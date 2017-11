TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 16

Nov 16 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18237.70 NSE 65459.40 ============= TOTAL 83697.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07194 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Dec-17 113.4390 9.2500 2.50 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.3100 6.7100 15.00 INE898G07153 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY 0.00% 15-Jan-18 184.7900 7.0900 24.00 INE916DA7KC9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.85% 08-Mar-18 100.3900 7.1000 250.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 26-Apr-18 100.5800 7.2500 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.4800 7.1100 350.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.0400 7.1500 250.00 INE514E08ER5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.81% 05-Nov-18 100.9249 6.7900 100.00 INE916DA7KS5 KOTAK MAHINDRA PRIME IMITED 8.48% 12-Apr-19 101.1900 7.5000 400.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.0800 7.4400 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 105.0000 9.4200 1.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.26% 12-Aug-19 101.2700 7.4200 500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.6200 7.4500 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 26-Feb-20 102.2200 7.2400 10.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 101.1800 8.2000 50.00 INE531U07011 KSK ENERGY COMPANY PRIVATE 18.00% 14-Jul-20 100.0000 18.0000 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.0900 7.5900 1450.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.4500 7.6700 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.5900 7.1200 300.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.7500 7.4900 450.00 INE477A07266 CANFIN HOMES LIMITED 7.44% 17-Jan-21 99.7500 7.5300 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.5200 5.8600 86.60 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 107.4200 5.9800 3.60 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 100.8600 7.3300 1650.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 101.3200 9.0900 150.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED 13.00% 15-Jul-22 100.0700 13.7900 97.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 99.9100 8.6000 3.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.6500 8.2200 40.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 98.7300 200.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-23 101.8200 8.2700 120.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 15-Mar-23 105.6200 7.4000 5.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 106.0200 7.4000 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.7200 8.6400 500.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-24 102.2100 8.2500 80.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.4100 7.5000 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9500 450.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 103.0000 9.1000 3.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 450.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 14-Mar-25 102.4800 8.2500 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.85% 19-Oct-25 107.5200 7.5500 1.30 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.0300 8.8900 30.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 103.3900 7.7200 150.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.4300 8.9700 2.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.5700 7.7300 10.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 106.8100 8.8200 54.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.7000 8.8100 8.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 97.3000 7.7300 700.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 106.0400 8.2500 40.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-27 102.9000 8.2600 3.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.0400 7.7300 400.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 97.1800 7.6900 1000.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 97.2600 7.6800 300.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 97.7000 7.5500 400.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.5200 7.9000 50.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7600 1.50 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0000 2.3000 348.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-28 107.9000 7.5800 5.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 99.7700 8.4500 2100.00 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 113.8400 5.8600 3.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 113.9500 5.8500 5.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.3800 8.3000 4.00 INE202E07146 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-34 126.4700 5.9600 1.00 INE787H07404 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 27-Mar-34 126.8700 5.9300 0.70 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 104.0100 10.8300 3.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 101.3000 9.0900 850.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.4000 10.1300 399.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.2600 8.4700 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.4000 11.2500 500.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6700 9.0000 450.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 100.5200 8.9000 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0200 9.7500 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6500 9.0500 35.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 102.1500 11.0000 2.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.4500 10.5500 1.00 NSE === INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Dec-17 183.4700 0.0000 5.50 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.3044 6.4300 100.00 INE020B08815 REC 8.70% 01-Feb-18 100.3918 6.3800 1.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 07-Feb-18 100.4726 6.6200 29.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.1507 6.6500 200.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0829 6.6500 250.00 INE916DA7KC9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.85% 08-Mar-18 100.3908 7.1000 250.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.10% 15-Mar-18 100.2572 7.1000 250.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.10% 15-Mar-18 100.2572 7.1000 250.00 INE081T07035 AASAN CORPORATE SOLUTIONS 9.60% 02-Apr-18 99.9862 9.5000 826.00 INE813A07031 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 8.00% 04-Apr-18 116.6165 8.0100 364.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 26-Apr-18 100.5832 7.2500 500.00 INE069P08010 TATA VALUE HOMES LIMITED 9.75% 30-Apr-18 100.4699 8.1800 80.00 INE310L07399 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-May-18 102.1201 7.1200 14.10 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 100.8883 6.6100 53.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.4897 7.1000 78.00 INE148I07FB6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 13-Jun-18 100.8608 7.5000 24.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.0398 7.1500 1200.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.0398 7.1500 950.00 INE071G08809 ICICI HOME FINANCE COMPANY 8.53% 20-Jun-18 100.6303 7.1700 40.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 107.9400 7.5800 5.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9838 6.9100 101.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 8.61% 02-Aug-18 100.6804 7.4200 52.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.18% 10-Aug-18 100.2437 7.6600 106.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.1203 7.2000 500.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 137.4000 0.0000 5.00 INE949L08269 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED 8.75% 23-Oct-18 100.2191 8.5000 1500.00 INE093J07HD4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Mar-19 97.1000 0.0000 6.70 INE916DA7KS5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 12-Apr-19 101.1872 7.5000 400.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2518 7.1100 150.00 INE093J07IU6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 147.9280 0.0000 2.50 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 136.1600 0.0000 2.50 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.0844 7.4400 500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.0844 7.4400 250.00 INE020B08435 REC 8.70% 12-Jul-19 102.4201 7.0500 300.00 INE020B08435 REC 8.70% 12-Jul-19 102.4201 7.0500 300.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.45% 21-Aug-19 103.1636 7.4300 45.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 99.2266 7.4500 - INE093J07MY0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Sep-19 122.6190 0.0000 5.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.6251 8.1300 50.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.6251 8.1299 50.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Oct-19 126.2330 0.0000 3.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 102.6497 7.2500 400.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.80% 15-Oct-19 102.6497 7.2500 400.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 101.5958 8.1500 100.00 INE093J07OU4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Feb-20 119.2020 0.0000 3.50 INE093J07OQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Feb-20 112.7100 0.0000 2.50 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Feb-20 114.2100 0.0000 5.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 26-Feb-20 102.0726 7.3100 350.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 101.3733 7.7500 750.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 101.1773 8.2000 150.00 INE612J07152 REPCO HOME FINANCE LTD 8.05% 03-Aug-20 99.3077 8.3100 50.00 INE071G08890 ICICI HOME FINANCE COMPANY 7.36% 28-Aug-20 99.3084 7.6200 500.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 98.9717 7.6000 1250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.4510 7.6700 250.00 INE756I07BP5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.30% 08-Sep-20 99.1670 7.6236 150.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.6102 7.1200 550.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.6102 7.1200 250.00 INE357U08019 YES CAPITAL (INDIA) PRIVATE -- 12-Oct-20 101.3995 9.5950 1470.00 INE722A07760 SHRIRAM CITY UNION FINANCE 7.97% 27-Oct-20 100.0000 7.9567 500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.7493 7.4000 450.00 INE871D07QV9 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.80% 30-Nov-20 99.8590 7.8500 150.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.9431 6.9700 2000.00 INE572E09551 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.53% 31-Dec-20 100.0000 7.5331 500.00 INE020B08AN6 REC 6.99% 31-Dec-20 99.7876 7.0700 500.00 INE092T08CG7 IDFC BANK LIMITED 8.00% 21-Feb-21 100.1700 7.9200 0.90 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.3017 7.3600 2000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.3017 7.3600 2000.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.6100 5.8400 86.60 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 100.8588 7.3400 1650.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 102.7500 7.9100 1.50 INE092T08CO1 IDFC BANK LIMITED 8.43% 31-Mar-22 101.8000 7.9100 1.60 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION 7.85% 04-Apr-22 100.2270 8.0120 1320.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED -- 15-Jul-22 100.0100 13.7918 97.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.4649 7.4800 350.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.0000 7.2400 2300.00 INE121H07BZ3 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.75% 01-Sep-22 99.3500 7.9010 6.00 INE020B08AK2 REC 7.03% 07-Sep-22 98.7259 7.3400 200.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 106.8834 7.1434 50.00 INE020B08AM8 REC 7.09% 17-Oct-22 99.2411 7.2700 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.24% 20-Dec-22 100.1079 6.7288 1000.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.56% 15-Mar-23 105.6600 7.4000 5.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 106.0442 7.4000 200.00 INE018E08086 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 8.30% 17-May-23 100.1517 8.2500 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.7175 8.6450 4300.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.7175 8.6443 200.00 INE053F09FS4 IRFC 8.50% 26-Dec-23 105.8513 7.4232 1.00 INE053F07652 IRFC 8.23% 18-Feb-24 111.3000 6.0000 1.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 109.1334 7.4234 1.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 106.8100 7.6600 24.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.88% 30-Oct-24 99.6500 7.9449 7.70 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 4.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 102.5546 7.6600 600.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION 8.85% 19-Oct-25 107.5600 7.5500 1.30 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 103.3942 7.7200 150.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.1831 7.6900 23.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.4300 8.9600 2.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 103.5864 7.7400 460.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.5300 7.6900 8.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.7535 7.8000 300.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 104.1200 8.6000 2.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2406 7.7400 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2406 7.7400 200.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.3200 8.2936 20.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.1212 8.1200 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7500 8.8800 6.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 97.1817 7.7500 2250.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 97.1817 7.7500 350.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 101.4511 7.7100 500.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 101.4511 7.7100 500.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.0360 7.7300 400.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 98.6589 7.6800 50.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 98.6589 7.6850 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 97.8600 7.7500 250.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 97.1183 7.7000 1800.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 97.1183 7.7000 550.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.4423 7.6720 550.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.4423 7.6720 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.6959 8.1800 14.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 104.5300 7.6900 8.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 97.8590 7.7800 50.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 97.7010 7.5500 400.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 96.6447 7.6900 207.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 100.0000 9.2200 3.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.20% 15-Oct-27 100.0000 8.1700 290.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.6000 7.8800 2.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0000 8.0200 815.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.34% 19-Feb-28 110.7546 5.9100 9.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 108.3013 7.7300 100.00 INE428A08085 ALLAHABAD BANK 9.34% -- 99.1000 9.5700 1000.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% -- 101.3176 9.0900 150.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% -- 100.7800 8.4700 10.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% -- 99.9069 8.6000 3.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.35% 22-Mar-31 112.8100 5.9300 40.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.3120 8.3100 38.50 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6670 9.0000 450.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.7669 8.4500 2100.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.3045 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6670 9.0000 450.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.7669 8.4500 2100.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.3045 9.0900 850.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4044 11.2500 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.2611 8.4700 500.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% PERPETUAL 99.8617 9.2600 500.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.4048 10.1300 399.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 100.5228 8.9000 250.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 102.2000 8.3400 8.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% PERPETUAL 104.9500 9.8624 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9080 8.7640 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange 