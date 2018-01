TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 12

Jan 12 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20381.80 NSE 39197.90 ============= TOTAL 59579.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07K10 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-18 121.0800 9.5000 5.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 19-Mar-18 140.4600 10.0000 8.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.3900 7.4000 250.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.1900 8.1500 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.5000 7.2600 15.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.2400 7.8000 250.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 101.3000 8.4000 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.5400 7.8100 1100.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.7400 7.8200 500.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.2200 7.8200 750.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.3600 7.8500 250.00 INE572O07BC2 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 29-Mar-19 101.4100 8.6500 80.00 INE916DA7OQ1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 17-Apr-19 90.7563 8.0000 149.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 99.7400 7.9500 250.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 99.6300 8.0000 200.00 INE476M07974 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 14-Jun-19 100.6200 8.2000 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.4600 7.6900 450.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.0700 10.5000 1.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.9900 8.0200 1150.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 138.2400 7.9500 1000.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 10-Sep-19 137.1914 7.9500 750.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 99.7100 7.9500 1050.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.7100 7.5000 1000.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD 0.00% 09-Dec-19 114.5700 10.0000 4.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jan-20 130.6800 7.9000 300.00 INE148I07GR0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 13-Mar-20 100.6500 8.2500 1500.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 103.2700 9.0000 1.50 INE220J07113 FUTURE CONSUMER LIMITED 9.95% 05-Sep-20 100.0000 9.8900 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4900 7.6000 250.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 98.4300 7.5900 250.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.7000 7.5000 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.0000 7.9800 40.00 INE069R07166 SPRIT INFRAPOWER & MULTIVENTURES 0.00% 13-Apr-21 65.2700 10.5500 2307.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 98.9800 7.7800 350.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.7100 11.0900 1.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.4600 7.6300 250.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 102.5300 8.4200 200.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.1200 0.0000 2.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 97.3500 7.7600 150.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.4800 8.8400 30.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 98.7700 7.7300 998.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-23 105.5000 7.5600 10.00 INE281G07053 JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST 6.82% 25-Mar-23 102.9000 6.1400 0.00 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.03% 28-Mar-23 103.5500 6.2000 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3500 7.5300 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.0300 7.8000 150.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 111.1500 6.1400 0.10 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 101.9100 8.3000 180.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.9200 10.0900 0.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD9.75% 02-Aug-24 106.9700 8.3000 150.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 105.0400 8.1500 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9500 450.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.3200 8.3500 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 340.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 107.9900 7.9000 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.1800 7.8000 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7000 8.3500 2.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.5400 7.8000 140.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 97.6800 8.1000 7.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.2000 8.4700 4.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.1700 7.8000 4.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 100.0000 8.5900 2.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 106.6100 6.1400 0.10 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 119.9900 5.6900 2.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 118.5300 6.1400 0.20 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 119.0200 6.0800 20.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 119.4800 6.0900 10.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.2100 9.3100 300.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 110.8500 6.1100 50.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 110.0000 6.2000 2.00 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 110.4000 6.2000 0.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 110.4700 6.2000 0.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 110.1000 6.2000 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.8000 6.0400 58.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 99.2000 10.1800 20.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 125.6800 6.0900 2.20 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 112.2800 6.2000 0.60 INE134E07588 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 17-Oct-35 112.0900 6.2000 0.60 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 111.1000 6.0700 19.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.9700 8.8300 50.00 INE028A09180 BANK OF BARODA 9.05% 27-Aug-99 98.5000 0.0000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.9500 11.6200 2.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.0100 9.2100 464.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 100.2600 10.8500 391.00 INE121H08149 IL FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 31-Dec-99 99.8500 0.0000 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 110.5500 9.8900 20.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 114.5100 9.0500 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.4000 9.9100 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 101.7900 11.4000 1.00 NSE === INE975F07FI3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 09-Feb-18 99.5059 7.2497 250.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.45% 06-Jul-18 99.7726 9.4144 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.7335 7.2000 600.00 INE148I07FM3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-18 100.3227 7.9000 2750.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.3262 7.9000 2500.00 INE148I07FP6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 100.3262 7.9000 750.00 INE071G08841 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 16-Aug-18 99.9866 7.7700 250.00 INE071G08841 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 16-Aug-18 99.9866 7.7700 250.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 24-Aug-18 99.4653 8.0850 300.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 101.9300 7.7500 2.00 INE324A07138 JINDAL SAW LIMITED 10.50% 12-Sep-18 100.6656 9.1000 300.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.0100 7.5500 26.00 INE752E07FX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 29-Sep-18 100.8426 7.4291 50.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.2377 7.8000 250.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.7391 7.8200 500.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.2152 7.8200 250.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.3628 7.8500 500.00 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 131.2000 0.0000 0.90 INE093J07ID2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Apr-19 142.8000 0.0000 2.50 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.4239 7.5500 500.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.4239 7.5500 500.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 100.0000 9.9981 1.00 INE667F07GS3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 7.67% 14-Jun-19 99.3246 8.1400 750.00 INE476M07974 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jun-19 100.6222 8.2000 250.00 INE756I07BD1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.79% 14-Jun-19 99.6200 8.0500 250.00 INE667F07GS3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 7.67% 14-Jun-19 99.3209 8.1400 500.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.8319 8.2199 236.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.5000 7.4200 2000.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.4600 7.6807 300.00 INE093J07KP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 02-Aug-19 128.3000 0.0000 2.10 INE850M08044 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10.43% 02-Aug-19 100.8772 10.2795 800.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 101.9903 8.0200 1150.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 138.2416 7.9500 1000.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 10-Sep-19 137.1914 7.9500 750.00 INE324A07146 JINDAL SAW LIMITED 10.50% 12-Sep-19 101.9656 9.1000 300.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 99.7138 7.9500 1050.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.7058 7.5000 1000.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.1400 10.5500 100.00 INE657N07282 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 14-Feb-20 108.6072 8.7700 100.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 15-Apr-20 100.2051 8.4248 200.00 INE691I07AD2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 27-Apr-20 98.3200 9.5101 5.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.2579 7.5500 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 99.2579 7.5500 250.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 130.6783 7.9000 300.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 99.0135 8.0500 70.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.7977 8.3500 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 98.9115 7.9700 20.00 INE738C07069 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 7.90% 31-Jul-20 98.3374 8.6100 30.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 102.5333 8.2800 11.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 98.5000 9.6700 2.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.7900 7.9600 450.00 INE823G07045 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 09-Sep-20 101.4765 9.9597 6.40 INE324A07153 JINDAL SAW LIMITED 10.50% 12-Sep-20 103.0554 9.1000 400.00 INE333L07060 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 9.50% 14-Sep-20 106.1677 10.3600 30.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 98.1894 7.6100 70.00 INE532S07039 8.75 LOA 25SP20 FVRS1CR 8.75% 25-Sep-20 99.9000 8.7511 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4866 7.6000 250.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-20 99.4691 8.1800 11.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 102.9510 7.6000 50.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 98.6755 7.6466 100.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 98.4322 7.5900 250.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 99.3500 10.1500 1.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD - 16-Jan-21 140.6897 8.9500 10.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.6978 7.5000 250.00 INE700A07030 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.65% 27-Jan-21 98.5113 9.4200 30.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.6700 7.5200 570.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.6700 7.5200 70.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 100.0000 7.5193 1000.00 INE688V08023 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.15% 10-Feb-21 99.9700 8.1611 250.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.7632 7.6084 29.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.9263 8.4100 30.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.3491 7.9500 50.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 104.3491 7.9500 50.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 101.9751 7.9900 80.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.7974 8.4000 500.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.7271 7.6300 200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.4105 7.8058 38.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 18-Jul-21 100.3300 8.5072 3.30 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 98.9770 7.7750 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.4558 7.6300 250.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 98.3808 8.5100 250.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 98.3808 6.1885 250.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.5916 8.8000 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 113.0500 9.2500 20.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 97.3527 7.7600 150.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 103.9574 8.0000 50.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 98.7715 7.7500 500.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.7218 6.0700 250.00 INE354H07098 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE CO 9.00% 31-Mar-23 102.7700 8.5699 114.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.0300 7.8000 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.6600 8.8400 92.50 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.8000 8.8400 20.00 INE105N07415 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-23 101.7600 8.5500 60.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.4203 10.2000 10.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 106.9737 8.3000 150.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.2200 9.8483 1.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 106.1000 7.9500 10.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.3248 8.3500 100.00 INE017A08250 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-25 99.9212 8.2400 200.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 98.8500 8.1200 30.00 INE944Y07208 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY LIMITED 8.45% 27-Feb-26 100.0000 8.6300 50.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 107.9904 7.9000 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 103.1800 7.8049 150.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 102.6775 8.0300 11.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4700 8.3546 25.00 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 31-Dec-26 105.5890 9.0000 10.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 100.2800 7.8400 200.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 101.6055 8.2300 11.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 99.1800 7.9723 750.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 96.5400 7.8000 210.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 02-Aug-27 96.0400 8.2994 27.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 96.2979 7.8500 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.8600 8.5100 200.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.2000 8.4615 12.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.9388 7.8500 37.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 102.7000 8.6838 6.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% PERPETUAL 97.2990 10.0500 1200.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.2082 9.3100 300.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 98.2694 9.0500 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.7101 8.7800 100.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% PERPETUAL 99.8500 8.8155 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.2400 8.7500 20.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.0000 9.1765 16.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 101.4500 11.5000 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.7667 11.0000 5.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 99.1200 8.8700 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.0000 8.8000 1.00 INE091A08149 NIRMA LIMITED 9.50% PERPETUAL 97.7373 10.9400 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 110.5156 6.1500 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.5300 6.0500 28.70 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.6826 7.8850 1000.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.1900 8.3300 16.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 99.4500 7.8022 10.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 11-Jan-33 100.0000 7.8800 1750.00