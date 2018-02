TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 8

Feb 8 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 28382.40 NSE 38250.10 ============= TOTAL 66632.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 100.1000 6.5500 50.00 INE804I07L92 ECL FIN LTD 0.00% 26-Feb-18 121.3200 9.5000 2.50 INE918K07169 EDELWEISS FIN AND INVESTMENTS 0.00% 28-Feb-18 134.3600 9.0000 5.00 INE931S07140 ADANI TRANSMISSION LTD 10.00% 16-Mar-18 100.1767 7.4500 2250.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FIN LTD 0.00% 19-Mar-18 141.6200 9.5000 4.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 10.50% 26-Mar-18 100.3600 6.9900 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FIN LTD. 8.60% 20-Jun-18 100.1300 7.8100 500.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 106.7300 19.0500 5.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.62% 02-Aug-18 100.0900 8.0500 150.00 INE721A07LC3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COM 8.75% 04-Aug-18 100.0595 8.2500 250.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.85% 24-Sep-18 99.7700 8.0000 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 100.9300 7.6000 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.45% 26-Dec-18 100.8600 7.5600 450.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.3100 8.3500 50.00 INE115A07JL3 LIC HOUSING FIN LTD 8.37% 13-Jun-19 100.4147 8.0000 250.00 INE265J07126 JM FINANCIAL ASSET RECONST 9.25% 21-Jun-19 99.2887 9.7500 112.00 INE721A07KV5 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.80% 29-Jul-19 100.3829 8.4500 1500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 102.3400 7.6000 500.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.78% 25-Oct-19 99.5200 8.0500 100.00 INE931S07033 ADANI TRANSMISSION LTD 9.35% 16-Apr-20 101.6750 8.4400 100.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERV LTD 15.60% 11-May-20 108.8900 13.2800 2.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FIN LTD 8.75% 24-Jun-20 100.8000 8.3500 4.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5900 7.7500 500.00 INE227L08013 ARVIND LIFESTYLE BRANDS LTD 10.35% 27-Jul-20 100.3000 9.1600 100.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD 7.50% 17-Sep-20 99.4900 7.7300 250.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0100 7.3300 4900.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.2300 7.6900 5000.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.9300 8.6500 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.5600 11.3000 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 105.4700 7.9900 5.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LTD 10.90% 11-Dec-21 100.5000 10.7400 3.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.4000 7.6800 1250.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 106.4400 6.3000 6.50 INE540P07053 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 15-Feb-22 102.5300 8.4100 200.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.6100 7.7000 200.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 105.7300 6.3000 3.90 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% 28-Jun-22 99.2000 8.9500 13.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.2300 7.7500 50.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 100.8000 8.7600 609.00 INE580B07448 GRUH FIN LTD 7.49% 31-Oct-22 98.7700 7.9500 260.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORP LTD. 7.69% 16-Jan-23 99.6100 7.7800 1000.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 102.9900 8.0500 300.00 INE134E08FN8 POWER FIN CORP LTD 8.90% 18-Mar-23 103.6800 7.9800 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.0800 7.9200 1150.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORP LTD 7.93% 20-May-23 99.4200 8.0500 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.6100 8.8800 695.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 101.0000 8.9900 0.50 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.7200 10.3500 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 103.1000 11.1000 3.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.1800 9.8000 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0500 11.1600 610.00 INE134E08CP0 POWER FIN CORP LTD. 8.80% 15-Jan-25 104.0800 8.0000 4.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 102.1100 8.0400 6.00 INE134E08CV8 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 30-Mar-25 104.9400 8.0100 4.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.5100 7.9400 434.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6000 200.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FIN LTD 10.00% 18-Jul-26 106.5000 8.8500 143.70 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.2000 8.9000 382.60 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 16-Aug-26 101.1000 8.8900 12.60 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 98.8100 8.1300 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 95.2900 8.0200 40.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FIN LTD 7.75% 23-Nov-27 97.2400 8.1600 200.00 INE244L08034 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 05-Jan-28 100.0767 8.4300 200.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 101.0000 9.8400 1.50 INE660A08BX8 SUNDARAM FIN LTD 8.45% 19-Jan-28 99.8200 8.4700 14.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY 8.25% 02-Feb-28 100.0500 8.2400 400.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 0.20 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 29-Aug-28 116.6100 6.2500 21.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 117.1600 6.2200 121.90 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.38% 12-Nov-28 117.6000 6.1100 4.20 INE134E07430 POWER FIN CORP LTD 8.54% 16-Nov-28 117.9100 6.2100 73.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-29 103.0000 8.6400 50.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-30 103.0000 8.6400 249.00 INE053F07801 IRFC 7.28% 21-Dec-30 108.8600 6.2500 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 109.8800 6.2100 50.00 INE906B07EL4 NHAI 7.39% 18-Feb-31 109.9000 6.2500 10.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 113.8800 6.7200 9.30 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.4100 6.2000 81.50 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 24-Apr-31 103.0000 8.6400 268.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.3200 7.9300 250.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-32 103.0000 8.6400 180.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.50 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.0700 10.5300 250.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 104.0600 10.2500 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 106.0000 9.6300 150.00 INE112A08036 CORP BANK 9.23% 31-Dec-99 100.1100 9.1800 150.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 107.3000 8.9900 13.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 105.7000 9.8600 3.00 NSE === INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD 8.77% 13-Mar-18 100.1664 6.4100 250.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FIN LTD 0.00% 20-Mar-18 127.2693 6.7253 50.00 INE093J07CD5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 09-Apr-18 166.5770 0.0000 2.50 INE667F07BA2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME 9.33% 20-Apr-18 100.1412 8.0000 50.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 26-Apr-18 100.2012 7.8401 227.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FIN LTD 9.30% 27-Apr-18 100.1502 8.0000 100.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FIN LTD 9.30% 27-Apr-18 100.1502 8.0000 100.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FIN LTD 8.30% 27-Apr-18 100.0452 7.7199 250.00 INE918K07532 EDELWEISS FIN & INVESTMENTS -- 08-May-18 163.3020 0.0000 10.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.58% 08-May-18 100.0605 7.8198 850.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 100.2437 8.3103 50.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FIN LTD 8.45% 07-Sep-18 100.1752 7.8500 250.00 INE804I07N41 ECL FIN LTD 0.00% 07-Sep-18 125.1820 0.0000 1.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FIN LTD 8.45% 07-Sep-18 100.1752 7.8500 250.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FIN LTD 7.20% 12-Sep-18 99.5309 7.8000 250.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FIN LTD 7.20% 12-Sep-18 99.5309 7.9236 250.00 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Sep-18 159.8470 0.0000 2.50 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.85% 24-Sep-18 99.7716 8.0000 250.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.73% 11-Oct-18 100.6261 7.5339 10.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 12-Oct-18 99.6219 7.9000 150.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 12-Oct-18 99.6219 7.9000 150.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 100.9284 7.6000 100.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FIN LTD 8.70% 17-Dec-18 100.5963 7.9500 650.00 INE115A07HI3 LIC HOUSING FIN LTD 8.70% 17-Dec-18 100.5963 7.9500 650.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 6.96% 28-Dec-18 99.1713 7.9000 750.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 6.96% 28-Dec-18 99.1713 7.9000 750.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPAN 7.60% 17-Jan-19 99.3135 8.3500 50.00 INE081A08199 TATA STEEL LTD 9.15% 24-Jan-19 100.9343 8.0700 90.00 INE572E09221 PNB HOUSING FIN LTD 9.53% 31-Jan-19 100.9756 8.6500 6.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.6513 7.9250 1000.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.6513 7.9250 1000.00 INE580B07406 GRUH FIN LTD 7.54% 15-Mar-19 99.5960 8.0804 250.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.95% 13-Jun-19 99.2555 8.5000 150.00 INE093J07KF3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 19-Jul-19 148.0000 0.0000 3.00 INE093J07KK3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 02-Aug-19 147.0000 0.0000 2.50 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 21-Aug-19 130.7000 0.0000 4.50 INE093J07KV0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 26-Aug-19 132.6700 0.0000 6.50 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 102.3424 7.6000 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 102.2878 7.6400 1500.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.78% 25-Oct-19 99.4474 8.1000 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 101.1496 7.8000 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 101.9121 8.2358 120.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Nov-19 101.4252 7.7400 250.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Nov-19 101.4252 7.7400 250.00 INE091A07174 NIRMA LTD 7.90% 28-Feb-20 99.3474 8.2500 50.00 INE091A07174 NIRMA LTD 7.90% 28-Feb-20 99.3474 8.2500 50.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 99.9894 6.6360 100.00 INE008A08S54 IDBI BANK LTD RESET 10-Mar-20 96.1000 11.8500 26.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.78% 24-Mar-20 99.3480 8.1000 1900.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.78% 24-Mar-20 99.3480 8.1000 1900.00 INE134E08HF0 POWER FIN CORP LTD. 8.38% 27-Apr-20 101.2233 7.7400 700.00 INE134E08HF0 POWER FIN CORP LTD. 8.38% 27-Apr-20 101.2233 7.7400 700.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 98.7767 8.4252 50.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5859 7.7500 500.00 INE134E08HV7 POWER FIN CORP LTD. 8.36% 04-Sep-20 101.1650 7.8000 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.8531 7.6900 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.8531 7.6900 250.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.4895 7.7300 400.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 101.2743 7.8000 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FIN LTD 8.35% 23-Oct-20 100.4755 8.1100 50.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FIN LTD 8.35% 23-Oct-20 100.4755 8.1183 50.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 900.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.2276 7.6800 5000.00 INE377Y07029 BAJAJ HOUSING FIN LTD -- 06-Apr-21 100.5072 8.0000 400.00 INE134E08ID3 POWER FIN CORP LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.7560 7.7500 50.00 INE155A08316 TATA MOTORS LTD 7.50% 20-Oct-21 98.0400 8.1100 250.00 INE155A08316 TATA MOTORS LTD 7.50% 20-Oct-21 98.0400 8.1100 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 105.3400 8.0300 6.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 16-Nov-21 98.4900 8.4500 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 98.0122 7.7500 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3995 7.6500 1350.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.6146 7.7000 200.00 INE895D08790 TATA SONS LTD 8.25% 23-Mar-22 100.0550 8.2200 200.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FIN LTD 7.95% 24-Mar-22 99.5076 8.0800 150.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FIN CO 9.90% 29-Apr-22 102.2000 9.2200 0.50 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 104.6607 8.0100 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERV LTD. RESET 28-Jun-22 103.9116 10.0586 1.50 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.2304 7.7500 50.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 11.40% 28-Oct-22 106.9800 9.4700 8.00 INE523E08NH8 L T FIN LTD 9.80% 21-Dec-22 104.6729 8.5700 55.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORP LTD 7.69% 16-Jan-23 99.6073 7.7800 1000.00 INE306N07JV0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.25% 20-Jan-23 100.0000 8.2400 20.00 INE134E08FN8 POWER FIN CORP LTD. 8.90% 18-Mar-23 103.6848 7.9800 250.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERV LTD 9.60% 22-Mar-23 104.0637 8.5700 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.0846 7.9200 2850.00 INE859N08035 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.35% 09-Apr-23 99.7000 9.7200 4.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 104.5032 8.5700 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FIN AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9000 9.4400 15.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.6123 8.8800 350.00 INE733E07JI1 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 117.3830 6.2200 0.20 INE721A07HE7 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 10.60% 28-Mar-24 106.3500 9.1800 5.00 INE453I07112 BHILANGANA HYDRO POWER LTD -- 31-Mar-24 100.0000 11.0000 400.00 INE641O07086 PIRAMAL FIN LTD 8.75% 03-May-24 99.9800 8.7400 20.00 INE804I077P8 ECL FIN LTD 9.00% 09-Jun-24 99.9000 9.0100 20.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 104.1815 8.3500 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 104.1815 8.3500 50.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8775 4.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 97.3000 10.2900 1.00 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 9.60% 26-Dec-24 100.5500 9.4700 3.00 INE134E08CP0 POWER FIN CORP LTD. 8.80% 15-Jan-25 104.0807 8.0000 4.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.40% 06-Feb-25 99.7000 8.4000 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRA 9.40% 22-Mar-25 99.6500 9.6600 3.00 INE134E08CV8 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 30-Mar-25 104.9422 8.0000 4.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 9.50% 29-Apr-25 102.6000 8.9700 4.00 INE476M08048 L&T HOUSING FIN LTD 9.30% 24-Jul-25 102.0500 8.8900 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 100.1379 8.0700 350.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 100.0200 10.0996 230.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-25 98.4709 8.5000 8.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LTD 9.25% 20-Nov-25 101.4000 8.9700 3.00 INE572F08063 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRAS 10.25% 17-Jan-26 103.1000 9.6600 2.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 103.1800 8.6640 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6500 7.8100 4.00 INE759E08044 L&T FINCORP LTD 9.30% 23-Mar-26 102.2200 8.8900 6.00 INE538L07270 AADHAR HOUSING FIN LTD 9.55% 31-Mar-26 97.5500 9.9900 2.00 INE950O08030 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 9.10% 29-Apr-26 100.5000 8.9900 4.00 INE535H08694 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 9.30% 30-Apr-26 98.8500 9.4900 5.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 16-Aug-26 100.7000 8.9600 40.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 98.8091 8.1300 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 98.8091 8.1300 150.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 94.9719 8.0500 100.00 INE540P07269 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-27 100.8500 9.9600 1.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FIN LTD 7.75% 23-Nov-27 97.2250 8.1600 1300.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FIN LTD 7.75% 23-Nov-27 97.2250 8.1600 500.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.34% 19-Feb-28 108.2794 6.2000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 117.1553 6.2000 4.20 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.63% 12-Nov-28 116.4951 6.2200 1.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.73% 22-Jan-29 117.5190 6.2200 0.50 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 117.8922 6.2000 30.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 110.1850 6.2200 0.50 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.70% 30-Mar-31 100.0000 9.6969 47.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM 9.75% 30-Mar-31 100.0000 9.7469 4.80 INE540P08036 U.P. INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.3200 7.9297 800.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.66% 22-Jan-34 124.1852 6.2200 2.90 INE134E07588 POWER FIN CORP LTD. 7.60% 17-Oct-35 111.8234 6.2200 0.60 INE053F07843 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.50% 21-Dec-35 110.8419 6.2200 1.60 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.50% 23-Jan-99 122.5080 6.2100 5.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 96.0200 11.6100 71.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 105.3800 9.6000 8.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 10.95% 31-Dec-99 106.5200 9.4800 3.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST RESET PERP 0.00% 31-Dec-99 105.3800 9.6000 2.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.0679 10.5250 250.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.6003 9.0100 150.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA SR-III 8.39% PERPETUAL 98.6260 8.8100 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.6428 10.3043 100.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 100.9000 8.6000 5.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.80% PERPETUAL 101.6500 9.4800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange