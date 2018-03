TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Mar 5

Mar 5 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19325.90 NSE 43008.30 ============= TOTAL 62334.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 100.4400 7.5000 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 100.9700 7.7700 500.00 INE514E08DA3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.7700 7.7000 750.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.7500 7.7000 420.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 99.7500 9.1300 6.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.8300 7.7000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.9200 7.7000 785.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.2000 7.7000 250.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 101.4300 9.0200 6.00 INE975F07FR4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 7.99% 22-Feb-19 99.6600 8.3400 1000.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.2100 8.2500 100.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 99.9200 8.3000 100.00 INE020B08AU1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.77% 16-Sep-19 100.0000 7.7700 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 98.7700 8.2500 250.00 INE168A08012 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-19 91.2800 18.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE AND 8.18% 10-Feb-20 100.5000 7.8800 750.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-20 100.5700 7.8000 50.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 98.2400 7.9700 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 98.8900 7.9700 250.00 INE531U07078 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITED 18.00% 20-Jul-20 100.0000 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.4000 7.9200 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 99.0300 7.9600 50.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.5300 8.5500 905.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.4300 8.5500 165.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6800 100.00 INE556F08JB6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.74% 22-Mar-21 99.9200 7.8500 500.00 INE895D08907 TATA SONS LIMITED 0.00% 25-Mar-21 100.8000 8.3000 250.00 INE031A08566 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.73% 15-Apr-21 100.0000 7.8000 1600.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND 9.90% 21-Nov-21 99.9700 10.1500 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 106.4200 6.2600 74.20 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.1500 8.9100 18.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 93.0000 10.9500 50.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.0900 8.3500 341.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.9200 6.2300 0.40 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 102.6800 8.1600 400.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 102.7200 6.2300 0.40 INE721A08CE6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 02-May-23 102.0300 10.1000 8.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.6900 8.9200 227.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.2000 10.2300 0.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1800 8.5500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 97.0300 11.6400 16.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7200 1.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.07% 21-Dec-25 104.9500 6.2400 0.10 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.9900 7.6500 2.00 INE261F07024 NABARD 7.29% 23-Mar-26 105.1600 6.2000 0.70 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 104.6900 9.1500 45.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.0800 8.9600 94.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.9500 6.2000 1.50 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 96.2400 8.4500 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 96.8000 8.5100 2.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.0100 7.9900 900.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 101.1000 9.7800 0.30 INE261F08AA4 NABARD 8.22% 25-Feb-28 100.0000 8.3800 750.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5700 0.50 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 117.5300 6.2000 1.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 118.9900 6.2000 2.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-29 117.4900 6.3000 5.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 105.9800 8.4500 270.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 111.1800 6.2000 1.10 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 110.3300 6.2000 0.40 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.3900 6.2300 11.40 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 109.9100 6.3000 2.40 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.6700 9.2000 24.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3400 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.3200 9.0300 1800.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 98.0200 9.6600 1000.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.4000 9.1500 780.00 INE434A08083 ANDHRA BANK 9.20% 31-Dec-99 97.9100 9.7500 250.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 100.0000 10.9100 195.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 97.0300 11.2900 24.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 31-Dec-99 114.2000 9.6600 1.00 NSE === INE918K07EB1 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 20-Mar-18 133.3360 8.0000 30.00 INE310L07373 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-18 100.1704 6.9983 10.80 INE918K07EI6 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 29-Mar-18 125.8380 8.0000 2.50 INE804I07A87 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Mar-18 108.2070 8.0000 3.50 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 100.1814 7.7000 400.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 100.0970 7.4798 1780.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 11-Jun-18 100.9207 7.7000 785.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8341 7.6500 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8341 7.8641 250.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.45% 06-Jul-18 99.7699 9.4912 280.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 100.1851 7.5300 2.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 10-Jul-18 100.9726 7.7700 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5469 8.0500 1300.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5469 8.0500 1300.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.7653 7.7000 750.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 100.7457 7.7000 420.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 99.7500 9.0629 6.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 99.9970 7.7749 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.8291 7.7000 500.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 99.9451 7.7000 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.2043 7.7000 250.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.0382 9.9500 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 99.3805 8.0500 3000.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.0879 8.0500 1750.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.0879 8.0500 750.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 101.4300 9.0300 6.00 INE549F09051 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.39% 13-Feb-19 97.7000 11.0300 7.50 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.6799 7.7900 5.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 100.2729 7.6900 16.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 93.1018 0.0000 9.60 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 100.3528 8.2700 200.00 INE660A07NZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 17-Jun-19 100.2791 8.4000 50.00 INE660A07NZ0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.70% 17-Jun-19 100.2791 8.4016 50.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.2086 8.2500 100.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 99.9194 8.3000 100.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.2924 8.2000 150.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.2924 8.2000 150.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 104.0009 8.6900 2.00 INE020B08AU1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.77% 16-Sep-19 100.0000 7.8165 1500.00 INE265J07183 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION 9.10% 26-Sep-19 98.9800 9.7606 750.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.0358 8.5656 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 98.7708 8.2500 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.5037 7.8800 2350.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 100.5037 7.8783 950.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 100.5852 7.8800 500.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 100.5852 7.8782 500.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 99.7865 7.7300 1000.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.2371 7.9700 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 98.8906 7.9700 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.3995 7.9200 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.0291 7.9600 300.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.0070 7.9700 250.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 103.2521 8.2266 50.00 INE087P07089 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 02-Nov-20 101.4612 7.9881 250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.6598 9.4875 200.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.5398 8.5500 905.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 101.5964 7.7000 250.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6820 680.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.4362 8.5500 165.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 100.0000 7.7000 80.00 INE556F08JB6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.74% 22-Mar-21 99.9210 7.8500 500.00 INE895D08907 TATA SONS LIMITED 25-Mar-21 100.7959 8.3000 250.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 100.0000 7.7300 320.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.1552 7.8500 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.1320 6.2000 3.00 INE101I08073 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 8.65% 23-Feb-22 98.4166 9.1300 10.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 96.5040 7.9600 750.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 96.6627 7.9600 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 103.9203 6.2300 0.40 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.99% 23-Feb-23 99.9500 8.0000 500.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.5195 8.2000 400.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 102.7220 6.2300 0.40 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 101.0453 8.6700 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.3150 8.9100 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.6900 8.8637 157.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2443 10.4500 0.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 103.1842 8.5500 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.0000 9.8738 0.50 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.40% 06-Feb-25 100.1200 8.3700 1.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 98.6807 8.4000 15.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.0300 10.0969 360.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.07% 21-Dec-25 104.9450 6.2400 0.10 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.6500 8.5700 32.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.0800 8.9200 168.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 95.7392 8.7200 10.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 94.5976 8.4200 50.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 94.5976 8.4199 50.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 95.9035 8.4200 50.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 95.9035 8.2537 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 96.8177 8.4200 150.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 96.8177 8.4200 150.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 94.1585 8.3559 2.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 96.8000 8.5100 2.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 102.0000 7.5200 300.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 95.3308 8.3561 23.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 95.6494 8.3560 523.00 INE087P08038 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.35% 27-Dec-27 102.0500 9.0100 30.00 INE756I08132 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.45% 21-Feb-28 100.0000 8.4500 50.00 INE261F08AA4 NABARD 8.22% 25-Feb-28 100.0000 8.3730 3200.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.0321 6.1900 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 106.7100 8.3500 270.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.3159 9.0300 1804.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 98.0267 9.6600 1000.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% PERPETUAL 96.8300 10.1915 600.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 96.9440 8.9900 560.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 100.0560 10.8715 480.00 INE434A08083 ANDHRA BANK 9.20% PERPETUAL 97.9190 9.7450 250.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.0714 9.0000 200.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.0279 8.9500 100.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 95.5000 7.9000 140.00 INE261F08980 NABARD 7.99% 02-Feb-33 97.5042 8.4500 50.00