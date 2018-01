TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 22

Jan 22 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18117.30 NSE 54701.40 ============= TOTAL 72818.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A070I3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Feb-18 109.2740 0.0000 100.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 19-Mar-18 141.0200 9.5000 10.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.4900 10.7500 1.50 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 99.5300 7.9000 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.4600 7.9200 600.00 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 138.3400 8.0000 250.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 98.9800 8.0500 400.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 99.7500 7.6300 300.00 INE836B08020 SATIN CREDITCARE NETWORK LTD 16.90% 20-Sep-20 113.0100 11.0000 1.00 INE532S07039 DISH INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED 8.75% 25-Sep-20 99.8900 8.7600 920.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.7500 7.6100 230.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.9300 8.0000 30.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 99.8300 7.6300 319.00 INE370I07233 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 6.00% 30-Apr-21 145.1900 0.0000 4182.00 INE370I07241 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 6.00% 30-Apr-21 145.1913 0.0000 574.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1300 7.9000 250.00 INE848E07AG0 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-21 97.6500 7.6500 300.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 103.0200 6.5500 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 105.6600 6.5400 6.80 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.0700 9.1100 57.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 97.7300 8.0200 249.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 97.8400 9.1100 400.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0300 8.9100 52.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 100.2700 9.5300 12.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.45% 30-Nov-22 98.7700 7.7500 498.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 100.0000 8.2900 105.00 INE370I07266 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 0.00% 30-Apr-23 128.5980 0.0000 100.00 INE370I07258 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 12.00% 30-Apr-23 100.0000 0.0000 100.00 INE370I07290 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 0.00% 30-Apr-23 115.3012 0.0000 20.00 INE370I07282 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 12.00% 30-Apr-23 100.0000 0.0000 20.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 103.1500 8.5200 320.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.4000 10.2000 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9400 451.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 103.8400 7.9000 847.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 340.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 104.3900 9.3000 1.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 99.4400 7.9100 450.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 96.7100 7.9400 500.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 95.7600 7.9200 1220.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 95.9000 7.9200 150.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 95.2000 7.9200 510.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.7000 9.9800 2.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.54% 31-Oct-27 97.4100 7.9200 1526.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 101.5600 8.5000 50.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.7500 9.9900 2.50 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 1.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.5000 6.1600 20.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 24-Apr-31 107.3000 8.2100 9.00 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 95.3100 7.9000 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 106.9500 9.0700 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4700 9.7500 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.5600 8.9900 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.1300 11.2000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.1300 8.6000 1000.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.0000 8.5800 12.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 110.3200 8.0300 6.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.2000 10.9300 1.00 NSE === INE866I07AR0 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 07-Feb-18 129.5161 9.5000 13.00 INE504L07561 RELIANCE FINANCIAL LIMITED - 12-Feb-18 110.1150 9.0000 40.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Feb-18 158.2100 0.0000 2.50 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2577 6.4708 260.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.1581 6.9750 200.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1005 7.1800 350.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1005 7.1800 350.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.2810 6.5240 350.00 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Mar-18 100.1991 6.5265 237.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.2602 7.7000 23.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 100.2830 7.1555 15.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.34% 27-Apr-18 100.2509 7.2439 7.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 11-Jun-18 101.2460 7.5500 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 11-Jun-18 101.2460 7.5500 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.5992 7.5000 3000.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 98.8206 10.0001 355.90 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.2398 7.8000 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.2398 7.8000 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.6746 7.4000 5000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.6746 7.4000 4000.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 100.4050 10.0000 7.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.6158 7.9000 750.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.5331 7.9000 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.3107 7.4200 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.3107 7.4200 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.4571 7.9200 600.00 INE479R07076 KARELIDES TRADERS PRIVATE LIMITED 9.50% 19-Jan-19 99.9567 9.6697 610.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.4783 7.4300 500.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 145.7500 0.0000 0.70 INE081A08165 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION RESET 02-May-19 109.1264 8.6084 1000.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 30-May-19 124.0548 12.4999 35.00 INE667F07GS3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 7.67% 14-Jun-19 99.3547 8.1200 250.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED 17-Jun-19 112.2510 9.0000 0.50 INE115A07FQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 02-Sep-19 138.3413 8.0000 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 100.6353 8.2000 750.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 100.6353 8.2000 750.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 100.6361 8.1924 900.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 18-Oct-19 100.4286 9.8000 510.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 20-Dec-19 115.4283 9.60 INE027E07444 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 09-Jun-20 99.0545 8.2600 100.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.2594 8.1800 500.00 INE694L07107 TALWANDI SABO POWER LIMITED 7.85% 04-Aug-20 99.0227 8.2500 250.00 INE860H07FI3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.60% 16-Sep-20 98.1703 8.3700 200.00 INE860H07FI3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.60% 16-Sep-20 98.1703 8.3700 200.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.87% 24-Sep-20 98.2145 7.6100 130.00 INE905O07028 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 8.25% 30-Sep-20 99.9714 8.2500 250.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 100.5943 9.8000 570.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.3168 9.9200 1.50 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 103.2995 7.7000 150.00 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 103.2995 7.7000 150.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.88% 28-Jan-21 100.0000 7.8800 100.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.4686 7.6029 16.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.8337 8.4500 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.8331 8.4472 1568.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 101.1841 7.7300 250.00 INE895D08899 TATA SONS LIMITED 8.25% 24-Mar-21 100.0000 8.2600 5000.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 104.0129 7.7000 280.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 104.0129 7.7000 754.10 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 99.9700 7.6211 500.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 99.9209 7.6456 13.00 INE916DA7PI5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 26-Apr-21 77.4626 8.1550 13.00 INE370I07241 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 6.00% 30-Apr-21 145.1913 0.0000 574.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.7589 7.6200 800.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1324 7.9000 250.00 INE848E07AG0 NHPC LIMITED 6.91% 15-Sep-21 97.6456 7.6500 300.00 INE810V08015 IL&FS WIND ENERGY LIMITED 30-Sep-21 100.0000 11.0000 20.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 100.8057 9.8000 930.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.4610 8.1000 250.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 97.7295 8.0200 250.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 98.4429 8.2025 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.1394 7.8500 250.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8100 40.00 INE540P07210 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-22 101.0061 9.8000 980.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 99.7000 8.3700 31.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.69% 16-Jan-23 100.0000 7.6845 2000.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.4500 8.3200 1810.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 13-Mar-23 103.8332 7.8500 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 13-Mar-23 103.8332 7.8500 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.1821 7.8000 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.1821 7.8000 250.00 INE370I07258 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 12.00% 30-Apr-23 100.0000 0.0000 100.00 INE370I07266 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED - 30-Apr-23 128.5980 0.0000 100.00 INE370I07290 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED - 30-Apr-23 115.3012 0.0000 20.00 INE370I07282 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED - 30-Apr-23 100.0000 0.0000 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 103.5673 7.8500 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-23 103.5673 7.8500 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.7900 8.8400 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8700 8.8000 3.20 INE105N07415 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-23 101.6800 8.5700 50.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 106.1500 7.9366 10.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8809 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.8358 7.9000 850.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.8700 9.5100 55.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 106.7515 6.0400 500.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.6000 8.4900 92.70 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4941 8.3500 5.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-26 99.7800 8.4800 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 99.4000 7.9162 6.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 99.4392 7.9100 450.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 96.7106 7.9350 700.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 95.7598 7.9200 1250.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.5000 8.7000 3.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 95.8950 7.9202 171.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.0800 8.2800 3.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 95.8534 8.1000 20.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 95.1989 7.9206 530.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 95.2660 7.9100 100.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 96.1646 7.9150 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 96.1646 7.9150 500.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 98.2500 8.4600 360.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 101.1000 9.9100 2.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.54% 31-Oct-27 97.4130 7.9204 1665.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.9000 8.0234 20.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.9900 7.7900 11.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.7341 7.8800 5.00 INE537P08024 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 18-May-28 100.0000 8.4500 150.00 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-29 118.9164 6.1500 0.40 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 97.8446 9.1100 400.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 100.0800 8.5800 240.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8656 8.7300 200.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.6500 10.2500 90.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES PERPETUAL 101.5600 8.5000 50.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.0000 8.5800 12.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.3000 9.0900 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.1252 11.2000 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 101.1000 11.6100 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.9500 11.0000 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.1500 9.1200 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8040 8.7500 100.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.8989 10.0500 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.9815 10.0500 10.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.5972 6.0400 340.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 98.3800 10.2296 226.80 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 98.6000 10.2900 53.50 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 98.7500 10.2100 1.00 INE261F08733 NABARD 7.34% 13-Jan-32 95.3145 7.9000 100.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.0000 11.7500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE