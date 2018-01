TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 30

Jan 30 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16775.10 NSE 39519.00 ============= TOTAL 56294.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 100.1400 7.2500 50.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE 9.15% 30-Apr-18 100.1900 7.8400 650.00 INE667F07BN5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME 9.15% 20-May-18 100.1800 8.0000 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.40% 03-Aug-18 100.2300 7.6000 250.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.92% 28-Dec-18 99.7200 8.2100 36.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-19 117.9700 9.0000 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 93.4900 6.9200 2.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.22% 15-Feb-19 99.9800 8.2500 54.00 INE414G07CB3 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.50% 24-Apr-19 100.1300 8.3300 1.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.40% 14-Sep-19 101.0900 7.6100 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.80% 11-Nov-19 99.6500 8.0000 20.00 INE523H07908 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 29-Nov-19 101.4200 8.4500 6.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 98.5700 8.2900 450.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 99.2100 8.2900 50.00 INE756I07BJ8 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.70% 12-Jun-20 98.9100 8.1800 450.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION 7.42% 26-Jun-20 99.3500 7.7200 250.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 29-Jun-20 103.3500 8.0600 500.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.0400 8.2900 100.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 30-Jun-20 99.0500 7.7200 300.00 INE667F07GV7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME 7.40% 04-Sep-20 97.9400 8.2700 250.00 INE668E07049 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-20 101.0100 8.7000 195.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 101.6700 7.6400 50.00 INE027E07600 LNT FINANCE LIMITED 7.84% 06-Jan-21 98.5570 8.4000 1000.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 98.8659 8.0000 500.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.9400 7.6300 350.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.7800 12.2800 15.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 16-Aug-21 99.0200 7.8000 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.6900 8.3000 450.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 102.3300 8.5100 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 100.8300 8.1200 450.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.7400 8.5800 100.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.0000 8.4000 5.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 99.3500 0.0000 6.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.29% 21-Aug-22 103.3400 7.7500 150.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 104.7700 8.0000 150.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.6100 7.7000 50.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 8.30% 15-Jan-23 99.9000 8.3200 5.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 8.45% 12-Jun-23 100.8300 8.2300 350.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.4700 8.9100 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.3400 8.9100 4.80 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.6800 7.8800 1.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.6700 7.8800 6.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 103.1500 8.5200 320.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 103.9500 8.4000 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.5400 731.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 108.1000 10.2000 0.50 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 340.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 101.5000 9.1100 100.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.3400 8.9600 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.8400 9.0100 20.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 101.3500 9.8600 15.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TER 7.95% 28-Oct-26 97.4400 8.3600 550.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.4500 8.9300 10.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 97.1300 8.3600 50.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 110.1800 8.5300 20.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 110.0100 8.5200 10.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 97.2200 7.9800 50.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 99.6200 7.9400 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 100.4900 7.8600 70.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 99.0000 7.9800 550.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 99.2000 9.8100 2.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 96.8700 7.9700 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 95.6500 7.9900 350.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 97.4500 7.9900 7.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 97.8800 8.3200 3.50 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 94.9600 7.9600 248.00 INE347U07012 AASHMAN ENERGY PRIVATE LTD 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE269U07018 AARISH SOLAR POWER PRIVATE 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE327U07014 DIVYESH POWER PRIVATE LTD 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE258U07011 ELENA RENEWABLE ENERGY 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE268U07010 PRATYASH RENEWABLE PRIVATE 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE328U07012 SEI BASKARA POWER PRIVATE 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE257U07013 SEI ENERSTAR RENEWABLE 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE387U07018 SEI MIHIR ENERGY PRIVATE LTD 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE336U07015 SHREYAS RENEWABLE ENERGY 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE259U07019 ZUVAN ENERGY PRIVATE LTD 0.00% 13-Nov-27 98.4287 9.3900 100.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.4600 8.1400 103.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 97.7400 7.9800 20.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL 8.75% 08-Dec-27 101.5700 8.5000 14.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 109.0700 6.1000 0.50 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 0.50 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.38% 12-Nov-28 117.8400 6.0900 5.80 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 118.7700 6.1600 4.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.7300 8.9000 250.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.2200 5.9700 42.50 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 100.1200 7.9400 61.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-50 100.1600 9.3500 1500.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.1200 10.7900 20.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 105.4400 9.7500 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 102.7700 8.8500 152.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 23-Nov-99 104.5300 9.4000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.7200 11.0000 1.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.0000 9.2100 750.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9800 20.00 INE121H08149 IL FS FINANCIAL SERVICES 8.80% 31-Dec-99 99.8000 8.8200 14.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4400 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.7500 8.8800 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 113.9500 9.0500 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.0000 9.7600 1.00 NSE === INE804I07XN2 ECL FINANCE LIMITED -- 19-Feb-18 129.4342 7.9777 5.20 INE804I07M18 ECL FINANCE LIMITED -- 27-Feb-18 121.0884 7.9837 90.50 INE804I07M75 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Mar-18 120.9009 7.9835 10.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Mar-18 133.8052 7.7601 6.50 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 100.1399 7.2500 100.00 INE140A08SC9 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 16-Mar-18 100.2316 7.2498 500.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0638 7.3501 1248.00 INE134E08HE3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.34% 27-Apr-18 100.2048 7.3631 300.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 30-Apr-18 100.1632 8.0202 250.00 INE667F07BN5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.15% 20-May-18 100.1846 8.0000 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.7613 7.7500 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 99.7613 7.9406 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 10-Jul-18 101.2791 7.6100 100.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.5937 7.5379 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.2347 7.6000 250.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 126.6000 0.0000 0.40 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION 11.25% 28-Nov-18 100.1000 10.1900 3.00 INE093J07FA4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Dec-18 149.4550 0.0000 3.30 INE148I07IF1 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.45% 28-Dec-18 99.5084 8.0100 4000.00 INE915D07XR8 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 20-Feb-19 107.2309 - 1000.00 INE148I07HP2 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.37% 25-Mar-19 100.1139 8.2300 1000.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 99.7147 8.0200 150.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 08-Jul-19 111.7240 0.0000 2.50 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 98.6045 7.9200 50.00 INE668E07031 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-19 100.6714 8.6700 139.00 INE721A07HZ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.75% 19-Sep-19 101.9300 8.3800 100.00 INE540P07186 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 18-Oct-19 100.3538 9.8500 150.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.8782 7.7100 250.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.8782 7.7100 250.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 126.6000 0.0000 0.20 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 99.0109 8.0350 2000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 101.4451 7.6300 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.56% 13-Nov-19 101.4451 7.6300 250.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 98.5706 8.2897 450.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 99.2134 8.2900 50.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 99.2981 7.5900 100.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.59% 21-Jun-20 99.8805 7.6600 236.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.3535 7.7200 250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 99.0405 8.2900 100.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 99.0696 7.7200 250.00 INE148I07HU2 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.68% 24-Jul-20 100.0000 7.3100 4000.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 97.7923 8.1500 2100.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 97.7923 8.1500 1500.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES 7.43% 28-Sep-20 97.9846 8.2800 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.4792 7.6200 250.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 100.4906 9.8500 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-20 103.0984 7.6000 60.00 INE027E07600 L&T FINANCE LIMITED 7.84% 06-Jan-21 98.5570 8.4000 1000.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 104.8300 7.8247 10.00 INE115A07MR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.57% 18-Feb-21 98.8659 8.0000 500.00 INE148I07EK0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 12-Apr-21 101.7500 8.3256 5.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.9402 7.6300 600.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.9402 7.6300 250.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.60% 17-Apr-21 99.7665 7.7000 90.00 INE121H07BK5 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 18-Jul-21 100.8000 8.4701 3.30 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.0200 7.7980 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.6866 8.3000 450.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 99.1000 9.0200 1.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.5050 7.7300 100.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.2677 8.9000 50.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 98.4530 7.6800 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.9116 10.0500 1.50 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 98.7500 8.1190 68.00 INE005A11846 ICICI MAR 2001 N.A. 26-Jul-22 69.8125 8.3400 1.60 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 103.3443 7.7500 150.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 97.2933 7.7300 150.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Sep-22 104.4902 8.0700 150.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.6100 7.7000 50.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Nov-22 98.3800 7.8819 10.00 INE538L07155 AADHAR HOUSING FINANCE 9.60% 28-Dec-22 105.2800 8.2400 1.00 INE148I07IN5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.12% 29-Dec-22 100.0000 8.1100 164.00 INE991V07015 PANCHSHEEL BUILDTECH PRIVATE -- 15-Jan-23 100.0000 16.0651 400.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 15-Jan-23 99.9000 8.3200 5.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.8268 8.2300 450.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.4875 8.9100 425.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.3389 8.9101 404.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES 10.20% 17-Oct-23 108.0000 8.3600 2.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-23 102.3984 9.4913 172.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM 9.25% 16-Jun-24 103.9450 8.4000 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.50% 21-Jun-24 100.5365 11.7000 1.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-24 101.5759 9.7471 172.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 101.4500 8.9500 148.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.7744 7.9011 0.50 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 100.2000 8.5300 3.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-25 101.5759 9.7820 172.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 98.8200 8.1300 31.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 101.8033 9.0600 102.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 102.6723 7.9800 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 102.4925 8.0100 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 104.4500 8.5200 40.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 104.3500 8.1100 2.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 102.7000 10.2400 2.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.0000 8.9100 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.8000 8.9700 2.50 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4000 8.3650 20.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-26 101.5759 9.8200 171.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 97.4359 8.3600 550.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.4500 8.9300 12.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 97.1323 8.3600 50.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 97.2163 7.9800 50.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.9300 8.9900 3.50 INE039A09OM9 IFCI LIMITED 10.70% 28-Feb-27 100.0000 10.7400 2.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORP 7.89% 09-Mar-27 99.6234 7.9400 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 98.9963 7.9800 550.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 113.3705 6.1569 0.50 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-27 100.6733 8.1300 100.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 96.0000 8.6400 2.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.7737 8.1100 22.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL -- 25-May-27 99.9820 8.9300 12.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 96.8739 7.9700 500.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 96.7483 7.9900 245.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.4397 8.7100 29.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 95.6527 7.9600 400.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 97.8800 8.3300 3.50 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 95.9800 8.3200 16.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 94.9571 7.9600 250.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.8600 8.5100 25.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0200 7.9600 5.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.5100 8.1300 2.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 98.4000 7.8789 34.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NET 9.37% 30-Nov-27 100.5000 9.6000 20.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 98.6000 7.9000 253.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 100.0000 8.4500 108.00 INE115A07MU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.90% 22-Jan-28 100.0000 7.8944 250.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-28 100.7169 8.1300 100.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.2500 9.6443 50.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 98.9112 8.0000 211.00 INE804I07F82 ECL FINANCE LIMITED -- -- 128.2840 8.0500 100.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.4500 8.4500 10.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1000 11.2900 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.9036 8.8500 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 94.8000 10.7300 2.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 98.1335 7.9025 900.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.4576 11.5005 250.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.1798 9.3101 2.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% PERPETUAL 98.9116 9.4990 750.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1600 9.1400 500.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.8093 8.9500 454.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.9036 8.8500 352.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8975 8.7200 50.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 101.0000 8.5836 20.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 98.7900 7.8807 10.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.80% -- 99.8000 8.8300 27.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com