TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 22

Nov 22 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14508.00 NSE 39656.50 ============= TOTAL 54164.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07194 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Dec-17 113.6100 9.2500 36.80 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.5500 7.3000 350.00 INE691I07DM7 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.48% 27-Jun-18 100.5264 7.3700 500.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 100.3600 7.3000 250.00 INE220J07071 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-19 101.7000 9.4700 1.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0000 8.8300 150.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 101.0800 7.1000 500.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.2500 7.5300 500.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS PVT LTD 9.25% 31-May-19 100.1000 9.2200 6.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.80% 26-Jul-19 99.9376 7.8000 150.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 103.6300 7.0000 200.00 INE270O08025 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Apr-20 107.3000 9.4600 250.00 INE458U07025 WADHAWAN GLOBAL CAPITAL PRIVATE LTD 0.00% 31-Jul-20 108.6339 9.0800 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.5600 7.1400 250.00 INE092T08618 IDFC BANK LIMITED 9.05% 27-Dec-20 103.1100 7.8600 1.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.3200 7.5400 10.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.3400 8.0000 295.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 100.7000 9.1900 292.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 107.9900 5.9800 1.50 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 22-Mar-22 101.6200 9.0000 200.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.0200 180.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 100.1000 8.6000 100.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 99.9000 7.8700 150.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 103.9700 6.0300 2.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.0000 8.5400 30.00 INE031A07998 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-24 111.4600 6.2000 1.30 INE053F07678 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 18-Feb-24 109.9200 6.2500 0.40 INE787H07412 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 27-Mar-24 109.6700 6.2500 0.20 INE752E07MQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-24 104.3400 7.5100 800.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 105.1800 9.8400 0.50 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9500 452.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.4900 500.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-25 102.9200 7.6000 1000.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-25 104.3600 7.6000 400.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 103.8600 7.5700 600.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.7200 9.1900 124.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.0000 7.6400 22.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.9000 7.6300 20.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.56% 16-Sep-26 99.1500 7.6900 1000.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 99.6400 8.0000 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 99.3400 8.0000 695.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.6400 7.6400 2400.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.7900 9.6500 4.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.3500 8.0800 6.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.6900 8.2000 2.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 104.1300 9.3800 2.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7500 2.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 102.0000 10.0400 36.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% 31-Dec-27 101.0400 8.4400 21.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 119.3600 5.9800 1.50 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 117.4600 6.2500 0.20 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 117.7700 6.2500 0.10 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 120.0800 5.9800 1.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 119.3200 5.9800 2.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.8700 8.5700 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 101.1100 8.7500 1.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 112.3100 5.9800 2.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.5200 7.6200 50.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 104.2400 8.7000 100.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 127.1500 5.9800 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.1300 8.8300 4.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.5700 8.8500 698.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 100.0000 0.0000 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 103.8500 9.7500 600.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.8600 8.7800 45.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.8200 8.6600 3.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% 31-Dec-99 100.5300 8.5100 2.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.4500 10.5500 1.00 NSE === INE915D07PX2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Nov-17 131.3000 - 31.00 INE804I07VX5 ECL FINANCE LIMITED - 11-Dec-17 167.8810 0.0000 5.50 INE918K07029 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 13-Dec-17 167.7650 0.0000 0.50 INE093J07AV1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Dec-17 162.6600 0.0000 3.50 INE918K07CI0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 18-Dec-17 132.9723 8.1155 20.00 INE093J07BB1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Dec-17 162.2700 0.0000 11.50 INE093J07AT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 182.8500 0.0000 2.50 INE918K07268 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 12-Jan-18 143.8363 8.2781 10.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 15-Jan-18 156.1187 8.1452 5.90 INE093J07BA3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 154.2400 0.0000 2.50 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0737 6.6583 2000.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 100.3784 6.9401 840.00 INE918K07375 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 14-Mar-18 161.8480 0.0000 2.50 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.5632 7.2500 250.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 100.5632 7.2500 250.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.7187 7.4200 900.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.7187 7.4200 900.00 INE001A07NX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 08-Jun-18 123.3772 7.1000 500.00 INE001A07NX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 08-Jun-18 123.3772 7.1000 500.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 15-Jun-18 165.8590 0.0000 1.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.5513 7.3000 350.00 INE691I07DM7 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 27-Jun-18 100.5264 7.3700 1000.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 102.3246 7.4500 9.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.1837 6.7350 13.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 100.3626 7.3000 250.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.8463 7.2000 50.00 INE115A07MN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 15-Oct-18 99.8463 7.2272 50.00 INE093J07ER1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 24-Oct-18 138.4000 0.0000 30.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.1000 8.8200 11.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 100.7500 7.9000 4.00 INE915D07WX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 29-Apr-19 109.3100 - 10.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 100.0000 8.8284 150.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.0806 7.1000 1350.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.1217 7.0700 850.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.2666 7.1400 550.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.2666 7.1400 550.00 INE121A07NW0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.80% 26-Jul-19 99.9376 7.8000 150.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 102.3554 7.4000 10.00 INE466X07014 KARUNA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED - 31-Jan-20 103.4139 9.7400 110.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 103.6308 7.0000 200.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 161.9635 9.2400 24.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.0450 7.5100 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.6340 7.4500 15.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 112.4109 5.9100 0.50 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 100.9997 7.1700 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.6953 7.1500 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.6953 7.1500 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.0270 7.2600 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.0270 7.2600 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9006 7.2600 50.00 INE071G08890 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 7.36% 28-Aug-20 98.9969 7.7500 250.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.0957 7.5500 1000.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.0957 7.5500 1000.00 INE507R07017 OPJ TRADING PRIVATE LIMITED 03-Sep-20 100.0000 13.0000 150.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.5359 7.1500 1750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.5359 7.1500 1500.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.2377 7.5500 500.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 99.7974 7.4700 70.00 INE572O07349 ECAP EQUITIES LIMITED 0.00% 17-Nov-20 102.2710 9.5000 27.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.2377 7.5500 500.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 104.0800 8.2659 3.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.2004 7.5700 80.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-21 101.4760 8.5900 30.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2368 8.0300 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 102.2368 8.0305 100.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 100.1987 7.1400 150.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.4536 7.2000 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 108.6100 7.5000 3.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 101.1795 8.3700 20.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.7667 7.3000 6100.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.7667 7.3000 100.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 98.8829 7.3000 250.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 98.8829 7.3000 250.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 100.1151 9.5374 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.0400 8.5450 93.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.1000 8.5583 24.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 110.8993 5.9000 0.60 INE092T08AU2 IDFC BANK LIMITED 9.68% 18-Dec-23 100.1500 9.5000 8.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 104.2500 8.2900 200.00 INE040A08286 HDFC BANK LIMITED RESET 17-Mar-24 101.5833 8.5000 32.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 101.2300 8.7188 5.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 107.0848 7.8000 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 107.0848 7.8000 100.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.5400 7.5200 4.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.4600 7.4900 2010.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 99.8400 7.9000 2.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 108.2030 8.3900 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.9700 9.1839 5.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.8674 8.2500 100.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8269 200.00 INE540P07095 U.P. INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.6300 8.2339 1500.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.2200 8.8500 4.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 105.0000 7.6200 33.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 105.1000 7.6200 30.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.9453 8.6200 94.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.5850 8.2500 16.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.6408 8.0000 250.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.3437 8.0000 700.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.0000 9.4800 4.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.0528 7.6250 700.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.0200 7.6300 100.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.1500 8.4632 15.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.3500 8.0800 6.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.6941 8.2000 2.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.25% 31-Jul-27 99.9000 9.2463 2.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.2698 7.5950 180.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.2500 8.4500 10.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 104.3200 9.3300 4.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.23% 13-Oct-27 99.9000 9.2400 30.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.6000 7.8900 110.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.6000 8.1143 700.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 17-Nov-27 100.0000 10.0860 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 112.9900 7.5900 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 103.8521 9.7500 1000.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 101.4193 8.6500 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.0460 10.9309 201.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7947 8.8000 200.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.6176 9.0000 200.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.7005 9.2700 200.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.3286 8.4500 99.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.9363 8.4100 50.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 104.7173 9.7200 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.8209 8.8000 350.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4848 9.0500 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.5200 7.6200 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.9100 8.2200 550.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 123.4365 8.0970 869.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 103.5325 10.0000 251.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 98.8050 9.3000 100.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 99.3685 9.8000 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 9.4533 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange