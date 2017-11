TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 20

Nov 20 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17176.90 NSE 47497.90 ============= TOTAL 64674.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07194 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Dec-17 113.5500 9.2500 5.00 INE804I07R21 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-18 116.3500 0.0000 2.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jun-18 99.9700 7.0500 250.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 29-Jun-18 105.2800 7.4800 500.00 INE909H07DH5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 20-Jul-18 100.9400 7.4900 300.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 27-Jul-18 100.5400 7.1400 250.00 INE477S08043 TATA MOTORS FINANCE SOLUTIONS LTD 9.84% 30-Jul-18 101.2500 7.8900 1500.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.25% 01-Aug-18 102.7600 7.7800 140.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.25% 09-Aug-18 102.8600 7.7800 250.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.5500 7.3000 300.00 INE121A08MN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Sep-18 102.4500 7.7800 250.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.5800 7.6600 33.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1400 6.8500 200.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.2600 10.5500 8.50 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.3800 7.0500 400.00 INE804I071L0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 05-Mar-20 116.4010 9.5000 10.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.1100 7.2400 50.00 INE916DA7NV3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 16-Jul-20 100.1900 7.6900 200.00 INE916DA7PE4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.54% 08-Jan-21 100.0000 7.5500 1000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.4900 7.1700 2500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1400 7.1200 2150.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 100.6000 9.3000 550.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 101.2500 8.7700 250.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.0700 7.2300 23.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 99.5500 7.6000 250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.8500 7.3600 1465.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.9600 7.2500 250.00 INE535H08520 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.40% 14-Sep-22 108.7000 9.0600 10.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 99.2000 7.2800 86.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 100.8800 9.3300 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9500 450.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.0000 11.5000 700.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.0000 8.9900 100.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.17% 30-Mar-26 105.3700 8.2400 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.9500 8.6100 106.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 106.5700 8.4800 2.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.9300 8.2300 20.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 98.2500 7.6900 60.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.8500 8.1600 30.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 98.2500 7.7200 20.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 97.9300 7.6400 50.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.5500 9.5900 5.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7600 1.00 INE601U08010 -- 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3500 1.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.5000 10.0000 2.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 101.0500 8.4400 10.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 104.9900 7.5700 50.00 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LTD 8.72% 28-Mar-29 120.1500 6.1800 50.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 105.6000 7.5700 50.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 126.1400 5.9200 0.40 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 101.4100 9.0600 550.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 105.3500 9.8300 501.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-50 101.4300 8.7700 250.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 111.5000 7.8300 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.7900 8.8000 200.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.2500 10.1700 46.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 104.3600 9.5000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 98.7200 10.1400 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6700 9.0000 450.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.4500 10.5500 1.00 NSE === INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 105.6000 7.5700 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 111.8150 5.9315 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 112.6435 5.9300 19.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.7525 5.9300 20.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 100.0000 9.9286 1.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.7500 7.5881 250.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 104.1410 8.6072 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.6684 9.0000 450.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 98.8059 9.3000 250.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.2068 8.3239 150.00 INE528G09046 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.1411 8.3150 50.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 103.6674 8.3701 50.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Apr-20 103.1170 7.1394 1.00 INE918K07DR9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 05-Dec-17 121.4330 8.1500 8.00 INE804I07G73 ECL FINANCE LIMITED - 11-Dec-17 121.5753 8.5000 56.00 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED - 11-Dec-17 167.7650 0.0000 8.50 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 122.5400 0.0000 2.50 INE093J07AV1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Dec-17 162.6600 0.0000 2.50 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 182.7000 0.0000 2.50 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 15-Jan-18 156.0490 8.1500 5.90 INE160A09199 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 18-Jan-18 99.7000 10.5052 1.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 99.8300 8.6987 2.00 INE918K07383 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 16-Mar-18 161.5810 0.0000 10.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.5470 8.6705 50.00 INE660N08037 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 25-Apr-18 100.5980 8.7825 50.00 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.3757 7.1800 350.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 24-May-18 180.5160 0.0000 5.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0929 7.0500 600.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 100.9692 7.2000 500.00 INE721A07LT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 29-Jun-18 105.2754 7.4800 1000.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.5367 7.1400 250.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jul-18 99.9688 7.0500 500.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jul-18 99.9452 7.0900 250.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.5536 7.3000 300.00 INE091A07166 NIRMA LIMITED 7.95% 09-Sep-18 100.4316 7.2600 1000.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.2100 7.9676 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4200 7.9875 1.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.8817 7.1600 200.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.8817 7.1600 200.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Oct-18 138.4000 0.0000 34.00 INE115A07MM5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.92% 15-Nov-18 99.6761 7.2700 1150.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1000 8.8200 20.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 103.8092 7.9000 2.00 INE915D07XF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 11-Dec-18 104.4400 - 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.6600 7.9935 1.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.5042 8.2400 170.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 102.0892 7.7500 3.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.7600 7.9920 1.00 INE084A09167 BANK OF INDIA RESET 10-Feb-19 99.5000 9.2881 1.00 INE069R07133 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 22-Feb-19 102.1179 8.4300 50.00 INE804I078F7 ECL FINANCE LIMITED 05-Mar-19 111.3520 0.0000 6.50 INE857Q07190 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 7.61% 20-Mar-19 100.0000 7.6600 850.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.62% 28-Mar-19 100.0000 7.6800 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.3384 6.9400 750.00 INE915D07WX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 29-Apr-19 109.2600 - 35.00 INE538L07452 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 06-May-19 99.8662 8.5499 50.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.1121 7.0800 750.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.1121 7.0799 500.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.2186 7.2400 700.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 101.9652 7.1100 900.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.5352 7.5124 2.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.3785 7.0600 400.00 INE804I08700 ECL FINANCE LIMITED 04-Feb-20 115.0380 8.9000 15.00 INE093J07OQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Feb-20 112.7100 0.0000 0.30 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.2502 7.2200 350.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.2502 7.2200 350.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 104.4391 7.1529 4.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 98.9000 7.7500 750.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.1122 7.2400 50.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.6595 7.2000 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.2024 7.1171 20.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.4056 7.2500 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.4056 7.2500 250.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 103.3227 7.2400 50.00 INE916DA7NV3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 16-Jul-20 100.1851 7.6900 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9551 7.2400 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.2884 7.4700 100.00 INE901W07012 JM FINANCIAL CAPITAL LIMITED 8.85% 29-Sep-20 99.8875 8.9100 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 101.9700 8.0101 1.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-20 100.4677 7.8000 1050.00 INE092T08618 IDFC BANK LIMITED 9.05% 27-Dec-20 102.4700 8.1053 1.00 INE916DA7PE4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.54% 08-Jan-21 100.0000 7.5484 1000.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.6059 8.1739 25.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.3085 7.5450 1000.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.8484 7.5800 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 105.2000 9.0000 20.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.4937 7.3000 1250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.1759 8.0500 149.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.3000 7.8419 1.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-21 100.4500 7.8500 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.1357 7.1200 4300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.7370 7.2357 250.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 101.9300 8.0023 2.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.8883 7.3700 3500.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.9652 7.3500 1700.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.0000 7.2400 3250.00 INE235P07803 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.85% 07-Nov-22 100.0000 7.8400 400.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-22 100.3500 7.9000 400.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.7100 7.8444 1.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 99.9000 7.8700 4.50 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.6801 8.5674 6.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.0050 8.5800 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.5235 8.6600 73.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.0050 8.5800 250.00 INE245A08125 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-23 99.6000 8.0700 400.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 104.0204 8.3456 301.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 102.2507 8.2384 6.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 99.1500 8.1500 400.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 101.0500 9.1660 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 105.4939 8.1560 100.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 106.8500 7.8509 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8600 7.5900 0.60 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8200 1100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.6249 8.2354 83.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.4500 7.6477 0.50 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 104.1195 7.6000 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.17% 30-Mar-26 104.9800 8.3000 1.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 107.2000 8.7600 0.40 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.3977 7.7200 1000.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1400 3.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.1432 8.2327 1900.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3073 7.5800 250.00 INE206D08360 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-27 104.3989 7.6000 50.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE 25-May-27 102.1000 8.3467 3.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.5464 7.5497 500.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.5464 7.5500 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 97.9322 7.6300 50.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3500 1.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0000 8.0100 215.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 104.9900 7.5700 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.3384 5.9650 150.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 121.1500 5.8300 2.40 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 120.2206 5.9650 309.70 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 26-Mar-29 122.7500 5.8300 2.60 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4082 9.0600 550.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.6002 9.3000 550.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4019 11.2500 520.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.3306 8.4500 500.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 101.3988 9.8300 500.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 103.8559 9.7500 450.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% PERPETUAL 99.3573 8.7000 300.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.2497 8.7700 250.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 101.4285 8.7700 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7937 8.8000 200.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE