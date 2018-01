TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 1

Jan 1 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9588.20 NSE 26003.80 ============= TOTAL 35592.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07WA1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jan-18 128.9700 10.7500 55.50 INE918K07219 EDELWEISS FINANCE AND INVEST 0.00% 08-Mar-18 132.9100 9.0000 5.50 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.2300 7.3800 250.00 INE916DA7MJ0 KOTAK MAHINDRA PRIVE LIMITED 7.70% 29-May-18 99.9426 7.5000 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.8700 7.4500 500.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jun-18 99.7800 7.4200 1350.00 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 99.7000 7.2100 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.6300 7.3900 250.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 103.2100 7.3900 5.00 INE752E07JE0 PGC 9.25% 26-Dec-18 101.7500 7.3300 15.00 INE556F09569 INE556F09569 7.98% 26-Mar-19 100.7500 7.3300 250.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 102.0400 7.4300 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.6600 7.5700 250.00 INE848E07AE5 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-19 99.1600 7.4200 100.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 102.4200 7.5000 400.00 INE011S07034 TRIL IT4 PRIVATE LIMITED 8.53% 24-Apr-20 99.4700 9.1500 90.00 INE020B08468 REC 8.80% 29-Nov-20 103.1300 7.5500 50.00 INE020B08AN6 REC 6.99% 31-Dec-20 98.6100 7.5200 150.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.1300 9.1000 601.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.9000 8.9200 1258.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 8.45% 12-Jun-23 100.9600 8.2000 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.4800 8.3000 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.0000 10.5300 23.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 96.2300 10.9800 478.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 110.5700 9.2000 3.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-25 103.9200 7.8700 50.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.32% 21-Dec-25 106.3200 6.0400 0.30 INE031A07AN7 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.27% 08-Feb-26 106.0900 6.0400 1.20 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 600.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.3700 8.8500 250.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 103.5000 9.4900 1.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 97.8500 8.2400 100.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-26 104.2700 7.8700 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.3500 8.2400 2.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOP 7.19% 28-Mar-28 108.5200 6.0400 0.60 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 117.1600 6.2000 2.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 117.3000 6.2000 6.40 INE752E07MH7 PGC 8.20% 23-Jan-30 102.4100 7.8800 400.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.8100 6.0100 17.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.4500 6.2000 2.20 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.2400 9.0000 754.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.3900 10.1000 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.5800 10.7500 4.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 27-Dec-99 100.0000 10.9900 32.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.85% 31-Dec-99 99.9800 9.8300 50.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% 31-Dec-99 107.5200 10.2400 22.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 98.9500 11.4800 5.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 102.5400 11.1700 1.00 NSE === INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 100.0803 6.2493 3.00 INE959P07055 SURAKSHA REALTY LIMITED -- 19-Jan-18 109.7331 9.6500 200.00 INE918K07037 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 22-Jan-18 125.5300 9.0000 2.50 INE202B07DJ4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. -- 12-Mar-18 130.5210 7.0900 150.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.1120 7.0298 150.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 188.2330 0.0000 2.50 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.2317 7.3800 250.00 INE916DA7MJ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.69% 29-May-18 99.9426 7.5000 500.00 INE556F09478 SIDBI 8.20% 07-Jun-18 100.4970 7.0000 42.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.8671 7.4500 500.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 173.3470 0.0000 6.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.8600 9.2424 500.00 INE093J07DD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Jul-18 172.2320 0.0000 6.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 99.7790 7.4000 2350.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 99.7790 7.4000 1000.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 02-Aug-18 100.2444 7.8900 100.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 10.60% 11-Sep-18 102.1629 7.4500 24.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 10.85% 30-Sep-18 102.2087 7.5000 8.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.3318 7.3051 50.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FIT 10.00% 07-Dec-18 101.5100 8.2200 50.00 INE020B07HZ7 REC 9.61% 03-Jan-19 102.0190 7.4500 3.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 145.1000 0.0000 2.50 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.9482 8.1300 5.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 100.0227 7.7774 150.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 12-Jul-19 99.6310 7.8000 250.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 12-Jul-19 99.6310 7.8000 250.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 0.00% 22-Nov-19 116.5995 13.2048 108.10 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 114.5863 13.6152 200.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.0416 7.5800 50.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-20 100.2059 10.0025 344.00 INE027E07584 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 11-Dec-20 99.3318 8.1000 250.00 INE556F08IY0 SIDBI 7.00% 21-Dec-20 99.2800 7.4081 500.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.14% 22-Dec-20 98.8091 7.5900 1600.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.74% 22-Dec-20 100.8380 7.5500 18.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.7732 7.5200 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.7732 7.5200 250.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.7219 7.4750 250.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.7219 7.4750 250.00 INE093J07TZ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 2.50 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-21 100.2745 10.0025 344.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 11-May-22 100.9500 9.9464 4.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.4190 7.9324 200.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-22 100.3440 10.0025 344.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 98.0963 7.5800 250.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 105.9251 7.7300 200.00 INE235P07811 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.15% 16-Jan-23 100.0000 8.1457 100.00 INE235P07837 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.15% 10-Mar-23 100.0000 8.1526 300.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.9615 8.2000 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7648 8.8500 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.5900 8.8600 43.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-23 100.4072 10.0025 344.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.6100 10.1621 1.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 104.4780 8.3000 344.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-24 100.4555 10.0025 344.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 101.2100 9.0000 102.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION 8.70% 14-May-25 104.8000 7.8000 6.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 100.5024 10.0025 344.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8249 560.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-25 103.9187 7.8700 50.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.04% 03-Mar-26 106.5000 6.0051 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4500 7.5800 11.30 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.4700 8.9500 25.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.1600 8.8800 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.2112 8.9000 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 98.9500 9.1600 269.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.0700 8.3246 10.60 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.5498 10.0025 340.00 INE206D08220 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.40% 28-Nov-26 104.2711 7.8700 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-27 102.6143 7.8700 50.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-27 102.6143 7.8700 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 100.1300 7.4621 500.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.5900 7.3368 1000.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 96.3820 7.8200 300.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 100.0700 7.2754 1000.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.3500 8.2438 2.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.54% 31-Oct-27 100.0700 7.5218 500.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 98.8116 7.8700 150.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 102.6500 8.6917 45.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 102.6500 8.6900 10.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-30 102.4141 7.8750 400.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.3327 6.0600 100.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 98.7200 10.2100 16.30 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 102.9000 8.6500 8.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORP 7.55% 21-Sep-31 102.5300 7.2420 500.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.1300 7.3554 500.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 107.2379 9.0000 754.00 INE428A08093 ALLAHABAD BANK -- -- 99.0500 10.2500 2500.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.1328 9.1000 300.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% -- 99.3041 9.2500 200.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7265 8.9000 200.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 102.7000 10.0600 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 98.1020 11.7000 5.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.9798 8.9000 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7265 8.9000 200.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com