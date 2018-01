TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 11

Jan 11 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 27976.90 NSE 30346.80 ============= TOTAL 58323.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07K10 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-18 121.0500 9.5000 15.50 INE804I078L5 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Feb-18 110.1800 8.6000 50.00 INE916DA7ME1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 20-Feb-18 99.2333 7.0500 500.00 INE121A07ME0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 28-Feb-18 100.1900 7.1600 300.00 INE916DA7LI4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 28-Feb-18 99.0922 6.9700 287.00 INE774D07QJ0 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 09-Mar-18 98.9100 7.1500 1000.00 INE477S08035 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LTD 9.99% 10-Mar-18 100.3000 7.4400 500.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1800 6.8500 600.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 19-Mar-18 140.4600 10.2700 8.00 INE957N07161 HERO FINCORP LIMITED 0.00% 04-May-18 115.5400 7.0700 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.1100 7.6400 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 100.4100 7.1500 1550.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.83% 04-Jul-18 100.3500 7.7100 100.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.1900 8.1500 3250.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.3200 7.9200 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.1800 7.8000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.4300 7.4000 400.00 INE721A07MI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.85% 12-Dec-18 99.8695 7.9500 50.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.92% 28-Dec-18 99.8200 8.1000 4.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 102.2600 7.5100 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.2900 7.5500 750.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 99.6300 8.0000 850.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 99.6100 7.9300 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.8900 7.5200 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.0300 7.9000 100.00 INE248U07483 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-19 113.1900 9.0000 20.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.78% 25-Oct-19 99.6000 8.0000 10.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LTD 9.40% 31-Oct-19 102.0400 8.1000 250.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD 0.00% 09-Dec-19 114.5400 10.0000 4.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.0600 8.0600 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.5400 7.6100 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 98.2800 7.9200 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4800 7.6000 550.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 98.6500 7.6500 350.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.7100 8.4300 1000.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.7400 8.7200 200.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.4400 7.6400 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 102.0200 8.8600 1.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 102.5300 8.4200 200.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.1200 9.1300 1250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.5200 7.7000 250.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 99.0400 8.8400 3800.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.1400 9.8300 10.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.0900 7.7500 250.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.5900 8.8200 5.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 99.7000 9.6500 20.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 98.9500 7.7300 2950.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 104.6700 6.0900 1.30 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 104.5500 6.1000 0.30 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-23 105.5100 7.5600 10.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 100.2400 7.5200 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3500 7.5300 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 102.6400 8.2900 100.00 INE733E07JH3 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-23 110.6600 6.2000 1.00 INE160A08019 PUNJAB NATIONAL BANK 9.65% 24-Feb-24 100.1241 0.0000 500.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 101.9100 8.3000 180.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.7600 9.9100 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9500 451.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 103.4000 8.5600 25.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 103.9800 8.4400 370.00 INE906B07EN0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.29% 09-Mar-26 105.8700 6.1000 0.90 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.8100 7.8700 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7000 8.3500 2.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.2400 8.4500 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9800 2.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.9000 8.4500 250.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 101.5100 9.8500 20.00 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-26 105.5600 5.4700 10.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.3600 7.8800 400.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 99.2000 9.8100 7.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.1000 7.6200 30.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 97.6800 8.0900 24.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 98.5000 8.4100 5.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 101.4400 9.8600 18.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.1000 9.7000 170.00 INE975G07019 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 100.1100 9.2900 150.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.5300 7.7600 4.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.2900 6.1000 1.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 9.25% 04-Jan-28 99.0400 9.3200 980.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.1900 6.1000 1.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 119.4700 6.0300 17.40 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.1700 6.1000 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 98.7200 10.2600 11.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.75% 30-Mar-31 98.6700 10.1800 10.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 101.1300 11.5000 0.50 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.2800 8.7400 300.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 102.1500 8.3500 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.7300 11.7400 5.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9900 10.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 101.3000 11.5500 3.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 103.4500 8.8600 2.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.8700 10.4300 1.00 NSE === INE918K07359 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 29-Jan-18 129.4890 8.0000 20.00 INE804I07J47 ECL FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 121.3510 8.0000 2.50 INE804I07WJ2 ECL FINANCE LIMITED - 05-Feb-18 125.8600 8.0000 4.50 INE804I075L1 ECL FINANCE LIMITED - 08-Feb-18 110.3290 9.0000 10.00 INE916DA7ME1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 20-Feb-18 99.2333 7.0500 1100.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.89% 28-Feb-18 100.0529 7.0100 150.00 INE774D07QJ0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 09-Mar-18 98.9149 7.1500 1000.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1773 6.8500 350.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.3015 7.0000 50.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.3015 7.0000 50.00 INE477L07669 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.50% 06-Apr-18 100.2672 8.0525 50.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 24-May-18 188.4180 0.0000 2.50 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 100.3512 7.7100 100.00 INE217K07398 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED -- 06-Jul-18 96.0140 8.7500 3.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.0486 7.7650 160.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Jul-18 160.1410 0.0000 2.50 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.1929 8.1500 3250.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.3224 7.9200 500.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 101.7000 8.1577 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 101.7400 8.0048 13.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.1503 7.8300 800.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.1503 7.8300 750.00 INE721A07MI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.85% 12-Dec-18 99.8695 7.9500 50.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 102.6201 8.0743 50.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.5063 8.2100 500.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 99.7506 7.9949 11.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.2588 7.5000 100.00 INE093J07HD4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Mar-19 157.2000 0.0000 2.80 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED 11-Mar-19 131.2000 0.0000 0.90 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 99.7593 7.8300 60.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.2916 7.5500 750.00 INE414G07CB3 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.50% 24-Apr-19 100.2900 8.2000 250.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 100.0000 9.9980 1.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 99.6281 8.0000 1100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.4631 7.4300 750.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 100.7019 7.5700 1700.00 INE093J07JK5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-19 154.3000 0.0000 3.50 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 17-Jun-19 99.7170 7.9100 1000.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Jun-19 128.4700 0.0000 2.50 INE850M08036 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10.43% 02-Aug-19 100.8787 10.2795 520.00 INE476A09215 CANARA BANK RESET 21-Aug-19 98.1900 10.3034 8.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 99.5000 9.4252 1.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.8912 8.0750 19.00 INE752E07FY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 29-Sep-19 101.7955 7.6000 5.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.2300 10.3049 3.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LIMITED OPT 9.40% 31-Oct-19 102.0413 8.1000 250.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 98.0800 10.3014 2.00 INE691I07AD2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 27-Apr-20 98.3200 9.5090 5.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.0639 8.0600 250.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.2800 6.0800 0.70 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.5431 7.6100 50.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 97.1100 10.3153 4.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.7874 7.9600 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 98.2765 7.9200 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4825 7.6000 550.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 98.6543 7.6550 350.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.6543 7.5750 84.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 101.7613 7.9000 400.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 101.3936 9.2300 145.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 105.0902 7.7500 4.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.6952 7.5100 100.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 101.1601 7.7450 82.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.0953 7.9550 40.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.7099 8.4400 1000.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.7998 8.4000 200.00 INE093J07UJ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-21 100.0000 0.0000 50.90 INE093J07UH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-21 100.0000 0.0000 41.00 INE093J07UK2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-21 100.0000 0.0000 36.50 INE093J07UI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-21 100.0000 0.0000 28.50 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 29-Mar-21 103.3153 7.6177 80.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 12-Apr-21 101.2500 8.5182 5.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.9084 7.7050 30.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.3764 7.8279 750.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.3300 8.5073 3.30 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 105.2809 7.7000 4.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 106.4000 8.8300 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.3508 7.7500 4.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.4358 7.6358 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.8000 6.0800 1.20 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.5247 7.7200 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.6500 6.0800 0.60 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.3681 8.8600 100.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-22 101.4041 7.7100 50.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-22 101.4041 7.7100 50.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 108.6039 7.7500 20.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 105.5255 7.8000 6.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 97.6299 8.0000 200.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.0913 7.7500 250.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 99.2400 8.0800 10.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.0687 7.8300 452.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.0687 7.8300 450.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 99.0800 7.6700 2.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.7100 6.0800 0.40 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.19% 04-Jan-23 104.6300 6.0800 3.00 INE160A09215 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Mar-23 99.0000 13.4418 18.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 103.1700 6.0800 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 103.4000 7.9865 7.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 102.6420 8.2900 100.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 101.8500 8.2612 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.6200 8.8500 139.90 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.0600 8.7800 1.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 109.7500 6.0800 5.00 INE848E07542 NHPC LIMITED 8.43% 02-Nov-23 110.0100 6.0800 1.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.43% 16-Nov-23 110.0300 6.0800 1.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 110.6900 6.0800 1.80 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.0126 10.0702 2.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-24 96.9500 8.2994 45.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.4000 7.5000 1.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8831 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 105.7207 8.0926 45.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 104.2200 7.9000 100.00 INE202B07FY8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 25-Aug-25 102.3000 9.0021 4.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-25 99.3062 8.3500 200.00 INE944Y07208 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY LTD 8.45% 27-Feb-26 99.9900 8.6300 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2400 7.6433 4.50 INE092T08AQ0 IDFC BANK LIMITED 9.33% 28-Mar-26 102.8500 8.2602 2.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.7520 7.8700 200.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.2367 8.4500 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2500 8.9367 2.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 103.9895 8.3200 200.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.8966 8.4500 265.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9000 8.8500 1.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 13-Nov-26 109.9120 9.0000 10.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.2000 8.2000 100.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 23-Nov-26 109.7090 9.0000 75.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 27-Nov-26 109.5460 9.0000 10.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 01-Dec-26 109.2350 9.0000 10.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 04-Dec-26 106.3200 9.0000 275.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 8.00% 04-Dec-26 106.2310 9.0000 10.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 08-Dec-26 106.1840 9.0000 10.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 16-Dec-26 106.3490 9.0000 20.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 24-Dec-26 106.4990 9.0000 70.00 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 31-Dec-26 105.5610 9.0000 30.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 99.0000 7.5000 6.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 100.2400 7.8400 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.4268 7.8700 600.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 99.8200 7.8506 10.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.0253 7.8185 18.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 99.6000 9.7400 25.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 96.7336 7.9300 500.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 96.7336 7.9300 500.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.5500 8.7000 1.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 97.6526 8.1000 7.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9600 1.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.0964 9.6800 150.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.4500 8.4300 10.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.5000 8.1300 9.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 100.1085 9.2800 170.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.1382 7.8200 2.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 9.25% 04-Jan-28 100.0000 9.2500 320.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 106.0456 7.9000 500.00 INE105N07233 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-28 102.0000 8.1500 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 117.2742 6.2500 30.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 117.5592 6.2500 3.20 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 117.5312 6.2500 20.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 118.6871 6.2500 20.00 INE202E07120 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.55% 20-Mar-29 117.8469 6.2500 10.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 118.0599 6.2500 10.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.9412 9.1500 1600.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.0704 8.8000 320.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.5872 8.7701 200.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 102.4000 10.1449 50.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.8624 8.7100 10.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.1000 8.8700 2.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.5922 9.0000 2.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.8981 6.2500 6.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 111.4951 6.0414 58.60 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.9301 6.2500 4.20 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 111.3829 6.1000 104.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.9961 6.2500 1.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.6351 6.2500 1.20 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.6141 6.2500 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 98.7500 10.2100 7.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 98.6500 7.8400 17.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 123.8127 6.2500 3.20 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 111.7133 6.2500 2.50 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 113.4000 6.0900 101.00 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 109.7661 6.2500 2.30 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8849 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.0500 11.6000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 