TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 13

Nov 13 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13154.30 NSE 37760.50 ============= TOTAL 50914.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07152 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-17 113.6800 9.2500 2.50 INE804I079I9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Dec-17 109.9850 9.0000 100.00 INE918K07094 EDELWEISS FINANCE N INVEST 0.00% 08-Dec-17 161.3100 10.0000 3.50 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.4400 7.1000 85.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 0.00% 29-Jun-18 105.1200 7.5000 1000.00 INE202B07DK2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 0.00% 01-Aug-18 130.0600 7.6500 40.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES 8.71% 20-Oct-18 101.2200 7.3000 50.00 INE916DA7OX7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.15% 16-Jan-19 99.7600 7.3800 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 104.9500 9.4400 0.70 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.95% 18-Nov-19 103.3300 7.1200 500.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jan-20 107.9600 8.0800 64.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.7400 7.1600 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION 7.46% 05-Jun-20 100.6100 7.1600 390.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.1900 6.8600 1500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 0.80 INE155A08357 TATA MOTORS LIMITED 7.28% 29-Jul-20 99.6700 7.3900 500.00 INE601U07046 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 25-Aug-20 101.7680 8.0000 150.00 INE220J07113 FUTURE CONSUMER LIMITED 9.95% 05-Sep-20 100.7000 9.6200 2.50 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 100.7200 7.1900 850.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 102.7100 8.1400 520.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION COR 7.24% 21-Oct-21 100.2500 7.1600 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.4400 7.1800 2.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 107.5500 5.9100 1.50 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 101.6400 9.0000 1150.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 99.7300 7.3300 30.00 INE721A07MQ1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 0.00% 18-Jul-22 102.8300 7.8800 1250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 99.0800 7.3200 2.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 99.5200 7.2000 3.00 INE906B07FX6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.11% 05-Nov-22 99.6500 7.1900 1550.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.5400 5.9100 1.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.9700 8.5900 0.70 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.6400 7.6700 10.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 106.9300 7.6400 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9600 450.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 106.0400 7.7000 200.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 11.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.9200 8.7400 20.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 104.8000 7.6700 20.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 106.6300 8.8500 24.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.92% 11-Aug-26 104.1000 8.2300 1.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 100.2500 8.1000 50.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.8600 7.9700 200.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.52% 07-Nov-26 99.5400 7.5900 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 116.8900 5.7900 2.50 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.4200 7.6700 350.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 116.0400 5.8400 0.40 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.5700 7.6300 12.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 97.6500 7.6400 8.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.7600 8.1700 13.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE 9.25% 31-Jul-27 99.5900 9.3000 1.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 97.0400 7.6300 400.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9100 9.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7600 4.50 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION 8.46% 30-Aug-28 120.9000 5.7900 2.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 121.1100 5.8700 50.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 122.8200 5.8600 15.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 103.6300 7.6700 100.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 112.7000 5.8600 8.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 113.3500 5.8600 62.50 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 113.4500 5.8600 8.40 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 105.7800 7.5500 3.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.2800 8.2500 12.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 103.1000 11.5200 3.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 101.5100 9.8000 500.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.2500 10.5300 1.00 NSE === INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE 8.85% 01-Dec-17 100.0693 6.7000 1500.00 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jan-18 182.3600 0.0000 2.50 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Mar-18 113.1480 0.0000 2.50 INE093J07CI4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Apr-18 165.4200 0.0000 2.50 INE140A07336 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.95% 06-Jun-18 100.8168 7.3000 130.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 11-Jun-18 100.6719 7.1500 590.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 11-Jun-18 100.6719 7.1500 590.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE -- 29-Jun-18 105.1186 7.4999 1000.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-18 107.8860 7.5800 5.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9841 6.7700 750.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9841 6.7700 750.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.9513 6.7000 5.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.0370 6.7400 700.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.0370 6.7400 700.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Sep-18 144.5000 0.0000 19.50 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.71% 20-Oct-18 101.2169 7.3000 50.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 101.2067 6.8200 405.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 101.2067 6.8200 400.00 INE310L07464 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Dec-18 104.3703 7.3113 9.00 INE916DA7OX7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.14% 16-Jan-19 99.7639 7.3800 250.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Jan-19 104.5409 7.4171 8.10 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 100.8197 9.0000 2.00 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Feb-19 104.8701 7.4178 8.10 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS 8.40% 14-Mar-19 101.5430 7.1000 110.00 INE020B08AL0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.75% 26-Mar-19 99.9656 6.8000 250.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 103.4293 8.3500 12.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT 11.28% 26-Apr-19 100.0000 11.1600 1000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.3388 7.0500 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.3388 7.0495 500.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.6862 7.3700 1000.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.6862 7.3700 1000.00 INE756I07BS9 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.42% 31-Oct-19 100.0000 7.4200 250.00 INE110L08045 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.95% 18-Nov-19 103.3267 7.1200 500.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.75% 13-Jan-20 102.4302 7.4700 200.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.75% 13-Jan-20 102.4302 7.4700 200.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED -- 04-Feb-20 114.8770 8.9000 20.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.25% 30-Apr-20 100.4890 7.0000 5.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.7433 7.1600 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.5791 7.4900 875.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.5791 7.4900 350.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.5870 7.1500 5.00 INE601U07046 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 25-Aug-20 101.7680 8.0000 150.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.4084 7.4200 150.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.7244 7.2000 700.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8002 7.1700 350.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.1363 7.5000 50.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 102.3598 8.3000 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6902 7.2630 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6902 7.2630 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.1738 8.0550 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.2456 7.1600 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.9422 7.1750 80.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 107.8256 5.8800 169.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 161.9980 8.4000 10.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1962 7.2900 100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.0388 7.2300 1600.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.3145 7.1900 250.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.03% 07-Sep-22 99.3145 7.1900 250.00 INE013A074P0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.83% 13-Oct-22 100.0000 8.8200 5.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 100.0200 7.8877 100.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 99.9500 7.8500 60.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 15-Mar-23 105.5956 7.4000 5.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.23% 18-Feb-24 111.5800 5.9500 6.50 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-24 108.7506 7.5900 100.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 106.9300 7.6391 38.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.0377 7.7000 450.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.1469 7.6800 100.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION 8.95% 30-Mar-25 106.9568 7.6600 50.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION 8.95% 30-Mar-25 106.9568 7.6600 50.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.85% 19-Oct-25 107.4999 7.5500 1.30 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 18-May-26 104.8000 7.6500 30.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.92% 11-Aug-26 103.8300 8.2700 1.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.0000 8.5800 37.50 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.7500 8.2300 30.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.2461 8.1000 50.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.8648 7.9650 200.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.52% 07-Nov-26 99.5375 7.5874 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.4232 7.6702 1000.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.4244 7.6700 650.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 98.7000 7.6215 100.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.7600 8.1702 13.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.5800 8.2178 100.00 INE871D07QF2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 02-Aug-27 98.3300 7.9400 60.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 97.0375 7.6300 720.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 100.1000 9.2100 4.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9700 202.00 INE695A08063 UNITED BANK OF INDIA 9.05% 10-Nov-27 100.0400 9.0332 1900.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 108.4780 7.7050 63.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.15% 09-Mar-30 103.6307 7.6700 150.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.15% 09-Mar-30 103.7104 7.6600 50.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 103.2500 9.2900 10.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.2479 8.3200 92.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 122.2896 8.2743 869.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.9355 9.9900 202.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 101.5055 9.8000 750.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.0900 10.4800 637.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.0260 9.1000 500.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 99.0500 8.8800 500.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.1430 8.8000 250.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.61% PERPETUAL 101.0400 8.4400 8.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.9127 8.7500 1.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% -- 99.2500 9.5300 4500.00 INE906B07FX6 BANK OF INDIA 8.79% -- 99.6537 7.1900 1550.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% -- 101.6399 9.0000 1150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com