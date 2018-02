TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 7

Feb 7 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19998.10 NSE 48299.90 ============= TOTAL 68298.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F07801 IRFC 7.28% 21-Dec-30 108.4000 6.3000 1.00 INE906B07EL4 NHAI 7.39% 18-Feb-31 109.4400 6.3000 10.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 109.4600 6.3000 3.30 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 109.4600 6.3000 2.40 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 101.3400 9.7800 2.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 24-Apr-31 103.5200 8.5500 108.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.3200 7.9300 250.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 96.1700 8.1500 399.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 96.5900 8.1500 250.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 108.2000 8.7200 4.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.7500 9.3300 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 98.1900 10.5300 75.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 12-May-99 99.5700 8.9500 1000.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% 31-Dec-99 100.0500 0.0000 300.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 101.4700 11.5000 10.00 INE013A078D7 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 27-Feb-18 116.8900 9.5000 27.50 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.40% 30-May-18 101.0700 8.2200 90.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 99.7700 7.7600 50.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 8.62% 02-Aug-18 100.1000 8.0500 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 100.9300 7.6000 300.00 INE134E08HZ8 POWER FIN CORP LTD 8.00% 22-Oct-18 100.1200 7.6400 50.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FIN LTD 7.76% 23-Nov-18 99.6400 8.1100 1000.00 INE916DA7PL9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.11% 29-Jan-19 99.9300 8.1000 250.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 7.63% 28-Mar-19 99.4519 8.1700 2000.00 INE896L07348 INDO STAR CAPITAL FIN LTD 9.95% 05-Jun-19 101.3238 8.8000 100.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SER LTD 7.78% 25-Oct-19 99.3700 8.1500 200.00 INE205A07048 VEDANTA LTD 8.70% 20-Apr-20 100.6200 8.4000 250.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SER LTD 15.60% 11-May-20 108.9000 11.0000 2.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 07-Jul-20 98.4900 8.1800 1000.00 INE069I07207 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.50% 21-Aug-20 102.5700 10.2500 1.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.7900 7.7400 1250.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 111.8800 11.4100 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2900 7.7400 1000.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0100 7.3300 4000.00 INE556F08IX2 SIDBI 7.08% 21-Dec-20 98.3300 7.7300 140.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FIN LTD 7.57% 18-Feb-21 98.4500 8.1600 68.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.75% 04-Mar-21 101.5500 8.1400 10.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-21 100.8900 8.1000 330.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.6600 7.7300 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.9300 8.6500 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.2400 7.7200 1100.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 100.0000 8.8700 251.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 100.8000 8.7600 135.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 11.25% 05-Dec-22 107.4200 9.2500 1.00 INE871D07RC7 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 8.30% 06-Apr-23 99.7500 8.3700 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 8.45% 12-Jun-23 100.3200 8.3500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 101.2500 8.9400 3.00 INE540P07228 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-23 101.9300 9.6100 64.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.7200 10.3500 0.50 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 103.0000 11.4600 2.00 INE121H07BY6 ILFS FINANCIAL SER LTD 7.80% 01-Sep-24 97.9500 8.2000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 10.9500 456.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 102.0500 11.6900 2.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-25 100.3900 8.1200 240.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 8.40% 06-Feb-25 99.0000 8.5500 140.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 101.0800 8.0500 50.00 INE528G08279 YES BANK LTD 8.85% 24-Feb-25 102.8000 8.3000 700.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.5300 7.9100 488.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6000 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.1800 8.9000 1.00 INE540P07251 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-26 105.2500 9.1800 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 114.0100 6.1300 6.50 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 94.6100 8.1300 100.00 INE540P07269 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-27 100.7000 9.9800 3.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.3500 8.2500 303.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 29-Aug-28 116.1900 6.3000 21.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 116.3200 6.3000 27.90 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 117.7200 6.2400 11.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 98.4400 8.8700 250.00 NSE === INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.9500 6.1400 7.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 110.2008 6.2200 2.40 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.8696 6.2200 2.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-31 103.5000 8.5600 108.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.2608 10.4900 150.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.70% 09-Mar-18 100.1307 6.8057 247.00 INE918K07375 EDELWEISS FIN & INVESTMENTS -- 14-Mar-18 166.0100 0.0000 4.50 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FIN LTD SR-D -- 15-Mar-18 117.9197 7.2000 1000.00 INE445L08185 NABHA POWER LTD 8.95% 09-Apr-18 100.1505 7.9000 140.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FIN LTD 9.30% 27-Apr-18 100.1502 8.0000 10.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 08-Jun-18 176.3120 0.0000 3.50 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 99.7673 7.7600 50.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Jun-18 153.2810 0.0000 7.50 INE896L07249 INDOSTAR CAPITAL FIN LTD 9.90% 15-Jun-18 100.1872 8.7850 250.00 INE296A07HA8 BAJAJ FIN LTD -- 19-Jun-18 125.2515 8.4000 95.00 INE134E08HB9 POWER FIN CORP LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.2157 7.8500 150.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FIN LTD 8.60% 27-Jul-18 100.2559 7.9000 500.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FIN LTD 8.60% 27-Jul-18 100.2559 7.9000 500.00 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 27-Aug-18 185.1890 0.0000 7.50 INE134E08HU9 POWER FIN CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2519 7.5500 1250.00 INE134E08HU9 POWER FIN CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2519 7.5500 1250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 100.9332 7.6000 300.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FIN LTD 7.76% 23-Nov-18 99.6120 8.1500 1000.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 7.92% 28-Dec-18 99.6664 8.2500 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.3312 7.6100 2.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.55% 15-Jan-19 100.3669 8.3000 12.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.2997 8.3650 60.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.2832 7.6000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.2832 7.6000 250.00 INE916DA7PL9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.01% 29-Jan-19 99.9348 8.1000 750.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY 10.15% 29-Jan-19 93.0000 18.5800 15.00 INE572O07BO7 ECAP EQUITIES LTD -- 08-Feb-19 100.0000 9.0000 250.00 INE572O07BP4 ECAP EQUITIES LTD -- 11-Feb-19 100.0000 9.0000 250.00 INE756I07BA7 HDB FINANCIAL SER LTD 7.75% 22-Feb-19 99.5364 8.2200 100.00 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 100.3495 7.6900 12.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.33% 26-Mar-19 100.7681 7.6880 3.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 7.62% 28-Mar-19 99.4208 8.2000 2000.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.1783 7.6500 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.1783 7.6500 500.00 INE205A07113 VEDANTA LTD 7.60% 31-May-19 99.2182 8.2000 150.00 INE896L07348 INDOSTAR CAPITAL FIN LTD 9.95% 05-Jun-19 101.3238 8.8000 100.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.95% 13-Jun-19 99.2555 8.5000 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 101.5545 7.7095 300.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 101.5545 7.7095 300.00 INE694L07099 TALWANDI SABO POWER LTD -- 20-Sep-19 99.0211 8.4500 1250.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.80% 06-Oct-19 101.1217 8.0000 4.00 INE540P07186 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 18-Oct-19 100.0000 9.9800 159.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SER LTD 7.78% 25-Oct-19 99.3705 8.1500 400.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FIN LTD 8.70% 08-Nov-19 100.8050 8.1495 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 101.2000 7.7687 100.00 INE205A07105 VEDANTA LTD 7.50% 29-Nov-19 98.7335 8.2550 270.00 INE205A07048 VEDANTA LTD 8.70% 20-Apr-20 100.6234 8.4000 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 07-Jul-20 98.4949 8.1800 1000.00 INE612J07152 REPCO HOME FIN LTD 8.05% 03-Aug-20 98.8199 8.5500 200.00 INE063P07148 EQUITAS FIN LTD 11.66% 14-Aug-20 101.6968 9.3850 190.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.20% 01-Sep-20 97.8088 8.1500 750.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.20% 01-Sep-20 97.8088 8.1500 750.00 INE134E08HV7 POWER FIN CORP LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.8900 7.9207 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.7855 7.7200 1250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.7179 7.7500 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 101.2200 7.8235 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.2911 7.7000 1000.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FIN LTD 8.88% 13-Oct-20 101.3642 8.2500 4.00 INE540P07194 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-20 100.2535 9.9700 1802.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 2000.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-21 100.8879 8.1000 330.00 INE134E08ID3 POWER FIN CORP LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.5400 7.8279 100.00 INE540P07202 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-21 100.3621 9.9700 2712.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.70% 24-Nov-21 96.5966 7.7536 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.70% 24-Nov-21 96.5966 7.7536 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA -- 21-Dec-21 98.0760 7.7800 150.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.2385 7.6999 1100.00 INE572E09171 PNB HOUSING FIN LTD 9.15% 14-Sep-22 104.5320 7.9200 1.00 INE540P07210 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-22 100.4385 9.9700 2712.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 98.4197 7.5014 750.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.3211 8.3500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.25% 09-Sep-23 101.2500 8.9339 3.00 INE540P07228 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-23 100.7900 9.9000 462.00 INE540P07079 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-24 102.5000 8.6700 1000.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 105.8622 8.0129 97.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 100.5170 11.7000 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.4453 10.0001 6.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FIN LTD 9.75% 12-Dec-24 106.8976 8.3800 125.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.6686 9.1000 1250.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9500 11.7100 4.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 100.4075 8.1400 450.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.27% 06-Feb-25 101.0835 8.0500 50.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.40% 06-Feb-25 100.0000 8.3998 10.00 INE540P07087 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 14-Feb-25 104.3747 8.3554 250.00 INE528G08279 YES BANK LTD 8.85% 24-Feb-25 102.8001 8.3000 700.00 INE134E08HD5 POWER FIN CORP LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.0040 8.1900 50.00 INE134E08HD5 POWER FIN CORP LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.0040 8.1900 50.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 100.0000 10.1037 280.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-25 98.2444 8.5415 2303.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.5300 7.9500 488.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 103.0000 8.7000 950.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 16-Aug-26 100.9300 8.9200 360.00 INE540P07251 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-26 102.0000 9.7300 101.00 INE248U07772 IIFL WEALTH FIN LTD -- 17-Dec-26 105.2340 9.0000 60.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 95.6613 8.1050 500.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 94.6053 8.1300 100.00 INE540P07269 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-27 100.7000 9.9818 253.00 INE112A08044 CORP BANK 8.02% 14-Nov-27 99.4000 8.1600 5.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FIN LTD 7.75% 23-Nov-27 97.2896 8.1500 200.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FIN LTD SR-Q-21 8.45% 19-Jan-28 99.7800 8.4800 25.00 INE134E08JI0 POWER FIN CORP LTD. 7.74% 29-Jan-28 100.0269 7.7350 550.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.0000 8.2400 353.00 INE126D08063 RELIANCE COMMERCIAL FIN LTD 9.40% 02-Feb-28 100.0000 9.3936 10.00 INE134E08FL2 POWER FIN CORP LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.2754 8.2000 100.00 INE134E08FL2 POWER FIN CORP LTD. 9.00% 11-Mar-28 105.2754 8.2000 80.00 INE134E08FQ1 POWER FIN CORP LTD. 8.94% 25-Mar-28 105.5011 8.1154 1059.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 96.6000 8.1478 215.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.2407 8.8800 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 107.0000 9.0200 60.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.8912 9.4700 50.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL -- PERPETUAL 100.9000 8.6000 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 102.2700 11.2500 1.00 INE729N08014 TVS CREDIT SER LTD 11.50% PERPETUAL 107.2470 10.2700 0.50 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 96.5851 7.9912 250.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 99.5650 8.9500 1000.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.3221 8.8700 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.4431 8.8700 250.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange