TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 17

Jan 17 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14804.90 NSE 44399.10 ============= TOTAL 59204.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07WJ2 ECL FINANCE LTD 0.00% 05-Feb-18 125.8500 10.7500 31.20 INE804I07K10 ECL FINANCE LTD 0.00% 06-Feb-18 121.2300 9.5000 18.00 INE866I07AS8 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 07-Feb-18 129.3200 9.5000 5.00 INE916DA7LZ8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 15-Feb-18 99.4300 7.2500 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LTD 8.57% 19-Mar-18 100.1600 7.1000 150.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 14-May-18 100.2300 7.7900 176.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 99.6100 7.3500 250.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LTD 6.95% 06-Sep-18 99.3700 7.8000 500.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.20% 12-Sep-18 99.5100 7.8000 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 99.7900 7.3500 350.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LTD 6.92% 15-Nov-18 99.2300 7.8200 750.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANC 8.39% 15-Mar-19 100.5500 7.9000 250.00 INE804I07K02 ECL FINANCE LTD 0.00% 07-Jun-19 131.4300 10.0000 5.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.95% 13-Jun-19 99.5300 8.2700 200.00 INE804I07R13 ECL FINANCE LTD 0.00% 07-Aug-19 129.3600 10.0000 6.20 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.0400 10.5000 2.00 INE804I071H8 ECL FINANCE LTD 0.00% 20-Feb-20 119.3600 11.0000 10.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 99.7500 15.7700 300.00 INE688I07584 CAPITAL FIRST LTD 8.35% 15-May-20 99.9100 8.3500 500.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LTD 7.77% 29-May-20 99.2700 8.0800 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.6700 7.5500 750.00 INE414G07BZ4 MUTHOOT FINANCE LTD 8.50% 24-Jun-20 101.1000 8.3000 0.30 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.42% 26-Jun-20 99.4500 7.6700 500.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 22-Jul-20 101.1100 8.0500 250.00 INE872A07TU9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE 10.75% 28-Jul-20 102.6779 9.5000 0.50 INE532S07039 DISH INFRA SERVICES PRIVATE 8.75% 25-Sep-20 99.8200 8.8000 500.00 INE556F08IZ7 SIDBI 7.00% 28-Jan-21 99.4900 7.5500 2000.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.88% 28-Jan-21 99.6400 7.8900 550.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.0800 7.9500 100.00 INE660A07PI1 SUNDARAM FINANCE LTD 7.96% 02-Apr-21 99.3513 8.1900 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.1900 7.7400 600.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.81% 19-Oct-21 99.6400 7.9000 500.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.3600 11.2000 1.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.4600 7.6300 50.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7700 7.6500 200.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 99.1100 9.7900 10.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 100.5800 8.8400 24.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.0800 7.6700 1000.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LTD 9.60% 28-Dec-22 102.5500 8.9300 1.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 8.30% 15-Jan-23 99.6500 8.3800 50.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.69% 16-Jan-23 99.8309 7.7300 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 103.5800 6.3300 0.50 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 8.45% 12-Jun-23 100.6600 8.2700 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.8700 8.8300 22.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.43% 16-Nov-23 108.7400 6.3300 0.50 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 110.1300 6.3300 0.50 INE053F07736 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.44% 19-Mar-24 109.2200 6.3300 0.50 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.4500 10.2000 2.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.7500 9.7400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9500 461.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 102.0500 11.6900 1.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 340.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 101.6500 9.0900 11.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.4300 8.5200 2.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-26 106.4300 7.8700 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 7.95% 28-Oct-26 97.4900 8.3500 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LTD 8.85% 02-Nov-26 99.5000 8.9200 11.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 13-Nov-26 110.0100 8.5000 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 23-Nov-26 109.8100 8.4900 94.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 01-Dec-26 109.3100 8.2300 30.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 16-Dec-26 106.4300 5.9500 10.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 24-Dec-26 106.5200 6.1900 25.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 112.6100 6.3300 0.50 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 112.1300 6.3300 0.50 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK 9.33% 31-Mar-27 99.3600 9.7800 10.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 99.2000 8.6100 3.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL 8.45% 30-Nov-27 99.2800 8.5500 40.00 INE975G07019 IL N FS TRANSPORTATION NET 9.00% 30-Nov-27 101.4300 9.0200 40.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.38% 19-Dec-27 107.5200 6.3300 0.50 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 100.0000 8.5900 1.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD 9.25% 04-Jan-28 100.0000 9.2500 75.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 101.0000 9.9400 9.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 107.4500 6.3300 0.50 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5100 5.50 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 117.8700 6.1300 150.00 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 116.8200 6.3300 0.50 INE202E07138 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 8.80% 13-Mar-29 116.8700 6.3800 0.50 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-29 103.0500 8.6900 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 107.5600 7.8600 17.00 INE733E07JV4 NTPC LTD 7.53% 05-Oct-30 108.0475 6.3300 0.20 INE134E07562 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.52% 17-Oct-30 107.9792 6.3300 0.10 INE020B07JS8 REC 7.34% 05-Nov-30 106.4794 6.3300 0.20 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 108.7900 6.3300 1.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.49% 21-Jan-31 110.9700 6.2300 1.70 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.39% 08-Feb-31 110.1100 6.2700 3.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 111.1500 6.1400 100.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.1400 6.2300 0.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.1700 6.2900 3.70 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 110.8500 6.1200 150.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 24-Apr-31 103.7200 0.0000 50.00 INE261F08964 NABARD 7.75% 14-Jan-33 100.5600 7.8700 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 12-May-99 99.9000 8.8500 300.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.1400 11.2000 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.5100 0.0000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.1600 11.1500 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.9000 9.1700 13.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LTD 11.50% 31-Dec-99 106.3800 10.4200 5.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 98.2900 11.4000 1.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 100.8300 11.5000 1.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7200 10.5200 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 104.2800 10.6500 1.00 NSE === INE918K07367 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 02-Feb-18 157.4820 8.0000 15.00 INE804I07J96 ECL FINANCE LIMITED -- 02-Feb-18 121.3710 8.0000 10.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 02-Feb-18 119.6400 0.0000 5.00 INE804I07WJ2 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Feb-18 126.0530 8.0000 2.50 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Feb-18 122.3030 8.0000 8.00 INE916DA7LZ8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 15-Feb-18 99.4273 7.2496 500.00 INE804I078D2 ECL FINANCE LIMITED -- 19-Feb-18 112.7340 8.0000 40.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 133.4210 8.0000 2.50 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 100.1628 7.1000 250.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.20% 27-Apr-18 100.3160 7.0877 15.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION 8.34% 27-Apr-18 100.2812 7.1742 7.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 24-May-18 188.8500 0.0000 2.50 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.3255 7.3800 350.00 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jun-18 187.9200 0.0000 2.50 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.1697 7.7700 100.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 100.3642 8.1703 15.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.6500 7.3800 400.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 28-Jul-18 160.5010 0.0000 2.50 INE093J07CW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Aug-18 161.9120 0.0000 2.50 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Aug-18 184.5880 0.0000 5.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 99.6059 7.3500 250.00 INE093J07DS1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Sep-18 184.0240 0.0000 5.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.3348 7.8499 170.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 124.5350 0.0000 1.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE COR 7.15% 16-Sep-18 99.7905 7.3500 600.00 INE752E07BW9 POWER GRID CORPORATION 8.73% 11-Oct-18 100.8177 7.3789 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION 8.85% 19-Oct-18 100.9350 7.3790 100.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION 8.84% 21-Oct-18 100.9370 7.3789 90.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Oct-18 152.6240 0.0000 15.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.2505 7.3650 100.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.2293 7.8200 1000.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 101.1866 7.4230 50.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.4956 7.4199 98.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 08-Feb-19 100.5347 7.9200 40.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 100.8767 7.4000 83.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 100.5454 7.9000 500.00 INE580B07406 GRUH FINANCE LIMITED 7.54% 15-Mar-19 99.7815 7.8800 250.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 100.5454 7.9000 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.33% 26-Mar-19 100.9956 7.4326 6.00 INE580B07414 GRUH FINANCE LIMITED 7.45% 27-Mar-19 99.6718 7.8800 250.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 100.6454 7.4333 21.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.47% 31-Mar-19 102.2137 7.4250 50.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.7628 8.2749 30.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.4477 8.1400 8.00 INE898G07187 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY 0.00% 15-Jul-19 189.2055 8.4524 13.00 INE033L07FV2 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 7.54% 19-Jul-19 99.1700 8.1000 1000.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.4914 10.3200 100.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.8173 7.5000 100.00 INE688I07584 CAPITAL FIRST LIMITED 8.35% 15-May-20 99.9075 8.3500 500.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 99.2263 8.1000 250.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.6200 7.9580 3000.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.9748 8.2900 100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.4453 7.6700 500.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 99.6663 7.4300 350.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 99.4227 8.1000 500.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 101.1061 8.0500 250.00 INE202B07IR6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 8.00% 17-Aug-20 100.0000 7.9600 1000.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 156.2628 8.3168 210.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4391 7.6214 100.00 INE556F08IZ7 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT -- 28-Jan-21 99.4893 7.5500 2000.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.88% 28-Jan-21 100.0000 7.8751 500.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 100.0000 7.5200 50.00 INE688V08023 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 8.15% 10-Feb-21 99.9700 8.1590 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.0825 7.9500 100.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-21 100.7942 8.4000 800.00 INE916DA7PK1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 29-Mar-21 99.5208 8.1477 300.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.18% 21-May-21 98.8694 7.5800 500.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.18% 21-May-21 98.8694 7.5800 500.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 101.4116 8.1620 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.1881 7.7400 600.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 157.6251 8.3983 150.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 159.0904 8.4484 150.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 99.6412 7.9025 500.00 INE020B08872 REC 8.44% 04-Dec-21 102.0759 7.7900 250.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 98.2887 7.6600 250.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 98.2887 7.6600 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 98.7150 7.5849 1000.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 98.7150 7.5800 1000.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.4564 7.6300 50.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 106.9072 6.2000 2.30 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 98.4420 8.5000 250.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8 8.03% 31-Jan-22 98.4420 8.5000 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.9392 6.2000 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.10% 05-Mar-22 107.2505 6.0500 150.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7707 7.6500 200.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 99.8000 7.8294 100.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.4109 7.6950 100.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 28-Oct-22 100.3500 9.4800 2.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE COR 7.21% 26-Nov-22 104.7177 6.0500 400.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.0844 7.6700 1000.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 99.6000 7.9414 - INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION -- 16-Jan-23 100.0000 7.6900 1150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.6589 8.2700 50.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.8500 8.8277 33.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.5900 8.8600 12.00 INE906B07DA9 NHAI 8.35% 22-Nov-23 111.0235 6.0500 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.2200 9.8464 2.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 97.7500 8.2331 10.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.0500 8.8762 20.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 105.2941 8.1000 64.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8819 2.50 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 1.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.0000 7.8600 2.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 106.0645 6.0500 200.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 101.5039 7.8300 300.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 101.5039 7.8300 150.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 101.4000 9.8194 20.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 98.9401 8.1000 216.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 101.7300 8.0400 200.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.4347 8.5200 2.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.0054 8.0900 250.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.5800 8.3363 4.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.93% 20-Oct-26 106.5606 7.8500 200.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 102.0000 9.7391 1.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 98.0930 8.2500 500.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.5000 8.9200 11.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION 8.16% 25-Nov-26 113.4269 6.1400 2.80 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 114.5767 6.1400 3.20 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 113.3126 6.1400 0.90 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 114.0161 6.1400 0.30 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 99.8000 9.6900 14.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.1000 8.4700 10.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.3349 7.8500 300.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 96.3349 7.8500 150.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 98.9125 8.3031 6.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.00% 24-Jul-27 98.1500 8.2900 3.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.9900 8.4900 10.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-27 100.8500 9.9600 5.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 99.0900 7.7755 5.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 30-Nov-27 100.1000 9.2800 50.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 30-Nov-27 99.9500 8.4500 40.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION 7.70% 10-Dec-27 99.2000 7.8100 2.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.2500 10.0180 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 110.1900 6.1200 1.40 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE COR 7.34% 19-Feb-28 108.9500 6.1200 1.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP -- 25-Mar-28 106.8000 6.1200 1.40 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.19% 28-Mar-28 107.7904 6.1300 1.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION -- 28-Mar-28 106.6788 6.1300 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 117.8703 6.1300 150.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 118.9750 6.0500 200.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 118.0355 6.0500 200.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 119.8110 6.0500 200.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 105.0400 8.4700 1.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 107.5605 7.8498 34.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1500 9.1400 650.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% -- 100.0715 8.8000 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.2563 9.0400 150.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.1600 8.8500 108.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 100.2054 7.8500 100.00 INE261F08964 NABARD 7.75% -- 100.0000 7.9000 100.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% -- 99.6900 8.3700 45.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.0400 8.5900 42.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.5000 8.4450 40.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.7000 9.6500 12.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 99.9100 8.6000 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD -- PERPETUAL 107.6800 8.9000 2.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.7900 6.1200 170.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 110.9455 6.1500 50.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 111.0000 6.1393 2.40 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.8400 6.1593 1.20 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.7413 6.1300 0.70 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 103.7000 8.5268 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.1317 8.3400 33.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 99.5000 9.1000 4.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5094 8.6130 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com