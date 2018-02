TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Feb 9

Feb 9 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11386.60 NSE 32684.60 ============= TOTAL 44071.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07169 EDELWEISS FIN AND INVESTMENTS 0.00% 28-Feb-18 134.4000 9.0000 2.50 INE691I07968 LNT INFRASTRUCTURE FIN COMP 9.06% 05-Mar-18 100.1100 7.1500 40.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.75% 19-Mar-18 100.2200 7.0000 5.00 INE296A07880 BAJAJ FIN LTD 9.40% 16-Apr-18 100.1400 8.0000 50.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 26-Apr-18 100.2200 7.7500 100.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPER 13.00% 27-Jun-18 107.3800 17.1300 2.50 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FIN CORP 10.60% 11-Sep-18 101.7400 7.6500 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FIN LTD 12.75% 17-Sep-18 102.1300 9.5000 10.00 INE334L08017 UJJIVAN FINANCIAL SERV LTD 9.74% 07-Oct-18 100.4900 9.1600 90.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.6500 7.9200 1500.00 INE134E08CK1 POWER FIN CORPORATION LTD. 8.91% 20-Feb-19 99.5600 8.3600 400.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.63% 28-Mar-19 99.3700 8.2500 1500.00 INE657N07399 EDELWEISS COMMODITIES SERV 8.40% 09-Aug-19 99.4115 8.7700 30.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF 9.30% 04-Sep-19 102.3600 7.5800 2100.00 INE205A07048 VEDANTA LTD 8.70% 20-Apr-20 100.7700 8.3400 100.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERV LTD 15.60% 11-May-20 103.8800 13.5600 3.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 98.8300 8.4000 50.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.5900 7.7500 1.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LTD 8.57% 14-Sep-20 100.8100 8.3700 100.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0200 7.3300 900.00 INE895D08907 TATA SONS LTD 0.00% 25-Mar-21 100.4200 8.2400 460.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.7900 7.6800 150.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.5400 11.3700 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION 9.75% 11-Nov-21 105.5200 7.9700 5.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3000 7.6800 1000.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 98.2300 8.6800 2.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LTD 8.80% 26-Sep-22 99.4400 8.9500 1.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 101.0200 8.7800 8.00 INE565O07012 SARE SAMAAG REALTY PRIVATE 14.00% 30-Nov-22 100.0000 22.5800 193.50 INE532O07012 SARE SHELTERS PROJECT PRIVATE 14.00% 27-Dec-22 100.0000 22.5800 322.50 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 103.2400 7.9200 500.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.4900 10.3500 7.50 INE197P07144 A K CAPITAL FIN PRIVATE LTD 9.00% 10-Aug-24 99.3500 9.2100 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 96.2400 10.9500 460.00 INE134E08CP0 POWER FIN CORP LTD. 8.80% 15-Jan-25 104.1600 7.9900 4.00 INE540P07087 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 14-Feb-25 104.3700 8.3600 250.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.45% 25-Feb-25 101.7300 8.1100 10.00 INE134E08CV8 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 30-Mar-25 105.0100 8.0000 4.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-25 98.4700 8.5000 158.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6000 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.30% 16-Aug-26 102.0500 8.9200 0.50 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 100.2500 9.9800 6.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 114.5000 6.5700 13.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.63% 12-Nov-28 117.1700 6.1400 1.00 INE733E07JI1 NTPC 8.73% 16-Dec-28 118.0600 6.1400 0.20 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.73% 22-Jan-29 118.2000 6.1400 0.50 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-30 102.6000 8.7700 50.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.64% 08-Feb-31 110.9000 6.1400 0.50 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 111.9700 6.1800 148.70 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 111.0700 6.1300 75.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.3200 7.9300 250.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.50 INE134E07588 POWER FIN CORPORATION LTD 7.60% 17-Oct-35 112.6500 6.1500 0.60 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FIN CORP 7.50% 21-Dec-35 111.6700 6.1500 1.60 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 104.4300 9.7500 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3700 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 105.2100 9.7600 4.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7200 10.5200 1.00 NSE === INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.07% 28-Feb-18 100.1408 6.2008 48.00 INE556F09460 SIDBI 8.20% 09-Mar-18 100.0909 6.3798 300.00 INE134E08FK4 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.1682 6.3696 12.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 8.77% 13-Mar-18 100.1648 6.3701 19.00 INE556F09502 SIDBI 8.27% 20-Mar-18 100.1506 6.3797 65.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FIN LTD 0.00% 20-Mar-18 127.2960 6.7000 48.00 INE296A07880 BAJAJ FIN LTD 9.40% 16-Apr-18 100.1394 8.0000 50.00 INE477L07651 INDIA INFOLINE HOUSING FIN -- 25-Apr-18 114.3301 8.4699 250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FIN LTD 8.30% 27-Apr-18 100.0508 7.6900 1350.00 INE296A07LD4 BAJAJ FIN LTD 8.48% 27-Apr-18 99.9905 7.9998 250.00 INE535H07563 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 9.05% 30-Apr-18 100.0891 8.0700 250.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.90% 22-Jun-18 100.6280 6.7101 370.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 100.4478 7.2000 460.00 INE134E08HN4 POWER FIN CORP LTD. 8.40% 29-Jun-18 100.3352 7.1100 360.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.7604 9.4649 100.00 INE296A07HJ9 BAJAJ FIN LTD -- 12-Jul-18 124.8586 7.7700 130.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.4967 7.1200 300.00 INE445L08268 NABHA POWER LTD SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.3165 7.3100 150.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.35% 02-Aug-18 100.1063 7.7700 115.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FIN LTD 7.51% 14-Aug-18 99.7441 7.7500 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FIN LTD 7.51% 14-Aug-18 99.7441 7.7500 500.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.25% 16-Aug-18 100.0799 7.7700 100.00 INE134E08HU9 POWER FIN CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.4390 7.2000 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FIN CORP 10.60% 11-Sep-18 101.7360 7.6500 100.00 INE241O07606 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 01-Nov-18 111.3290 9.0000 10.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 7.92% 28-Dec-18 99.6653 8.2500 2150.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.3135 8.3500 80.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.03% 14-Feb-19 99.8352 8.2100 250.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.55% 20-Feb-19 99.6513 7.9250 1500.00 INE860H07CJ8 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.85% 22-Feb-19 100.4937 8.3200 500.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FIN LTD 9.77% 26-Feb-19 101.2000 8.5400 6.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.84% 04-Mar-19 99.6165 8.2500 1000.00 INE691I07BW0 L & T INFRASTRUCTURE FIN COMP 8.86% 08-Mar-19 100.4371 8.4100 1000.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.62% 28-Mar-19 99.3712 8.2500 1500.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 97.8916 14.5712 74.00 INE445K07171 RELIANCE BROADCAST NETWORK 9.40% 12-Apr-19 103.4413 10.0440 95.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT 11.28% 26-Apr-19 99.2412 11.8924 100.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 100.3401 7.7500 1500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 100.3401 7.7500 1500.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FIN CORP. LTD. 0.00% 30-Apr-19 150.7590 8.4958 40.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 7.85% 17-Jun-19 99.7191 8.0210 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FIN CORP LI 9.10% 16-Aug-19 100.7238 8.5000 100.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.45% 21-Aug-19 101.2700 8.4600 4.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 102.3592 7.5800 2100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-19 100.6955 8.5000 50.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 22-Oct-19 127.8500 0.0000 0.70 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LTD 0.00% 22-Nov-19 117.4596 13.5116 70.00 INE134E08CO3 POWER FIN CORP LTD. 8.70% 15-Jan-20 100.5000 8.3900 2.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.65% 22-Jan-20 100.8000 8.1800 6.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 99.9897 6.6360 400.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 99.9921 6.6810 1250.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.49% 27-Apr-20 100.6867 8.1000 50.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.49% 27-Apr-20 100.6867 8.1000 50.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 98.8135 8.4100 450.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 98.8338 8.4000 250.00 INE115A07932 LIC HOUSING FIN LTD 8.90% 10-Aug-20 101.7665 8.0410 150.00 INE540P07194 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-20 100.3930 9.9000 200.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 16-Nov-20 99.0661 8.3500 250.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.74% 22-Dec-20 98.9900 8.3000 1.00 INE733E07JY8 NTPC LTD 8.18% 31-Dec-20 101.4160 7.6100 1.00 INE093J07UN6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Apr-21 100.0000 0.0000 91.00 INE093J07UQ9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Apr-21 100.0000 0.0000 58.30 INE093J07UO4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Apr-21 100.0000 0.0000 44.00 INE093J07UP1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Apr-21 100.0000 0.0000 40.50 INE540P07202 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-21 100.5292 9.9000 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 105.5200 7.9632 5.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 100.3000 8.3400 8.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3045 7.6800 1000.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FIN LTD 7.95% 24-Mar-22 99.7150 8.0200 150.00 INE538L07080 AADHAR HOUSING FIN LTD 9.80% 07-Aug-22 100.0300 9.7500 3.00 INE540P07210 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-22 100.6712 9.9000 200.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 97.3788 7.7750 750.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 16-Nov-22 98.0475 8.4850 100.00 INE134E08FJ6 POWER FIN CORP LTD. 8.84% 04-Mar-23 101.6000 8.4300 15.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 103.2443 7.9200 500.00 INE721A08CC0 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 10.65% 28-Mar-23 107.1500 8.8400 2.00 INE235P07845 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.19% 30-May-23 100.0000 8.2000 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.06% 31-May-23 99.1500 8.2400 4.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7777 8.8400 30.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 109.9172 6.2000 4.40 INE572E09239 PNB HOUSING FIN LTD 9.48% 31-Jan-24 105.3500 8.4900 5.00 INE804I077P8 ECL FIN LTD 9.00% 09-Jun-24 100.2800 8.9300 20.00 INE092T08BN5 IDFC BANK LTD 9.30% 07-Aug-24 105.3471 8.1800 150.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 100.4500 9.7900 4.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 102.0000 8.4400 3.00 INE134E08CP0 POWER FIN CORP LTD. 8.80% 15-Jan-25 104.1600 7.9851 4.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.40% 06-Feb-25 100.0000 8.3995 140.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.45% 25-Feb-25 102.0000 8.0600 10.00 INE134E08CV8 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 30-Mar-25 105.0100 7.9900 4.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORP OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 104.1761 8.0800 50.00 INE540P07244 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-25 97.2500 10.6800 70.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-25 98.4706 8.5000 150.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 96.1500 8.5500 495.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 102.6820 8.0800 50.00 INE538L07205 AADHAR HOUSING FIN LTD 9.60% 25-Jan-26 99.1700 9.7400 2.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LTD 8.97% 13-Feb-26 103.6815 8.5700 1000.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 101.2515 8.0800 50.00 INE538L07270 AADHAR HOUSING FIN LTD 9.55% 31-Mar-26 98.8200 9.7500 3.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY LI 9.22% 13-Apr-26 102.3200 8.7900 2.00 INE950O08030 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 9.10% 29-Apr-26 100.7800 8.9400 5.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.30% 29-Jun-26 103.0700 8.7500 27.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.7500 8.8046 0.50 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.40% 28-Nov-26 102.9271 8.0800 50.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-27 101.9357 8.0800 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 96.3231 8.0648 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 96.3231 8.0600 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA 7.30% 19-Jun-27 95.6000 7.9700 40.00 INE601U08010 TATA MOTORS FIN LTD 8.35% 13-Nov-27 99.0500 8.4800 1.00 INE244L08034 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 05-Jan-28 101.1000 8.2800 400.00 INE756I08124 HDB FINANCIAL SERV LTD -- 01-Feb-28 100.0000 8.4140 20.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMP 8.25% 02-Feb-28 100.0000 8.2438 350.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.34% 19-Feb-28 108.3900 6.1900 20.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 117.3000 6.1800 4.20 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 118.0200 6.1900 30.00 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 117.9400 6.2000 5.50 INE752E07MV8 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 27-May-29 102.2021 8.0800 50.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.5008 8.8200 201.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.6272 8.8100 200.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.2242 10.1250 100.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.9200 8.9200 69.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FIN CORP. LTD. 9.85% PERPETUAL 99.8500 9.8500 20.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERV LTD 11.50% PERPETUAL 106.4279 10.4000 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.4583 9.5200 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 102.9362 11.0459 1.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 101.6310 8.0800 50.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.3870 6.2000 79.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 110.5800 6.1800 2.40 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.9550 6.2100 400.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 101.6108 8.0800 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 100.4000 9.3200 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 7.40% 22-Jan-33 111.4249 6.2000 10.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 125.2514 6.2100 96.10 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4670 9.2500 1500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 95.8100 11.6500 7.00 ===============================================================================================