TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 14

Nov 14 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16717.70 NSE 55452.50 ============= TOTAL 72170.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523H07502 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.80% 30-Nov-17 109.9728 8.8000 125.00 INE248U07152 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 04-Dec-17 113.7100 9.2500 25.00 INE721A07IL0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.55% 12-Feb-18 100.5900 7.1000 404.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 11-Mar-18 100.6400 6.7800 50.00 INE916DA7IO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.78% 15-Mar-18 100.5300 6.9500 100.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 7.76% 28-Mar-18 100.2600 6.7000 850.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.5500 7.3000 100.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 100.5800 7.3000 200.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 100.7200 7.3000 400.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.9600 7.2900 750.00 INE241O07069 EDELWEISS FINVEST PVT. LTD 0.00% 07-Dec-18 114.0400 8.1500 20.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.6000 7.0500 6.00 INE860H07CJ8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 22-Feb-19 101.3412 7.6500 150.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 100.9800 7.0800 1000.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION 7.95% 13-May-19 101.4200 6.8700 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION 8.50% 29-Jun-19 102.3600 6.8700 400.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 04-Feb-20 115.8200 8.5000 20.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.3000 6.6800 300.00 INE916DA7OD9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.81% 22-May-20 100.4400 7.5700 500.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6300 7.5500 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 100.5700 7.2600 100.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 81.7000 7.0500 1.70 INE916DA7PA2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.50% 10-Nov-20 99.7200 7.6000 250.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.8000 7.4700 500.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 102.7100 8.1400 900.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.1600 8.0600 650.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 102.8400 6.3000 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 107.9200 5.8600 259.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.5300 8.8500 1500.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 107.3000 7.3200 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.7700 7.4000 749.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.5900 7.3500 250.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 105.7400 5.8500 50.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION 7.21% 22-Nov-22 105.7400 5.8500 150.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 18-Mar-23 105.9100 7.3300 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 106.8200 7.2300 250.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% 23-May-23 100.9100 7.7500 200.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION 8.19% 14-Jun-23 102.5700 7.5900 5.00 INE197T07021 RENAISSANCE INDUS INFRA 14.50% 21-Sep-23 100.0000 15.3000 300.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.8600 7.6200 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5000 7.7000 420.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 105.1800 10.4100 21.00 INE090A08TX0 ICICI BANK LIMITED 7.42% 27-Jun-24 98.3400 7.7200 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 107.3000 7.5700 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9600 450.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1200 8.7500 25.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.17% 30-Mar-26 105.3700 8.2400 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.4400 7.6500 182.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.9500 8.4300 230.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.4500 8.5400 35.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.5800 8.0100 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.2900 8.0100 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 115.8800 5.9200 1.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.3500 7.6200 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.4800 7.5600 500.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.8500 8.1600 13.00 INE871D07QO4 INFRASTRUCTURE LEASING 7.85% 20-Sep-27 102.0200 7.5400 0.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 120.8300 5.9000 50.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.6500 5.9300 60.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 113.1500 5.8900 10.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.05% 24-Jul-32 98.3800 8.3000 10.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.0300 8.5900 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.6200 8.8500 500.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.1000 11.2000 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 104.8200 9.0700 1000.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 104.8500 9.8800 5.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.4500 5.2800 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.2000 10.0100 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 108.5800 8.9700 1.00 NSE === INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE 8.85% 01-Dec-17 100.0693 6.7000 1500.00 INE918K07DR9 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 05-Dec-17 121.1430 9.0000 2.50 INE918K07094 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 08-Dec-17 161.0590 9.0000 5.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 08-Dec-17 100.0631 6.2700 34.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 10-Dec-17 100.1971 6.2699 100.00 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Dec-17 167.4150 0.0000 2.50 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.1056 6.4918 50.00 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 13-Dec-17 167.2990 0.0000 3.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.3229 6.7501 250.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.3156 6.4326 550.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.53% 12-Jan-18 100.2370 6.4898 30.00 INE898G07153 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY 0.00% 15-Jan-18 184.7232 7.0800 94.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.4257 6.4598 250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.2643 6.6500 1000.00 INE477A07050 CANFIN HOMES LIMITED 8.80% 06-Feb-18 100.3342 6.8601 380.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 07-Feb-18 100.4895 6.5999 260.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.1673 6.6000 2750.00 INE432R07158 SHRIRAM HOUSING FINANCE LTD 8.75% 12-Feb-18 100.3716 7.2533 1000.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 25-Feb-18 154.5480 0.0000 2.50 INE202B07DU1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.75% 19-Mar-18 100.6538 7.3200 105.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 19-Mar-18 100.7048 6.6900 23.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 7.75% 28-Mar-18 100.2611 6.7000 850.00 INE261F09EH9 NABARD 0.00% 01-Apr-18 97.5654 6.6000 43.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.3485 6.6499 13.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 100.6540 6.5700 5.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.4779 7.0700 31.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.8977 6.6100 31.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.8257 7.3100 141.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 30-May-18 101.7749 7.2500 100.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 30-May-18 101.7749 7.2500 100.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.20% 07-Jun-18 100.8556 6.5800 3.00 INE148I07FB6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 13-Jun-18 100.8806 7.4800 63.00 INE216P07068 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 13-Jun-18 100.9994 8.7800 25.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 161.0000 0.0000 0.50 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.0888 7.0700 140.00 INE523H07544 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED -- 18-Jun-18 108.3673 8.2700 116.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 100.7365 7.0700 50.00 INE477L07636 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 9.55% 27-Jul-18 101.0089 7.8600 630.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9863 6.9200 35.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 99.7640 8.1627 335.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8999 6.9200 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8999 6.9200 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 100.8999 6.9200 1000.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.0128 6.7700 300.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.0128 6.7700 300.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES 7.85% 24-Sep-18 100.3406 7.3500 2000.00 INE093J07IN1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Oct-18 151.0000 0.0000 3.70 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Oct-18 102.4220 6.8700 5.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.9577 7.2900 750.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.3533 6.8000 700.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.4003 6.7500 450.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 101.2042 6.8200 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 15-Dec-18 102.8397 6.8700 50.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.7203 8.0500 141.20 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.7550 7.1500 8.00 INE860H07CJ8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.85% 22-Feb-19 101.3412 7.6500 150.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.5325 6.8000 10.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 100.9758 7.0500 1000.00 INE608A09098 PUNJAB AND SIND BANK 11.05% 22-Apr-19 103.5647 8.2500 12.00 INE915D07WX8 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 29-Apr-19 109.1000 - 5.00 INE093J07IU6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 153.4170 0.0000 10.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.4172 7.0500 1000.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.4172 7.0500 1000.00 INE093J07JJ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-19 139.3830 0.0000 2.50 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.6284 8.1300 100.00 INE053F07926 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.92% 10-Nov-19 100.0315 6.9000 250.00 INE093J07OA6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 17-Dec-19 122.0180 0.0000 2.50 INE093J07OH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Jan-20 118.5150 0.0000 2.50 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.0230 7.2500 450.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 161.6198 9.2500 35.50 INE916DA7OD9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.80% 22-May-20 100.4369 7.5700 500.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 100.3127 7.5900 500.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6278 7.5500 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.8084 7.2500 400.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.8084 7.2500 400.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.8114 7.2500 380.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.35% 29-Aug-20 105.5704 7.0500 250.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.35% 29-Aug-20 105.5704 7.0500 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.2136 7.5000 1000.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.6214 7.6000 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.2136 7.5000 1000.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.6214 7.6000 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.5739 7.2600 600.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.5989 7.2500 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.5992 7.2500 300.00 INE916DA7PA2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.50% 10-Nov-20 99.7172 7.6000 350.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.8019 7.4700 1200.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.7819 7.4777 700.00 INE093J07TN8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Jan-21 100.0000 0.0000 121.70 INE093J07TO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Jan-21 100.0000 0.0000 78.10 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 102.5811 8.1900 1000.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 9.68% 25-Jul-21 105.2220 7.9613 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.1554 8.0600 650.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 108.3029 5.9075 65.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 107.9114 5.8550 81.80 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 100.3919 7.3300 900.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 100.3919 7.3300 900.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 106.3654 7.7625 50.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY L 7.72% 11-Jul-22 99.2500 7.8964 140.00 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 107.3010 7.3200 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.7715 7.4000 1200.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.7715 7.4000 200.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.5898 7.3450 2250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.5898 7.3450 2250.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 98.8821 7.3000 1050.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 98.8821 7.3000 400.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 99.3535 7.1801 100.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 106.8634 7.1500 50.00 INE002A08500 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.17% 08-Nov-22 100.0000 7.1700 2450.00 INE020B07GU0 REC 7.21% 21-Nov-22 105.7576 5.8500 100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION 7.21% 22-Nov-22 105.7608 5.8500 300.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 99.9000 7.8700 24.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 105.9871 7.4133 100.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 106.0015 7.4100 110.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% 23-May-23 100.9096 7.7500 200.00 INE134E07372 POWER FINANCE CORPORATION 8.01% 30-Aug-23 109.5900 5.9900 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.8041 8.6000 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.2330 7.5400 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5033 7.7000 450.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.3430 10.4500 30.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 103.0000 11.1364 2.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 107.0000 7.6300 10.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 101.2000 9.1327 3.00 INE540P07160 U.P. INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 13-Mar-26 103.2937 8.1496 13.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.17% 30-Mar-26 104.9800 8.3000 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.3106 7.6700 182.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.9000 8.6000 2.20 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3684 7.7200 1150.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.5842 8.0100 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.2871 8.0100 50.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 97.3659 7.7200 750.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 101.3300 7.6703 9.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 102.2918 7.5825 500.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 102.2918 7.5825 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.3508 7.6200 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.4801 7.5600 500.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 97.9900 7.7300 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.4500 7.6707 18.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.8096 8.1625 27.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 96.8400 7.6601 85.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.9400 8.2500 9.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.0000 7.9700 322.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 101.1500 9.4700 10.00 INE695A08063 UNITED BANK OF INDIA 9.05% 10-Nov-27 99.4800 9.1782 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 108.6600 7.6800 63.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.40% 18-Feb-29 119.4344 5.9700 50.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5263 8.8500 1500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.6226 8.8500 500.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 101.3320 9.8500 384.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.5870 8.6700 90.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 103.0600 10.7000 18.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 104.0986 9.9000 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4658 11.2300 10.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 102.1400 8.3500 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 98.9305 11.2500 9.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 103.4600 10.9100 7.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% PERPETUAL 102.3600 10.9100 6.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% PERPETUAL 99.5000 11.0778 5.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 8.61% PERPETUAL 100.9400 8.4500 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 113.1601 9.2000 1.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 111.0500 6.0100 0.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 113.1500 5.8900 10.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.8263 7.6200 450.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 99.9777 7.6800 250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.2500 7.6471 300.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.0900 8.3464 110.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.7286 10.1000 50.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.5280 11.3500 28.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.6005 11.2500 15.00 INE090A08TX0 ICICI BANK LIMITED 7.42% -- 98.3440 7.7300 850.00