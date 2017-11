TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 15

Nov 15 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19595.90 NSE 39382.70 ============= TOTAL 58978.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 100.3100 6.9000 500.00 INE146O07037 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.65% 16-Feb-18 100.6852 7.3000 300.00 INE918K07169 EDELWEISS FINANCE AND INVEST 0.00% 28-Feb-18 131.5930 9.0000 20.50 INE916DA7KY3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 15-Mar-18 100.4059 7.0000 500.00 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.62% 22-Mar-18 100.4500 7.0000 250.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.45% 28-Jun-18 100.9400 7.5800 80.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 101.0700 6.7600 98.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.70% 17-Sep-18 98.6100 7.4300 1500.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION 8.72% 08-Feb-19 101.8900 7.0200 400.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.3400 6.9000 2750.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 103.0000 8.3900 8.00 INE556F09593 SIDBI 8.06% 28-Mar-19 101.4300 6.8800 1970.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 100.9800 7.0500 750.00 INE931S07025 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.25% 16-Apr-19 101.7500 7.8300 50.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.6300 7.3800 50.00 INE756I07902 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.55% 02-May-19 101.3600 7.4800 50.00 INE916DA7NZ4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 27-May-19 100.3300 7.4800 50.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.2600 7.4400 50.00 INE774D07PO2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 02-Sep-19 100.7000 7.5900 250.00 INE248U07483 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Oct-19 111.0000 9.3500 10.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.5900 7.2300 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 30-Jun-20 100.1000 7.2300 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 0.80 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.2100 7.5000 400.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.30% 08-Sep-20 99.1600 7.6200 250.00 INE092T08CJ1 IDFC BANK LIMITED 0.00% 30-Mar-21 170.4800 8.0000 0.60 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 9.57% 31-May-21 107.8300 7.1500 250.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 106.8600 7.3500 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.75% 26-Sep-21 102.1600 8.0600 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 104.1600 10.3600 3.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.0400 7.2900 850.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.6100 7.3400 1250.00 INE121H07BZ3 ILFS FINANCIAL SERVICES LTD 7.75% 01-Sep-22 99.2800 7.9200 15.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 99.3600 8.7000 150.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.22% 19-Dec-22 105.6500 5.9000 5.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-23 101.8200 8.2700 120.00 INE248U08127 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-23 101.7900 9.0000 19.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.7400 8.6400 93.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.8600 7.6200 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.7300 7.6500 50.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-24 102.2100 8.2500 80.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 106.6800 9.5200 8.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 104.2300 10.8800 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.7500 10.9600 465.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 14-Mar-25 102.4800 8.2500 110.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.5700 7.5600 4.50 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1200 8.7000 13.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.5300 7.7000 16.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.4500 7.7500 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.5300 10.7300 80.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 104.1000 8.4000 230.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.6000 8.5200 35.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.9700 7.9000 50.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 106.0400 8.2500 40.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.2000 9.7400 60.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.7000 8.2000 1.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.5200 7.9000 14.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7900 2.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION 8.94% 25-Mar-28 108.4900 7.7200 200.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 99.8600 8.4200 1500.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 17-Oct-30 111.9100 5.9200 0.50 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.9400 5.9000 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.1500 8.1600 122.50 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 103.1500 11.6200 5.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 101.2600 9.8600 740.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 104.4500 9.8000 10.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.5900 8.8600 1500.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.1300 11.1300 12.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 104.9000 9.8500 8.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.4500 10.5500 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6100 9.3900 1.00 NSE === INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Dec-17 167.4730 0.0000 7.50 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 13-Dec-17 167.3570 9.0000 2.50 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 100.3105 6.9000 500.00 INE146O07037 HINDUJA LEYLAND FINANCE 10.65% 16-Feb-18 100.6852 7.3000 300.00 INE093J07BJ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 165.4000 0.0000 8.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0820 6.6582 20.00 INE093J07BL0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 25-Feb-18 154.5480 0.0000 2.50 INE916DA7KY3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 15-Mar-18 100.4059 7.0000 500.00 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.62% 22-Mar-18 100.4519 7.0000 250.00 INE535H07290 FULLERTON INDIA CREDIT COM 9.50% 07-May-18 100.8071 7.3600 500.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 179.4340 0.0000 5.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 9.30% 14-Jun-18 100.9104 7.3600 300.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-18 101.0835 6.7800 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.70% 15-Jul-18 101.0835 6.8700 100.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 100.1624 6.7500 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 100.1624 6.7500 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 100.1629 6.7500 700.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.70% 17-Sep-18 100.9252 7.4700 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.7157 6.9300 6.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION 8.72% 08-Feb-19 101.8863 7.0200 400.00 INE804I078F7 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Mar-19 110.4670 0.0000 3.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.3398 6.9000 4750.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.3649 6.8800 1250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.4009 6.9000 260.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.4267 6.8796 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 100.9758 7.0500 750.00 INE804I075K3 ECL FINANCE LIMITED -- 03-May-19 108.8980 0.0000 2.50 INE093J07KO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Aug-19 139.3000 0.0000 10.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 99.3315 7.3850 20.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.6958 8.0900 100.00 INE093J07NG5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 137.0000 0.0000 20.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 122.0000 0.0000 1.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 99.9810 7.4900 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.48% 18-Nov-19 99.9810 7.4900 250.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.69% 04-Dec-19 100.3729 7.4900 250.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.69% 04-Dec-19 100.3729 7.4900 250.00 INE093J07OH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Jan-20 125.0800 0.0000 2.50 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.6960 8.1000 50.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD -- 07-Feb-20 99.3739 9.7849 50.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.5253 7.5200 15.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.0356 7.2500 10.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.25% 30-Apr-20 100.4173 7.0400 15.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.4409 7.1400 850.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.4409 7.1400 850.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.5898 7.2300 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.5898 7.2300 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.5604 7.5000 250.00 INE476M07BB2 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 09-Jun-20 100.1529 7.7419 500.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.9041 8.3200 100.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.0538 7.5400 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.0538 7.5400 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.2139 7.5000 400.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.30% 08-Sep-20 99.1583 7.6200 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.7099 7.0800 500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.8019 7.4700 500.00 INE871D07QV9 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.80% 30-Nov-20 99.8000 7.8719 150.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION 8.30% 31-Mar-21 171.8200 7.9200 2.30 INE774N07061 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 31-Mar-21 100.3750 7.9409 40.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 106.6374 7.9338 250.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 9.57% 31-May-21 107.8292 7.1500 250.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION 9.61% 29-Jun-21 106.8581 7.3500 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 16-Aug-21 100.4272 7.3446 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.1554 8.0600 100.00 INE134E07166 POWER FINANCE CORPORATION 8.50% 21-Nov-21 166.5800 7.9200 1.60 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 168.6000 8.5100 3.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.4424 5.8800 86.60 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.0410 7.2900 850.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 107.3810 5.9500 11.40 INE514E08BE9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 12-Jul-22 107.3696 7.3000 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.6180 7.4400 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.6095 7.3400 2350.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.6095 7.3400 750.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 106.8634 7.1500 50.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 99.5222 7.2000 10.00 INE002A08500 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.17% 08-Nov-22 100.0000 7.1646 500.00 INE134E07372 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.01% 30-Aug-23 109.8000 5.9500 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.9000 8.5800 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.9089 7.6100 150.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.8178 7.6300 50.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 8.10% 17-Oct-23 99.3863 8.2300 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.7792 7.6400 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 108.0948 9.3000 3.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.2000 8.8542 5.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 106.8800 7.6500 22.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.88% 30-Oct-24 99.3300 8.0000 85.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.4500 11.6000 10.00 INE540P07152 U.P. INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 14-Mar-25 102.2300 8.3000 6.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 103.2746 7.7000 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION 8.39% 19-Apr-25 103.4231 7.7500 100.00 INE027E08046 FAMILY CREDIT LIMITED 9.35% 29-Jan-26 105.1100 8.4500 4.00 INE134E07109 POWER FINANCE CORPORATION 8.50% 31-Mar-26 179.7200 7.9200 2.40 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.35% 13-May-26 103.5246 7.7500 40.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.4000 7.7100 96.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.9728 7.9000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.20% 05-Mar-27 115.6800 5.9500 20.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 101.4301 7.6550 500.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 101.6481 7.6800 950.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 101.6481 7.6800 850.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 115.1800 5.9500 11.40 INE134E08JC3 PFC 7.44% 11-Jun-27 98.6400 7.6300 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.4223 7.6750 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.4223 7.6750 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.8700 8.1550 14.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.7000 8.2000 1.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 96.7754 7.6700 568.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 09-Aug-27 96.7754 7.6700 500.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 99.9400 8.2500 9.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.2500 8.4500 13.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 100.1656 8.1700 740.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.4800 7.8500 70.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 100.0000 9.6974 50.00 INE695A08063 UNITED BANK OF INDIA 9.05% 10-Nov-27 100.0400 9.0375 1500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION 8.94% 25-Mar-28 108.4900 7.7052 450.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 121.2000 5.8600 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.40% 18-Feb-29 120.0800 5.9000 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 103.3907 7.7000 50.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-30 103.3907 7.7000 50.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 113.2400 5.8700 110.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.35% 22-Mar-31 113.0119 5.9100 30.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.0077 7.6738 500.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.2800 7.6436 150.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.1000 8.3431 334.50 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 102.3233 9.2000 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.6030 9.2000 5.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 102.3233 9.2000 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5907 8.8600 1500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.8648 8.4200 1500.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 101.2623 9.8700 730.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.7300 8.4800 153.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 102.1400 8.3500 152.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% -- 99.3593 8.7000 150.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.6020 8.6656 90.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.3545 9.0900 67.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.9353 8.4100 50.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.61% PERPETUAL 101.0000 8.4400 9.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.6964 8.8750 150.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange