TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 2

Nov 2 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 28402.40 NSE 67865.60 ============= TOTAL 96268.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07103 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 14.26% 24-Nov-17 113.6300 9.2500 10.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4200 6.7000 500.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 22-Aug-18 100.5600 7.1500 500.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.4800 7.2600 500.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.7800 7.1500 450.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.0000 8.2500 5.00 INE774D07QN2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 18-Jan-19 100.1200 7.5000 250.00 INE949L08319 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED 8.75% 28-Jan-19 100.1055 8.6100 740.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.22% 15-Feb-19 100.6400 7.6300 158.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.3800 7.2700 62.00 INE774D07PZ8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.77% 20-Mar-19 100.3000 7.4800 500.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.7800 7.4000 500.00 INE296A07JZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 28-Mar-19 101.7900 7.4000 450.00 INE123R07021 LOTUS GREENS CONSTRUCTIONS 18.00% 30-Sep-19 99.2300 18.0000 1875.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.8800 8.1000 100.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.05% 25-Oct-19 100.4300 7.8000 250.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 101.9700 10.2000 3.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.7500 7.4300 300.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.1900 7.5000 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4500 6.9800 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9400 6.9900 750.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 79.6700 7.8800 1.70 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.9400 7.4200 700.00 INE774D07QT9 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 7.84% 21-Dec-20 100.3900 7.6800 2750.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 103.0700 8.2400 2800.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.1300 8.3100 50.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 102.3100 10.9500 1.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.44% 04-Dec-21 104.4000 7.1500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.3600 7.0600 250.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVEST 16.83% 28-Dec-21 113.2400 12.5000 10.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.6700 7.1100 550.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1200 180.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.27% 06-Jun-22 100.4900 7.1200 28.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 99.7300 7.3300 20.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.3100 8.3100 50.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2000 7.3000 450.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 99.7300 7.1500 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 105.5200 5.9200 0.70 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.6000 7.2500 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.1200 8.5600 80.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.0600 7.5800 84.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.8300 7.6300 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 11.2700 451.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION 9.20% 18-Dec-24 100.1000 9.3600 10.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1300 8.7000 10.00 INE906B07EH2 NHAI 7.39% 11-Jan-26 109.4500 5.9000 0.90 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 107.0000 8.3000 2600.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.1500 7.8700 12.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 106.0400 8.2500 530.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.6300 7.5800 10.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 98.7800 7.6100 8.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 98.0300 7.5600 25.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 98.0400 7.5800 20.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0700 8.1300 2.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.4500 7.6900 30.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.54% 31-Oct-27 100.0000 7.5400 900.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 111.9300 5.9200 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.2400 8.3100 1500.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 112.2500 5.9100 2.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 102.3000 8.7200 506.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 114.0700 5.8000 23.60 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.1000 10.0100 4.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7100 2.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.7000 8.2400 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.1100 6.0500 0.50 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 105.0400 11.6200 8.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 106.0700 9.0500 48.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.4400 8.7900 6.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.1600 9.9600 503.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.7100 8.3400 2465.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.5400 9.0500 68.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 105.8500 10.2500 500.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 101.1800 8.7200 500.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.5500 8.7000 59.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6500 9.2200 11.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.0000 9.3200 3.00 NSE === INE918K07DL2 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 17-Nov-17 121.2940 8.1500 20.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 100.0885 6.5732 50.00 INE918K07BP7 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 20-Nov-17 125.9940 8.1500 10.00 INE804I07VY3 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Dec-17 166.7200 0.0000 14.50 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED -- 11-Dec-17 166.7200 0.0000 1.00 INE918K07CI0 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 18-Dec-17 132.3810 8.1500 20.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.3767 6.3100 50.00 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Jan-18 160.3750 0.0000 2.50 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 22-Jan-18 180.7850 0.0000 2.50 INE445L08193 NABHA POWER LIMITED 8.72% 23-Jan-18 100.3824 6.5500 720.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.4862 6.5000 500.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 159.7370 0.0000 2.50 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.4151 6.7000 650.00 INE916DA7LW5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.64% 26-Feb-18 100.1739 7.0321 10.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.10% 19-Mar-18 100.8528 7.3049 444.00 INE093J07CG8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Apr-18 152.2410 0.0000 1.50 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.5319 6.9900 250.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-May-18 178.7800 0.0000 5.50 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.6510 7.2000 400.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.45% 14-Jun-18 100.0965 7.0800 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.45% 14-Jun-18 100.0965 7.0800 500.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVEST CNX NI 15-Jun-18 164.7250 0.0000 1.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.6530 7.2500 350.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 99.8333 7.0800 500.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.0205 7.5592 50.00 INE756I07977 HDB FINANCIAL SERVICES 8.35% 24-Jul-18 100.6620 7.2300 250.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 22-Aug-18 100.5566 7.1500 500.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.00% 23-Aug-18 100.4772 7.2600 500.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.7787 7.1500 450.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Sep-18 143.6400 0.0000 14.50 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.9822 7.1500 2000.00 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 99.9822 7.1500 2000.00 INE916DA7MP7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 21-Sep-18 100.2834 7.2500 500.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 09-Oct-18 137.2220 0.0000 1.00 INE093J07JL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Nov-18 151.7080 0.0000 5.00 INE093J07PA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Nov-18 132.8000 0.0000 21.10 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 102.8999 6.7200 10.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 101.2343 6.8200 650.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.05% 07-Dec-18 101.2343 6.8202 650.00 INE093J07FO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 10-Jan-19 152.4450 0.0000 2.50 INE774D07QN2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 18-Jan-19 100.1216 7.5000 250.00 INE774D07PZ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.76% 20-Mar-19 100.2980 7.4800 500.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.7766 7.4000 500.00 INE296A07JZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.84% 28-Mar-19 101.7902 7.4000 450.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.12% 10-Jun-19 101.4979 7.0800 1000.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.7235 7.2400 1000.00 INE850M08028 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE -- 02-Aug-19 101.7558 9.7545 500.00 INE063P08054 EQUITAS SMALL FINANCE BANK 10.15% 26-Aug-19 101.4370 8.9750 500.00 INE063P08104 EQUITAS SMALL FINANCE BANK 10.15% 30-Aug-19 101.8074 8.9950 500.00 INE688I07352 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 13-Sep-19 100.8785 8.1000 100.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.7000 8.1000 250.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.7000 8.1000 250.00 INE916DA7PB0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.38% 18-Oct-19 100.0000 7.3800 250.00 INE093J07NH3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Oct-19 124.2120 0.0000 5.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.05% 25-Oct-19 100.4330 7.8000 250.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 100.0000 7.4400 2000.00 INE975F07FW4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS 7.59% 31-Oct-19 100.0150 7.5808 150.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 118.3100 0.0000 2.50 INE093J07OH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Jan-20 118.0300 0.0000 2.50 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 100.0850 7.6500 500.00 INE660A07OM6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 23-Mar-20 100.0850 7.6500 250.00 INE909H08246 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 15-Apr-20 109.0441 8.0621 10.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 102.6024 7.6667 20.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMP 8.19% 23-Apr-20 100.3263 7.9947 20.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 27-Apr-20 102.2289 7.4300 250.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 27-Apr-20 102.2289 7.4300 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.5090 6.9887 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.1911 7.5000 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.2918 7.4400 1000.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.2918 7.4400 500.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4544 6.9800 750.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4796 6.9700 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9405 6.9900 2350.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9405 6.9900 1600.00 INE721A07MW9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.64% 10-Nov-20 99.5614 7.8000 250.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.9408 7.4200 1450.00 INE774D07QT9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.84% 21-Dec-20 100.3907 7.6800 2750.00 INE774D07RO8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.39% 22-Dec-20 99.2966 7.6500 550.00 INE572E09551 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.53% 31-Dec-20 100.0000 7.5367 1250.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 100.0000 6.9955 1250.00 INE093J07TI8 ANAND RATHI GLOBAL -- 30-Jan-21 100.0000 0.0000 20.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED -- 21-Feb-21 167.5000 8.0100 2.50 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED -- 25-Mar-21 100.0500 8.3040 1650.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 26-Apr-21 102.5187 7.4700 150.00 INE752E07BB3 POWER GRID CORPORATION 9.25% 24-Jul-21 106.0769 7.3000 5.00 INE020B08591 REC 9.48% 10-Aug-21 106.8512 7.3100 10.00 INE020B08872 REC 8.44% 04-Dec-21 104.3990 7.1500 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 100.0050 7.2550 200.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.3551 7.0550 250.00 INE092T08CL7 IDFC BANK LIMITED 0.00% 30-Dec-21 171.3200 8.1000 1.90 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7194 7.1075 500.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED TRANCHE- 0.00% 21-Mar-22 163.8000 8.0900 1.10 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1960 7.2900 650.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1960 7.2900 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2949 7.1650 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2949 7.1650 250.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 100.0000 7.9000 480.00 INE580B07448 GRUH FIN LTD 7.49% 31-OCT-22 100.0000 7.6303 500.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-23 103.8626 8.2500 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.6012 7.2500 1800.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 106.0380 7.5800 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.0958 8.5650 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.0600 8.5495 13.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.93% 20-May-24 102.0588 7.5000 150.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 102.3450 10.4500 2.50 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 108.9886 7.6100 100.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.17% 01-Oct-25 107.2240 5.9900 25.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.9010 8.6000 200.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 102.9010 8.6000 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7590 7.6600 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7590 7.6600 50.00 INE540P07103 U.P. INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 105.9405 8.2700 1500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.7596 7.5624 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.7596 7.5600 250.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.5000 8.1600 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.5794 7.5400 150.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.5794 7.5450 150.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.9625 7.5700 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9700 8.1383 48.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.5782 7.6692 350.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.5782 7.6700 350.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 97.7000 7.5300 150.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.33% 28-Aug-27 98.5658 7.5450 100.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 100.1800 7.5800 1.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 101.1000 7.8200 33.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.54% 31-Oct-27 100.0000 7.5400 1800.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 04-Sep-29 112.8781 7.6000 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7127 8.3500 2500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2351 8.3100 2000.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.0000 11.0500 1900.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.7007 9.0000 754.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 104.8020 9.5000 600.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.2302 8.7200 501.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 102.5629 9.5000 500.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% - 105.8487 10.2500 500.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% - 101.1789 8.7200 500.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 102.8695 9.0000 487.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 103.0090 9.9500 377.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.8970 10.2500 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 98.7514 11.3000 202.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.2194 9.0000 196.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 100.3333 8.5400 50.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3126 8.3100 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.1259 8.3100 50.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8100 8.4700 15.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.6700 8.4300 15.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% -- 100.4820 8.4500 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.1500 11.0000 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.7800 11.7100 1.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 102.5629 9.5000 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.0791 8.7100 300.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.79% 04-May-30 111.1500 7.5400 25.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0300 10.0300 4.00 INE848E07914 NHPC LIMITED 8.24% 27-Jun-31 105.5565 7.6500 50.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 102.6518 7.5370 20.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.9200 8.2200 555.50 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 106.4399 8.7633 20.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.3150 8.2500 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.5521 8.7000 74.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6600 9.0000 3.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.3150 8.2500 250.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.2758 8.2699 2450.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 101.1955 8.8868 500.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange