TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 4

Jan 4 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22808.20 NSE 54018.00 ============= TOTAL 76826.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523H07510 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jan-18 110.2100 8.4000 100.00 INE866I07AS8 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 07-Feb-18 128.9056 9.5000 2.00 INE804I07WT1 ECL FINANCE LTD 0.00% 23-Feb-18 133.4200 9.0000 8.00 INE013A075E1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 16-Mar-18 117.7960 10.0000 10.00 INE013A07H51 RELIANCE CAPITAL LTD 9.60% 25-Mar-18 100.2600 7.8000 1050.00 INE092T08AA4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 05-Apr-18 124.4600 7.7500 3000.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 105.6200 20.4000 0.80 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.5300 7.8300 1000.00 INE148I07IJ3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.92% 28-Dec-18 99.8241 8.1000 100.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.60% 17-Jan-19 99.6100 8.0300 100.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.8300 7.6500 250.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 08-Feb-19 100.8400 7.6500 560.00 INE001A07OU6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.34% 06-Mar-19 100.7141 7.6500 250.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.5000 9.5300 0.10 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 99.8100 7.8500 200.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 99.4000 8.0500 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.5000 8.0100 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.32% 17-Sep-19 102.6900 7.5300 1100.00 INE146O07292 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 8.33% 27-Sep-19 99.6745 8.7000 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 102.4600 7.4800 1000.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 102.5700 7.4900 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.6600 7.7300 1000.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 102.0600 7.4300 250.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.97% 06-Dec-19 99.9800 7.9700 300.00 INE881J07EC1 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.50% 17-Jan-20 100.2500 9.3500 1.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 103.2000 7.6600 25.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMP 8.10% 29-May-20 99.4400 8.3500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.8300 7.6800 500.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LIMITED 8.08% 14-Aug-20 99.2200 8.3600 50.00 INE220J07113 FUTURE CONSUMER LIMITED 9.95% 05-Sep-20 100.0000 9.9000 1.00 INE556F08IY0 SIDBI 7.00% 21-Dec-20 99.2541 7.4200 500.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.7200 7.5400 200.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.6500 7.5100 100.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.1000 10.5100 14.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.6000 11.5300 4.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 106.9800 6.0400 9.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7700 7.6800 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.6600 20.1100 1850.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.13% 25-Apr-22 101.4400 7.7000 100.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 98.6600 7.7000 220.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.2300 7.7100 950.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 97.5700 7.7000 350.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.4800 8.7900 8.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9700 8.1500 250.00 INE020B08AP1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.45% 30-Nov-22 99.2200 7.6400 9.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.80% 13-Mar-23 104.2800 7.7500 100.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.13% 25-Apr-23 101.5200 7.7500 100.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD 9.17% 04-Jul-23 100.5800 7.6000 650.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7800 8.8500 50.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 107.9000 8.0200 10.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-23 105.2700 7.7500 200.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 106.0000 9.8400 3.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 104.0000 11.1300 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.5000 10.6400 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 101.0000 10.9400 470.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 15-Nov-24 97.6200 8.4500 390.00 INE944Y07190 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY LIMITE 8.45% 28-Feb-25 100.0000 8.6300 10.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 101.4000 7.8500 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 100.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.0000 7.9500 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.9000 10.7800 14.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.3200 7.8900 150.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.6000 8.1700 1.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 97.7300 8.2600 250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.7500 9.9600 6.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 27-Nov-26 109.3900 8.5300 10.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-26 106.3400 6.2300 30.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 118.1200 5.6800 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION 8.30% 01-Feb-27 118.2100 5.6800 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 114.6000 6.0000 0.90 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 103.0000 8.0200 5.00 INE197P07128 A K CAPITAL FINANCE PRIVATE 9.50% 23-Jun-27 100.5000 0.0000 1.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.0000 7.8100 16.00 INE732Q07385 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.55% 31-Mar-28 100.0000 8.5500 130.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 101.5300 9.5100 4.40 INE732Q07393 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.55% 30-Jun-28 100.0000 8.5500 130.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 121.6000 5.6900 1.00 INE732Q07401 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.55% 30-Sep-28 100.0000 8.5500 130.00 INE732Q07419 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.55% 30-Dec-28 100.0000 8.5400 130.00 INE732Q07427 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.55% 31-Mar-29 100.0000 8.5500 130.00 INE732Q07435 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.55% 30-Jun-29 100.0000 8.5500 140.00 INE732Q07443 DARBHANGA MOTIHARI TRANS 8.55% 29-Sep-29 100.0000 8.5500 140.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 99.2700 8.6000 15.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.64% 22-Mar-31 111.5000 6.0600 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 98.5600 10.2900 20.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.2900 8.2800 15.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 127.5400 5.9400 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.0000 10.4400 4.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.5800 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.4500 10.0800 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.1700 8.7700 500.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 104.8000 10.0500 15.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.0000 11.8300 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2500 8.6000 1000.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 102.7700 10.8400 21.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 99.9900 10.0000 15.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.1000 10.5400 4.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.0000 10.6600 2.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9900 2.00 NSE === INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.0737 6.4967 40.00 INE146O07037 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.65% 16-Feb-18 100.3176 7.2499 300.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.35% 16-Feb-18 100.0371 6.6000 250.00 INE476M07370 L&T HOUSING FINANCE LTD 9.05% 22-Mar-18 100.3312 7.2050 17.50 INE092T08AA4 IDFC BANK LTD -- 05-Apr-18 124.4631 7.7500 3000.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 26-Apr-18 100.3829 7.3999 140.00 INE093J07CK0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 04-May-18 153.6840 0.0000 2.50 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 188.7270 0.0000 2.50 INE851M07101 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE 8.63% 28-Jun-18 100.3544 7.8500 850.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION 8.40% 29-Jun-18 100.2890 7.4500 620.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 100.4306 7.4500 600.00 INE296A07HJ9 BAJAJ FINANCE LTD -- 12-Jul-18 123.6800 8.0600 130.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 100.4431 7.5000 600.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 99.7564 7.4499 250.00 INE445L08268 NABHA POWER LTD 8.32% 31-Jul-18 100.2258 7.6500 920.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION 8.17% 18-Aug-18 100.1356 7.7000 960.00 INE033L07DS3 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.80% 20-Aug-18 100.1983 8.2000 700.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 22-Aug-18 100.1363 7.5500 250.00 INE915D07QH3 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 24-Sep-18 127.7765 7.5000 1001.00 INE241O07408 EDELWEISS FINVEST PRIVATE -- 27-Sep-18 111.0770 9.0000 20.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.06% 15-Oct-18 99.6800 7.3906 2000.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.24% 17-Oct-18 101.1004 7.6000 4.00 INE915D07QT8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 30-Oct-18 117.8800 - 2.50 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.9469 7.2600 8.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.6013 7.7500 2000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.6013 7.7500 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 99.6017 7.7498 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 102.0257 7.3700 5.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.60% 17-Jan-19 99.6097 8.0300 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.3399 7.4600 31.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.28% 25-Mar-19 99.4541 7.7500 110.00 INE081A08165 RURAL ELECTRIFICATION CORP RESET 02-May-19 109.2475 8.6000 1000.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.4749 7.5200 20.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 100.5341 7.3830 250.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.15% 14-Jun-19 99.9615 8.1200 200.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LTD -- 17-Jun-19 109.0000 0.0000 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 102.0048 7.4500 1250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 102.0048 7.4500 1250.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 99.3983 8.0500 50.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 24-Jul-19 100.8942 7.7900 10.00 INE146O07292 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 8.33% 27-Sep-19 99.6745 8.7000 500.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 99.1900 7.9100 100.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 124.0000 0.0000 0.50 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 102.5807 7.4700 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 102.5807 7.4700 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 102.5504 7.4900 2.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.72% 28-Nov-19 101.6633 7.7276 1000.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.65% 28-Nov-19 102.0627 7.4270 500.00 INE756I07AN2 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.97% 06-Dec-19 99.9801 7.9700 300.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.80% 19-Mar-20 99.7801 7.8800 50.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.80% 19-Mar-20 99.7801 7.8800 50.00 INE954K08014 AIR INDIA LTD 9.13% 26-Mar-20 103.2200 7.6600 25.00 INE623B07099 FUTURE RETAIL LTD 10.25% 06-Apr-20 101.9187 9.3150 100.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 99.4356 8.3500 250.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 99.0926 8.0000 250.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LTD 8.08% 14-Aug-20 99.2200 8.3600 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.67% 26-Aug-20 101.7113 7.9000 200.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.6558 7.5222 500.00 INE121A07NZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.50% 06-Oct-20 98.9087 8.1948 100.00 INE915D07UW4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 30-Nov-20 120.4200 - 10.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.07% 24-Dec-20 98.7233 7.5400 200.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 98.6530 7.5022 100.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 16-Jan-21 140.0742 9.0400 20.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 105.3500 7.6700 1.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.7002 7.5100 250.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.7002 7.5100 250.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 102.0441 8.3700 20.00 INE477A07274 CANFIN HOMES LTD 7.64% 28-Feb-21 99.3600 7.8900 50.00 INE155A08365 TATA MOTORS LTD 7.40% 29-Jun-21 98.4568 7.9000 1950.00 INE155A08365 TATA MOTORS LTD 7.40% 29-Jun-21 98.4568 7.8999 1950.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.3145 7.6970 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.4300 8.1000 1.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.5354 7.6050 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 107.7712 7.6800 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.6588 7.6800 2200.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 99.2500 9.7500 50.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 24-Apr-22 100.3550 8.8677 154.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-22 101.4428 7.7000 150.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-22 101.4428 7.7000 50.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 98.6613 7.7000 1000.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 98.6971 7.6900 245.00 INE923L07142 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 30-Jun-22 98.3176 8.4500 760.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.6771 7.5139 200.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.00% 31-Aug-22 97.2322 7.7103 1150.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 28-Oct-22 100.0000 9.5700 53.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LTD 7.90% 31-Oct-22 98.9714 8.1500 250.00 INE906B07FX6 NHAI 7.11% 05-Nov-22 100.2049 7.0463 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 104.8200 8.0000 50.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 98.5000 7.7200 15.00 INE975G08272 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 15-Dec-22 100.0000 9.5700 172.00 INE923L07159 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LTD 9.25% 31-Dec-22 98.1414 8.4500 770.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 103.5674 8.3535 900.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.80% 13-Mar-23 104.2781 7.7500 100.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-23 101.6700 8.3000 250.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.13% 25-Apr-23 101.5191 7.7500 150.00 INE752E07NP8 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.13% 25-Apr-23 101.5191 7.7500 50.00 INE268A07152 SESA STERLITE LTD 9.17% 04-Jul-23 100.5824 7.6000 650.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-23 104.0417 7.7500 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-23 104.0417 7.7500 200.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7624 8.8500 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 98.6728 7.8800 1000.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.93% 20-Oct-23 105.2699 7.7500 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 98.6716 7.8800 966.00 INE848E07658 NHPC LTD 8.49% 26-Nov-23 103.3489 7.7500 100.00 INE848E07658 NHPC LTD 8.49% 26-Nov-23 103.3489 7.7500 100.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LTD 10.19% 13-Jan-24 104.1500 9.4872 208.00 INE944Y07182 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-24 100.0000 8.6300 200.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.5692 10.1700 2.50 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 101.7000 11.4300 1.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LTD 8.91% 26-Sep-24 100.3400 8.8187 60.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 15-Nov-24 97.6066 8.4500 390.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 103.2201 7.8500 300.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.25% 27-Dec-24 101.2900 8.9800 1190.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 103.4703 8.3200 50.00 INE944Y07190 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 28-Feb-25 100.0000 8.6300 320.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 101.4034 7.8500 100.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.5800 7.9000 194.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 104.6903 8.3901 1000.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.3194 7.8900 150.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 109.3550 7.8988 200.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 13-Nov-26 109.7480 9.0000 25.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.7332 8.2600 250.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LTD 8.00% 04-Dec-26 105.9960 9.0000 10.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 08-Dec-26 105.9490 9.0000 10.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 10-Dec-26 106.2050 9.0000 10.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 16-Dec-26 106.0940 9.0000 10.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- 24-Dec-26 106.8300 9.0000 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.5256 7.7000 100.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 115.5275 6.0200 10.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 99.3300 9.7900 50.00 INE197P07128 A. K. INE197P07128 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE 9.50% 23-Jun-27 100.6000 9.2457 1.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.1844 8.2800 5.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 95.6407 7.8500 1800.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LTD 8.25% 24-Aug-27 99.0000 8.3900 100.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 100.3000 9.6424 20.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LTD 8.35% 13-Nov-27 99.1300 8.4700 40.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.7500 8.0700 10.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 98.5300 7.8603 50.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 30-Nov-27 99.5500 9.7900 100.00 INE244L08026 INDIABULLS COMMERCIAL CREDIT 8.45% 30-Nov-27 99.6100 8.5000 4.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.3500 7.7800 17.00 INE087P08038 AVANSE FINANCIAL SERVICES 9.35% 27-Dec-27 99.9400 9.3600 100.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-29 101.9400 7.8500 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 100.1740 8.7700 1500.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.5500 8.6900 50.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE LTD 8.75% -- 100.0000 9.0400 50.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.80% -- 99.9200 8.8061 50.00 INE248U07749 IIFL WEALTH FINANCE LTD -- -- 105.6160 9.0000 35.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.1500 10.7600 5.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 102.3376 9.7439 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 100.0688 8.8000 1000.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 110.4942 6.0800 13.00 INE556S07566 EAST-NORTH INTERCONNECTION 9.25% 31-Dec-30 102.7500 8.7500 100.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.4255 6.0500 100.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 111.7568 6.0625 260.00 INE906B07EP5 NHAI 7.69% 09-Mar-31 111.8060 6.3353 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.1500 10.1800 20.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-31 107.9400 8.1246 8.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 98.5129 7.8550 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.2931 8.3150 5.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 126.1528 6.0600 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 105.0500 8.4566 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 101.0000 10.5169 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 101.7265 9.4500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange