TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 10

Jan 10 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 32332.40 NSE 47660.40 ============= TOTAL 79992.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07ME0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 28-Feb-18 100.1900 7.1600 2600.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.90% 28-Feb-18 100.0500 7.0100 750.00 INE306N07HS0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.69% 15-Mar-18 100.2000 7.0800 1250.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.75% 30-May-18 100.6200 10.4400 550.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 103.8500 7.7900 50.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.1918 8.1500 2000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.5100 7.2500 1.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.2600 7.7600 50.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.4300 7.7600 50.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.5700 7.7800 4250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 93.1500 6.9200 0.60 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 100.7900 7.8500 1200.00 INE756I07AV5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.68% 01-Mar-19 99.8251 7.8800 250.00 INE756I07811 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.82% 01-Mar-19 100.9000 7.9200 150.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 100.9400 7.9200 400.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.05% 20-Mar-19 101.6908 8.5000 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 99.4800 7.8100 90.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.0100 7.8900 250.00 INE296A07KG9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 04-Apr-19 100.9080 8.0000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.3500 7.5000 1550.00 INE414G07CB3 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.50% 24-Apr-19 100.2006 8.2700 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 100.4900 7.5000 1600.00 INE296A07BG8 BAJAJ FINANCE LTD 9.58% 17-Jul-19 102.0500 8.0200 100.00 INE667F07DT8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.65% 18-Jul-19 102.0900 8.0600 100.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.5900 10.1300 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.5100 8.0000 152.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 98.8691 7.9700 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.5000 8.3400 1000.00 INE660A07OP9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.82% 20-Sep-19 99.7600 8.0000 250.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 0.00% 09-Feb-20 109.8100 8.9000 500.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 101.8000 8.0000 250.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.8200 7.3700 2000.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 29-May-20 99.6700 8.2400 150.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 99.5600 7.6400 2.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.4800 7.5400 2.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 101.2100 8.2000 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.9100 7.6700 750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4800 7.5900 250.00 INE321N07244 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD0.00% 10-Mar-21 109.8100 8.9000 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.1600 7.7500 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.0500 7.7500 1250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.5600 7.7100 400.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.0500 9.8100 100.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.0000 9.8700 10.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.0900 7.7500 250.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 97.9300 7.9800 191.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.5900 8.8200 5.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.35% 22-Nov-22 98.0500 7.8400 250.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 99.8900 7.8700 250.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.7600 7.8600 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.0700 8.7500 1.50 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.4900 7.9300 990.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 106.2500 9.5900 0.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.1500 9.8500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9500 451.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 104.0500 7.8700 50.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 102.0500 11.6900 2.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.3300 8.3500 300.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 102.7600 7.8700 50.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 109.1500 9.4600 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.4400 7.8400 200.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.0300 7.8200 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 100.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 108.1100 7.8800 77.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.2000 8.9300 37.50 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 101.6200 9.8000 1.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.5000 8.9200 1.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 109.8900 8.5400 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 109.6800 8.5300 75.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.5200 8.5200 10.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 109.2100 8.2800 40.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 106.2900 5.7300 275.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 106.2100 5.6600 10.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 106.1600 5.6500 10.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 16-Dec-26 106.3200 5.9700 20.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-26 106.4700 6.2600 70.00 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-26 105.5400 5.4600 40.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 96.3900 7.8400 150.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.2300 8.4600 10.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.8600 7.7700 110.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 102.1000 8.4100 7.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.3900 9.0000 800.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.75% 30-Mar-31 98.6400 10.2600 414.40 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 98.5100 10.3100 192.70 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 99.0100 10.2200 144.20 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 99.0100 10.2100 228.70 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.3000 8.3200 2.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 126.2700 6.0400 1.30 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4900 9.7500 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.7300 8.4100 2.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.0100 9.2100 70.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.1800 9.5000 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 110.3200 8.0300 8.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.8700 10.4300 1.00 NSE === INE804I07XI2 ECL FINANCE LIMITED - 25-Jan-18 139.5410 8.0000 13.00 INE918K07326 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 25-Jan-18 150.9900 8.0000 4.50 INE804I07WH6 ECL FINANCE LIMITED - 25-Jan-18 156.4860 8.0000 2.60 INE804I07J47 ECL FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 121.3250 8.0000 5.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 119.4000 0.0000 2.50 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 119.4000 0.0000 2.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.89% 28-Feb-18 100.0542 7.0100 950.00 INE756I07AV5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.68% 01-Mar-18 99.8251 7.8800 250.00 INE556F09460 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 09-Mar-18 100.2087 6.4298 100.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 22-Mar-18 100.2911 7.2550 2.50 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.1062 7.0000 91.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.3525 7.4500 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.4500 7.0363 5.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Jun-18 173.8500 0.0000 2.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 10-Jul-18 101.6308 7.3000 4.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.1918 8.1500 2000.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 101.6771 3.2990 60.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 99.9466 7.8499 50.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 99.5835 7.8849 200.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 125.3370 9.0000 1.00 INE504L07884 RELIANCE FINANCIAL LIMITED - 21-Sep-18 111.6350 9.0000 10.00 INE241O07408 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED - 27-Sep-18 111.3340 8.0000 20.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.2574 7.7600 50.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 100.4295 7.7600 50.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD17.25% 07-Dec-18 100.0000 0.50 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.5657 7.7900 5750.00 INE804I07X72 ECL FINANCE LIMITED -- 12-Dec-18 119.5560 9.0000 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.2706 7.3000 50.00 INE296A07JH9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 18-Feb-19 100.8876 7.9000 3.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 99.7802 7.9650 200.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 100.7941 7.8450 1200.00 INE756I07811 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.82% 01-Mar-19 100.9037 7.9200 150.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 100.9413 7.9200 200.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.05% 20-Mar-19 101.8564 8.3500 500.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.0068 7.8900 250.00 INE296A07KG9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.84% 04-Apr-19 100.9080 8.0000 250.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 99.7820 8.0900 1000.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.4895 7.5000 250.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.9226 8.1500 300.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.8507 8.2051 236.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 0.80 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 97.5000 0.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 0.70 INE296A07BG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.58% 17-Jul-19 102.0497 8.0200 100.00 INE667F07DT8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 9.65% 18-Jul-19 102.0926 8.0600 100.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 75.0000 1.30 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.5100 7.9957 348.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 98.8691 7.9700 250.00 INE774D07RR1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.32% 06-Sep-19 98.8472 8.0500 250.00 INE660A07OP9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.28% 20-Sep-19 99.7648 8.0000 250.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 99.0805 7.9800 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.2274 7.8800 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.2274 7.8800 250.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 102.0424 9.0300 22.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 09-Feb-20 109.8089 8.9000 1000.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 101.3242 7.4705 23.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 102.5657 7.6108 18.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 101.8001 8.0000 250.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.0752 6.1200 0.70 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 29-May-20 99.6706 8.2400 150.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 05-Jun-20 99.3321 8.4000 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 99.1374 7.8700 10.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 98.2067 7.9500 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 98.2067 7.9500 250.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 101.2107 8.2031 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.9050 7.6700 750.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 98.4212 7.5100 20.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4812 7.6000 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7339 7.5000 20.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 102.2651 7.9000 1.00 INE556F08IY0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.00% 21-Dec-20 99.3020 7.3973 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.2879 7.8650 30.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.8100 8.4000 100.00 INE923L07126 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 30-Jun-21 99.2135 9.7390 700.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.1554 7.7500 100.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 99.5032 9.0300 20.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.0539 7.7500 1250.00 INE039A07785 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-21 98.3500 10.4100 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 102.6833 7.6000 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.7176 6.1000 2.70 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.5586 7.7100 650.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.4990 6.1200 0.60 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.0500 9.8100 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.2000 8.1900 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.0403 8.2000 1.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.2912 7.8050 600.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.2900 7.8050 350.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 97.6290 8.0000 350.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 97.6290 8.0000 150.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.0913 7.7500 250.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 97.4744 7.6500 100.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.5800 8.5803 2.00 INE115A07MO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 17-Oct-22 97.9335 7.9700 200.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 100.0000 9.5727 106.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 99.1627 8.1000 10.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.0684 7.8300 504.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.3000 7.6200 100.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 15-Dec-22 100.0000 9.5700 172.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 99.6487 7.9300 250.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.5397 6.1200 0.40 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.19% 04-Jan-23 104.5451 6.1000 3.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.8300 6.0500 500.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.6900 7.7500 10.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 103.0811 6.1000 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 104.3945 7.7500 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.7600 7.8600 150.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 103.8526 7.7900 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.9800 8.7990 252.60 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.4944 7.9200 1000.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 109.6455 6.1000 5.00 INE848E07542 NHPC LIMITED 8.43% 02-Nov-23 109.9066 6.1000 1.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.43% 16-Nov-23 109.9310 6.1000 1.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 110.5820 6.1000 1.80 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-24 103.9515 7.8176 6.30 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.6690 7.7900 31.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8833 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.0466 7.8650 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 102.6000 11.5700 4.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.3328 8.3500 300.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 101.7067 7.8700 10000.0 INE134E08CS4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-25 105.6817 7.8200 6.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 102.7579 7.8650 200.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 104.4175 7.8650 660.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 104.7241 7.8700 500.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 104.7241 7.8650 600.00 INE752E07HN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-25 104.4178 7.8179 6.30 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.4398 7.8425 200.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.0300 7.8151 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 103.9800 8.5200 30.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 108.1104 7.8783 77.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.8131 7.8600 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.5200 8.5100 6.50 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 103.9469 8.3300 460.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.9800 8.2700 4.00 INE540P07251 U.P. INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.7781 6.0900 5.40 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 111.5000 7.7600 7.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 113.1323 6.1100 101.00 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 107.9800 6.4000 2.30 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 103.1900 8.9103 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.0500 11.6000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com