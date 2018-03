TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Mar 6

Mar 6 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21149.70 NSE 31007.60 ============= TOTAL 52157.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE126X07030 CYQUATOR MEDIA SERVICES PRIVATE LTD 9.25% 29-Mar-18 99.9900 8.6800 60.00 INE202B07DR7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.50% 16-Apr-18 100.1985 8.0000 50.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.1300 7.7500 250.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.0100 7.8200 500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.1900 7.4500 269.00 INE916DA7MJ0 KOTAK MAHINDRA PRIVE LIMITED 7.70% 29-May-18 99.8500 7.9000 500.00 INE121A07LZ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.30% 30-May-18 100.1000 8.1000 2000.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.0500 7.9000 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8500 7.6000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 100.2200 7.6400 82.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 99.5900 8.1500 500.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 100.0400 8.0300 750.00 INE851M07119 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.63% 28-Dec-18 100.1500 8.3600 500.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 99.7300 8.5000 14.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 100.2200 8.1300 15.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 100.0000 12.6800 5.00 INE202B07IU0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 7.55% 10-Apr-19 99.0929 8.4500 100.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.1700 7.9000 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.1700 7.9000 250.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 100.3800 8.2500 200.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 99.0200 8.4000 50.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 100.1500 8.2900 900.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 99.9800 8.2500 100.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 22-Aug-19 100.3900 8.4200 200.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.3000 8.1900 400.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.2500 9.5000 1.50 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 100.6300 7.8100 500.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 100.9200 6.2900 0.90 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 97.8800 7.9400 250.00 INE027E07410 LNT FINANCE LIMITED 7.80% 08-May-20 98.4446 8.6000 50.00 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 103.8800 12.0000 2.00 INE220J07113 FUTURE CONSUMER LIMITED 9.95% 05-Sep-20 100.0000 9.8900 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 97.9200 7.8900 500.00 INE923L07373 -- 7.82% 31-Dec-20 98.4018 8.6400 130.00 INE321N07244 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD0.00% 10-Mar-21 109.6400 9.2700 60.00 INE895D08907 TATA SONS LIMITED 0.00% 25-Mar-21 100.8200 8.2900 720.00 INE371K08110 -- 0.00% 20-Apr-21 100.0480 8.6700 125.00 INE657N07472 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.30% 22-Apr-21 99.9825 9.3100 50.00 INE523H07940 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 9.34% 23-Apr-21 99.8500 9.4000 180.00 INE018E08102 -- 8.10% 10-May-21 98.9137 8.5100 203.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 100.5800 8.5300 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 106.8500 10.5000 1.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.2000 10.3500 1.00 INE879Q08028 ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 17.23% 22-Dec-21 115.0600 12.0000 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 101.9900 8.8300 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 106.3500 6.3000 0.60 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 97.5000 8.9400 55.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-22 175.2800 8.5700 400.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.6200 8.8000 3.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.3000 6.3000 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 102.5200 8.2000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINAL LIMITED 8.45% 12-Jun-23 99.7100 8.5000 3250.00 INE936D07166 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD7.70% 29-Jun-23 96.2500 8.5900 950.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-24 99.7700 8.4300 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 103.3500 10.2000 1.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-24 104.0100 8.4300 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT LTD9.75% 02-Aug-24 105.2100 8.6300 932.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 104.0900 8.4300 350.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 109.7000 9.3500 4.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.55% 14-Aug-25 100.5300 8.4300 250.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 29-Aug-25 100.2600 8.4300 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 102.3900 8.8100 210.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.4000 9.0000 0.50 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 101.5500 10.1400 0.90 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.4000 8.8600 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.7000 6.1900 6.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.8900 6.1000 2.50 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 93.3100 8.2300 84.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 98.0300 7.9900 1040.00 INE241O08208 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 9.25% 04-Jan-28 99.8400 9.2600 80.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.6500 9.5700 4.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 116.9200 6.2700 30.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 117.2700 6.1800 0.30 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 108.9200 6.2300 50.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.6300 6.2700 5.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 109.4900 6.2600 60.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 109.0000 6.3000 1.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 110.2000 6.3000 0.50 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 109.4000 6.3000 0.50 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.69% 09-Mar-31 109.4000 6.3000 0.90 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.75% 30-Mar-31 99.7500 10.0300 0.20 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 123.1500 6.3000 1.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 111.0500 6.5300 0.20 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 112.1500 6.1900 0.90 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.50% 21-Dec-35 109.9000 6.3000 0.80 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 99.8600 9.2200 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.2300 9.3000 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.7800 9.0000 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.5800 8.9500 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 114.7000 9.6500 1.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.1100 9.1800 480.00 NSE === INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.0713 8.4700 40.00 INE202B07DR7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.50% 16-Apr-18 100.1985 8.0000 50.00 INE296A07LD4 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 27-Apr-18 100.0136 7.8200 500.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.0302 7.6772 850.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 100.1143 7.5898 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.0583 7.5901 482.00 INE916DA7MJ0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.69% 29-May-18 99.8485 7.9000 500.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.1813 7.8600 165.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.0527 7.9000 500.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 100.0823 7.5301 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8505 7.6000 500.00 INE001A07QS5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.05% 25-Jun-18 99.7331 7.5934 950.00 INE538L07387 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 25-Jun-18 99.8672 33.2027 150.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.6358 7.6000 1750.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.1579 7.7499 750.00 INE477A07092 CANFIN HOMES LIMITED 8.71% 07-Aug-18 100.0953 8.0701 4.00 INE148I07FQ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 10-Aug-18 99.9912 8.4000 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.0327 7.7499 250.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LTD 8.53% 20-Aug-18 100.0212 8.1068 5.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 99.7764 8.1500 350.00 INE093J07DS1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Sep-18 186.6480 0.0000 2.50 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 99.5945 8.1500 500.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 100.0377 8.0401 750.00 INE115A07IB6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 08-Oct-18 100.0611 8.0000 100.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.0896 8.0500 400.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.0896 8.1102 400.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 100.1216 7.7250 500.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 100.0100 7.9800 400.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.7017 7.8300 60.00 INE121A07LQ6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 11-Mar-19 100.4840 8.3750 500.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 97.2149 14.0000 100.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 11.28% 26-Apr-19 99.1174 12.0774 150.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.1731 7.9000 250.00 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 136.5000 0.0000 1.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.7500 9.6300 1.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.1712 7.9000 250.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 100.3523 8.2700 200.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 99.0205 8.4000 50.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 99.0205 8.4000 50.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.2952 8.2000 400.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.2952 8.2000 50.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 18-Nov-19 123.2250 0.0000 2.50 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 100.6273 7.8100 1350.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 100.6273 7.8100 850.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 12-Feb-20 104.4231 8.2000 1500.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-20 100.6100 7.8000 250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-20 100.6100 7.8000 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 100.5526 7.8793 10.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 97.8772 7.9400 250.00 INE093J07QH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Apr-20 123.2250 0.0000 2.50 INE027E07410 L&T FINANCE LIMITED 08-May-20 98.4446 8.6000 50.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 98.8089 8.8000 1000.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.1986 8.3900 800.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.4893 7.8800 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.4893 7.8800 250.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.43% 28-Sep-20 97.6518 8.4610 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 97.9152 7.8900 500.00 INE540P07194 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-20 99.9363 9.9520 50.00 INE087P07089 AVANSE FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 02-Nov-20 97.8801 9.5500 100.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 172.2296 8.7800 5.70 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 97.8431 8.2900 500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 97.8431 8.2900 500.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-20 101.0532 7.8600 30.00 INE514E08928 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 25-Feb-21 103.2740 7.8637 55.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.73% 12-Mar-21 99.8002 7.8000 300.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6800 550.00 INE657N07472 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.30% 22-Apr-21 100.0326 9.2900 100.00 INE523H07940 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 9.33% 23-Apr-21 99.8666 9.3900 100.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 100.5804 8.5300 50.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 102.5092 8.7500 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.7760 8.4519 2.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 97.6419 7.9900 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 97.6419 7.9900 250.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND 9.90% 21-Nov-21 99.9000 10.2500 9.00 INE437T07021 SANJAY CONSTRUCTION AND FINANCE 16.00% 30-Dec-21 102.0150 16.0000 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.1382 6.2000 4.70 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 96.5240 7.9549 750.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 96.6827 7.9549 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 102.5174 8.2000 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 99.7063 8.5000 400.00 INE936D07166 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 7.70% 29-Jun-23 96.2550 8.5900 150.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-24 99.7662 8.4300 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-24 104.0111 8.4300 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 105.2102 8.6300 270.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 104.0910 8.4300 350.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-24 102.0400 7.7200 40.00 INE540P07236 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-24 100.1500 10.0686 15.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.1500 9.8300 10.50 INE871D07RD5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.40% 06-Feb-25 100.3000 8.3400 1.10 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.2489 8.4639 200.00 INE148I08207 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 03-Aug-25 106.7800 8.7000 5.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 100.3439 8.4637 250.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.0761 8.4637 250.00 INE540P07244 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-25 100.1500 10.0719 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 102.5000 8.7900 470.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.0500 8.7400 39.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.1600 8.9000 170.00 INE540P07251 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-26 100.1500 10.0752 234.00 INE017A08268 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-26 97.7300 8.6038 4.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 8.00% 04-Dec-26 107.0940 9.0000 65.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 24-Dec-26 107.3530 9.0000 10.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 98.8677 8.6700 100.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 99.2723 8.6198 2.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 98.3200 8.6000 76.50 INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.1500 10.0778 120.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 95.3700 8.4000 2.00 INE261F08AA4 NABARD 8.22% 25-Feb-28 99.9000 8.4014 950.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 116.5682 6.2450 1000.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.1475 6.1900 11.20 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.0743 9.3500 150.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.0475 8.9600 105.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 99.8606 9.2400 50.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES - PERPETUAL 100.8900 8.6000 6.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% PERPETUAL 98.9953 11.2500 2.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% PERPETUAL 107.1839 10.2716 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.0743 9.3500 100.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 110.2522 6.2100 35.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.2800 6.1700 10.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 90.5000 8.8500 171.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 124.2632 6.2000 0.40 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange