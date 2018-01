TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 16

Jan 16 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11213.20 NSE 27523.20 ============= TOTAL 38736.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07K10 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-18 121.2000 9.5000 3.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 99.7800 7.3700 1000.00 INE071G08882 ICICI HOME FINANCE COMPANY 7.17% 21-Dec-18 99.3197 7.9500 750.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.7100 7.8500 500.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.3400 7.8800 500.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES LTD 7.94% 22-Mar-19 100.6300 7.3900 165.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LTD 10.80% 27-Dec-19 101.3600 10.4000 100.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jan-20 130.5800 7.9500 500.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 98.6000 8.0900 500.00 INE220J07113 FUTURE CONSUMER LIMITED 9.95% 05-Sep-20 100.0000 9.8900 2.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.3700 7.9500 470.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.14% 22-Dec-20 98.4400 7.7400 250.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.6100 8.7600 200.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.66% 14-Sep-21 101.4500 8.3500 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 103.8300 10.3900 610.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3900 7.6500 500.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-22 102.5300 8.4200 200.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 107.0800 6.0000 6.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 98.1200 7.7700 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.3200 8.9500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.2500 8.9300 10.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-24 101.9100 8.3000 180.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.4000 10.2100 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.4500 9.8000 10.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-24 106.6900 7.9400 100.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 105.0400 8.1500 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.2000 833.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 1.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 105.7500 8.4200 440.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 102.0000 7.9500 43.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 103.1300 8.7400 0.20 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 99.9200 7.9500 825.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 102.7900 7.9500 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.9200 8.5000 16.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.5000 9.6100 0.20 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 98.2700 7.9400 152.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 100.0000 8.5900 16.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.2500 9.9100 74.70 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION 8.54% 16-Nov-28 119.0400 6.0800 30.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 120.4200 6.1000 0.50 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 111.1200 6.0800 7.60 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.6500 6.1300 3.60 INE053F07900 IRFC 7.64% 22-Mar-31 110.6300 6.1400 150.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 125.4300 6.1200 0.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4800 9.8000 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.8400 9.1000 1000.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 105.3600 9.8000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.2600 10.8400 1.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 100.1500 10.8800 208.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 99.3100 9.2400 100.00 NSE === INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 109.7400 7.8300 250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.2500 7.8567 42.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.7813 7.4500 600.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 97.6900 8.2500 11.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 109.7500 7.8300 200.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-24 106.6918 7.9400 100.00 INE804I079K5 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Feb-18 110.5700 9.0000 10.00 INE804I07K10 ECL FINANCE LIMITED -- 06-Feb-18 121.2680 8.0500 18.50 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 98.1177 7.7700 150.00 INE918K07219 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 08-Mar-18 133.4980 8.0500 5.50 INE804I078L5 ECL FINANCE LIMITED -- 08-May-18 110.3200 8.0500 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.1500 9.0000 10.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 08-May-26 100.2351 9.4000 80.00 INE134E08HH6 POWER FINANCE CORPORATION 8.03% 09-Apr-18 100.2312 6.6000 250.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 95.7703 7.8300 1000.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.69% 09-Mar-31 111.8970 6.3229 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7900 8.8450 260.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 98.6045 8.0900 500.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 98.2742 7.9500 536.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 98.2742 7.9500 350.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 100.0000 7.5200 250.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 99.8669 7.6350 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.4174 6.1550 170.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 11-Jun-18 101.4025 7.4000 18.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 97.2455 7.8500 500.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.3356 7.8800 500.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED -- 12-Jan-18 100.1500 10.0453 20.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 99.9202 7.9500 1750.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 99.9202 7.9500 250.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 117.5500 6.1100 2.30 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 102.1171 7.6500 3.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 12-Sep-21 106.0000 7.7800 2.00 INE093J07PZ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Apr-20 122.5000 0.0000 10.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 102.9900 9.8700 6.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 101.6068 8.0600 100.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.0400 8.4850 20.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.0500 8.1526 10.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 106.1000 7.9500 20.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.5846 7.9500 500.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.0300 8.4819 10.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 15-May-18 100.0805 7.8000 50.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 98.2500 8.4600 15.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 100.9012 8.4050 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 109.7975 6.1700 1.40 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 99.7801 7.3650 500.00 INE092T08AO5 IDFC BANK LIMITED -- 17-Feb-26 104.4500 8.5600 2.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.4775 7.7350 400.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 109.1200 6.1201 0.70 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 104.8075 6.0500 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 108.5560 6.1700 1.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.4955 8.1100 2.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.9326 8.3100 500.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.9320 8.3100 50.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.9326 8.3100 400.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.9320 8.3100 50.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 95.8285 7.9300 1200.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 95.9528 7.9100 500.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Jun-19 104.4228 8.0050 1.00 INE093J07UJ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 20-Mar-21 100.0000 0.0000 50.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.8500 9.9600 2.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 99.7118 7.8500 500.00 INE071G08882 ICICI HOME FINANCE COMPANY 7.17% 21-Dec-18 99.3197 7.9500 750.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jun-19 129.2940 0.0000 2.50 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORK 11.50% 21-Jun-24 100.3000 11.7500 10.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 99.2000 7.9481 14.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 98.9904 8.1000 250.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.14% 22-Dec-20 98.4435 7.7400 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.1309 7.8300 250.00 INE031A07AP2 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.39% 22-Feb-31 111.0900 6.1300 1.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.35% 22-Jan-20 99.6320 7.5500 1000.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 110.6300 6.1437 150.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 50.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 97.8773 7.8800 200.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.6000 7.8492 1.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.3909 7.6500 500.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.7439 6.1300 300.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Aug-18 184.1200 0.0000 2.50 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.0500 8.3800 8.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.0000 8.3100 3.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.2100 8.3275 16.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 101.1000 7.8000 5.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.6041 7.9000 50.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 101.9997 7.9500 50.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP -- 25-Mar-28 106.4084 6.1700 1.40 INE532S07039 LOA 8.75% 25-Sep-20 99.8000 8.7939 1000.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION 9.08% 25-Sep-24 106.9800 7.8700 4.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.33% 26-Mar-19 101.0536 7.3880 50.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 98.9000 9.5000 2.00 INE087P08038 AVANSE FINANCIAL SERVICES 9.35% 27-Dec-27 102.0500 9.0300 30.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.40% 27-May-27 102.7871 7.9500 50.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.2248 7.8100 250.00 INE918K07169 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 28-Feb-18 133.7320 8.0500 30.50 INE115A07MT0 LIC HOUSING FINANCE 7.88% 28-Jan-21 99.8052 7.9504 250.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4366 8.3600 14.00 INE092T08CK9 IDFC BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-21 103.4000 8.9600 0.90 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.0000 10.2200 8.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 96.9879 7.9500 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 96.9879 7.9499 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 95.7965 11.6500 758.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.2938 8.1179 150.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 30.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 100.0000 7.8800 500.00 INE804I07WK0 ECL FINANCE LIMITED -- -- 134.3480 8.0500 25.00 INE013A077P3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% -- 100.1800 8.6800 15.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- -- 148.9878 7.8500 1000.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9201 1500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.8284 8.8700 950.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% PERPETUAL 98.9116 9.5000 750.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.4953 8.8500 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.5785 8.7718 400.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.1719 9.0650 150.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 99.3290 9.2458 100.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.5000 8.4450 44.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.0000 8.5921 18.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.0000 8.5800 13.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 102.5000 7.4600 10.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 102.0900 8.4202 8.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.1500 9.1300 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 104.5000 9.5100 3.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.9496 8.8350 300.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% PERPETUAL 101.1078 9.5532 600.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.9704 8.8290 500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 