TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 25

Jan 25 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21420.70 NSE 35540.30 ============= TOTAL 56961.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0200 6.5800 500.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.0900 6.7500 250.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.0400 6.7400 250.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 100.4700 8.1900 50.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.1100 10.5000 5.00 INE013A07Q43 RELIANCE CAPITAL LTD 8.85% 24-Sep-18 100.1000 8.5000 100.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 100.2600 7.9500 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5800 7.9500 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.0900 7.9500 2000.00 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 99.5000 7.9500 2700.00 INE756I07AO0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.58% 22-Nov-18 99.5500 8.0500 250.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.92% 28-Dec-18 99.7600 8.1600 23.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 93.4100 6.9200 1.90 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 100.4500 7.9500 8.00 INE414G07CB3 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.50% 24-Apr-19 100.4800 8.0300 0.60 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 29-Nov-19 101.3000 8.4500 35.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7200 7.6900 3000.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 99.7400 7.6900 2000.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 99.6700 7.9000 1150.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 98.9900 8.2200 600.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.1600 8.2300 100.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.88% 28-Jan-21 99.6600 8.0100 200.00 INE945S07066 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-21 99.9600 8.4800 128.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1900 7.8800 239.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 106.7100 8.0700 238.00 INE245A07226 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-21 102.4100 8.2900 40.00 INE034U07040 MONTECARLO LIMITED 9.75% 30-Jul-21 98.3100 10.6000 16.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.7600 8.7000 750.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 107.1600 6.1200 2.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.6300 6.0000 2.90 INE669E08300 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 14-Feb-22 98.4600 10.4400 1500.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.0600 9.1200 3.00 INE458U07033 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 0.00% 02-Aug-22 109.4600 9.6500 1000.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.2500 7.8200 81.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0300 8.7000 17.00 INE871D07QZ0 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 8.30% 19-Jan-23 99.6800 8.3800 400.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 103.6100 8.0500 142.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.88% 23-Mar-23 103.2100 6.1300 250.00 INE105N07415 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-23 101.6000 8.6000 24.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.5400 7.9200 14.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 109.9200 6.0000 5.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 101.6000 9.7800 10.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.32% 21-Dec-25 108.0700 6.0000 0.80 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 102.6300 8.0200 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.5500 8.5000 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.1700 8.9100 60.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 101.4500 8.8300 1.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4900 8.3500 200.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 101.0000 9.9200 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.6000 6.0000 1.30 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.1500 6.1600 32.20 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 100.0000 9.6500 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 96.0900 7.8900 200.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.8800 8.5200 24.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 99.9500 7.9800 10.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.4000 7.8900 19.00 INE975G07019 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.00% 30-Nov-27 101.1900 9.0700 20.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 9.25% 04-Jan-28 100.0000 9.2500 20.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.2500 10.0200 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 106.5600 7.9600 85.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.0100 6.1000 42.50 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.0700 7.9100 50.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.7000 8.9700 1500.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.6900 8.6000 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.2500 8.7500 250.00 INE121H08149 IL FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 31-Dec-99 100.2900 8.7500 5.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 101.4700 11.5000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 104.6200 10.2800 1.00 NSE === INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 25-Feb-18 172.4000 0.0000 19.50 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 24-May-18 189.5350 0.0000 2.50 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 166.2570 0.0000 5.50 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 152.8800 0.0000 2.50 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.35% 24-Jul-18 99.9667 8.0826 500.00 INE115A07HJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 27-Jul-18 100.2873 7.8749 500.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Jul-18 165.3600 0.0000 49.50 INE093J07DI2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Aug-18 157.0000 0.0000 25.00 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Aug-18 184.7160 0.0000 4.50 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2437 7.6000 1000.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2437 7.6000 500.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 126.8000 0.0000 0.50 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.6628 7.4200 300.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.4658 7.8800 500.00 INE013A07Q43 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 24-Sep-18 100.0981 8.5000 100.00 INE915D07QG5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 24-Sep-18 117.2140 - 32.50 INE915D07QJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Sep-18 118.2976 - 39.50 INE915D07QO9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Sep-18 118.2633 - 25.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5838 7.9500 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5838 7.9500 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.0857 7.9500 500.00 INE915D07QW2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 19-Nov-18 113.9333 - 2.50 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.4959 7.9500 2700.00 INE756I07AO0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.58% 22-Nov-18 99.5543 8.0500 250.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.6566 7.9800 6.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.4435 7.7700 600.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.4435 7.7700 600.00 INE915D07RQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Apr-19 145.5967 - 2.50 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.8000 8.2500 400.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 100.4743 8.1900 50.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 21-Jun-19 120.4200 0.0000 0.30 INE015L07352 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 10.75% 15-Jul-19 100.7623 10.0700 250.00 INE523H07841 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 25-Jul-19 99.2407 9.1950 150.00 INE850M08028 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD -- 02-Aug-19 100.7106 10.3945 300.00 INE063P08104 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 30-Aug-19 100.6188 9.6350 320.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.0641 8.4300 2000.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.0641 8.4300 2000.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 98.9809 8.0500 1100.00 INE850M07111 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 27-Dec-19 99.9152 10.0870 350.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 98.9877 8.2200 600.00 INE601U07020 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 02-Jun-20 105.4243 8.4200 400.00 INE601U07020 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 02-Jun-20 105.4243 8.4200 400.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.1634 8.2300 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.7673 7.6800 1100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.7673 7.6800 1050.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 98.5968 8.1300 100.00 INE915D07VU6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 24-Aug-20 120.4424 - 5.00 INE915D07UG7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 25-Oct-20 122.6663 - 5.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 101.8769 7.5700 50.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 16-Jan-21 140.7210 9.0500 20.00 INE823G07078 J.K.CEMENT LIMITED 11.00% 24-Jan-21 101.7613 10.0205 16.00 INE115A07MT0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.88% 28-Jan-21 99.6579 8.0100 90.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 105.2000 7.8490 2.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 100.0000 7.5158 450.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.8168 7.5900 100.00 INE093J07UH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-21 100.0000 0.0000 6.00 INE895D08881 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-21 100.0000 8.2576 1000.00 INE916DA7PK1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 29-Mar-21 99.5751 8.1877 30.00 INE377Y07029 BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED - 06-Apr-21 99.6797 8.1700 103.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 100.0000 7.6095 550.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 101.4118 7.6000 154.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.7551 7.7600 1.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 105.4452 7.5000 200.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 104.3351 6.1525 10.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 99.9500 9.0600 3.60 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3805 9.9500 30.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.2591 7.8200 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 100.9083 9.1500 1.00 INE235P07803 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.85% 07-Nov-22 99.2400 8.0300 20.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 99.7000 8.3700 53.00 INE871D07RA1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 24-Jan-23 99.1900 8.5000 600.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 103.6120 8.0500 100.00 INE053F07587 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION-- 23-Mar-23 103.1233 6.1500 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.10% 05-Apr-23 100.2314 7.4500 3500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8000 8.6124 10.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.6118 8.8482 100.00 INE105N07415 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-23 101.6000 8.5900 24.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9000 7.8300 10.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.5856 7.9000 250.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-23 100.9500 9.8609 8.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.5856 7.9000 250.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 108.0000 8.1039 10.00 INE148I08280 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 06-Sep-24 98.4223 8.6500 350.00 INE860H08DJ4 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 12-Dec-24 106.8976 9.7500 140.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.9347 9.0500 9.00 INE556S07327 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 31-Dec-24 99.9226 9.1040 80.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7200 1.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.8621 7.9000 200.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 102.3300 8.0000 100.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 102.2900 8.0000 50.00 INE092T08493 IDFC BANK LIMITED 8.80% 15-Jun-25 103.8621 8.8000 10.00 INE296A07HW2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.90% 20-Aug-25 104.3648 8.9000 20.00 INE944Y07208 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY LTD 8.45% 27-Feb-26 101.5800 8.3500 80.00 INE860H08DP1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.10% 06-Mar-26 103.6129 9.1000 150.00 INE860H08DR7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.10% 10-Mar-26 103.6131 9.1000 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0628 7.1300 51.40 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.0700 7.9825 100.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 102.6276 8.0200 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.4500 8.5200 40.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.9500 8.3300 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.1700 8.9000 60.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0400 8.9800 6.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.8022 8.4500 420.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 101.8800 9.4300 2.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.6500 8.8900 3.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 13-Nov-26 110.2550 9.0000 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.3077 7.8900 70.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.3105 6.1669 0.40 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE-- 25-May-27 100.0000 8.9295 50.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.7900 8.6600 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 96.0817 7.8916 350.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 97.3625 8.1500 18.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 98.7500 8.3292 68.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.0800 8.3000 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.8800 8.5102 96.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 101.2300 9.9000 3.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 99.9500 7.9700 10.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.5283 8.1500 500.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.3278 7.8900 53.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT LTD 8.45% 30-Nov-27 100.1227 8.4200 75.00 INE087P08038 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.35% 27-Dec-27 102.0500 9.0200 60.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 9.25% 04-Jan-28 96.7500 9.7719 65.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.2500 10.0168 1.50 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 100.0000 8.4442 25.00 INE115A07MU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 22-Jan-28 100.0000 7.9000 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 106.5637 7.9600 150.00 INE537P08024 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 18-May-28 100.0000 8.4500 5.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 118.2943 6.1600 7.80 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 109.9962 7.9300 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 109.9962 7.9325 200.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.1608 8.7750 250.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.9500 9.1916 30.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES PERPETUAL 101.5700 8.5000 30.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.0000 8.5800 7.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.9135 8.7000 5.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% PERPETUAL 100.2900 8.7456 5.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.0898 9.7500 4.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.7880 9.4000 4.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.0134 6.1001 42.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.0000 10.1800 27.30 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 101.9500 9.5700 9.50 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.0739 7.9100 250.00 INE163R08611 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Dec-32 101.5181 8.6000 42.00 INE163R08629 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Mar-33 101.5311 8.6000 47.00 INE163R08637 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Jun-33 101.5440 8.6000 42.00 INE163R08645 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Sep-33 101.5567 8.6000 47.00 INE163R08652 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Dec-33 101.5691 8.6000 47.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.2529 6.1300 150.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 125.9023 6.1600 30.00 INE163R08660 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Mar-34 101.5811 8.6000 47.00 INE163R08678 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Jun-34 101.5929 8.6000 50.00 INE163R08686 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Sep-34 101.6046 8.6000 47.00 INE163R08694 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Dec-34 101.6160 8.6000 47.00 INE163R08702 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Mar-35 101.6271 8.6000 47.00 INE163R08710 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Jun-35 101.6380 8.6000 50.00 INE163R08728 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Sep-35 101.6474 8.6000 47.00 INE163R08736 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Dec-35 101.6566 8.6000 47.00 INE163R08744 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Mar-36 101.6656 8.6000 47.00 INE163R08751 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Jun-36 101.6743 8.6000 50.00 INE163R08769 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Sep-36 101.6842 8.6000 47.00 INE163R08777 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Dec-36 101.6939 8.6000 47.00 INE163R08785 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Mar-37 101.7033 8.6000 47.00 INE163R08793 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Jun-37 101.7126 8.6000 50.00 INE163R08801 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Sep-37 101.7217 8.6000 47.00 INE163R08819 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Dec-37 101.7306 8.6000 47.00 INE163R08827 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Mar-38 101.7392 8.6000 47.00 INE163R08835 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Jun-38 101.7477 8.6000 12.00 INE163R08843 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Sep-38 101.7561 8.6000 13.00 INE163R08850 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Dec-38 101.7643 8.6000 13.00 INE163R08868 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 31-Mar-39 101.7723 8.6000 12.00 INE163R08876 NRSS XXXI (B) TRANSMISSION LIMITED 8.52% 30-Jun-39 105.6436 8.2100 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.2000 9.1000 20.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.1250 11.6500 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 