TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Mar 8

Mar 8 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24941.20 NSE 71587.00 ============= TOTAL 96528.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COMPANY 9.05% 10-Apr-18 100.0600 7.8500 140.00 INE716J07045 EMAMI REALTY LIMITED 0.00% 26-Apr-18 138.6400 9.1000 20.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.9100 7.9500 500.00 INE871D07NX2 INFRASTRUCTURE LESING N FINANCIAL 0.00% 21-May-18 126.8800 9.0000 400.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.1700 7.9000 100.00 INE306N07GU8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 22-Jun-18 100.1500 7.8800 250.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 30-Jul-18 100.1500 8.2300 500.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 100.1900 7.4000 500.00 INE667F07GO2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 28-Aug-18 107.7613 8.1300 100.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 99.9700 8.0600 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 100.2700 7.4000 500.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.6000 10.8800 37.50 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.40% 20-Sep-18 99.9300 8.3800 250.00 INE851M07143 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 7.93% 10-Oct-18 99.6500 8.4100 250.00 INE148I07IF1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 28-Dec-18 99.3900 8.2000 750.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 99.8300 8.1900 1000.00 INE975F07FV6 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 7.77% 28-Feb-19 99.6400 8.1500 250.00 INE572O07BC2 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 29-Mar-19 106.3300 9.0800 60.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3400 7.7400 250.00 INE053F07AL4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.72% 07-Jun-19 100.0000 7.8300 500.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.63% 17-Jun-19 100.3900 8.2400 200.00 INE860H07CV3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 17-Jul-19 118.6300 4.2500 100.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 100.0500 8.2000 350.00 INE572O07AF7 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 30-Aug-19 106.3300 9.0800 60.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.5200 8.6500 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.4500 8.6500 100.00 INE020B08AU1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.77% 16-Sep-19 100.1700 7.7000 1000.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.1000 6.1900 0.90 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7900 7.6000 1000.00 INE296A08359 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.75% 19-Apr-20 101.0400 9.1500 5.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 99.1800 8.6000 100.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 99.8400 7.6000 250.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 102.2500 9.4500 0.50 INE308L08011 KARVY FINANCIAL SERVICES LTD 15.60% 11-May-20 102.8800 13.9100 62.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 98.5100 7.8300 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 98.5600 8.3000 500.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 99.6100 7.7100 350.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 99.6800 7.6000 500.00 INE261V07013 K WORLD ESTATE PRIVATE LIMITED 16.40% 30-Jun-20 100.0000 - 20.00 INE531U07086 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITED 18.00% 21-Jul-20 100.0000 - 50.00 INE531U07094 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITED 18.00% 22-Jul-20 100.0000 - 50.00 INE531U07102 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE LIMITE 18.00% 23-Jul-20 100.0000 - 50.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.0000 8.3500 200.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 16-Sep-20 102.1900 8.4200 1200.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.7800 7.7500 1000.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 98.5800 7.7800 1500.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 106.3100 9.0000 191.40 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 100.9400 7.8100 440.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 99.7800 7.7900 1530.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 99.8200 7.7500 500.00 INE982D07020 GODREJ & BOYCE 9.00% 22-Apr-21 101.7700 8.6100 100.00 INE577S07059 PRABHAKAR VINIYOG PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Apr-21 99.4228 9.3900 130.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 98.3600 8.2200 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.3600 8.3600 1000.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 106.7000 6.2000 0.60 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 99.5500 10.0800 2.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.2900 6.1600 7.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 97.9800 9.3100 750.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.0900 8.0500 250.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 18-Oct-22 100.6200 8.9700 478.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 12-Nov-22 103.2800 8.3500 150.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 98.7900 8.6000 22.80 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.7000 6.2000 1.00 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.99% 23-Feb-23 99.6100 8.0800 500.00 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.03% 28-Mar-23 103.8100 6.1300 1.40 INE117Y07011 UM AUTOCOMP PRIVATE LIMITED 0.00% 29-Feb-24 100.0000 10.0000 435.20 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 95.9500 8.3600 140.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.5500 9.9400 1.00 INE197P07144 A K CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMITED 9.00% 10-Aug-24 100.0000 8.9900 39.50 INE168A08046 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.25% 27-Dec-24 100.6700 9.1000 670.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 103.5200 8.6900 20.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 101.3300 8.6000 20.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.4500 8.9300 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.4500 6.2000 1.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.2000 6.1700 1.60 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 95.3000 8.1600 1.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 96.6500 8.1500 1.00 INE975G08264 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 30-Nov-27 102.1200 9.2700 8.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.75% 08-Dec-27 100.8300 8.6100 1.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 96.8500 8.1700 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 108.9100 6.1700 1.30 INE296J07030 ASSETS CARE N RECONSTRUCTION ENTER 0.00% 11-Jan-28 105.1451 8.5000 127.20 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 101.5000 9.7700 5.90 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.1000 8.2400 12.00 INE261F08AA4 NABARD 8.22% 25-Feb-28 100.0000 8.3800 250.00 INE636F07233 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.75% 06-Mar-28 100.4900 0.0000 21.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 102.0000 9.4000 0.40 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 117.0800 6.2500 3.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 118.9700 6.2000 0.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 110.3000 6.1700 2.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 96.1700 8.5200 14.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0000 10.9300 150.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 99.6900 8.9200 20.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.7000 9.5000 100.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.1100 9.1800 480.00 INE695A08071 UNITED BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 103.0000 10.1500 1.00 NSE === INE126X07030 CYQUATOR MEDIA SERVICES PRIVATE LTD 9.25% 29-Mar-18 99.9898 8.6721 100.00 INE866I07966 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Apr-18 132.7450 8.2104 50.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 100.0622 7.7000 70.00 INE093J07CM6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-May-18 171.6400 0.0000 7.50 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.9124 7.9500 500.00 INE871D07NX2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL - 21-May-18 126.8824 9.0000 400.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.1748 7.7500 500.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 100.1748 7.7500 500.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.1674 7.8987 1100.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 177.9510 0.0000 9.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 23-Jun-18 177.0690 0.0000 3.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 10-Jul-18 101.0350 7.6600 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 100.1871 7.4000 500.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 100.2687 7.4000 500.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Sep-18 127.7500 0.0000 0.20 INE093J07DM4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-18 173.4950 0.0000 2.50 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 29-Oct-18 100.0643 8.1500 300.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.5846 7.8500 1000.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.5846 7.9394 1000.00 INE148I07IF1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 28-Dec-18 99.3921 8.2000 2750.00 INE241O07143 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 31-Dec-18 115.8040 9.0000 2.50 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jan-19 119.1370 0.0000 1.50 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.5630 7.9500 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.5630 7.9500 250.00 INE916DA7PM7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.03% 14-Feb-19 99.8258 8.1900 500.00 INE975F07FV6 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 7.76% 28-Feb-19 99.6399 8.1500 250.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.75% 26-Mar-19 99.1876 7.5850 750.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.0222 7.8008 250.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PVT LTD 11.28% 26-Apr-19 99.1370 12.0640 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.3429 7.7400 250.00 INE081A08165 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION RESET 02-May-19 107.4917 9.1100 10.00 INE053F07AL4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.72% 07-Jun-19 100.0000 7.8300 750.00 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED 17-Jun-19 112.6120 0.0000 1.00 INE241O07416 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 08-Jul-19 111.3290 8.0000 2.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.80% 26-Jul-19 99.1873 8.3900 1500.00 INE093J07MG7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITE 30-Jul-19 120.3270 0.0000 0.20 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 100.0500 8.2000 350.00 INE094O08078 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 7.44% 23-Aug-19 98.5904 8.4500 750.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.4451 8.0950 500.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 98.4451 8.0950 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.4506 8.6486 1850.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.5179 8.6486 500.00 INE093J07LK1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 09-Sep-19 141.2000 0.0000 7.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.4506 8.6486 1750.00 INE020B08AU1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.77% 16-Sep-19 100.1659 7.6950 1000.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 99.7911 7.6000 1000.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY LTD8.19% 23-Apr-20 99.1767 8.6000 100.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.5090 7.8300 3250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.5090 7.8300 3000.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 98.5621 8.3000 500.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 99.6123 7.7100 350.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 101.0291 7.8200 650.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.2390 7.8000 2250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 99.2390 7.8000 2250.00 INE271C07137 DLF LIMITED 12.25% 11-Aug-20 105.0073 10.3800 350.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 98.0016 8.3500 200.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 97.7781 7.7500 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.2270 7.8700 1250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 99.2270 7.8700 1250.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 98.5830 7.7800 3000.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 98.5830 7.7800 1500.00 INE756I07BM2 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.43% 28-Sep-20 97.9194 8.3411 187.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 98.1244 7.8050 97.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 98.2518 7.7500 300.00 INE854D08011 UNITED SPIRITS LIMITED 7.45% 28-Dec-20 97.8811 8.3000 1350.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 97.9632 7.8000 500.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 97.9632 7.8000 500.00 INE556F08JA8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.52% 10-Feb-21 99.2717 7.7929 253.00 INE244N07065 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 23-Feb-21 100.7558 7.8900 61.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 101.6586 7.6744 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 101.3671 8.2150 60.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 12-Mar-21 99.7986 7.8000 600.00 INE134E08JJ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 12-Mar-21 99.7986 7.8000 600.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 99.9516 7.7000 880.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 99.7264 7.8000 680.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 99.9516 7.7000 700.00 INE053F07AK6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 15-Mar-21 99.7395 7.7800 436.00 INE020B08AS5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 15-Mar-21 99.8011 7.7709 99.00 INE895D08873 TATA SONS LIMITED 8.25% 20-Mar-21 99.6457 8.3821 191.00 INE895D08881 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-21 99.7242 8.3600 61.00 INE895D08899 TATA SONS LIMITED 8.25% 24-Mar-21 99.7246 8.3500 125.00 INE556F08JC4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.85% 26-Mar-21 99.9481 7.9396 500.00 INE916DA7PK1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 29-Mar-21 100.0785 8.1400 99.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.5962 7.8800 100.00 INE134E08JK6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.73% 05-Apr-21 99.5657 7.8900 186.00 INE377Y07029 BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED 06-Apr-21 100.3996 8.2450 61.00 INE031A08566 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.73% 15-Apr-21 100.0000 7.7312 1000.00 INE031A08566 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.73% 15-Apr-21 99.7000 7.8424 61.00 INE020B08AR7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 17-Apr-21 99.4051 7.8229 253.00 INE093J07UY3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-May-21 100.0000 0.0000 2.50 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 100.1404 8.3000 50.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.1585 7.8500 400.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 98.1585 7.8500 400.00 INE146O08068 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.50% 31-May-21 106.4428 9.1000 250.00 INE146O08076 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.40% 15-Jun-21 106.2515 9.1000 350.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 98.3570 8.2130 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.3566 8.3600 1000.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.7811 8.4500 10.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 97.8327 7.9300 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.0838 8.1000 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.0838 8.1000 500.00 INE146O08092 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.10% 08-Apr-22 106.5139 9.1000 650.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.8705 8.0301 400.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.0914 8.0500 400.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 96.0914 8.0500 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 103.9759 8.0300 1000.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 96.2640 8.0300 3200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 103.0660 8.0300 150.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 103.2744 8.3500 300.00 INE871D07QX5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.30% 15-Jan-23 98.7900 8.6000 4.40 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.69% 16-Jan-23 98.5440 8.0500 100.00 INE029A08040 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.69% 16-Jan-23 98.5440 8.0500 100.00 INE020B08AT3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.99% 23-Feb-23 99.6141 8.0800 1000.00 INE537P07406 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.37% 28-Feb-23 100.7000 8.1861 40.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 99.7078 8.5000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.3335 8.9100 350.00 INE121A08OB0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.15% 24-Nov-23 101.2029 8.8500 150.00 INE117Y07011 UM AUTOCOMP PRIVATE LIMITED -- 29-Feb-24 100.0000 - 435.20 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 95.9488 8.3600 140.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 99.3000 9.1500 50.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 102.1800 8.8000 5.00 INE115A07GT2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.52% 03-Mar-25 100.2659 8.4600 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 99.2900 8.3594 20.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 102.1200 8.8592 7.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 100.0232 8.4500 400.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.3290 8.6000 10.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.0359 8.4800 100.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 101.4500 8.6500 32.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 100.7750 8.5960 130.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 96.6014 8.4600 150.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.5500 8.5118 5.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.4500 8.9234 2.00 INE017A08268 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.24% 10-Nov-26 97.7500 8.6000 4.00 INE248U07632 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 13-Nov-26 109.6590 9.0000 10.00 INE248U07657 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 23-Nov-26 109.4500 9.0000 36.00 INE248U07699 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 01-Dec-26 108.7020 9.0000 100.00 INE248U07715 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 8.00% 04-Dec-26 106.9280 9.0000 150.00 INE248U07723 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 08-Dec-26 106.8770 9.0000 90.00 INE248U07731 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 10-Dec-26 107.3320 9.0000 30.00 INE248U07764 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 16-Dec-26 107.1740 9.0000 35.00 INE248U07798 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 24-Dec-26 107.1310 9.0000 27.50 INE248U07822 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 31-Dec-26 106.4290 9.0000 15.00 INE248U07863 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED - 18-Jan-27 104.7810 9.0000 20.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 94.2795 8.4600 50.00 INE540P07269 U.P. INE540P07269 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.75% 20-Oct-27 99.9000 10.1224 5.00 INE020B08AQ9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 10-Dec-27 95.8429 8.3303 21.00 INE503A08044 DCB BANK LIMITED 9.85% 12-Jan-28 100.2500 10.0107 3.50 INE660A08BX8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 19-Jan-28 99.4600 8.5220 8.00 INE346Z08011 UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD 8.25% 02-Feb-28 100.1000 8.2200 258.00 INE660A08BY6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.45% 21-Feb-28 99.6912 8.4900 100.00 INE261F08AA4 NABARD 8.22% 25-Feb-28 100.0000 8.3900 300.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 106.0054 9.6500 1500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 98.5081 9.9600 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 99.5873 8.9500 75.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 97.4500 8.8500 12.00 INE539K08179 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES - PERPETUAL 100.9000 8.6000 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.9930 6.2000 17.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.8420 6.2200 200.00 INE261F08980 NABARD 7.99% 02-Feb-33 97.4935 8.4500 50.00 INE261F08AC0 NABARD 8.52% 04-Mar-33 100.0081 8.5122 70.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 101.5000 8.0000 140.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 96.4598 9.9600 700.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange