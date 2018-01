TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 23

Jan 23 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26995.20 NSE 42423.50 ============= TOTAL 69418.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.1000 6.7500 1200.00 INE774D07QJ0 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 09-Mar-18 99.1200 7.2000 200.00 INE774D07PE3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.16% 21-Mar-18 100.1100 7.1700 2000.00 INE121A07MK7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 0.00% 27-Mar-18 111.2178 7.2500 250.00 INE860H07DW9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 28-Mar-18 111.2377 7.2500 250.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.4900 10.7500 2.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 100.1600 8.2100 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 99.6000 7.5000 750.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.3600 10.0000 1.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 22-Aug-18 99.9100 7.9000 250.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 99.9973 8.0500 300.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 99.7000 7.9000 600.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.4100 7.7000 400.00 INE814H07083 ADANI POWER LIMITED 10.30% 30-Apr-19 101.9500 9.2500 750.00 INE814H07091 ADANI POWER LIMITED 10.30% 30-Apr-19 102.0800 9.2500 750.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 99.4800 8.3000 700.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.4300 8.1000 1000.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.0200 10.5000 5.00 INE660A07PD2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.40% 30-Aug-19 98.8100 8.1800 100.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 18-Oct-19 100.1000 10.0500 400.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 101.0800 8.0000 2000.00 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 29-Nov-19 101.3000 8.7400 255.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 99.8000 8.0000 500.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.1200 10.5400 50.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7300 7.6500 3500.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7400 7.6500 500.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT LTD14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 2.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 0.80 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 98.8700 7.6200 10.00 INE510W07052 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 9.00% 25-Sep-20 102.1530 9.5400 234.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 100.1000 10.0500 300.00 INE556F08IY0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.00% 21-Dec-20 99.0200 7.5800 500.00 INE191H07193 PVR LTD 10.75% 08-Jan-21 106.1500 8.7200 226.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.6600 8.4600 238.00 INE321N07095 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 0.00% 23-Apr-21 136.6700 9.0600 90.00 INE108N07039 QUALITY CARE INDIA LIMITED 7.00% 26-Apr-21 102.5000 9.6300 234.00 INE370I07233 FUTURE CORPORATE RESOURCES LIMITED 6.00% 30-Apr-21 145.2700 0.0000 2788.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.8700 7.5800 250.00 INE034U07040 MONTECARLO LIMITED 9.75% 30-Jul-21 98.2577 10.6200 244.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 101.4200 8.7300 110.20 INE081T07076 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PVT LTD 0.00% 17-Aug-21 99.5254 10.1100 120.00 INE540P07202 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-21 100.1000 10.0700 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.7400 7.6600 700.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 97.9000 7.8400 250.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.8800 7.7900 100.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 97.8900 65.8200 78.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.2600 7.7100 250.00 INE514E08BO8 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.6400 7.7900 50.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0300 8.7800 26.00 INE514E08CB3 EXIM BANK 8.94% 31-Dec-22 104.5300 7.7900 100.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.69% 16-Jan-23 100.0000 7.6800 600.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.7500 8.8500 43.40 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 113.6100 7.8200 5.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 109.9200 6.0900 0.50 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 109.7900 6.3900 0.50 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 103.1500 8.5200 320.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.9100 10.0900 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.6000 10.9400 454.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 101.4400 8.9500 3.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.3100 8.3500 150.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 340.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.6000 8.5100 12.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 101.5000 8.8200 1.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 101.7600 9.7800 2.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.3400 8.4000 17.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 97.4400 7.8800 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 96.0500 7.8900 540.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.1300 8.2900 1.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.3900 7.8800 2.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.0000 10.0400 4.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 106.8600 6.3900 0.50 INE537P08024 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 18-May-28 100.0000 8.4500 50.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 115.6200 6.3900 1.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.3500 6.1200 12.50 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 102.7300 8.7300 10.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 109.7600 6.1600 5.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 111.8800 6.0000 10.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.75% 30-Mar-31 99.5000 10.0800 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.9300 8.8200 51.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.0500 9.6100 1.50 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.0000 8.5800 32.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4400 3.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7200 10.6600 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.1300 8.9700 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 110.3200 8.0300 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 101.6300 11.4500 1.00 NSE === INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.0215 6.7420 20.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.1167 7.2500 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 100.3288 7.2560 42.00 INE121A07MK7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 27-Mar-18 111.2178 7.2500 250.00 INE860H07DW9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 28-Mar-18 111.2377 7.2500 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1349 7.8074 100.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.7338 7.8000 140.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 100.2848 8.3103 10.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.5992 7.5000 750.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 22-Aug-18 99.9079 7.9000 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 99.7591 7.4000 1000.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 99.7591 7.4915 500.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 122.1888 9.2800 65.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.6164 7.9000 70.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.0127 7.5000 3.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 100.0000 8.0500 500.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 99.6159 8.1450 35.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 145.7500 0.0000 0.80 INE148I07ED5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.49% 11-Mar-19 101.5422 8.2050 300.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 99.6962 7.9000 600.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 99.6962 7.9000 750.00 INE574S07015 DIWAKAR VINIYOG PRIVATE LIMITED 22-Mar-19 135.6883 10.1600 197.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.2312 7.6000 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.2312 7.6000 500.00 INE321N07079 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD - 23-Apr-19 133.4868 8.9800 120.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.4069 7.6993 7.00 INE764L07090 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD 2.60% 30-Apr-19 110.5885 10.2200 15.00 INE081A08165 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION RESET 02-May-19 109.1540 8.5900 100.00 INE201P07078 G R INFRAPROJECTS LIMITED 11.40% 20-May-19 101.0268 10.4800 17.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 99.4377 7.9449 20.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 99.5286 8.2650 750.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.5000 7.4200 750.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 19-Jul-19 133.2000 0.0000 2.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.5819 8.4500 70.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2477 7.5518 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 102.2477 7.5500 500.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.8887 7.7200 500.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.8887 7.7201 500.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 127.2000 0.0000 2.50 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.3188 7.7200 250.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 101.3188 7.7200 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 99.8027 8.0000 500.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 101.3471 10.4000 50.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7331 7.6500 3500.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7372 7.6500 500.00 INE341E11011 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Apr-20 78.6000 11.9700 10.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.9721 7.6900 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 101.9721 7.6900 50.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 110.8571 6.1500 300.00 INE027E07444 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 09-Jun-20 99.0545 8.2600 100.00 INE027E07444 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 09-Jun-20 99.0545 8.2600 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.7468 7.6900 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.7468 7.6900 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.6105 7.6700 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.6105 7.6700 500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 98.2185 8.1079 180.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 98.2185 8.1079 180.00 INE556F08IY0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.00% 21-Dec-20 99.0165 7.5750 500.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 16-Jan-21 140.6157 9.0600 70.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.88% 28-Jan-21 100.0000 7.8736 500.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.5889 7.5500 1600.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.5889 7.5500 1000.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.9489 7.5350 150.00 INE895D08881 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-21 100.0000 8.2579 750.00 INE895D08907 TATA SONS LIMITED - 25-Mar-21 100.0651 8.2500 5000.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 99.9700 7.6200 250.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.8716 7.5800 500.00 INE572O07BI9 ECAP EQUITIES LIMITED 31-May-21 100.9600 0.0000 48.50 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.2796 7.8500 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.2796 7.8500 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.4000 7.8485 1.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 159.2894 8.1000 150.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 99.3326 9.0900 7.00 INE810V08015 IL&FS WIND ENERGY LIMITED - 30-Sep-21 100.0000 11.0000 5.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.7399 7.6600 700.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 98.5541 7.6500 100.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 103.0960 8.2100 20.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 104.8795 7.7900 100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.2550 7.7100 450.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.2550 7.7100 200.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 104.6395 7.7900 50.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.2500 7.7900 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 104.5329 7.7900 100.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 99.7600 8.3550 95.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.69% 16-Jan-23 100.0000 7.6841 750.00 INE246R07244 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED 8.08% 14-Feb-23 100.0000 8.0802 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 13-Mar-23 104.0417 7.8000 400.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.7500 8.8500 73.80 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 113.6091 7.8157 5.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6743 7.8800 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6743 7.8800 50.00 INE354H07106 GUJARAT ROAD AND INFRASTRUCTURE 9.00% 31-Mar-24 102.8000 8.6556 75.00 INE105N07167 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-24 99.8091 8.4800 150.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8807 1.50 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.9138 9.0500 5.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.3090 8.3500 300.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.3090 8.3500 150.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 106.7815 6.0349 500.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 98.9300 8.1006 48.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.7800 8.6000 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.7000 9.0800 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.6000 8.4900 12.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.7500 8.3637 30.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.7816 8.9700 200.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 101.5800 8.8100 35.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.6000 8.3325 5.00 INE105N07209 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-26 99.7803 8.4800 150.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 100.5600 10.0000 4.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.5000 8.9200 12.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.3687 7.8800 368.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.3687 7.8800 218.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.8500 8.6000 10.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.3074 8.4100 17.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 97.4360 7.8800 250.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.3132 8.7300 10.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 96.0862 7.8900 671.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 96.0862 7.8900 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.1300 8.2896 1.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 95.1989 7.9200 220.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.8500 8.5100 28.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9600 1.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.54% 31-Oct-27 97.4130 7.9200 185.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 98.9800 8.4900 18.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.7000 8.0800 1.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LIMIT 8.45% 30-Nov-27 99.6600 8.4900 2.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.8700 7.8600 14.00 INE975G07027 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 15-Dec-27 100.9500 9.1100 15.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.2500 10.0169 1.00 INE537P08024 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 18-May-28 100.0000 8.4500 26.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 117.9347 6.1200 200.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.0000 6.1600 5.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 118.5536 6.1300 6.60 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.0734 8.8000 1500.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1500 9.1400 350.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.8900 8.7100 126.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 104.5000 9.7500 60.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES - PERPETUAL 101.7000 8.4800 10.00 INE028A08117 BANK OF BARODA - PERPETUAL 99.2022 8.8400 3.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8029 9.8500 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 110.6797 9.5800 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.7935 9.4000 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.0734 8.8000 1500.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.8022 8.7300 50.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.7800 6.0500 5.80 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 111.9365 6.0400 1130.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.6272 6.0367 390.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 98.4100 10.2239 204.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.0000 10.2200 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.2200 8.3300 13.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 103.0237 8.9419 5.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.9385 9.8500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.4600 11.5000 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.9385 9.8500 9.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.4652 9.8500 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange