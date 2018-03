TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Mar 1

Mar 1 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 29712.10 NSE 37516.70 ============= TOTAL 67228.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 108.6600 6.2600 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEV 7.39% 15-Mar-31 110.2800 6.2300 100.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.64% 22-Mar-31 109.5500 6.2500 0.60 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.5500 6.2500 0.60 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM 7.40% 22-Jan-33 111.0800 6.2300 0.20 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM 8.75% 12-Nov-33 122.5700 6.2000 1.80 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 12-May-99 99.9000 9.0000 252.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 105.3000 9.8200 150.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 17-Dec-99 114.2000 9.7500 1.50 INE112A08036 CORP BANK 9.23% 31-Dec-99 100.3500 9.1700 539.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9800 3.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0100 10.4800 2.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FIN LTD 0.00% 19-Mar-18 142.3600 9.5000 2.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FIN LTD 7.76% 28-Mar-18 100.0200 6.9800 850.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.40% 30-May-18 101.0700 8.0200 2850.00 INE134E07406 POWER FIN CORP LTD 9.81% 07-Oct-18 100.9900 7.7500 1500.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FIN LTD 8.38% 08-Oct-18 100.0700 8.0000 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 99.9600 8.0800 250.00 INE296A07IF5 BAJAJ FIN LTD 8.50% 30-Oct-18 100.1200 8.0800 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 100.9300 7.7100 1469.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.1300 7.7200 3500.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.03% 14-Feb-19 99.8400 8.1800 250.00 INE774D07QX1 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.78% 20-Feb-19 99.6500 8.1500 100.00 INE975F07FV6 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS 7.77% 28-Feb-19 99.6453 8.1500 120.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-19 102.0600 9.0100 0.30 INE296A07KF1 BAJAJ FIN LTD 8.85% 25-Mar-19 100.7200 8.1500 150.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 100.2300 7.8500 2500.00 INE657N07423 EDELWEISS COMMODITIES SERV 8.10% 30-Apr-19 99.1500 8.9100 100.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS 9.25% 31-May-19 100.0000 9.2300 100.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.63% 17-Jun-19 100.4400 8.2000 100.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 99.1400 8.3000 150.00 INE296A07LN3 BAJAJ FIN LTD 8.48% 19-Jul-19 100.2700 8.2000 100.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.00% 06-Sep-19 98.2900 8.2000 50.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.86% 13-Sep-19 100.7000 8.3000 150.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LTD 0.00% 11-Jan-20 115.7300 10.1500 5.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7200 7.8000 3500.00 INE296A07KH7 BAJAJ FIN LTD 8.85% 23-Mar-20 100.7800 8.4000 200.00 INE901T07125 ARM INFRA AND UTILITIES 0.00% 30-Mar-20 109.2065 10.2200 15.00 INE296A08359 BAJAJ FIN LTD 9.75% 19-Apr-20 102.2800 8.5000 50.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.75% 07-May-20 101.7700 7.8000 15.00 INE134E08IS1 POWER FIN CORP LTD 7.05% 15-May-20 98.2400 7.9700 250.00 INE296A07PR5 BAJAJ FIN LTD 7.77% 20-May-20 98.5100 8.5000 50.00 INE027E07469 LNT FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 98.4000 8.6000 50.00 INE296A07OY4 BAJAJ FIN LTD 7.84% 29-Jun-20 98.6700 8.5000 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.4400 7.9000 250.00 INE510W07052 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERV 9.00% 25-Sep-20 98.9000 9.8300 194.00 INE859C08020 IKF FIN LTD 0.00% 11-Nov-20 110.1600 11.5000 155.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.07% 24-Dec-20 98.0100 7.8500 100.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 97.7200 7.1400 600.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FIN LTD 8.50% 05-Jan-21 100.5300 8.2600 100.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Jan-21 141.6327 9.1200 10.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 100.0000 7.7800 900.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 15-Mar-21 99.7500 7.7000 500.00 INE895D08899 TATA SONS LTD 8.25% 24-Mar-21 99.7900 8.3300 100.00 INE092T08CJ1 IDFC BANK LTD 0.00% 30-Mar-21 171.0400 8.7000 1.60 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD 7.73% 05-Apr-21 99.6500 7.8700 550.00 INE587O08030 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE 0.00% 09-Apr-21 107.7700 11.3700 404.00 INE828N07032 VADODARA BHARUCH TOLLWAY LTD 10.10% 30-Jun-21 98.1800 10.7500 737.50 INE432R07208 SHRIRAM HOUSING FIN LTD 8.97% 12-Aug-21 99.9510 9.0000 198.00 INE081T07076 AASAN CORPORATE SOLUTIONS 0.00% 17-Aug-21 100.0900 10.2400 127.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-21 100.2100 8.8300 246.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LTD 8.66% 14-Sep-21 101.0600 8.4800 195.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 100.3700 8.5900 93.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-21 99.8900 8.4800 138.50 INE540P07202 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-21 100.1600 10.0400 197.00 INE191H07185 PVR LTD 11.00% 24-Nov-21 107.7783 8.8900 183.00 INE774D08KX2 MAHINDRA 10.50% 12-Dec-21 105.8000 8.6100 16.00 INE264W07015 MSONA AUTOMOTIVE COMPONENTS 10.00% 15-Dec-21 73.9100 0.0000 15.00 INE092T08CL7 IDFC BANK LTD 0.00% 30-Dec-21 172.1000 8.7000 3.70 INE092T08CN3 IDFC BANK LTD 0.00% 21-Mar-22 164.3200 8.7000 6.90 INE092T08CP8 IDFC BANK LTD 0.00% 31-Mar-22 159.8800 8.7000 2.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 95.8200 8.1600 1500.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 95.9700 8.3500 200.00 INE528G08394 YES BANK LTD 9.00% 18-Oct-22 100.0100 9.0500 558.00 INE580B07448 GRUH FIN LTD 7.49% 31-Oct-22 97.6900 8.2500 260.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.1200 10.4800 15.00 INE235P07779 LNT INFRA DEBT FUND LTD 8.07% 14-Jun-24 99.0600 8.3100 20.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 100.3000 11.7500 2.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.80% 27-Aug-24 115.8500 9.4000 0.50 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 99.8700 9.0000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.3600 10.6400 3.00 INE540P07236 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 18-Oct-24 97.2800 10.7400 142.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.7500 11.7300 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0000 7.6500 1.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FIN LTD 8.92% 04-Aug-26 101.4500 8.6500 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 102.7800 8.7800 258.80 INE248U07715 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 04-Dec-26 106.9600 5.6200 65.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FIN LTD 0.00% 24-Dec-26 107.2200 6.1400 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 114.0000 6.0600 10.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 99.0000 9.8500 12.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 94.8000 8.3800 400.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 98.0000 8.4900 3.00 INE601U08010 TATA MOTORS FIN LTD 8.35% 13-Nov-27 98.8500 8.5100 10.00 INE112A08044 CORP BANK 8.02% 14-Nov-27 96.8300 8.5400 150.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 95.6900 8.3500 5.00 INE503A08044 DCB BANK LTD 9.85% 12-Jan-28 100.0000 10.0800 1.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 7.36% 22-Jan-28 108.1900 6.2200 0.70 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOP 7.19% 28-Mar-28 106.9700 6.2300 0.30 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5700 0.10 INE134E07380 POWER FIN CORP LTD 8.46% 30-Aug-28 116.5400 6.2500 20.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 116.9200 6.2200 2.50 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 117.7300 6.1800 1.00 NSE === INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 98.4000 10.3400 2.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 91.9650 8.3491 70.00 INE477S08035 TATA MOTORS FIN SOLUTIONS 9.99% 10-Mar-18 100.0469 7.3667 1150.00 INE580B07323 GRUH FIN LTD SR 9.05% 15-Mar-18 100.0813 6.7369 450.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 10.10% 19-Mar-18 100.1257 6.8834 250.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.0156 7.1255 250.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.19% 27-Mar-18 100.0314 7.2013 1050.00 INE155A08126 TATA MOTORS LTD 9.45% 29-Mar-18 100.1875 6.7671 500.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.0039 7.3102 46.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.0252 7.4499 200.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FIN LTD 8.34% 28-May-18 100.0306 7.7222 350.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 31-May-18 100.0319 8.0000 400.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 11-Jun-18 100.9255 7.7000 1250.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 99.7610 9.5052 50.00 INE134E07406 POWER FIN CORP LTD 9.81% 10-Jul-18 100.9900 7.7500 1500.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.40% 03-Aug-18 100.1584 7.7000 82.00 INE804I07N41 ECL FIN LTD 0.00% 07-Sep-18 127.5000 0.0000 1.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FIN LTD 8.38% 08-Oct-18 100.0678 8.0000 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FIN LTD 9.55% 25-Oct-18 100.7313 8.1001 6.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.1275 7.7200 3500.00 INE915D07XY4 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 20-Mar-19 107.3498 - 70.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 100.2262 7.8500 2500.00 INE915D07RQ2 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 30-Apr-19 141.5103 - 4.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.63% 17-Jun-19 100.3921 8.2391 100.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.80% 22-Jun-19 100.0420 8.7800 2.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.67% 18-Jul-19 99.0799 8.3450 300.00 INE296A07LN3 BAJAJ FIN LTD 8.48% 19-Jul-19 100.2222 8.2403 100.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.00% 06-Sep-19 98.2924 8.2000 50.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 09-Sep-19 100.4908 8.5550 50.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.86% 13-Sep-19 100.6378 8.3422 150.00 INE660A07OQ7 SUNDARAM FIN LTD 7.85% 28-Feb-20 99.4675 8.1500 40.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7177 7.8000 3500.00 INE296A07KH7 BAJAJ FIN LTD 8.85% 23-Mar-20 100.7793 8.4000 200.00 INE134E08CU0 POWER FIN CORP LTD. 8.95% 30-Mar-20 101.8622 7.9197 5.00 INE296A08359 BAJAJ FIN LTD 9.75% 19-Apr-20 102.2312 8.5200 100.00 INE027E07410 L&T FIN LTD -- 08-May-20 98.4323 8.6000 50.00 INE027E07410 L&T FIN LTD -- 08-May-20 98.4323 8.6000 50.00 INE134E08IS1 POWER FIN CORP LTD. 7.05% 15-May-20 98.2357 7.9700 250.00 INE296A07PR5 BAJAJ FIN LTD 7.77% 20-May-20 98.5106 8.5000 50.00 INE027E07469 L&T FIN LTD 7.85% 19-Jun-20 98.4032 8.6000 50.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 22-Jun-20 103.4209 8.3897 1000.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 22-Jun-20 103.4209 8.3800 1000.00 INE296A07OY4 BAJAJ FIN LTD 7.84% 29-Jun-20 98.6723 8.5000 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 101.0416 7.8847 60.00 INE476M07BH9 L&T HOUSING FIN LTD 7.40% 08-Sep-20 98.2581 8.1500 100.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.78% 16-Sep-20 97.4407 7.9000 250.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.43% 28-Sep-20 97.5959 8.4900 98.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 97.9653 7.8700 97.00 INE087P07089 AVANSE FINANCIAL SERV LTD 8.65% 02-Nov-20 101.4612 7.9911 400.00 INE603G07017 HALDIRAM SNACKS PRIVATE LTD 7.70% 04-Dec-20 93.8272 8.5300 80.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LTD 7.07% 24-Dec-20 98.0256 7.8417 450.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 97.7176 7.9000 600.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FIN LTD 8.50% 05-Jan-21 100.5265 8.2600 100.00 INE733E07JZ5 NTPC LTD 8.33% 24-Feb-21 101.3610 7.7944 98.00 INE003S07205 RENEW POWER VENTURES PRIVATE 9.60% 25-Feb-21 100.0000 9.9500 1000.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FIN LTD 8.75% 08-Mar-21 101.0494 8.3322 75.00 INE752E07FO7 POWER GRID CORP OF INDIA 9.20% 12-Mar-21 103.5094 7.8427 50.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 15-Mar-21 99.8240 7.7500 650.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.6502 7.8300 550.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.65% 15-Mar-21 99.8240 7.7500 550.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.6502 7.8300 50.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 15-Mar-21 99.5700 7.8683 100.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 103.4170 7.8327 350.00 INE895D08899 TATA SONS LTD 8.25% 24-Mar-21 99.7857 8.3300 100.00 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 103.4399 7.8328 150.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.6502 7.8600 250.00 INE134E08JK6 POWER FIN CORP LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.6519 7.8600 100.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORP OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 100.5806 7.8930 40.00 INE093J07UZ0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-May-21 100.0000 0.0000 130.50 INE093J07UY3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-May-21 100.0000 0.0000 102.90 INE093J07VA1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-May-21 100.0000 0.0000 46.80 INE093J07UX5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-May-21 100.0000 0.0000 13.00 INE134E08925 POWER FIN CORP LTD. 8.85% 31-May-21 100.4300 8.6700 1.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.15% 09-Sep-21 100.5200 8.9311 10.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.3912 7.9000 500.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORP OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 101.3912 7.9000 500.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 16-Nov-21 98.3466 8.5000 250.00 INE811K07042 PRESTIGE ESTATES PROJECTS 10.00% 08-Jun-22 100.8731 9.5000 1480.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 104.3400 8.0900 20.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 95.8223 8.1500 1500.00 INE572E09171 PNB HOUSING FIN LTD 9.15% 14-Sep-22 100.0560 9.1900 1.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LTD 8.80% 26-Sep-22 98.9800 9.1083 20.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 95.9670 8.1500 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-22 101.3700 8.6400 1.00 INE134E07331 POWER FIN CORP LTD. 7.19% 04-Jan-23 103.9531 6.2100 2.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COMP 7.19% 22-Jan-23 103.9116 6.2300 0.20 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.99% 23-Feb-23 100.0000 7.9840 50.00 INE537P07406 INDIA INFRADEBT LTD 8.37% 28-Feb-23 100.0000 8.3700 25.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORP OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.0000 8.0500 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORP OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 102.9853 8.0500 250.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 100.0230 9.2900 6.00 INE733E07JD2 NTPC LTD 8.80% 04-Apr-23 102.9248 8.0700 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.4331 8.9200 174.00 INE752E07HX4 POWER GRID CORP OF INDIA 8.84% 21-Oct-23 103.4200 8.0500 1.30 INE248U07749 IIFL WEALTH FIN LTD -- 15-Dec-23 105.7360 9.0000 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.7475 10.3367 1.50 INE235P07779 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.07% 14-Jun-24 98.4550 8.3500 20.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 99.2643 12.0000 39.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 105.4400 8.1600 50.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 99.8740 9.0000 100.00 INE134E08GV9 POWER FIN CORP LTD 8.65% 28-Dec-24 102.6700 8.1200 4.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7100 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 100.5500 8.1200 1.00 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.40% 06-Feb-25 100.3000 8.3400 1.10 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 100.9100 8.1200 2.00 INE134E08HD5 POWER FIN CORP LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.3800 8.1200 1.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FIN LTD 8.50% 29-Aug-25 100.4200 8.4000 250.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FIN LTD 10.00% 18-Jul-26 105.3600 9.0400 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.7700 8.9700 104.40 INE540P07251 U.P. POWER CORP LTD 9.75% 20-Oct-26 101.0000 9.9100 1.00 INE017A08268 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-26 97.5763 8.6300 100.00 INE017A08268 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.24% 10-Nov-26 97.5763 8.6300 100.00 INE248U07673 IIFL WEALTH FIN LTD -- 27-Nov-26 109.2470 9.0000 10.00 INE248U07707 IIFL WEALTH FIN LTD -- 04-Dec-26 107.0680 9.0000 40.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FIN LTD -- 08-Dec-26 106.9080 9.0000 60.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FIN LTD -- 10-Dec-26 107.3350 9.0000 30.00 INE248U07863 IIFL WEALTH FIN LTD -- 18-Jan-27 104.8910 9.0000 40.00 INE248U07889 IIFL WEALTH FIN LTD -- 05-Feb-27 107.0370 9.0000 32.00 INE134E08IT9 POWER FIN CORP LTD. 7.60% 20-Feb-27 97.7100 7.9700 3.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 113.4704 6.2000 2.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 94.3168 8.4600 400.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 94.5756 8.3708 100.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORP OF INDIA 7.20% 09-Aug-27 92.7100 8.3300 12.00 INE112A08044 CORP BANK 8.02% 14-Nov-27 99.0400 8.2500 7.00 INE134E08JG4 POWER FIN CORP LTD. 7.65% 22-Nov-27 95.3056 8.3600 1.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.70% 10-Dec-27 95.6217 8.3600 451.00 INE756I08132 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.45% 21-Feb-28 99.7300 8.4851 8.00 INE105N07753 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 9.00% 30-Mar-28 102.4600 8.8100 57.00 INE944Y07232 JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY 8.45% 01-Mar-29 100.0000 8.6200 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORP OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 106.4881 8.3800 270.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 98.0067 9.6600 1000.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 99.4120 9.0000 251.00 INE434A08083 ANDHRA BANK SR 9.20% PERPETUAL 97.8990 9.7500 250.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 98.1500 9.1400 244.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 100.0666 10.9700 228.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% PERPETUAL 100.0000 9.1974 2.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 99.7866 9.0329 200.00