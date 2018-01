TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 5

Jan 5 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25274.60 NSE 35967.40 ============= TOTAL 61242.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07479 MANAPPURAM FINANCE LTD 12.55% 01-Feb-18 100.3296 7.2300 100.00 INE804I07K10 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-18 120.8650 9.5000 2.50 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0400 6.6000 500.00 INE146O07037 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.65% 16-Feb-18 100.2500 7.7200 95.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 26-Feb-18 100.0700 6.6800 250.00 INE015L07071 EDELWEISS ASSET RECONST 10.02% 04-Jun-18 100.9700 7.7000 50.00 INE071G08791 ICICI HOME FINANCE COMPANY 0.00% 20-Jun-18 113.8474 7.7500 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 27-Jul-18 100.0600 7.7500 250.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED 8.32% 31-Jul-18 100.4200 7.3000 150.00 INE071G08841 ICICI HOME FINANCE COMPANY 8.00% 16-Aug-18 100.0100 7.7500 400.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE COR 7.15% 16-Sep-18 99.8600 7.2500 50.00 INE936D07083 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.01% 28-Sep-18 99.7000 7.3000 450.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.84% 21-Oct-18 101.0700 7.2800 150.00 INE756I07AO0 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.58% 22-Nov-18 99.6400 7.9500 250.00 INE126D07081 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 8.80% 25-Feb-19 100.0000 8.8400 6500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 99.7900 7.8000 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.5000 8.0100 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 100.8000 8.5000 25.50 INE321N07236 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 0.00% 10-Apr-20 108.3538 9.0000 350.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.40% 27-May-20 101.8600 7.4800 1.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 99.5300 8.0500 100.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 99.7400 7.5300 1.00 INE756I07BH2 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.80% 29-Jun-20 99.4500 8.0200 100.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.1800 7.8400 30.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.64% 08-Jul-20 102.4700 7.4800 10.00 INE321N07194 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Jul-20 109.6971 9.0000 450.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.8100 7.6800 1.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 102.7500 8.3900 30.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.2600 7.5200 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7400 7.5000 1000.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.7200 7.5400 355.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.8600 7.4500 250.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.3500 7.8500 900.00 INE202B07IV8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 7.97% 15-Feb-21 100.0100 7.9700 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.4000 7.8400 250.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-21 100.8100 8.4000 350.00 INE148I07IH7 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.03% 06-Apr-21 100.0000 8.0400 500.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 99.3700 7.8600 1000.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 100.9600 7.8500 500.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 99.7800 7.8600 500.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.6800 11.1000 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 100.2500 9.4100 3.00 INE691I07265 L N T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 09-Jan-22 102.8600 8.1800 7.60 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 107.4800 6.4800 18.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 107.0800 6.0100 1.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 102.3300 8.5100 1.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-22 100.9000 8.4500 390.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7600 7.6600 1000.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 98.7500 9.0700 1000.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 100.3900 8.7000 70.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8100 1.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 101.0500 8.8100 21.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9700 8.1500 262.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOP 7.34% 16-Feb-23 105.5300 6.0400 0.30 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-23 100.9200 8.5000 790.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.1000 8.7400 1.30 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.01% 24-Sep-23 108.9800 6.3500 140.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 103.7000 10.1100 1.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 105.2200 8.1500 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-24 107.0600 7.8700 90.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9600 459.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 104.6600 8.4000 100.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 15-Jun-26 103.4600 7.8800 80.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.1500 8.3700 700.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-26 106.8000 6.7100 30.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0400 7.9600 13.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.5000 7.7700 7.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.5900 6.0500 2.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 0.80 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 102.4600 8.4000 10.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 110.5900 6.0700 0.70 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.5000 5.0700 9.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.4000 5.9600 1.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 126.3800 6.0400 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 106.9500 9.0700 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.9400 9.0700 1750.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 97.0200 11.2200 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 98.7800 11.4600 250.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 103.2800 10.9800 25.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.1000 8.8000 15.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9900 11.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.9500 11.5800 4.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 99.0700 10.0000 4.00 NSE === INE804I072B9 ECL FINANCE LIMITED -- 22-Jan-18 113.9010 7.9000 20.00 INE918K07037 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 22-Jan-18 125.7550 7.9000 2.50 INE015L07071 EDELWEISS ASSET RECONST 10.01% 04-Jun-18 100.9900 8.5000 50.00 INE296A07HJ9 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 12-Jul-18 123.7465 8.0000 260.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.0638 7.7500 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5052 7.3500 200.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 100.4232 7.3000 150.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5052 7.3500 200.00 INE071G08841 ICICI HOME FINANCE COMPANY -- 16-Aug-18 100.0051 7.7500 400.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 125.0000 0.0000 0.80 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.15% 16-Sep-18 99.8569 7.2500 50.00 INE936D07083 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.01% 28-Sep-18 99.7033 7.3000 1450.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.6997 7.7800 50.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.6900 7.3800 2000.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6702 7.3800 1000.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 101.3469 8.2500 5.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 101.8054 7.7900 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 101.8054 7.7900 50.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 99.7871 7.8000 250.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 20-May-19 101.2215 8.1500 350.00 INE121A07LT0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 20-May-19 101.2215 8.1500 350.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 99.7650 7.8900 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 99.5100 9.3746 348.00 INE093J07KV0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 26-Aug-19 135.2000 0.0000 2.50 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 100.8200 8.5000 25.50 INE623B07099 FUTURE RETAIL LIMITED 10.25% 06-Apr-20 101.9162 9.3150 950.00 INE321N07236 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 0.00% 10-Apr-20 108.3538 9.0000 350.00 INE756I07BH2 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.80% 29-Jun-20 99.5000 8.0000 100.00 INE321N07194 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 0.00% 09-Jul-20 109.6971 9.0000 450.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 99.1019 8.0000 120.00 INE936D07117 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.40% 29-Jul-20 98.7672 7.9300 100.00 INE306N07JK3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.75% 06-Aug-20 98.9156 8.2000 300.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.52% 17-Aug-20 98.7971 8.0300 120.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.2621 7.4900 2500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.2621 7.4900 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 101.9983 7.5300 110.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7376 7.4900 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7376 7.4900 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.6807 7.5200 120.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 103.8550 7.4500 250.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.3470 7.8500 900.00 INE202B07IV8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 7.97% 15-Feb-21 100.0062 7.9700 50.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 102.0286 7.5700 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.3985 7.8400 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.75% 04-Mar-21 102.3985 7.8400 250.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-21 102.0418 8.2000 650.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.13% 25-Apr-21 101.4120 7.6100 110.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.8108 7.7400 120.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 99.3693 7.8500 1000.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 100.9574 7.8500 500.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 99.7775 7.8600 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.5155 7.6100 1500.00 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 102.8600 8.1400 7.60 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 99.7648 7.6500 1000.00 INE923L07142 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.25% 30-Jun-22 98.3176 8.4500 760.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 102.9900 9.8700 17.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.3857 7.6700 300.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.3857 7.6700 250.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 98.9711 8.1500 262.00 INE580B07448 GRUH FINANCE LIMITED 7.49% 31-Oct-22 101.7000 7.1905 45.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Nov-22 98.4566 7.7300 50.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 100.0000 7.8400 4750.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 100.7700 8.8500 51.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 101.7115 8.8300 32.50 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.01% 24-Sep-23 109.1358 6.0700 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.2228 8.1500 50.00 INE871D07QE5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-24 97.3800 8.2100 30.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 04-Sep-24 107.0626 7.8738 90.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8844 2.50 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.25% 27-Dec-24 100.0000 9.2452 500.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 101.8594 7.8637 40.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 101.8594 7.8637 40.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.5800 7.9300 194.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 13-Mar-26 100.9000 8.5800 7.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.5599 7.9500 25.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 15-Jun-26 103.4600 7.8650 120.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.7000 8.9596 300.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.6859 8.3200 106.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-26 100.5000 10.0200 19.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 24-Dec-26 106.3630 9.0000 20.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 99.8000 7.8540 5.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.1000 8.4707 1.00 INE134E08JE9 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 07-Aug-27 100.1500 7.2641 1000.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.75% 20-Oct-27 101.5000 9.8460 10.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9600 13.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 99.0600 8.4800 34.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 98.8400 7.8135 59.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 30-Nov-27 100.4000 9.6200 2.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 99.5500 7.7600 7.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.13% 25-Apr-29 102.0300 7.8400 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 04-Sep-29 111.3300 7.7700 2.00 INE148I07IH7 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.03% 06-Apr-21 100.0000 8.0366 500.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 101.6941 7.9228 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 101.6941 7.9228 50.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 111.9700 6.0400 40.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.5000 10.1500 9.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 98.6800 7.8400 20.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 128.4000 5.9600 1.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8900 50.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 105.0500 8.5600 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.4569 11.5000 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 97.9650 11.7500 252.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 99.2344 8.8000 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.9367 9.0700 250.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.2793 8.7400 250.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.0657 8.8750 35.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.0667 8.8600 32.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.6500 8.4200 15.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.5690 9.2000 13.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% PERPETUAL 107.4500 10.2500 9.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.6172 8.5000 5.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.2000 10.7500 5.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.7648 9.2500 3.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2276 10.1500 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 101.6200 11.4500 1.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 99.2344 8.8000 250.00 INE918K07326 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- -- 150.8330 7.9000 9.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 99.3000 7.8201 50.00 INE121H08149 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.80% -- 100.0000 8.7900 50.00 INE804I07XI2 ECL FINANCE LIMITED -- -- 139.1900 9.0000 13.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% -- 99.2500 8.9300 12.00 INE027E07527 L&T FINANCE LIMITED -- -- 99.3002 8.1000 1000.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange