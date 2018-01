TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jan 8

Jan 8 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 32545.90 NSE 61620.00 ============= TOTAL 94165.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.35% 15-Mar-18 100.3000 7.1900 150.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.3100 7.0500 100.00 INE657N07019 EDELWEISS COMMODITY SERVICES LTD 0.00% 03-Apr-18 133.4100 8.2100 1750.00 INE092T08AB2 IDFC BANK LIMITED 0.00% 25-Apr-18 124.6600 7.5900 550.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS PVT 13.00% 27-Jun-18 107.5100 0.80 INE691I07DH7 LN T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.64% 28-Jun-18 100.2110 7.8500 150.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5500 7.2700 1250.00 INE936D07083 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 7.01% 28-Sep-18 99.7000 7.3000 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 100.2400 7.7900 750.00 INE756I07AP7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.41% 29-Nov-18 99.5400 7.9000 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.5800 7.7700 500.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6700 7.3800 1000.00 INE916DA7OX7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.15% 16-Jan-19 99.2500 7.9500 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.7200 7.7700 250.00 INE756I07AY9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.67% 31-Jan-19 99.8068 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 102.3900 7.4000 250.00 INE756I07969 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.58% 08-Mar-19 100.7680 500.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.78% 13-Mar-19 101.1000 7.9600 45.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.0000 7.9000 150.00 INE580B07414 GRUH FINANCE LIMITED 7.45% 27-Mar-19 99.6700 7.8800 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 100.6400 7.3900 250.00 INE031A08558 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.06% 11-Jun-19 99.4700 7.5000 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.5000 8.0000 500.00 INE146O07292 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 8.33% 27-Sep-19 99.5800 8.7500 1000.00 INE916DA7PB0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.38% 18-Oct-19 99.0400 7.9500 250.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 102.4100 7.4000 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.48% 17-Nov-19 102.4300 7.9900 750.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.8700 7.4000 500.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.8700 7.4000 500.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 99.6700 8.2300 500.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 101.8000 8.0100 400.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 99.8200 7.7700 1250.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.8100 7.3800 500.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 99.7000 7.3400 250.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 99.6200 8.0100 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.9700 7.6400 1050.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LIMITED 8.08% 14-Aug-20 99.2200 8.3600 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.3100 7.4900 1300.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7200 7.4900 500.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.8800 7.4800 50.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.6000 8.0000 350.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.7800 7.4800 2000.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 104.6000 10.1600 2.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 102.7100 7.7100 700.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.6200 7.5800 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 107.4800 6.0500 6.40 INE669E08300 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 14-Feb-22 98.5200 8.4700 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.8300 7.6400 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.3900 7.6700 250.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.4800 8.8500 5.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 99.0500 8.1300 250.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.9100 8.3500 650.00 INE123R07161 LOTUS GREENS CONSTRUCTIONS PVT LTD 10.00% 31-Mar-23 100.0000 1059.20 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD9.75% 02-Aug-24 107.0900 8.2800 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4000 10.9500 451.00 INE110L08060 RELIANCE GIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.2900 8.3600 350.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.4400 8.4400 300.00 INE906B07EH2 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 11-Jan-26 107.0500 6.0000 0.90 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.1000 8.4900 1100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.1000 8.2000 100.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-26 106.3400 6.2300 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.3000 6.1400 3.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 97.5900 8.1100 10.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.1800 8.2600 10.00 INE202B08793 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.85% 03-Aug-27 100.0000 9.8300 1650.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 101.9000 9.7800 1.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.3000 7.7500 8.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 102.5300 8.3600 15.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 119.9900 5.6900 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 121.6000 5.6900 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 118.1500 6.1500 1.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 118.4300 6.1500 24.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 118.4600 6.1500 30.00 INE557F07124 NATIONAL HOUSING BANK 8.88% 13-Jan-29 119.3900 6.1500 0.70 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.8000 9.1300 13.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 101.1300 11.5000 1.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.10 INE039A09LZ7 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-33 34.0500 10.1000 34.00 INE031A07AH9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.96% 24-Mar-34 127.1047 6.0400 0.80 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.8300 8.5500 650.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.2500 9.0000 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 100.2100 8.7700 350.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 105.0000 0.0000 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.4000 10.9000 1.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.0000 9.2100 100.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9900 5.00 NSE === INE804I079O7 ECL FINANCE LIMITED - 25-Jan-18 106.9642 7.5000 250.00 INE804I070P3 ECL FINANCE LIMITED - 25-Jan-18 107.1284 7.5000 250.00 INE804I071P1 ECL FINANCE LIMITED - 25-Jan-18 106.4125 7.5000 220.00 INE804I07XI2 ECL FINANCE LIMITED - 25-Jan-18 139.3110 9.0000 2.50 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 163.4000 0.0000 2.50 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.0592 7.0474 10.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Mar-18 115.2800 0.0000 3.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Mar-18 100.2614 6.8443 250.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1822 6.8693 250.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.3068 7.0500 100.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.3183 6.9900 350.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 11-Jun-18 101.5307 7.3001 1500.00 INE071G08791 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 20-Jun-18 113.8474 7.7500 500.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.1799 7.7800 100.00 INE691I07DH7 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.64% 28-Jun-18 100.2110 7.8500 150.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5514 7.2500 1500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.5514 7.2500 200.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.1297 7.7700 500.00 INE093J07CX3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Aug-18 152.1700 0.0000 50.50 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Aug-18 183.5430 0.0000 2.50 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-18 123.7500 0.0000 1.70 INE333T07030 RELIANCE BIG PRIVATE LIMITED - 24-Sep-18 132.6026 12.6200 244.10 INE936D07083 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 7.01% 28-Sep-18 99.7035 7.3001 350.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 101.3702 7.3282 100.00 INE476S08029 GREENKO CLEAN ENERGY PROJECTS PVT 10.00% 07-Dec-18 100.0000 10.2266 1000.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.5831 7.7700 500.00 INE916DA7OX7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.14% 16-Jan-19 99.2451 7.9500 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.7174 7.7700 250.00 INE756I07AY9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.67% 31-Jan-19 99.8068 7.8500 250.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 100.8419 7.8000 1000.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.96% 26-Feb-19 99.8844 8.0500 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.3863 7.4000 250.00 INE756I07969 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.58% 08-Mar-19 100.7680 7.8500 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 99.8228 7.7700 1100.00 INE121A07OA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.65% 20-Mar-19 99.6550 7.9900 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 99.8228 7.7700 1100.00 INE126D07099 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 8.80% 25-Mar-19 100.0000 8.8500 6500.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 100.9990 7.9000 150.00 INE580B07414 GRUH FINANCE LIMITED 7.45% 27-Mar-19 99.6656 7.8800 250.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.95% 10-Apr-19 99.7820 8.0900 1000.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 103.8600 7.7100 10.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 100.6361 7.3850 250.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.5900 9.0000 2.00 INE031A08558 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.06% 11-Jun-19 99.4668 7.5000 500.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 99.8306 8.2195 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0578 7.4000 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.0578 7.4022 100.00 INE660A07PB6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.29% 28-Jun-19 99.2156 7.8400 2000.00 INE916DA7PB0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.38% 18-Oct-19 99.0416 7.9500 250.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 102.4306 7.9900 750.00 INE124N07085 ESS KAY FINCORP LIMITED 27-Dec-19 100.0000 10.8488 300.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 99.6738 8.2300 500.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 101.8034 8.0000 400.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 99.8103 7.3800 2000.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 99.6519 7.9900 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.8886 7.6400 1300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 101.8906 7.6400 300.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LIMITED 8.08% 14-Aug-20 99.2220 8.3600 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.3101 7.4700 2300.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.2868 7.4790 1000.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7209 7.4975 750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.7613 7.4800 250.00 INE556F08IY0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.00% 21-Dec-20 99.3020 7.3971 500.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 102.2530 7.4400 500.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.8784 7.4800 50.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.6034 8.0000 350.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.7780 7.4800 2200.00 INE261F08956 NABARD 7.40% 01-Feb-21 99.7780 7.4800 200.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.3431 7.8500 100.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.3431 7.8500 100.00 INE093J07UG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Mar-21 100.0000 0.0000 115.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.8187 8.4000 100.00 INE093J07UF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-21 100.0000 0.0000 59.10 INE093J07UD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-Mar-21 100.0000 0.0000 42.20 INE093J07UE5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-21 100.0000 0.0000 23.10 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 29-Mar-21 103.7230 7.4700 100.00 INE752E07GX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 29-Mar-21 103.7230 7.4700 100.00 INE428Q07091 SURYODAY SMALL FINANCE BANK LTD 14.25% 13-May-21 101.1856 10.3500 360.00 INE923L07126 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 30-Jun-21 99.2133 8.2500 700.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.5647 7.7600 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.5647 7.7600 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.2458 7.7200 300.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.2458 7.7200 300.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 102.7097 7.7100 700.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.6182 7.5800 2750.00 INE923L07134 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.25% 31-Dec-21 99.0914 8.2500 710.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 102.5330 8.4200 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.5700 6.1500 1.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 99.8349 7.6300 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 97.3857 7.6700 250.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 99.0478 8.1300 250.00 INE115A07MS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 16-Dec-22 102.9200 8.5943 6350.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.2500 8.3790 450.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 102.4100 8.1000 776.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8072 7.8500 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8072 7.8500 500.00 INE641O07086 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.75% 03-May-24 100.0100 8.7300 30.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 97.4300 8.2000 0.30 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 107.0912 8.2800 1000.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 107.1328 7.8600 90.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 107.1328 7.8600 90.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8837 2.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 103.2864 8.3596 350.00 INE871D07NL7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.72% 21-Jan-25 101.4425 8.4361 300.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.9324 7.8500 40.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 101.9324 7.8500 40.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 105.5000 8.1372 234.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 104.5044 7.8500 5.00 INE105N07456 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Sep-25 101.3700 8.7100 20.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4253 500.00 INE626J07152 NAGPUR-SEONI EXPRESS WAY LIMITED 8.91% 01-Aug-26 102.8800 8.6013 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.8850 8.2900 345.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.0950 8.2000 100.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 24-Dec-26 106.8830 9.0000 30.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 97.3421 8.1500 10.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.1500 8.2700 110.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.2490 8.2700 180.00 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.0000 10.1100 60.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3400 50.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 97.0150 8.4700 254.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 99.3000 7.7447 8.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 109.8153 6.0200 5.00 INE105N07506 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.78% 30-Mar-28 101.6800 8.7100 50.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 117.7000 6.1500 3.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.79% 22-Nov-28 118.4600 6.1500 3.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 103.1000 8.6780 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 111.6000 7.7429 2.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.8287 8.9300 650.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.2446 8.7500 350.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.9879 8.6900 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 98.6703 11.5000 6.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.7000 8.4145 4.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 105.0000 9.4700 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.2250 10.9200 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.0300 10.9200 3.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.5000 10.0598 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 101.5500 11.4700 2.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 101.7141 7.9200 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 101.7141 7.9200 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 112.0500 6.0300 40.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.1000 10.2000 4.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.1923 8.3300 99.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE