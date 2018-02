TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 31

Jan 31 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18923.90 NSE 52050.20 ============= TOTAL 70974.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07169 EDELWEISS FINANCE AND INVEST 0.00% 28-Feb-18 134.1100 9.0000 2.50 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 100.2100 6.4600 100.00 INE804I07XA9 ECL FINANCE LTD 0.00% 13-Mar-18 133.7000 9.0000 2.50 INE909H07DC6 TATA MOTORS FINANCE LTD 0.00% 20-Mar-18 115.4750 7.3400 950.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 100.5900 7.5000 30.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.62% 02-Aug-18 100.0500 8.1600 1000.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Oct-18 149.3900 7.9000 550.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.51% 20-Nov-18 99.6200 7.9000 250.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-19 101.5000 9.4300 1.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.85% 15-Apr-19 100.1300 7.6900 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.95% 13-May-19 100.2500 7.6900 1350.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 98.7400 8.0800 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 100.7200 8.5400 100.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 101.3900 8.0400 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.72% 28-Nov-19 101.0600 8.0400 200.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.61% 11-Dec-19 100.9100 8.0400 250.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LTD 9.80% 18-Dec-19 100.0000 9.7700 0.50 INE053F09GU8 IRFC 6.70% 08-Mar-20 100.8000 6.3800 60.00 INE261V07013 K WORLD ESTATE PRIVATE LTD 16.40% 30-Jun-20 100.0000 15.5000 70.00 INE069I07207 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.50% 21-Aug-20 102.7000 10.2000 3.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.43% 28-Sep-20 98.0000 8.2700 250.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.95% 14-Dec-20 99.0100 7.3300 2000.00 INE053F09HL5 IRFC 6.72% 20-Dec-20 101.1200 6.3800 20.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.4600 7.6000 250.00 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.9400 7.6300 400.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 106.2200 7.8500 50.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.85% 03-Aug-21 101.0300 8.4600 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.7800 11.0500 1.00 INE669E08300 IDEA CELLULAR LTD 8.03% 14-Feb-22 98.2900 10.5500 1000.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.5100 7.7300 200.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 98.2800 7.7300 41.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 7.80% 18-Jul-22 98.8200 8.1000 34.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 96.9700 7.8000 550.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 101.0200 8.8300 12.00 INE148I07IN5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.12% 29-Dec-22 99.4700 8.2400 150.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 8.30% 15-Jan-23 99.8200 8.3300 65.00 INE871D07QZ0 INFRASTRUCTURE LEASING FIN 8.30% 19-Jan-23 99.1800 8.5000 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES 9.10% 05-Apr-23 100.1300 7.7700 850.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL 8.45% 12-Jun-23 100.9500 8.2000 150.00 INE752E07HL9 PGC 8.64% 08-Jul-23 103.2400 7.8500 2.50 INE944Y07182 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-24 100.0000 8.6200 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 96.2400 10.9800 480.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 101.5100 8.0100 100.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-25 100.5200 10.0000 938.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6000 340.00 INE733E07KA6 NTPC LTD 8.05% 05-May-26 100.2000 8.0000 300.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 97.6000 8.0000 150.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 106.0000 9.0500 1.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LTD 8.85% 02-Nov-26 99.7000 8.8900 10.00 INE944Y07216 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-27 100.0000 8.6200 248.50 INE804I08726 ECL FINANCE LTD 9.75% 30-Apr-27 101.2200 9.5300 9.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 97.1000 8.0000 500.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 95.3300 7.9900 100.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 95.4000 7.9900 554.00 INE752E07OG5 PGC 7.20% 09-Aug-27 94.7000 8.0000 100.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.35% 08-Sep-27 98.8700 8.5200 6.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 100.0000 10.1100 110.00 INE975G08264 IL N FS TRANSPORTATION NETW 9.37% 30-Nov-27 100.2500 9.6500 5.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV 8.75% 08-Dec-27 101.1100 8.5700 10.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 97.9400 8.0000 90.00 INE975G07027 IL FS TRANSPORATION NETWORKS 9.00% 15-Dec-27 99.2000 9.4600 500.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 101.2500 10.0200 7.60 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.45% 19-Jan-28 100.0300 8.4400 3.00 INE944Y07224 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-28 100.0000 8.6200 233.30 INE848E07526 NHPC LTD 8.54% 02-Nov-28 118.1000 6.1900 2.00 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 118.4100 6.2000 1.00 INE752E07MH7 PGC 8.20% 23-Jan-30 101.9200 7.9400 100.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 110.4000 6.3000 1.60 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.0700 6.2000 0.90 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 97.2700 8.0100 150.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% 11-Jan-33 98.7400 8.0100 150.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.1500 9.1400 200.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 107.5600 9.3200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.35% 23-Nov-99 105.4000 9.0400 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.80% 15-Dec-99 102.1800 10.8500 1.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 97.1600 10.2100 1300.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LTD 8.60% 31-Dec-99 99.7900 8.6200 25.00 INE121H08149 IL FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.80% 31-Dec-99 99.6000 8.8500 22.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.7200 10.5200 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 108.1700 8.9300 1.00 INE881J08136 SREI EQUIPMENT FINANCE 12.50% 31-Dec-99 102.0200 11.8000 1.00 NSE === INE092T08220 IDFC BANK LIMITED 9.10% 08-Feb-18 100.0552 6.0423 2.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.0640 6.4019 15.00 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE 10.60% 24-Feb-18 100.1465 8.2881 700.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.2152 6.4098 144.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 15-Mar-18 117.7572 7.2100 1000.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS 8.00% 04-Apr-18 116.8701 8.6898 39.00 INE860H07342 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 20-Apr-18 100.3151 8.0000 50.00 INE860H07342 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.50% 20-Apr-18 100.3151 8.0000 50.00 INE306N07666 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.40% 23-Apr-18 100.1807 8.0000 150.00 INE306N07666 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.40% 23-Apr-18 100.1807 8.2499 150.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0596 7.7130 100.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 11-Jun-18 101.1833 7.5750 15.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-18 100.0698 8.0549 150.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.7272 9.5327 280.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.7272 9.5296 470.00 INE306N07II9 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.61% 02-Aug-18 100.0541 8.1500 150.00 INE241O07EN5 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 28-Aug-18 100.6344 8.0000 250.00 INE241O07EO3 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 28-Aug-18 100.6344 8.0000 250.00 INE241O07EP0 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 28-Aug-18 100.6344 8.0000 250.00 INE241O07EQ8 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 28-Aug-18 100.6344 8.0000 250.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.3379 7.8900 17.00 INE020B07DY9 REC 10.85% 30-Sep-18 101.9604 7.4734 1.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.6049 7.9200 300.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.6049 7.9200 300.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.6152 7.9000 250.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Nov-18 99.5081 7.9350 20.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 150.2722 7.9000 1150.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 150.2722 7.9000 1150.00 INE115A07EQ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 26-Nov-18 150.2202 7.9450 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.4474 7.9349 400.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.1317 7.9350 250.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 100.7000 8.8964 650.00 INE053F09FU0 IRFC 8.55% 15-Jan-19 101.0107 7.5729 19.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.4742 7.9700 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 101.4877 7.9700 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.5711 7.9500 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9714 7.6950 140.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 100.4053 7.6100 10.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 100.4217 7.9950 250.00 INE053F07850 IRFC 8.33% 26-Mar-19 100.7888 7.5925 6.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 97.9326 14.4825 99.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 100.4574 7.5947 21.00 INE428A09091 ALLAHABAD BANK RESET 30-Mar-19 100.3400 8.8300 3.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 30-May-19 125.8601 11.4800 55.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 08-Jul-19 111.5040 0.0000 5.00 INE020B07ER1 REC 8.72% 04-Sep-19 99.8400 8.7700 1.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 100.7204 8.5400 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.6577 8.5349 50.00 INE333L07052 BUSINESS BROADCAST NEWS HOL 9.50% 13-Sep-19 105.7290 10.0500 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 26-Sep-19 100.2925 8.4000 13.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 126.6000 0.0000 0.30 INE774D07KS4 MAHINDRA & MAHINDRA FIN -- 04-Dec-19 130.7940 8.3000 100.00 INE241O07507 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 18-Feb-20 110.6960 0.0000 2.50 INE756I07AZ6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.71% 24-Feb-20 99.0816 8.2200 155.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 98.8164 8.3400 250.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 98.8164 8.3416 250.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 103.1718 7.6264 3.00 INE105N07076 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Mar-20 99.9752 8.4550 50.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 103.8355 7.9356 50.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 98.9157 8.0800 85.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 99.6957 7.6783 500.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.9495 8.3100 50.00 INE027E07469 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 98.9495 8.3100 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.4265 7.6500 100.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.2478 8.6102 50.00 INE202B07IR6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 8.00% 17-Aug-20 100.0400 7.9400 2000.00 INE027E07535 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 20-Aug-20 97.9848 8.4500 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.9308 7.6500 450.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 16-Sep-20 102.2922 8.1000 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.9308 7.6500 450.00 INE063R07052 ORIX LEASING & FINANCIAL SERV 7.70% 21-Sep-20 97.6581 8.6900 500.00 INE691I07EE2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 97.9010 8.3822 2.50 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.3717 7.6600 250.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.0000 7.3300 2000.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 98.2255 7.6513 1650.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 104.8500 7.8173 10.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.4572 7.6000 1000.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.4572 7.6000 500.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 101.7845 8.0500 150.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.7074 8.5000 905.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.5582 8.5000 165.00 INE660A07PJ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.96% 29-Mar-21 99.7741 8.0500 700.00 INE660A07PJ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.96% 29-Mar-21 99.7741 8.0500 700.00 INE721A07KC5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.15% 13-Apr-21 101.7846 8.4600 500.00 INE020B08AR7 REC 7.60% 17-Apr-21 99.9389 7.6300 400.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 106.2214 7.8500 50.00 INE688V08031 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 8.29% 28-May-21 100.0000 8.3000 250.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 103.3000 8.0300 2.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.0038 7.9480 50.00 INE020B07IW2 REC 9.40% 17-Jul-21 103.9000 8.0300 2.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.85% 03-Aug-21 101.0313 8.4600 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.0144 7.8000 400.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.0144 7.8000 400.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 98.9697 7.7800 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 101.0755 8.3636 50.00 INE053F07934 IRFC 7.24% 08-Nov-21 98.7350 7.6200 250.00 INE053F07934 IRFC 7.24% 08-Nov-21 98.7350 7.6200 250.00 INE020B08641 REC 9.75% 11-Nov-21 105.4000 8.0100 1.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.2000 8.4400 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.3146 7.7800 500.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-22 101.5000 8.2500 10.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.5058 7.7300 300.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 99.3000 9.7400 12.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 97.9006 7.8448 50.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED 8.73% 14-Jun-22 101.4300 8.3000 2.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.2500 9.1100 2.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.3331 7.8000 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 97.3331 7.8000 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.9247 7.8025 1750.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.9339 7.8000 1200.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 104.3000 8.1700 14.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.3800 7.7510 10.00 INE020B08AP1 REC 7.45% 30-Nov-22 98.7230 7.7626 400.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 104.3200 8.1700 4.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 103.9200 8.1700 3.00 INE148I07IN5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.12% 29-Dec-22 99.5057 8.2350 150.00 INE991V07015 PANCHSHEEL BUILDTECH PRIVATE -- 15-Jan-23 100.0000 16.0510 400.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 15-Jan-23 100.0000 8.3000 85.00 INE871D07RA1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.30% 24-Jan-23 99.8500 8.3000 200.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 21-Mar-23 103.1890 8.1500 25.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.4000 8.1700 2.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LIMITED 8.73% 06-Jun-23 101.4000 8.3700 4.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.9538 8.2000 200.00 INE752E07HL9 PGC 8.64% 08-Jul-23 103.3800 7.8400 2.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.0500 8.9800 2.00 INE540P07228 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-23 100.4840 9.9800 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.3207 7.9600 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.3207 7.9600 250.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 25-Oct-23 109.1610 6.1800 1.10 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 106.9000 8.1700 4.00 INE944Y07182 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-24 100.0000 8.6200 24.40 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.1500 9.2500 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.7900 8.0000 20.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 106.5584 8.0430 10.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 7.80% 01-Sep-24 97.6900 8.2500 1.50 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 105.2500 8.3000 2.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-24 100.5246 9.9832 500.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8791 4.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.9263 9.0500 273.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 101.8500 8.3000 1.00 INE752E07MG9 PGC 8.20% 23-Jan-25 101.2075 7.9600 300.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 101.5102 8.0100 178.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 103.7000 8.0000 1.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 102.0500 8.3000 2.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-25 100.5828 9.9838 500.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.1200 7.7500 6.60 INE305A09232 TOURISM FINANCE CORPORATION 8.81% 09-Nov-25 96.5000 9.6700 5.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.5000 7.9500 294.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.3900 7.8000 3.00 INE053F09HM3 IRFC 9.09% 29-Mar-26 107.2500 8.0200 2.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 100.2013 8.0000 300.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.7700 8.9000 100.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 102.5300 8.0600 160.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.7300 8.3700 46.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 108.5500 8.0200 2.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 101.1500 8.8800 4.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 99.4102 7.9800 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 99.2295 8.0100 50.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 97.6009 8.0000 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.4725 8.0200 300.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.4725 8.0200 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.4900 8.3500 200.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 15-Oct-26 110.1108 6.2000 2.50 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-26 100.6605 9.9800 850.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7000 8.8832 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 23-Nov-26 110.2040 9.0000 20.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 27-Nov-26 110.0410 9.0000 10.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.9300 9.1600 2.00 INE944Y07216 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-27 100.0000 8.6200 248.50 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 99.6141 8.0000 200.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 99.6141 8.0000 100.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 100.7000 8.1300 5.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.2200 9.5319 27.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 97.0979 8.0000 500.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 95.3349 7.9900 100.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.3100 8.7304 27.00 INE752E07OF7 PGC 7.30% 19-Jun-27 95.4025 8.0000 840.00 INE752E07OG5 PGC 7.20% 09-Aug-27 94.7029 8.0000 500.00 INE752E07OG5 PGC 7.20% 09-Aug-27 94.7694 7.9900 400.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 98.8000 8.5200 7.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION 9.75% 20-Oct-27 100.4638 10.0300 300.00 INE695A08063 UNITED BANK OF INDIA 9.05% 10-Nov-27 97.6420 9.5300 250.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.0500 8.4800 18.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 98.9500 8.1672 7.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 30-Nov-27 100.4000 9.6200 6.00 INE975G07019 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.00% 30-Nov-27 101.5300 9.0000 3.00 INE020B08AQ9 REC 7.70% 10-Dec-27 97.9353 8.0000 253.00 INE975G07027 IL&FS TRANSPORTATION NET 9.00% 15-Dec-27 100.0986 9.2800 400.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 100.0100 8.4418 100.00 INE115A07MW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 29-Jan-28 100.0000 7.9500 1250.00 INE115A07MW4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 29-Jan-28 100.0000 7.9400 1250.00 INE944Y07224 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-28 100.0000 8.6200 233.30 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7300 50.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.4100 9.6005 50.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE RESET 22-Aug-28 102.2389 8.5298 50.00 INE053F07686 IRFC 8.65% 18-Feb-29 118.4800 6.0500 6.00 INE020B07IG5 REC 8.88% 26-Mar-29 119.0888 6.2000 1.50 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 103.0000 8.7000 50.00 INE752E07LR8 PGC 9.30% 04-Sep-29 109.4500 8.0000 100.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1500 9.1420 1000.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 98.7411 8.0200 580.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.8060 8.7500 450.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 98.6539 8.9450 350.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1500 9.1424 200.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.80% -- 99.8500 8.8100 24.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.1680 8.8500 4.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 99.9755 8.9700 2.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERV -- PERPETUAL 101.1500 8.5600 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.1500 10.9300 1.00 INE514E08FQ4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.88% -- 98.9112 8.0000 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.7503 10.2800 370.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 100.4159 9.4100 250.00 INE434A08083 ANDHRA BANK SR 9.20% PERPETUAL 98.5974 9.5600 250.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% PERPETUAL 100.4946 9.0315 100.00 INE053F09GX2 IRFC 8.79% 04-May-30 107.2000 8.0200 2.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 106.4500 8.0000 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 98.8000 10.2000 7.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 98.6500 10.2300 5.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 103.0000 8.7400 251.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 98.7500 10.2700 3.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 97.2716 8.0094 150.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 103.0000 8.7600 180.00 INE732Q07617 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.75% 31-Dec-33 99.8300 8.7600 12.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.4775 9.2500 1500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.9030 11.4000 66.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 97.2500 11.1000 15.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.6000 11.4000 10.00 ===============================================================================================