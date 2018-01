TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 15

Jan 15 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26499.60 NSE 27933.20 ============= TOTAL 54432.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07K10 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-18 121.1700 9.5000 3.00 INE804I07WK0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Feb-18 134.2900 8.7500 25.00 INE975F07FI3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS 0.00% 09-Feb-18 99.5255 7.2500 500.00 INE918K07169 EDELWEISS FINANCE AND INVEST 0.00% 28-Feb-18 133.6100 9.0000 30.50 INE081T07035 AASAN CORPORATE SOLUTIONS 9.60% 02-Apr-18 100.0745 9.1000 1619.00 INE092T08AB2 IDFC BANK LIMITED 0.00% 25-Apr-18 124.8300 7.6200 500.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION 6.90% 16-Jul-18 99.6800 7.3100 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 99.7300 7.3000 100.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 99.8200 7.3000 450.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FIT 10.00% 07-Dec-18 101.3600 8.5500 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 101.6400 7.8700 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 99.7400 7.5800 400.00 INE721A07ML2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.92% 14-Jun-19 99.5000 8.2500 200.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.07% 19-Jun-19 99.5200 7.4100 4000.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.30% 09-Aug-19 100.2000 8.1000 50.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jan-20 130.5400 7.9700 500.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 98.9800 8.0500 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 103.2700 9.0000 1.50 INE498L04084 LNT FINANCE HOLDINGS LIMITED 8.15% 06-May-20 102.0200 7.1500 21.50 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.7900 7.4500 1000.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 99.4500 8.3500 250.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.7800 7.3500 2500.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 99.2300 8.1000 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.6900 7.5400 250.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 98.5900 8.1000 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.0400 7.5900 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.5300 7.5800 500.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.4300 7.5900 550.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 100.0000 7.5200 150.00 INE891K07325 AXIS FINANCE LIMITED 0.00% 07-Apr-21 100.1258 7.9500 54.00 INE069R07166 SPRIT INFRAPOWER & MULTI 0.00% 13-Apr-21 65.4400 10.5100 1500.00 INE891K07333 AXIS FINANCE LIMITED 0.00% 10-May-21 100.1258 7.9500 95.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.66% 14-Sep-21 101.4500 8.3500 250.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 99.6200 7.9100 500.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 106.8800 6.0300 1.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 102.5300 8.4200 200.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.1200 9.1300 400.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 100.0000 9.5200 170.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.5000 0.0000 2.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.2100 7.7200 600.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0400 8.7000 3.00 INE871D07QW7 INFRASTRUCTURE LEASING 8.30% 11-Jan-23 100.0000 8.3000 400.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 103.1600 8.4000 650.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 103.6900 8.4000 300.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-24 101.9100 8.3000 180.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.9600 10.1200 15.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9400 450.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.8300 8.3900 940.00 INE261F07016 NABARD 7.07% 25-Feb-26 105.8870 6.1200 1000.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 103.4700 7.8800 20.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.6000 8.5100 20.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 109.5400 7.8700 250.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 109.5500 7.8600 200.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 115.0600 6.0800 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 113.2100 6.2500 17.80 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 100.5600 7.8500 500.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 97.0500 7.8800 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.4000 7.8400 200.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 95.7100 7.8400 1000.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9600 5.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 100.0000 8.6000 9.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 0.30 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 120.4200 6.1000 0.50 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 98.7700 8.7600 50.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 110.3500 6.0800 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.3600 6.1700 300.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD 11.75% 30-Mar-31 101.1400 11.5000 0.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.9500 9.9000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.1700 10.5400 5.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.6500 11.4600 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 102.9000 10.9200 6.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.9600 9.8000 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4400 1.00 NSE === INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.0796 6.4500 650.00 INE804I07J96 ECL FINANCE LIMITED -- 02-Feb-18 121.1520 9.0000 10.00 INE918K07367 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 02-Feb-18 157.2250 9.0000 2.50 INE804I075L1 ECL FINANCE LIMITED -- 08-Feb-18 110.4890 8.0000 10.00 INE013A07D14 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 08-Feb-18 121.5630 0.0000 10.00 INE975F07FI3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS -- 09-Feb-18 99.5255 7.2508 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.1524 6.8800 1.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.3729 7.3000 50.00 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.03% 09-Apr-18 100.2343 6.5910 250.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 189.4700 0.0000 2.50 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 08-Jun-18 174.9800 0.0000 5.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 174.1300 0.0000 5.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 100.3978 8.1103 5.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.6821 7.3100 1250.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.3450 7.8000 50.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.4457 7.4000 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.4457 7.4000 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.4457 7.4000 600.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.80% 10-Aug-18 100.3149 7.9200 500.00 INE071G08841 ICICI HOME FINANCE COMPANY -- 16-Aug-18 99.9839 7.7700 250.00 INE071G08841 ICICI HOME FINANCE COMPANY -- 16-Aug-18 99.9839 7.7700 250.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FIT 10.00% 07-Dec-18 101.3900 8.5200 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 101.6351 7.8700 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.1474 7.4250 4.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 100.9305 7.3500 250.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 100.9305 7.3500 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 100.5707 7.9000 250.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 100.5707 7.9000 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 99.7413 7.8500 400.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.33% 26-Mar-19 101.0508 7.3880 5.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 102.0000 8.4000 1.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 99.5938 8.0300 250.00 INE721A07ML2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.92% 14-Jun-19 99.5028 8.2500 200.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.30% 09-Aug-19 100.2042 8.1000 50.00 INE476A09215 CANARA BANK RESET 21-Aug-19 99.3000 9.5300 8.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.15% 20-Sep-19 101.0000 8.5000 1.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 99.4300 9.5300 3.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 101.4000 8.1000 3.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 99.3300 9.5300 2.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 98.9840 8.0497 50.00 INE691I07AD2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 27-Apr-20 100.2000 8.5500 5.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 99.4482 8.3500 750.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.20% 31-May-20 99.5103 7.4300 450.00 INE053F07991 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 31-May-20 99.3636 7.5000 100.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.5363 7.9700 1500.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.5572 7.9500 1000.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 99.2338 8.1000 200.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 98.9906 8.0600 100.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 98.5865 8.0900 500.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 98.8400 9.5300 4.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.0415 7.5900 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.5336 7.5800 750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.5336 7.5800 250.00 INE020B08AN6 REC 6.99% 31-Dec-20 98.4347 7.5900 550.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 100.0000 7.5200 200.00 INE688V08023 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 8.15% 10-Feb-21 100.0000 8.1487 100.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.2373 7.9000 650.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.2373 7.8999 400.00 INE957N07377 HERO FINCORP LIMITED 8.10% 08-Jul-21 99.7700 8.1962 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 98.9938 7.7700 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 98.9938 7.7700 500.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 99.6178 7.9100 500.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.1470 7.5869 1000.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.1370 7.5900 500.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3809 7.6531 500.00 INE115A07DA9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.05% 25-Oct-22 104.0800 7.9700 100.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 104.1700 7.8000 7.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 105.2468 8.0480 3.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-24 102.5420 8.1602 1.00 INE020B07IZ5 REC 9.34% 25-Aug-24 107.9236 7.7400 31.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 97.6900 8.2500 6.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8823 5.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 105.3483 7.8500 50.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 103.2108 7.9500 20.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.0400 7.8416 30.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 105.8682 8.1768 2.00 INE261F07016 NABARD 7.07% 25-Feb-26 105.8870 6.1200 1000.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 103.4700 7.8468 30.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.6000 8.5000 20.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LIMITED -- 21-Jul-26 49.0250 8.7200 1.20 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 109.5355 7.8650 250.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 109.5480 7.8650 200.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.5300 8.3447 30.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.8422 8.6992 2.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.4748 7.2339 3.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.6990 6.1250 50.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 106.3920 8.1789 4.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 100.4286 7.8700 750.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 100.4286 7.8700 250.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-27 103.1347 8.2160 1.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 99.9500 7.8300 26.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.4800 8.3586 20.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 98.7349 8.0421 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 97.0531 7.8800 500.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 97.0531 7.8800 250.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 99.5034 8.5928 57.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.3951 7.8400 200.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 101.5004 7.9066 1.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 95.5700 8.3752 100.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 95.6419 7.8500 1250.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 95.6419 7.8500 249.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 98.2258 8.4600 15.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3400 100.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 98.8710 7.8600 41.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION 8.46% 30-Aug-28 118.0500 6.0900 2.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 118.7574 6.1100 3.00 INE906B07DB7 NHAI 8.48% 22-Nov-28 118.1900 6.1300 6.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1151 9.1500 1000.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.1247 9.1000 600.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 98.4595 9.0000 250.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1162 9.1500 200.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.9493 8.8350 150.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.80% -- 99.9300 8.8000 100.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.5870 9.0100 52.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.7412 8.7700 50.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.61% PERPETUAL 100.0000 8.5900 16.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 99.2200 7.8294 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.7500 11.3286 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.9493 8.8350 50.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 109.9304 6.1250 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.7500 9.6868 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION 7.35% 17-Oct-35 113.4000 6.0900 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE