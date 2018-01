TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 19

Jan 19 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18560.80 NSE 51705.00 ============= TOTAL 70265.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07AS8 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 07-Feb-18 129.3900 9.5000 5.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 100.2700 6.4300 100.00 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 19-Mar-18 100.3500 7.0000 110.00 INE148I07HB2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 30-Mar-18 100.1336 6.9400 909.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.5100 10.7500 7.60 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.2300 8.0600 60.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 99.9800 8.0000 250.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.4500 7.9000 500.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.3000 7.9200 500.00 INE657N07423 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.10% 30-Apr-19 99.4400 8.6100 180.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.07% 19-Jun-19 99.5200 7.4000 2000.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 29-Jun-19 101.1200 7.5900 40.00 INE310R07032 SPR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 14.00% 17-Jul-19 100.0000 960.00 INE310R07040 SPR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED 20.00% 17-Jul-19 100.0000 853.40 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.3000 10.3000 1.00 INE572O07AF7 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 30-Aug-19 105.4963 8.8800 20.00 INE756I07BS9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.42% 31-Oct-19 98.8000 8.1400 250.00 INE656J07118 GEETANJALI TRADING AND INVESTMENTS 0.00% 20-Feb-20 107.3300 8.2000 3000.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED10.20% 23-Mar-20 101.7400 9.8800 2.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.6900 7.6500 1500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.7300 7.7000 500.00 INE532S07039 DISH INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED 8.75% 25-Sep-20 99.8500 8.7700 420.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 101.3500 9.7100 214.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.0300 7.9700 140.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 101.3800 7.6100 5.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 101.7500 9.7400 214.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.8600 9.8900 490.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 102.5300 8.4200 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.6500 7.6900 250.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 97.8800 8.7100 20.00 INE803N07043 HPCL MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 162.4500 8.1500 150.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.2400 8.8900 26.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 102.1200 9.7500 214.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 104.8700 6.0400 2.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 99.5000 8.3700 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 103.8200 7.8900 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 100.1900 7.6300 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL LIMITED 8.45% 12-Jun-23 100.8100 8.2400 97.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.3000 8.8600 100.10 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.4700 8.8900 0.20 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.1700 6.0500 16.50 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 101.9100 8.3000 180.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.6700 10.1500 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.8000 9.7300 1.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 105.2100 8.1200 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 95.9700 10.9500 460.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.2200 7.8800 300.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 340.00 INE261F07016 NABARD 7.07% 25-Feb-26 105.8200 6.1300 500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.6200 8.4900 2.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 101.7200 9.7800 47.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 99.4400 7.9100 200.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 99.2000 9.8100 6.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 95.9600 7.9100 960.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 101.7200 9.8100 64.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0100 7.9700 1.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.9500 7.8000 2.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.3000 7.8000 14.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.6200 6.0500 0.50 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 101.0000 10.0100 7.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 109.5600 6.0600 0.50 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.9000 9.6000 23.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 24-Apr-31 103.0800 8.6300 50.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 97.9300 7.9300 300.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.1600 8.3600 13.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.5000 9.2800 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.2100 10.8500 1.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.0000 8.5800 10.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7200 10.9200 8.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.6000 8.5800 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 102.7500 11.1100 1.00 NSE === INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0643 6.3570 135.00 INE804I079K5 ECL FINANCE LIMITED - 05-Feb-18 110.6880 8.0000 10.00 INE804I07K36 ECL FINANCE LIMITED - 09-Feb-18 121.2420 8.0000 20.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED - 13-Feb-18 122.3300 8.0000 23.50 INE804I07U34 ECL FINANCE LIMITED - 14-Feb-18 122.3030 8.0000 25.00 INE804I07XN2 ECL FINANCE LIMITED - 19-Feb-18 129.1230 8.0000 5.20 INE804I07M18 ECL FINANCE LIMITED - 27-Feb-18 120.7970 8.0000 90.50 INE804I07M75 ECL FINANCE LIMITED - 05-Mar-18 120.6100 8.0000 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2738 6.4743 90.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1534 7.7726 100.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.7452 7.7600 320.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 99.9813 8.0000 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.6618 7.4200 2700.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.6741 7.4984 2500.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.4457 7.9000 250.00 INE848E07AD7 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-18 99.5837 7.4001 100.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 100.1808 7.9200 500.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 100.1808 7.9200 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 100.2519 7.5000 250.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.6552 7.8500 250.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.6552 7.8500 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.4514 7.4749 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.4728 7.9000 1250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.4728 7.9000 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.05% 13-Dec-18 99.9028 8.1000 100.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.1487 7.9000 750.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.92% 28-Dec-18 98.0000 10.2036 286.00 INE266T07016 ACCORD BUILDCON PRIVATE LIMITED 14.25% 10-Jan-19 111.0475 1000.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.3031 7.9200 2750.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.3031 7.9200 2500.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 145.7500 0.0000 0.70 INE804I07H56 ECL FINANCE LIMITED - 11-Mar-19 131.1000 0.0000 2.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 100.6085 7.4700 760.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 100.3891 8.0300 250.00 INE641O07078 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.50% 19-Apr-19 99.9928 8.4500 60.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 98.9988 7.9500 500.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 111.0800 9.0000 0.50 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.9727 7.6100 40.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD 28-Jun-19 100.8243 8.0200 200.00 INE476M07131 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.79% 28-Jun-19 102.0945 8.1200 5.00 INE310R07024 SPR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED - 18-Jul-19 100.0000 188.00 INE756I07BS9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.42% 31-Oct-19 98.8037 8.1400 250.00 INE093J07OQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Feb-20 120.5000 0.0000 1.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.1603 7.9100 100.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 99.5286 8.1400 20.00 INE148I07GR0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 13-Mar-20 100.7619 8.1900 150.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.6934 7.6500 1500.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 29-May-20 99.5359 8.3100 100.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.3854 7.6800 500.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.3854 7.6800 500.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 99.9482 7.6300 14.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 98.9413 7.9650 40.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.7281 7.7000 500.00 INE140A08SW7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.20% 27-Jul-20 99.2203 8.5200 30.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.3808 8.1450 100.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.3808 8.1523 100.00 INE848E07AF2 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-20 98.3385 7.5924 200.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 98.2221 7.6050 40.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.7664 7.6124 50.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 101.5697 7.9974 110.00 INE093J07UK2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-21 103.0000 0.0000 15.00 INE895D08881 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-21 100.0000 8.2586 5000.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 100.0000 7.6110 200.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.2354 7.9000 100.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 101.0851 7.6000 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.0092 7.8000 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.0092 7.8000 50.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-21 102.3613 7.6100 250.00 INE721A07IB1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 19-Sep-21 103.3711 8.7008 18.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 101.6430 9.4910 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.5701 7.6750 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.9737 7.8200 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.4336 7.6400 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.6507 7.6855 250.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 162.4483 8.1537 150.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 102.0123 9.5010 172.00 INE134E08693 PFC TX SR-19 0.00% 30-Dec-22 67.6000 8.5200 36.50 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 99.7000 8.3751 10.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 102.6714 8.5300 11560.0 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 103.8205 7.8900 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.0807 7.8900 100.00 INE434K07019 BABCOCK BORSIG LIMITED - 31-Mar-23 100.0000 13.5000 148.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.8070 8.2350 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.7099 8.8600 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.4700 8.8800 17.20 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 108.9251 6.1000 16.50 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-23 100.0200 9.8600 470.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.5500 9.5738 5.00 INE217K07AW2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.88% 11-Oct-24 100.7826 8.7000 5.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.3000 9.8200 30.20 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.9188 9.0585 85.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.9500 9.4908 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.2171 7.8800 300.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 103.5300 8.6000 4.00 INE261F07016 NABARD 7.07% 25-Feb-26 105.8189 6.1300 500.00 INE945S07116 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-26 101.3500 8.5475 15.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.6200 8.4894 2.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.8600 8.3455 86.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.3500 8.8800 2.00 INE526S07403 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.75% 14-Oct-26 101.5000 8.6743 75.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.0200 9.1400 6.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.0563 6.0750 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 99.4396 7.9100 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 96.9200 7.9014 200.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 95.8249 7.9100 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 95.8249 7.9100 100.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 99.5834 8.5674 57.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 98.9968 8.2900 3.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.9500 8.5000 10.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0100 7.9600 1.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.0000 9.6700 10.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.8900 8.3600 2.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.9400 7.7978 10.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 99.3000 7.8000 235.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.9638 9.1500 47.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.8800 8.7100 20.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 110.6855 9.5800 9.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.1700 8.5000 7.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 99.1600 8.8500 5.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.2605 9.1000 4.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.0000 8.5900 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.1353 11.2000 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.9500 11.0000 1.00 INE667A08088 SYNDICATE BANK 9.95% PERPETUAL 100.9808 9.5931 750.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.7957 9.1200 250.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 104.9000 8.3900 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.1148 6.0953 1693.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 103.0600 8.6271 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.1800 7.5800 500.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 97.9257 7.9273 300.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 25.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 100.2022 7.8500 514.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 100.3700 7.8200 14.00 INE261F08964 NABARD 7.75% 14-Jan-33 100.0000 7.8970 150.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 120.3300 6.6500 60.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 120.3300 6.6500 7.20 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.1489 11.5700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com