TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 21

Nov 21 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 28741.90 NSE 44246.40 ============= TOTAL 72988.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE504L07140 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 08-Dec-17 118.3800 0.0000 80.00 INE248U07194 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Dec-17 113.5800 9.2500 20.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.4800 7.0800 350.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.7200 7.3000 100.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 27-Jul-18 100.5400 7.1300 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 100.9800 6.8800 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2500 7.1000 1000.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.2500 7.5300 500.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.4200 7.1000 2000.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 12-Jul-19 100.2100 7.4000 250.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.5700 7.5300 500.00 INE923L07092 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 31-Dec-19 100.1695 9.2000 315.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 99.8800 7.5700 500.00 INE804I071L0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 05-Mar-20 116.4300 9.5000 10.00 INE688I07584 CAPITAL FIRST LIMITED 8.35% 15-May-20 100.1100 8.2500 100.00 INE923L07100 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-20 100.1695 9.2100 338.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.9300 7.1600 500.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 102.7700 7.5000 50.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 99.9200 7.0200 100.00 INE572E09569 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.58% 15-Mar-21 100.0000 7.5900 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6900 7.2600 950.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.3100 8.0100 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 100.7000 8.7500 900.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.4400 7.1800 1250.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.9300 7.3600 50.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 100.1700 8.5800 50.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 103.2500 9.8200 1.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.9200 7.2500 750.00 INE245A08125 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-23 99.3335 8.1300 150.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.6800 10.0500 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 90.5000 10.9600 452.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.1600 7.6000 300.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.4400 7.5600 5800.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 104.1529 7.9300 250.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8200 58.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.0400 8.9400 325.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.5400 8.2900 5900.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-26 104.7100 7.6100 250.00 INE296A07LG7 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.65% 03-Jul-26 99.9500 8.1400 50.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 107.8100 8.6600 54.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.3000 8.7300 10.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.0000 9.4800 0.90 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.0000 9.2800 100.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0600 8.1400 58.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.9800 9.5000 100.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.5000 8.2700 1.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.0000 10.0100 56.50 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 100.9900 8.4400 100.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 105.0400 7.5700 100.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.6800 8.6300 1.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 105.6400 7.5700 100.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-30 105.6000 7.5700 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 114.1100 5.7800 9.50 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 114.2400 5.7800 10.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.4800 7.6300 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5400 8.0600 20.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 124.8300 6.0300 5.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.4600 11.5000 1.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.5100 10.0900 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 102.2800 8.3400 50.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 105.2900 9.2000 3.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 103.8600 9.8000 850.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 100.0000 10.9400 600.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.2000 10.9800 425.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.7500 9.0300 1.00 NSE === INE918K07086 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 07-Dec-17 157.4380 8.1500 13.50 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED - 11-Dec-17 167.7650 0.0000 2.50 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 13-Dec-17 167.7060 9.0000 2.50 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.2650 6.3300 27.00 INE898G07153 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-18 184.9713 7.0800 50.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 100.7115 6.9000 19.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3589 6.4100 38.00 INE092T08220 IDFC BANK LIMITED 9.10% 08-Feb-18 100.3872 6.8000 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0769 6.6500 250.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.3522 6.3428 2145.00 INE804I07WT1 ECL FINANCE LIMITED 23-Feb-18 132.0370 9.0000 3.50 INE860H07896 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.00% 26-Feb-18 126.6883 7.0900 37.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.5294 6.6501 1112.00 INE722A07703 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 8.84% 22-Mar-18 100.3364 7.3700 36.00 INE105N07035 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-18 100.2569 7.4000 110.00 INE148I07HB2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 30-Mar-18 100.2129 7.1101 91.00 INE081T07035 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PVT LTD 9.60% 02-Apr-18 99.9878 9.5000 55.00 INE093J07CB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-May-18 182.8320 0.0000 2.50 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.7189 7.3000 100.00 INE217K07398 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED - 06-Jul-18 95.0104 8.5000 5.50 INE121A07KP0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 10-Jul-18 124.3531 7.4700 2.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.5403 7.1300 250.00 INE915D07QC4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Aug-18 129.4800 - 2.50 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 102.8197 7.2000 1.00 INE866I08154 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 17-Sep-18 189.9699 10.0000 2.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0932 7.1900 5.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1000 8.8200 20.00 INE915D07WZ3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 28-Nov-18 109.0250 - 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.4288 7.2300 4.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 102.6270 7.2300 1.00 INE093J07GY2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 28-Feb-19 153.6500 0.0000 70.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.62% 28-Mar-19 100.0000 7.6800 50.00 INE915D07WV2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 24-Apr-19 109.3900 - 17.00 INE915D07WU4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 24-Apr-19 109.3900 - 5.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2521 7.1000 2700.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2521 7.1000 1700.00 INE915D07WX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 29-Apr-19 109.2900 - 18.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.1121 7.0800 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.4223 7.1000 2000.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 12-Jul-19 100.2130 7.4000 250.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 99.3101 7.4000 100.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.5669 7.5300 500.00 INE093J07OL3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jan-20 115.6900 0.0000 2.50 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jan-20 104.0916 7.5621 1000.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.35% 22-Jan-20 100.3039 7.2000 1500.00 INE296A07NF5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.49% 30-Jan-20 99.8800 7.5700 500.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 20-Apr-20 109.9713 10.0000 5.00 INE688I07584 CAPITAL FIRST LIMITED 8.35% 15-May-20 100.1149 8.2500 100.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 100.1537 7.6700 150.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 29-Jun-20 103.2830 7.5623 250.00 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-20 109.7723 7.5822 8.10 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9609 7.2350 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9730 7.2384 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 103.1750 7.5300 10.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.9294 7.1600 500.00 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-20 110.0752 7.5880 7.20 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.6968 7.2300 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.1589 7.1000 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.1589 7.0991 250.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 29-Sep-20 104.3167 9.0000 5.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.6859 7.0900 1250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.6608 7.1000 250.00 INE915D07WS8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Sep-20 111.7100 - 5.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-20 104.7264 7.0600 20.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 103.6512 7.3500 1.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-20 100.4665 7.8000 150.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 102.2450 9.5000 32.40 INE916DA7OK4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-XI 7.78% 23-Nov-20 100.3762 7.6300 50.00 INE916DA7OL2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR-XI 7.78% 22-Dec-20 100.3862 7.6300 50.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.99% 31-Dec-20 99.9219 7.0200 200.00 INE093J07TQ1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Jan-21 100.0000 0.0000 7.50 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 104.6837 7.0800 17.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 104.8790 7.0800 15.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.2004 7.5700 1180.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.8146 7.5700 67.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.3208 7.5400 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.3208 7.5400 500.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.47% 31-Mar-21 106.6498 7.1400 10.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 102.8547 7.1400 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.7720 7.1500 150.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.6338 7.5000 700.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.6338 7.5000 700.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6922 7.2600 950.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.3060 8.0100 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3530 7.2800 40.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-21 100.4409 7.8500 300.00 INE134E07158 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 103.0500 7.5900 1.60 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 99.5826 7.7200 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.5646 7.2500 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.5646 7.2500 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.4392 7.1800 1250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.3661 7.2100 50.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 101.5600 9.7700 2.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 102.3980 7.6900 2.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 105.7500 9.1714 1.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.9221 7.2600 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.9611 7.2500 250.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 106.3170 9.1500 1.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 100.7500 9.3700 10.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-22 100.0000 7.9900 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.1246 7.5000 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.7247 5.8800 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.0025 8.5800 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9300 8.5706 109.50 INE245A08125 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-23 99.2420 8.1500 550.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 100.1600 8.9500 5.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.3700 7.5500 12.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.2200 9.5700 50.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 99.7500 7.9200 24.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 98.8801 8.2000 300.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.1550 7.6000 300.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.7054 7.5501 5800.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.2100 7.5800 3.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7300 3.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.2075 7.6200 350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.2075 7.6200 350.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.4600 8.2500 10.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 104.1529 7.9300 1000.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9039 7.6000 100.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8200 400.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0000 8.1300 0.60 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-26 104.7102 7.6100 250.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.6600 8.2400 5.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.0000 9.4800 0.90 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.8484 8.2800 500.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 102.3400 9.1450 10.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 101.9234 7.5800 400.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 101.8575 7.5900 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2407 7.5900 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2407 7.5900 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7223 7.5629 100.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 98.7180 7.6200 10.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.0128 7.5850 300.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.2000 8.1023 60.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.2000 7.6056 531.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.3026 7.5900 500.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.23% 13-Oct-27 99.9500 9.2262 6.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.0500 7.6000 5.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.8200 7.7687 30.00 INE695A08063 UNITED BANK OF INDIA 9.05% 10-Nov-27 99.2139 9.2461 500.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.5000 8.2734 1.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.2500 7.9500 474.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 99.5000 10.2220 62.50 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 105.0400 7.5700 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 121.0000 5.8500 6.00 INE206D08394 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-29 105.6000 7.5655 100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 103.8559 9.7500 800.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.7000 9.2700 800.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.9317 9.2000 100.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.8300 8.6021 2.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.6753 8.6300 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 104.6100 9.7500 1.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 105.6800 7.5651 100.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0500 10.0200 11.60 INE053F09HD2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-31 111.3300 7.4600 8.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.4810 7.6200 50.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 104.1510 8.4600 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5375 8.2700 45.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 98.8050 9.3000 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.5563 8.8300 45.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.0542 11.1500 5.00 
=============================================================================================== 
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE 
BSE - Bombay Stock Exchange 
NSE - National Stock Exchange