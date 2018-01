TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 2

Jan 2 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21386.90 NSE 46667.90 ============= TOTAL 68054.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07WA1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jan-18 128.9700 10.7500 10.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.90% 28-Feb-18 100.0700 6.9500 400.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.2300 6.9600 500.00 INE069I07280 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 10.50% 27-Apr-18 100.3900 9.0300 350.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.8900 7.4000 500.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY 0.00% 22-Jun-18 124.0100 7.5000 500.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 22-Aug-18 100.0800 7.6500 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.8000 7.6300 1000.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 20-Nov-18 99.8500 7.6200 1000.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 149.7100 7.6500 10.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FIT 10.00% 07-Dec-18 101.2800 8.4700 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.8300 7.6500 1250.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.5500 7.6500 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 99.9500 7.6500 500.00 INE931S07124 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-19 102.0722 8.1700 1.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.4400 7.4300 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.6500 7.7400 1000.00 INE916DA7NK6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 16-Mar-20 99.5500 7.9500 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 99.6400 7.6500 500.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-20 102.3300 7.4100 350.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.7700 7.5200 1000.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.7600 7.4600 100.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 102.0600 7.3800 50.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.4600 7.6000 23.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MAN 8.19% 23-Feb-21 101.9500 7.4500 850.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 101.4500 7.8300 1000.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION 8.55% 09-Dec-21 102.4600 7.7900 200.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 114.2600 12.1000 1.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 103.3200 8.1600 70.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.1200 9.1000 250.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.5700 7.7000 960.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.4800 8.7400 273.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9700 8.1500 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 104.1900 7.8000 600.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 8.45% 12-Jun-23 100.9600 8.2000 100.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA 9.17% 04-Jul-23 100.5900 7.6000 2350.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7600 8.8500 6.50 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-24 103.9500 8.3500 50.00 INE623B07610 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 13-Oct-24 100.3600 8.7700 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9500 472.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 14-Feb-25 104.2000 8.4000 80.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 110.5700 9.2000 3.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 600.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.8100 8.8200 4.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.7800 7.9700 250.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 109.6900 8.5400 25.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 7.90% 18-Nov-26 97.8500 8.2400 100.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 115.3500 6.0500 1.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 96.4700 8.0000 740.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.0600 8.4800 18.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING 7.85% 20-Sep-27 100.0000 7.5400 0.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9700 25.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.4400 6.0700 0.20 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.9300 9.5700 0.30 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 29-Aug-28 117.1300 6.2000 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 117.2800 6.2000 4.20 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 119.7700 6.0000 3.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 120.9000 6.0500 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 120.3200 6.0000 4.70 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.4300 6.2000 4.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 98.5400 10.3000 10.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 126.9700 6.0500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3700 1.00 INE428A08093 ALLAHABAD BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 6.9900 500.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.5000 10.9700 7.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% 31-Dec-99 107.5200 10.2400 5.50 NSE === INE918K07037 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 22-Jan-18 125.5300 9.0000 2.50 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.1037 6.5519 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.1484 6.3762 20.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.2237 6.6700 750.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.2309 6.9600 500.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Mar-18 100.3269 7.0943 500.00 INE871D07NS2 INFRASTRUCTURE LEASING 0.00% 22-Mar-18 126.7476 7.1899 6.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.50% 26-Mar-18 100.6906 6.8592 150.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS 8.00% 04-Apr-18 116.7320 8.2851 39.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 10-Apr-18 100.3054 7.4000 5.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 100.2425 7.1485 16.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 11-Jun-18 101.5683 7.3000 3.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.57% 12-Jun-18 100.3372 7.4250 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.8897 7.4000 500.00 INE556F09536 SIDBI 8.25% 20-Jun-18 100.4775 7.1499 11.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY -- 22-Jun-18 124.0143 7.5000 500.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.8298 9.3038 500.00 INE871D07MZ9 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 11.00% 23-Aug-18 101.7087 7.8754 20.00 INE093J07CU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Aug-18 183.3100 0.0000 2.50 INE333L07011 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD 9.50% 11-Sep-18 104.7648 9.5200 1750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.8336 7.6000 1000.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.8502 7.6200 500.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 149.7349 7.6500 150.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 149.7349 7.6500 150.00 INE093J07FK3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 29-Dec-18 150.0000 0.0000 10.00 INE093J07PN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-19 133.4000 0.0000 50.50 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.8270 7.6500 1500.00 INE093J07GQ8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Feb-19 165.5600 0.0000 2.50 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 99.5527 7.6500 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 99.9532 7.6500 500.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 98.1418 14.1326 99.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 05-Apr-19 139.2840 0.0000 1.00 INE093J07ID2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Apr-19 137.6620 0.0000 2.50 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 145.1000 0.0000 2.50 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.12% 10-Jun-19 100.8023 7.5000 30.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.9879 8.1000 200.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 102.0416 7.4310 3.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.6631 8.0000 200.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 101.7802 7.9150 23.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jun-19 128.3200 0.0000 4.00 INE476M07131 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.79% 28-Jun-19 102.3476 7.9850 12.50 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.36% 12-Jul-19 100.1788 8.4000 5.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.5252 8.0023 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.5150 8.0042 500.00 INE333L07029 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD 9.50% 11-Sep-19 105.7986 9.9900 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 102.6995 7.5320 7.00 INE093J07LT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Oct-19 144.6000 0.0000 1.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.4379 7.4295 1000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.6533 7.7368 1000.00 INE916DA7NK6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 16-Mar-20 99.5498 7.9500 250.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.75% 06-Aug-20 98.7103 8.2900 100.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.75% 06-Aug-20 98.7103 8.2900 100.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.7599 7.9700 700.00 INE476M07BH9 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 08-Sep-20 99.0500 7.7800 100.00 INE333L07037 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD 9.50% 11-Sep-20 106.3440 10.2700 1910.00 INE093J07RO0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Sep-20 102.0000 0.0000 5.00 INE333L07060 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD 9.50% 14-Sep-20 106.3562 10.2700 510.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 101.5400 8.2500 1.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.1616 7.5300 1000.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.1616 7.5300 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.6392 7.6500 500.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-20 102.1480 7.4800 400.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.7737 7.5200 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 99.7737 7.5200 250.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.7605 7.4600 550.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 102.0620 7.3800 50.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.7605 7.4665 300.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.4622 7.6000 23.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 101.7525 8.5000 400.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFAC 8.19% 23-Feb-21 101.9533 7.4500 850.00 INE093J07UC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 10.00 INE093J07UB1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-21 100.0000 0.0000 10.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.4498 7.8000 1000.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 9.75% 19-Jul-21 103.0421 8.6750 11.10 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 98.6953 9.3000 150.00 INE298T07084 HANSDEEP INDUSTRIES 10.25% 15-Oct-21 102.9111 9.2700 50.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 98.1766 7.7968 1800.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.4855 7.6200 2000.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7621 7.6500 5.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 99.0279 7.9644 400.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.5710 7.7000 500.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9716 8.1500 250.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 97.8604 7.6465 50.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 15-Dec-22 99.4000 9.7300 53.00 INE235P07829 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.15% 28-Dec-22 100.0000 8.1443 50.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 103.6012 8.3462 900.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 104.7209 6.0775 250.00 INE235P07837 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.15% 10-Mar-23 100.0000 8.1524 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 104.1901 7.8000 600.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.5639 8.3100 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.9615 8.2000 100.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.5904 7.6000 1500.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES 9.17% 05-Jul-23 100.5945 7.6000 1450.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7641 8.8500 104.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 28-Jun-24 106.9831 7.8600 100.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 28-Jun-24 106.9831 7.8600 100.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 97.3800 8.2100 119.70 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.9410 9.0500 18.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 3.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 103.4679 8.3200 100.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.8500 9.5100 7.00 INE105N07456 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-25 101.4700 8.6900 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.6778 8.3941 1000.00 INE261F07016 NABARD 7.07% 25-Feb-26 106.3590 6.0500 50.00 INE053F07892 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.29% 22-Mar-26 106.0361 6.0800 0.20 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.5121 8.8500 2.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9800 2.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.7838 7.9700 250.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.0700 8.3244 10.60 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.7000 7.7785 350.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.85% 06-Mar-27 100.8044 7.8700 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 99.7002 7.8700 100.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.5900 7.3368 500.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 100.2700 7.2235 1000.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 100.0700 7.2754 500.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 96.4676 8.0000 750.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 100.0800 7.1947 1000.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.30% 07-Aug-27 100.1500 7.2642 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 99.7000 7.3746 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 100.1500 8.3200 24.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 100.0700 7.5930 810.00 INE539K08161 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV 8.10% 16-Nov-27 100.0900 8.0800 92.00 INE269U07018 AARISH SOLAR POWER PRIVATE -- 16-Nov-27 98.4311 9.3842 150.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.3758 7.7900 12.00 INE163R08421 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION 8.28% 31-Mar-28 100.9024 8.4000 5.00 INE556S07525 EAST-NORTH INTERCONNECTION 9.25% 31-Dec-29 102.2400 8.8400 50.00 INE428A08093 ALLAHABAD BANK -- -- 99.2000 10.2053 650.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% -- 99.9800 9.0543 200.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% -- 100.0000 10.9912 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.4000 9.8714 7.80 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 98.6500 10.2500 4.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.0897 7.4200 500.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.2830 8.3150 182.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.0138 11.6000 10.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.1607 9.0000 850.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.1221 9.1000 260.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.9798 8.9000 250.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE 9.85% PERPETUAL 102.0000 9.5000 50.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.9569 8.7000 25.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 105.6600 9.2500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com