TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 1

Nov 1 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25363.10 NSE 56881.20 ============= TOTAL 82244.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07020 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.26% 20-Nov-17 113.7400 9.2500 2.50 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.4500 7.0300 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 27-Jul-18 100.5800 7.1700 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1400 6.8000 250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.9400 7.1900 250.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.2900 7.2500 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.1200 7.2200 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 102.8800 6.9000 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION 9.69% 02-Mar-19 103.3000 6.9500 1200.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.6400 9.5800 0.50 INE774D07PZ8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.77% 20-Mar-19 100.3000 7.4800 500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.33% 26-Mar-19 102.0200 6.8000 250.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.05% 25-Oct-19 100.4300 7.8000 150.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 101.9000 8.9100 50.00 INE756I07BH2 HDB FINANCIAL SERVICES 7.80% 29-Jun-20 100.5756 7.5200 500.00 INE774D07QT9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.84% 21-Dec-20 100.4720 7.6500 250.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.2900 7.0300 250.00 INE205A07063 VEDANTA LIMITED 8.75% 15-Apr-21 103.4663 7.7700 750.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6400 7.2800 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.5800 7.2800 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.6000 8.0800 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 108.2600 6.9800 500.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 100.0000 11.6900 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 104.1700 8.2500 1.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 114.1000 12.2500 4.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7100 7.1100 750.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 101.8400 8.8900 200.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 108.2000 5.7600 7.60 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1200 180.00 INE433N07031 SMAAASH ENTERTAINMENT PRIVATE 0.00% 28-Aug-22 102.5287 14.6800 200.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.3000 7.1700 750.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 99.8100 7.1300 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.6000 7.2500 5100.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% 31-Dec-23 102.6800 9.0500 26.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.8500 7.4200 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.6100 11.2700 650.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 104.5800 7.6100 50.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1400 8.7000 15.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 104.0300 8.4200 130.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8100 7.6500 1000.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.6900 7.5700 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 114.4600 6.0500 0.50 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 98.0300 7.5600 250.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.4500 7.6900 450.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 100.0000 7.1900 500.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9700 33.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.54% 31-Oct-27 100.0000 7.5400 350.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 101.4800 8.6500 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 131.0300 5.7600 100.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 98.4400 10.7000 374.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.6500 10.6100 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 100.0400 8.7200 750.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.6800 10.7000 777.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.1000 11.0000 848.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 106.9300 9.3500 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.7100 8.3500 3100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 108.0500 8.5800 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.4200 11.2800 100.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.2400 8.3100 750.00 NSE === INE093J07AR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Dec-17 161.7840 0.0000 2.50 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jan-18 181.6320 0.0000 2.50 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 22-Jan-18 191.6370 0.0000 2.50 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.4450 7.0250 500.00 INE093J07BX5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-May-18 174.0000 0.0000 2.50 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 178.8790 0.0000 37.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.5753 7.1700 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.1361 6.8000 250.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.40% 24-Aug-18 99.8662 7.4720 500.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.9353 7.1900 250.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 100.3340 7.3000 500.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 100.3340 7.3178 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2653 7.1700 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2653 7.1700 250.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.8898 7.1700 50.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COM 10.75% 24-Oct-18 101.0073 9.6123 2.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.8200 8.6200 2.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.1207 7.2200 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 15-Dec-18 102.8826 6.9000 250.00 INE093J07FO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 10-Jan-19 155.9400 0.0000 2.50 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 100.2723 7.2100 1050.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 102.8637 7.3500 250.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 102.8637 7.3500 250.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 101.8271 6.7400 250.00 INE093J07GY2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 28-Feb-19 152.6610 0.0000 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.2957 6.9500 1200.00 INE660A07PA8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.36% 18-Mar-19 99.8555 7.4800 1000.00 INE660A07PA8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.36% 18-Mar-19 99.8555 7.4800 1000.00 INE774D07PZ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.76% 20-Mar-19 100.2980 7.4800 500.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.7799 7.4023 500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.33% 26-Mar-19 102.0226 6.8000 250.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 99.0925 13.1390 99.00 INE093J07HW4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 05-Apr-19 143.2380 0.0000 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.4543 6.9900 750.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 30-May-19 117.5587 14.6057 35.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 100.1965 7.6701 150.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 19-Jul-19 141.1780 0.0000 30.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.60% 07-Aug-19 102.0275 7.3000 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.7470 7.9779 250.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 28-Aug-19 114.2372 14.6055 45.30 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.05% 25-Oct-19 100.4330 7.8000 150.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 0.00% 22-Nov-19 115.5000 12.6959 108.10 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 110.1124 14.6184 1.10 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 113.4681 13.1177 200.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 100.0847 7.6500 250.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 100.0847 7.6514 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 103.8045 7.1321 3.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.41% 24-May-20 113.0970 5.8000 8.30 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.2924 7.4400 500.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.1907 7.4900 500.00 INE721A07MW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.64% 10-Nov-20 99.5615 7.8000 50.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.9547 7.4150 1500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.9547 7.4150 1250.00 INE774D07QT9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.84% 21-Dec-20 100.6893 7.5700 750.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.0809 7.4500 26.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 100.0000 6.9900 3000.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.2910 7.0300 250.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LTD -- 25-Mar-21 100.0300 8.3564 1650.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.2000 7.5100 2.00 INE205A07063 VEDANTA LIMITED 8.75% 15-Apr-21 103.4663 7.7700 750.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.48% 10-Aug-21 106.7600 7.3400 10.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6449 7.2800 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.5754 7.2800 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.6028 8.0800 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3617 7.2800 400.00 INE517Q08016 INTREPID FINANCE AND LEASING 16.10% 30-Sep-21 100.0000 17.1000 18.40 INE093J08054 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Oct-21 111.6670 0.0000 30.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.3898 7.1200 150.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.3898 7.1200 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 108.7074 7.1800 20.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.0250 7.1200 150.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.0250 7.1200 150.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.5200 7.0100 250.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 169.3000 8.3000 2.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.1593 8.2500 2000.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 108.2565 5.7850 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6584 7.2500 283.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7101 7.1100 750.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.7331 7.3300 750.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 99.6925 7.5400 100.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.7331 7.3300 750.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 107.2000 7.4300 10.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 99.6900 7.7800 118.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.5123 7.5000 250.00 INE115A07MJ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.39% 30-Aug-22 99.5123 7.5000 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2951 7.1650 1600.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2951 7.1650 750.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 99.7503 7.1450 450.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.21% 21-Nov-22 106.0457 5.7900 50.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.21% 21-Nov-22 106.0457 5.7900 50.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.5116 8.9382 3.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 99.8000 7.9000 50.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 101.0111 6.2400 6.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.6012 7.2500 3350.00 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION 8.40% 27-May-24 104.4292 7.5000 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.8772 9.7500 1.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 108.9339 7.6200 100.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.2300 7.5900 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION 8.48% 09-Dec-24 104.5817 7.6100 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.57% 21-Dec-24 105.5000 7.5356 2.00 INE871D07NK9 INFRASTRUCTURE LEASING 9.00% 29-Dec-24 105.6832 7.9150 100.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 105.0500 7.7150 166.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 99.1123 8.9331 2.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.7100 8.5100 1.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.0000 8.4400 35.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.1500 8.5900 300.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.9950 8.5849 300.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.1500 8.5919 300.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7600 7.6600 400.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7600 7.6600 399.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.6934 7.4400 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 98.0280 7.5600 350.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.4000 8.4251 2.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9550 8.1406 36.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.4464 7.6900 450.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 98.4757 7.5585 750.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 98.4757 7.5585 750.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.7500 7.7907 794.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.54% 31-Oct-27 100.0000 7.5400 2000.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 99.9000 10.0000 30.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.6000 9.9300 10.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.4734 8.2850 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.6112 11.2500 200.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 100.0000 8.9900 200.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.6400 11.2500 40.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.3609 8.8000 15.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7137 8.3500 5600.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 103.0406 9.9400 1287.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.8435 8.6000 1250.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7864 8.7800 1000.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0433 8.7200 750.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2372 8.3100 750.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 98.4387 10.7000 374.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.1815 10.7500 250.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 100.4837 8.5000 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 97.7640 11.6100 222.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 104.1110 8.8000 80.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4151 11.2500 59.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% PERPETUAL 100.9700 8.4500 20.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.6500 11.7500 7.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 107.1187 8.7000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 112.8777 9.2500 2.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.4800 8.6503 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 104.8070 9.5000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 