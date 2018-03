TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Mar 7

Mar 7 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 39451.00 NSE 51442.40 ============= TOTAL 90893.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE081T07035 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PVT LTD 9.60% 02-Apr-18 100.0300 8.9500 267.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS 8.00% 04-Apr-18 117.1000 8.3000 228.00 INE716J07045 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 26-Apr-18 138.6100 9.1000 30.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-May-18 128.5700 7.9000 4000.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 100.1000 7.4400 680.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.0900 7.8800 2750.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.1600 7.9500 200.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 100.1000 7.6400 90.00 INE134E08GZ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 13-Jun-18 100.2700 7.6600 100.00 INE691I07DH7 LN T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.64% 28-Jun-18 100.0800 7.9500 100.00 INE148I07HD8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.15% 29-Jun-18 100.1209 7.8700 250.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.35% 27-Jul-18 99.9200 8.1500 250.00 INE785J07131 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 7.25% 08-Aug-18 100.5100 7.4800 800.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LTD 8.53% 20-Aug-18 100.0500 8.2100 650.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 99.9400 8.1200 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.2200 7.5000 1000.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 99.8300 8.1900 500.00 INE691I07BW0 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.86% 08-Mar-19 100.5100 8.3000 50.00 INE975G08033 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.0000 11.5400 2.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 99.9700 7.8500 250.00 INE140A07351 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 20-Jun-19 99.5000 8.5000 750.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 101.9500 7.8700 10.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.3700 8.1500 500.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.78% 25-Oct-19 99.1600 8.3000 9.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.0100 7.8500 750.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.8200 8.1500 250.00 INE341E11037 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 03-Mar-20 83.1300 10.0000 1.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7400 7.7700 500.00 INE341E07365 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Jun-20 81.8600 10.0000 1.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 101.0000 7.9000 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 101.0200 7.8500 50.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 101.9700 8.5000 1600.00 INE227R07012 SVL LIMITED 5.00% 20-Sep-20 100.0000 332.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 101.1200 7.8500 50.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 97.9600 8.2400 500.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 97.9600 7.8700 2250.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 101.7900 8.4100 120.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.2500 7.8000 900.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.73% 12-Mar-21 99.5400 7.9000 900.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 99.6900 7.7500 2045.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 99.6700 7.8500 1510.00 INE895D08907 TATA SONS LIMITED 0.00% 25-Mar-21 100.8200 8.3100 945.00 INE377Y07029 BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-21 100.1640 8.3100 245.00 INE031A08566 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.73% 15-Apr-21 99.5300 7.9000 245.00 INE916DA7PI5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 26-Apr-21 77.9900 8.2400 635.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING 9.68% 25-Jul-21 102.5900 8.7200 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.0600 8.4600 500.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 100.0000 8.9600 500.00 INE556S07194 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-21 101.5185 8.5500 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 97.7900 7.9400 243.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% 25-Oct-21 98.1900 8.9600 1250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.1300 6.2000 17.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 101.4000 9.5000 1.00 INE721A07MQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 18-Jul-22 104.1100 8.1600 1500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 95.7700 8.1400 100.00 INE556S07236 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-22 101.8900 8.5500 100.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.6200 8.8000 3.00 INE523E08NH8 LNT FINANCE LIMITED 9.80% 21-Dec-22 105.1400 8.7000 8.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.4100 6.2700 2.40 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.99% 23-Feb-23 99.5000 8.1100 500.00 INE537P07406 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.37% 28-Feb-23 100.0000 8.3700 800.00 INE774D08LD2 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 104.9700 8.5200 6.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-24 110.0600 6.3000 0.40 INE721A07HE7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 28-Mar-24 108.0300 8.6600 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.0000 10.0600 0.50 INE535H08587 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.60% 26-Dec-24 100.6633 9.4400 3.00 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 98.9600 8.4200 20.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 102.3900 8.8100 210.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 103.0200 8.8500 25.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.4600 8.8500 350.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 13-Nov-26 109.6300 7.3100 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 23-Nov-26 109.4200 7.2800 36.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 01-Dec-26 108.6800 6.8200 100.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-26 106.9000 5.5000 150.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-26 106.8500 5.4800 90.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 10-Dec-26 107.3100 5.9100 30.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 16-Dec-26 107.1500 5.8700 35.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 24-Dec-26 107.1100 5.9600 27.50 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-26 106.4000 5.4600 60.00 INE248U07863 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 18-Jan-27 104.7600 4.2000 20.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 111.9900 6.3000 0.40 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.3700 6.2100 2.30 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 94.3400 8.3900 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 94.1100 8.3700 20.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 100.8300 8.6100 21.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.2500 9.9700 2.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.2100 6.1100 4.00 INE261F08AA4 NABARD 8.22% 25-Feb-28 100.3700 8.3800 400.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 102.7100 8.4700 161.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 104.3100 8.4700 50.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.7700 6.2600 24.20 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 110.3500 6.2000 66.30 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.7100 6.2700 3.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.9500 6.1000 5.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.0400 9.3600 1000.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.3500 9.0200 1750.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.1100 9.1800 480.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 10.9700 21.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6300 9.2000 6.00 INE729N08014 TVS CREDIT SERVICES LIMITED 11.50% 31-Dec-99 108.1100 10.1200 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.4700 9.1200 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 98.0000 11.5000 2.00 NSE === INE774D07QJ0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 09-Mar-18 99.9647 6.4445 500.00 INE918K07EI6 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 29-Mar-18 125.7420 8.0000 2.50 INE774D07LM5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 19-Apr-18 100.0383 7.8723 91.00 INE774D07LN3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 19-Apr-18 100.0239 7.8675 52.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 16-May-18 128.5674 7.9000 2000.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.1905 7.4719 700.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8785 7.5000 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8785 7.5000 1000.00 INE916DA7MK8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 14-Jun-18 99.8041 7.9002 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 10-Jul-18 101.0300 7.6600 100.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.35% 24-Jul-18 99.9186 8.1500 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.1207 7.7550 120.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5548 8.0400 750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.5548 8.0400 750.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 99.9912 8.0200 500.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 126.1000 0.0000 1.20 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.2476 7.9000 500.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.2476 7.9000 500.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 100.1634 7.7099 500.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.05% 13-Dec-18 99.8182 8.2450 100.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.1142 8.0200 750.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.1142 8.0200 750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 93.8857 7.9500 2.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.1345 8.1500 200.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 93.2943 7.9500 7.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 99.8269 8.1900 500.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 20-Feb-19 99.5324 8.0500 500.00 INE001A07RD5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 20-Feb-19 99.5324 8.0500 500.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 101.4949 8.1500 300.00 INE691I07BW0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.86% 08-Mar-19 100.5113 8.3000 50.00 INE121A07LQ6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 11-Mar-19 100.4940 8.3637 500.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.0647 7.7100 250.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PVT LTD 11.28% 26-Apr-19 99.1354 12.0625 100.00 INE081A08165 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION RESET 02-May-19 107.1580 9.2400 5.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 99.2805 8.1300 450.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 99.2805 8.1300 450.00 INE953L08121 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD - 15-Jul-19 123.5050 11.9736 500.00 INE140A07351 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 20-Jul-19 99.4989 8.5000 750.00 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-19 103.9686 8.2945 8.10 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.3682 8.1500 500.00 INE020B08AU1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.77% 16-Sep-19 100.0000 7.8162 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.8188 8.1500 250.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 12-Feb-20 104.5059 8.1523 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.7139 7.9500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 100.7139 7.9500 50.00 INE148I07HH9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 13-Mar-20 99.5939 8.6000 250.00 INE148I07HH9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED- 13-Mar-20 99.5939 8.6000 250.00 INE148I07HH9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 13-Mar-20 99.6148 8.6000 250.00 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-20 105.5992 8.3685 8.10 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.8399 7.9299 350.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.4887 7.8400 2000.00 INE949L08285 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED - 21-May-20 99.9166 9.4450 1400.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 100.9972 7.9002 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.0016 8.3500 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 97.7294 8.2150 100.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 97.7294 8.2150 100.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 100.6430 8.0200 150.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.1488 8.4200 600.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 100.7776 8.0000 150.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.43% 28-Sep-20 97.6871 8.4550 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0283 7.8400 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.0283 7.8400 250.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 172.4026 8.7500 5.70 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 97.9600 8.2400 500.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 97.8425 7.8500 650.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 97.8425 7.8500 650.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED 21-Feb-21 168.4470 8.7500 3.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 100.0000 7.6816 900.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 99.6745 7.8268 500.00 INE093J07UK2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 20-Mar-21 100.0000 0.0000 5.00 INE556F08JB6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.74% 22-Mar-21 100.0000 7.7800 1500.00 INE556F08JB6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.74% 22-Mar-21 100.0000 7.7800 1000.00 INE556F08JC4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.85% 26-Mar-21 100.0136 7.8392 1000.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.6489 7.8600 250.00 INE298T07050 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 12-Apr-21 105.7929 9.0000 200.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.4905 7.8500 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.4905 7.8500 50.00 INE916DA7PI5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 26-Apr-21 77.9887 8.2400 320.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 101.0337 7.7000 350.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 102.7000 8.6850 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.0561 8.4600 500.00 INE556S07194 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-21 101.5185 8.5500 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 97.7935 7.9400 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 97.8236 7.9300 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 97.6511 7.7930 400.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 95.7697 8.1400 100.00 INE556S07236 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.10% 30-Sep-22 101.8913 8.5500 100.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 105.1400 8.5900 8.00 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.99% 23-Feb-23 99.3779 8.1400 500.00 INE537P07406 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.37% 28-Feb-23 100.0000 8.3700 800.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVICE 9.70% 24-Apr-23 104.4400 8.5778 16.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 109.9086 6.1850 1500.00 INE721A07HE7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 28-Mar-24 109.5900 8.5000 10.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 98.7275 9.2751 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2428 10.4500 2.50 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 104.2235 8.4400 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-24 104.7700 8.2900 2.00 INE115A07HX2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 29-Aug-25 100.1500 8.4500 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 101.9000 8.9000 7.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 100.8691 8.5800 130.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.4600 8.8637 350.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 96.6600 8.4500 250.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.4700 8.5200 8.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 102.2925 8.3950 100.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 94.3365 8.3838 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 94.1100 8.3642 31.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 94.3400 8.4500 350.00 INE540P07269 U.P. INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 100.2500 10.0600 2.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.54% 31-Oct-27 94.4436 8.3897 150.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.54% 31-Oct-27 94.4436 8.3898 150.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 95.3076 8.3600 3.00 INE975G08264 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 99.2500 9.8500 8.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 95.7859 8.3300 5.00 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 99.3432 8.5400 8.00 INE477Z08014 GREATER HYDERABAD MUNICIPAL CORP 8.90% 16-Feb-28 100.0500 9.0900 2.00 INE261F08AA4 NABARD 8.22% 25-Feb-28 100.0500 8.3800 2850.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0338 8.4700 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 103.0338 8.4700 500.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.4470 8.4700 300.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 106.4470 8.4699 300.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.5867 8.9500 1520.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.2265 9.3000 500.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.0493 8.9600 250.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.8188 9.4600 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.2265 9.3000 500.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.0493 8.9600 250.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 102.7146 8.4700 161.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 104.3148 8.4700 50.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.9057 6.2400 48.30 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 109.7100 6.2250 17.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.9230 6.2100 7.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.0486 6.2000 506.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.6603 6.2400 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 95.8121 8.7200 14.00 INE261F08980 NABARD 7.99% 02-Feb-33 97.5000 8.4500 37.00 INE261F08AB2 NABARD 8.28% 01-Mar-33 100.0000 8.4510 1300.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 124.4315 6.1850 750.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 124.3947 6.1850 750.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 99.9000 10.7400 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 99.2000 10.2000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.2125 11.5600 398.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange