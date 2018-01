TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 29

Jan 29 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16297.30 NSE 29880.50 ============= TOTAL 46177.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07F82 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 19-Feb-18 128.1780 9.5000 100.00 INE667F07BJ3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN 9.30% 08-May-18 100.1986 8.0000 100.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 100.3300 7.5500 250.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 100.2700 7.5500 4000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.4700 7.9100 250.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-19 150.0000 9.0000 1.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3600 7.7400 70.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COM 7.95% 13-Jun-19 99.4000 8.3700 100.00 INE721A07ML2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COM 7.92% 14-Jun-19 99.3700 8.3700 250.00 INE445K07122 RELIANCE BROADCAST NETWORK 9.50% 06-Aug-19 108.8136 10.0500 250.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.2900 7.7300 50.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 99.7400 7.6900 4500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 99.5700 7.6200 500.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 98.4100 8.2700 250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.1200 8.2500 750.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 99.1600 8.2300 250.00 INE774D07RV3 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.53% 29-Jan-21 97.8505 8.3600 500.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.4800 7.5900 31.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 101.4800 8.0200 350.00 INE514E08FD2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 27-May-21 101.0500 7.6000 700.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1900 7.8800 80.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.1600 10.4900 15.00 INE721A07LI0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.60% 13-Sep-21 106.4000 8.4500 150.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.66% 14-Sep-21 101.4400 8.3500 173.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7800 7.6500 100.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.1700 8.3500 20.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.3100 0.0000 6.00 INE020B08AM8 REC 7.09% 17-Oct-22 97.5500 7.6900 129.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.0300 8.9600 208.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Nov-22 98.4100 7.7600 4.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE LTD 9.60% 28-Dec-22 102.4000 8.9600 1.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 8.30% 15-Jan-23 99.7500 7.3700 5.40 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 25-Oct-23 109.7200 6.0700 1.90 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.4000 10.5400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9400 454.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 103.1000 8.4500 100.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.5000 8.8200 2.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 102.2700 8.4500 300.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 26-Sep-26 103.1700 8.4500 150.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.6900 8.3200 202.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.5000 8.9200 2.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 100.6000 7.8600 64.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 99.8900 7.9800 50.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.0700 8.4800 40.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 101.1700 7.4700 2.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 101.5100 7.4700 2.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 100.0800 8.4300 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 22-Mar-28 105.5400 7.9700 200.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 102.7000 8.6900 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-30 101.9200 7.9400 150.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 101.5200 7.9400 100.00 INE053F07801 IRFC 7.28% 21-Dec-30 113.4000 5.9500 2.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-30 102.9300 7.9400 50.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.1800 6.1100 2.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.2100 7.8900 200.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 100.0200 7.8800 11.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.4500 9.7500 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.4400 8.8900 10.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 101.4800 8.4500 4.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 102.2000 8.9200 40.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 105.2600 9.7500 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 104.6100 9.6600 2.00 NSE === INE445K07122 RELIANCE BROADCAST NETWORK -- 06-Aug-19 108.8136 10.0500 250.00 INE667F07BJ3 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME -- 08-May-18 100.1986 8.0000 100.00 INE721A07HZ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE -- 19-Sep-19 101.8504 8.4300 100.00 INE774D07RV3 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.53% 02-Nov-17 97.8505 8.3600 500.00 INE804I07S61 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Feb-18 122.5970 8.0000 3.00 INE804I07XN2 ECL FINANCE LIMITED -- 19-Feb-18 129.4040 8.0000 2.60 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 25-Feb-18 158.5340 0.0000 2.50 INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 25-Feb-18 172.4060 0.0000 2.50 INE093J07BK2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 25-Feb-18 151.6400 0.0000 2.50 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 26-Feb-18 100.0442 6.6495 1000.00 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 100.1433 7.2500 50.00 INE804I07O57 ECL FINANCE LIMITED -- 23-Mar-18 118.8790 8.0000 50.00 INE918K07EI6 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 29-Mar-18 124.9120 8.0000 8.00 INE804I07P31 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Mar-18 120.2710 8.0000 30.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 190.0300 0.0000 2.50 INE093J07CN4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jun-18 188.3500 0.0000 2.50 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 08-Jun-18 175.5000 0.0000 2.50 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 152.8800 0.0000 7.50 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 174.8740 0.0000 7.50 INE093J07DD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Jul-18 173.5100 0.0000 2.50 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 105.1392 7.9400 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-18 105.1392 7.9400 150.00 INE093J07DK8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Jul-18 173.4050 0.0000 2.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 99.9730 7.8798 80.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 28-Jul-18 161.0710 0.0000 4.50 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Aug-18 184.7160 0.0000 10.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 100.2711 7.6668 1000.00 INE093J07DS1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Sep-18 184.1270 0.0000 5.00 INE915D07QG5 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 24-Sep-18 117.2142 - 25.50 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Sep-18 148.2890 0.0000 20.50 INE915D07QJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 28-Sep-18 118.2977 - 14.00 INE915D07QO9 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 28-Sep-18 118.2633 - 2.50 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.4592 7.9200 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.4592 7.9621 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.3008 7.8000 5.50 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 100.8594 7.7500 6.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.7133 7.5600 250.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 100.7175 7.5400 30.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 100.5180 7.5400 270.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 10-May-19 136.0000 0.0000 1.50 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.95% 13-Jun-19 99.4033 8.3700 100.00 INE721A07ML2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.92% 14-Jun-19 99.3661 8.3700 250.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 08-Jul-19 111.7240 0.0000 2.50 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 19-Aug-19 100.0555 8.4000 250.00 INE093J07KV0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 26-Aug-19 132.6700 0.0000 2.50 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.2886 7.7300 50.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 124.8000 0.0000 5.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 99.2814 7.9000 500.00 INE093J07OQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Feb-20 121.0000 0.0000 1.50 INE241O07507 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 18-Feb-20 111.0080 0.0000 2.50 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.78% 24-Mar-20 99.5247 8.0000 250.00 INE915D07TO3 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 29-Mar-20 122.6800 - 10.00 INE093J07QH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Apr-20 117.3400 0.0000 2.50 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 99.7203 7.7317 1000.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 98.4073 8.2700 250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.1228 8.2500 750.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 99.1619 8.2300 250.00 INE915D07UN3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 23-Nov-20 122.1806 - 5.00 INE915D07UO1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 23-Nov-20 121.9875 - 5.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.5062 7.5650 1500.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 31-Jan-21 104.7673 7.8500 10.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.6652 7.5200 160.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.6652 7.5200 100.00 INE556F08JA8 SIDBI 7.52% 10-Feb-21 99.7764 7.6000 250.00 INE895D08881 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-21 100.0268 8.2538 130.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 100.0503 7.5900 400.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 100.0503 7.5900 400.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA -- 27-May-21 101.0549 7.6000 700.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.2519 7.6300 350.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.2519 7.6300 350.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.1978 7.8826 1270.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 99.5850 7.6800 250.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 99.5850 7.6800 250.00 INE721A07LI0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.60% 13-Sep-21 106.3992 8.4500 150.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7789 7.6500 200.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.40% 27-May-22 102.3343 7.7200 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.40% 27-May-22 102.3343 7.7197 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 98.1643 7.7700 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.3852 7.7850 950.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.3852 7.7850 350.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2800 9.8100 6.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION 9.29% 21-Aug-22 103.3939 7.7300 500.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION 9.29% 21-Aug-22 103.3939 7.7300 495.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.5540 7.7100 150.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Nov-22 98.2900 7.7750 14.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 98.9271 7.7100 300.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 15-Jan-23 99.7000 8.3700 2.60 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.3600 8.9399 16.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.8000 8.8082 6.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6751 7.8800 1150.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6751 7.8800 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.20% 17-Oct-23 107.8100 8.4000 2.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.6745 7.8800 100.00 INE733E07JH3 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-23 110.6741 6.1800 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.1931 8.3500 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.1931 8.3500 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 104.1989 8.3560 1270.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.9300 9.5000 4.00 INE465N07207 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL 9.05% 30-Sep-25 101.6657 8.9350 140.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-25 105.6882 7.9000 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-25 105.6882 7.9000 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.6232 8.3989 500.00 INE944Y07208 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 27-Feb-26 100.0000 8.6200 160.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 13-Mar-26 100.7800 8.6000 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.9500 8.3300 3.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 106.3000 8.8900 0.30 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 109.2800 7.9000 34.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 102.2200 8.8952 60.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.9600 8.7500 1.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.6123 8.3300 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 114.9000 7.1000 12.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 100.6000 7.8500 96.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INS -- 25-May-27 100.0400 8.9300 20.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.0000 8.4800 1.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.7800 8.0200 12.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.1927 8.2800 1.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.8200 8.5200 77.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 99.9000 7.9900 110.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.0900 8.4800 60.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.4300 8.1500 420.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 98.3800 7.8800 10.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 100.0800 8.4300 45.00 INE115A07MU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 22-Jan-28 100.0000 7.8944 1500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.8241 7.9300 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 105.8241 7.9300 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 110.9000 7.8200 2.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 100.0234 7.8700 22.00 INE507X15018 MFL SECURITISATION TRUST -- 28-Apr-17 60.4330 8.8200 833.50 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% -- 104.2338 9.4750 600.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.9822 9.0600 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.6660 8.9200 250.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.3100 8.8100 6.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.0000 8.5800 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY -- PERPETUAL 107.3600 9.0000 1.00 INE669V15010 MFL SECURITISATION TRUST -- -- 29.8072 8.9100 1730.50 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION 8.20% 23-Jan-30 101.9159 7.9400 150.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 101.5221 7.9400 100.00 INE752E07NL7 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-30 102.9320 7.9400 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.2200 5.9742 42.50 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.0935 7.9070 650.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.6735 9.2119 550.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE