD 8.95% 09-Apr-18 100.1200 7.9000 140.00 INE093J07CD5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 09-Apr-18 166.4650 0.0000 5.00 INE895D08568 TATA SONS LTD 8.85% 02-May-18 100.0327 8.1500 100.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 31-May-18 100.0040 8.1500 50.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 11-Jun-18 101.0908 7.6500 1350.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 11-Jun-18 101.0908 7.6500 350.00 INE296A07HA8 BAJAJ FINANCE LTD -- 19-Jun-18 125.1900 8.4000 95.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 175.3310 0.0000 2.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION 6.90% 16-Jul-18 99.5825 7.5914 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION 8.40% 19-Jul-18 100.1850 7.8500 150.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 28-Jul-18 161.4880 0.0000 2.50 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 100.2806 7.6000 250.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 22-Aug-18 99.9017 7.9000 1500.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Aug-18 185.3670 0.0000 2.50 INE093J07DS1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Sep-18 184.5980 0.0000 17.00 INE093J07IA8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 155.6500 0.0000 2.50 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 99.6855 7.5300 250.00 INE020B07HX2 REC 9.24% 17-Oct-18 100.9380 7.6000 1850.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 7.76% 23-Nov-18 99.5794 8.1933 1000.00 INE053F09FU0 IRFC 8.55% 15-Jan-19 99.9200 8.8200 4.00 INE572O07BN9 ECAP EQUITIES LTD -- 07-Feb-19 100.0000 9.0000 250.00 INE053F07850 IRFC 8.33% 26-Mar-19 100.7691 7.6000 100.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.62% 28-Mar-19 99.3901 8.2297 2000.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 101.7730 8.0000 100.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 101.7730 8.0000 100.00 INE134E08IC5 PFC 7.85% 15-Apr-19 100.0644 7.7500 150.00 INE134E08IC5 PFC 7.85% 15-Apr-19 100.0644 7.7500 150.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 10-May-19 139.6000 0.0000 0.40 INE134E08IF8 PFC 7.95% 13-May-19 100.1750 7.7500 2700.00 INE134E08IF8 PFC 7.95% 13-May-19 100.1750 7.7500 2700.00 INE071G08908 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD -- 25-Jun-19 100.0000 8.0500 100.00 INE657N07217 EDELWEISS COMMODITIES SERV 9.70% 28-Jun-19 101.0579 8.8019 160.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 19-Jul-19 151.2200 0.0000 10.00 INE020B07ER1 REC 8.72% 04-Sep-19 100.5800 8.2500 1.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 98.5191 7.9900 50.00 INE848E07AE5 NHPC LTD 6.91% 15-Sep-19 98.9239 7.6100 150.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.80% 29-Sep-19 101.3353 7.8500 10.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 98.8885 8.1491 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 98.8885 8.1500 50.00 INE093J07NS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Dec-19 126.0000 0.0000 3.00 INE093J07PH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Mar-20 115.0000 0.0000 2.50 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LTD 7.88% 27-Mar-20 99.1987 8.3050 13.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION 8.70% 14-May-20 101.5300 7.8937 11.00 INE027E07444 L&T FINANCE LTD 7.85% 09-Jun-20 98.5826 8.5000 50.00 INE612J07152 REPCO HOME FINANCE LTD 8.05% 03-Aug-20 98.7125 8.6000 100.00 INE205A07030 VEDANTA LTD 9.45% 17-Aug-20 102.1882 8.4000 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0588 7.8000 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0588 7.8000 250.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 10.50% 10-Nov-20 97.0000 11.7900 2.00 INE246R07020 IDFC INFRA DEBT FUND LTD 8.65% 20-Nov-20 98.4500 9.2800 3.00 INE246R07038 IDFC INFRA DEBT FUND LTD 8.64% 01-Dec-20 98.4000 9.2900 2.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 2000.00 INE020B08AN6 REC 6.99% 31-Dec-20 98.1594 7.7063 2700.00 INE923L07118 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.25% 31-Dec-20 99.6585 8.1000 610.00 INE556F08IZ7 SIDBI -- 28-Jan-21 99.4510 7.6000 6000.00 INE556F08IZ7 SIDBI -- 28-Jan-21 99.4510 7.2019 6000.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.57% 18-Feb-21 98.6154 8.1000 50.00 INE895D08899 TATA SONS LTD 8.25% 24-Mar-21 100.0114 8.2500 50.00 INE093J07UM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 13-Apr-21 100.0000 0.0000 156.30 INE093J07UL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 13-Apr-21 100.0000 0.0000 89.80 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.7440 7.7000 772.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 100.7940 7.6900 1630.00 INE752E07MN5 PGC 8.40% 27-May-21 101.8326 7.7200 100.00 INE296A07LR4 BAJAJ FINANCE LTD 8.36% 10-Aug-21 100.1129 8.2866 500.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 98.8693 7.8500 640.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 98.8693 7.8500 500.00 INE134E08IJ0 PFC 7.47% 16-Sep-21 98.9113 7.8000 250.00 INE134E08IJ0 PFC 7.47% 16-Sep-21 98.9113 7.8000 250.00 INE296A07NB4 BAJAJ FINANCE LTD 7.65% 21-Oct-21 97.6448 8.3900 50.00 INE053F07942 IRFC 6.70% 24-Nov-21 96.7619 7.7000 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.0142 7.7700 2000.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.2052 7.8200 1000.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 24-Mar-22 99.3873 8.1150 250.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 7.85% 15-Apr-22 98.3000 8.3500 250.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.65% 19-Apr-22 97.2500 12.3500 2.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.93% 20-May-22 100.3791 7.8000 50.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.43% 20-Jun-22 97.2849 8.1700 250.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.43% 20-Jun-22 97.2849 8.1700 250.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.6500 9.0000 2.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.6504 7.8800 800.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.6604 7.8773 300.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 96.8609 7.8500 250.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 96.8609 7.8500 200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.9083 7.6800 2.00 INE452O07047 FUTURE LIFESTYLE FASHIONS LTD SR 8.70% 09-Nov-22 98.5068 9.3000 1250.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 15-Dec-22 99.4500 9.7200 50.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 104.5929 8.5899 50.00 INE483A09260 CENTRAL BANK OF INDIA 9.90% 11-Aug-23 102.0000 9.4100 2.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 100.5000 11.7000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.8945 9.7000 6.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERV LTD 7.80% 01-Sep-24 97.7000 8.2456 6.00 INE008A08R63 IDBI BANK LTD RESET 25-Sep-24 98.5000 9.9700 2.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.7500 8.8300 2.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 12-Dec-24 100.3907 7.9200 250.00 INE556S07327 EAST-NORTH INTERCONNECTION 9.10% 31-Dec-24 99.9117 9.1040 60.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 1.00 INE691A09177 UCO BANK RESET 25-Mar-25 98.0000 9.9600 2.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-25 98.3619 8.5200 19.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 97.7500 9.8300 5.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.0200 10.1007 250.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 99.1000 10.9000 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 113.3693 6.2200 6.50 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANC 8.35% 08-Sep-27 98.7300 8.5300 4.00 INE134E08JG4 PFC 7.65% 22-Nov-27 97.2000 8.0600 33.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 97.6000 8.0500 1.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.45% 19-Jan-28 99.6552 8.4950 25.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.1500 8.2100 87.00 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 108.2061 6.2100 30.00 INE053F07595 IRFC 7.04% 23-Mar-28 107.2100 6.0604 6.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-29 103.0100 8.7000 100.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 97.8969 8.1200 150.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 96.7000 8.1400 25.00 INE093J07LX4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- -- 137.5300 0.0000 8.60 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 97.8969 8.1200 150.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-31 103.0100 8.7000 320.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-32 103.0100 8.7000 360.00 INE261F08980 NABARD 7.99% 02-Feb-33 100.0000 8.1493 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 94.5000 11.9600 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.1816 8.9000 3850.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 99.5643 8.9500 750.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.1816 8.9000 100.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.5248 9.9937 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.5700 10.1500 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 102.2500 10.3900 2.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.8065 8.9516 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.7100 11.0000 1.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 101.1500 8.5600 14.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.0000 10.1950 60.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com