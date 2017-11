TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 23

Nov 23 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26814.50 NSE 68035.10 ============= TOTAL 94849.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07194 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 15-Dec-17 113.6300 9.2500 14.30 INE115A07KW8 LIC HOUSING FINANCE LTD 0.00% 22-Dec-17 107.0200 6.3500 250.00 INE306N07ER9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.00% 29-Jan-18 100.2810 6.9400 1500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.4600 6.6100 250.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0800 6.6500 1000.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.5300 6.5800 8.00 INE535H07563 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.05% 30-Apr-18 100.5122 7.4500 250.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 100.6100 6.5800 32.00 INE756I07597 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.77% 02-Jun-18 100.6400 7.2000 38.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 100.7200 7.4200 50.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 100.8100 6.6200 64.00 INE071G08809 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 8.53% 20-Jun-18 100.6100 7.1600 78.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 101.0300 7.0900 185.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 101.1400 6.6400 7.00 INE033L07FD0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.62% 02-Aug-18 100.6500 7.4300 30.00 INE033L07FF5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.20% 16-Aug-18 100.4200 7.4300 50.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 22-Aug-18 100.4900 7.1600 2200.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0700 6.6900 163.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.09% 23-Apr-19 99.6000 7.4000 2000.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.3200 10.5000 1.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3100 7.2800 1521.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.4800 7.4800 2100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 102.9400 7.2400 1000.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.3100 7.5000 700.00 INE296A07OD8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.80% 24-Feb-20 100.2800 7.6300 200.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0400 6.4400 250.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0800 6.4400 250.00 INE261V07013 K WORLD ESTATE PRIVATE LIMITED 16.40% 30-Jun-20 100.0000 - 100.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 3.20 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT LTD14.00% 30-Jun-20 100.0000 - 2.00 INE220J07113 FUTURE CONSUMER LIMITED 9.95% 05-Sep-20 100.6000 9.6500 0.50 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 17-Sep-20 94.1000 11.5900 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 80.0000 0.0000 26.10 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.0600 7.5800 900.00 INE556F08IX2 -- 7.08% 21-Dec-20 99.8497 7.1400 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.1700 7.3500 500.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 8.7100 180.00 INE135X07031 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED 10.00% 26-Apr-22 100.0000 10.5600 407.30 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.3400 8.9000 500.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 99.6700 0.0000 17.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 98.9700 8.4000 50.00 INE535H07282 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.60% 28-Apr-23 100.5100 7.4500 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.3600 7.5200 6.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 109.3700 6.2500 2.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 109.5000 6.5000 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.6000 10.3900 0.50 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 101.5000 11.4800 1.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.6600 7.8200 50.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.5100 7.5800 4010.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9500 454.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.4400 500.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 103.3900 7.7500 20.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.5000 7.7300 58.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.2000 8.9100 121.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.1500 9.0000 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.1500 8.5900 12.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 99.5200 8.0200 250.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 100.1100 7.7200 1100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.1000 7.7200 500.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.4300 7.5700 130.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.2200 7.9600 8.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.0000 10.0600 26.50 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.4100 6.1000 0.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 101.2500 9.8000 0.10 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 126.7600 6.1000 0.50 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.5600 8.7200 600.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.9200 9.4000 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.5700 8.8800 1000.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0000 10.9700 148.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.6900 8.3500 49.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 103.6700 10.0500 282.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.5500 9.4000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.4500 9.3500 2.00 NSE === INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 98.0000 0.0000 1.00 INE115A07KW8 LIC HOUSING INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 98.0000 0.0000 1.00 INE115A07KW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 22-Dec-17 107.0222 6.3500 2250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.0500 0.0000 1.00 INE306N07ER9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.00% 29-Jan-18 100.2810 6.9400 3000.00 INE148I07233 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 19-Mar-18 100.8064 7.0000 250.00 INE614B09029 THE KARNATAKA BANK LIMITED 10.25% 29-Mar-18 98.0000 0.0000 1.00 INE093J07CC7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 06-Apr-18 120.8900 0.0000 2.50 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.5928 7.0856 10.00 INE135X07015 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED 10.00% 26-Apr-18 100.0000 9.4535 204.00 INE535H07563 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.05% 30-Apr-18 100.5122 7.4500 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.4638 7.1000 50.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 22-Aug-18 100.4882 7.1600 2000.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-18 101.8499 6.6600 20.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Sep-18 137.4000 0.0000 6.50 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3484 6.6500 20.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 100.5000 10.0600 2.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 101.5037 7.2000 4.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.4913 8.2500 1800.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.1969 7.0000 4250.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 98.0500 13.0778 2.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.6032 7.4000 2000.00 INE135X07023 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED 26-Apr-19 100.0000 10.2659 388.70 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 101.7697 6.9950 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 102.7626 7.0500 9.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 102.4465 7.5650 4.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 102.0000 7.3600 2.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD 28-Jun-19 101.7593 7.5500 10.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.00% 06-Sep-19 99.3924 7.3500 2000.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 103.3053 7.2800 100.00 INE572E09528 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.28% 26-Sep-19 99.5994 7.5000 250.00 INE092T08287 IDFC BANK LIMITED 8.90% 29-Sep-19 98.0000 10.1069 2.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.4820 7.4800 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 102.9383 7.2400 1000.00 INE093J07NF7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 120.7480 0.0000 2.50 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 98.0000 9.4413 3.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Nov-19 115.8960 0.0000 2.50 INE477L07784 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 8.10% 21-Nov-19 100.0000 8.0995 100.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.2052 7.5000 100.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 102.3408 7.2400 250.00 INE093J07OB4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Dec-19 118.3470 0.0000 3.00 INE093J07OU4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 04-Feb-20 120.8900 0.0000 2.50 INE093J07OQ2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Feb-20 112.6780 0.0000 3.00 INE296A07OD8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.80% 24-Feb-20 100.2753 7.6350 200.00 INE093J07PB1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 25-Feb-20 112.4000 0.0000 5.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0417 6.4400 250.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.0793 6.4400 250.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.4358 7.5300 1900.00 INE721A08885 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.90% 19-Apr-20 102.5000 9.6300 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.5000 7.5200 8.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 130.2512 7.5200 250.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 100.2668 7.6200 300.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 101.0667 7.1400 100.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-20 103.4109 7.1400 12.50 INE916DA7NV3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.79% 16-Jul-20 100.1951 7.6850 200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9078 7.2970 21.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.9874 7.1700 1500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.4612 7.1800 400.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 170.6898 8.2500 3.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-20 100.4737 7.8000 100.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.08% 21-Dec-20 100.0000 7.0786 1000.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.0643 7.5800 900.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 100.0000 7.1392 1000.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 99.1500 8.9787 1.00 INE090A08HI6 ICICI BANK LIMITED 7.80% 30-Dec-20 97.5500 10.2779 1.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 99.5500 9.2988 2.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.1367 7.6170 14.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-21 102.3425 7.3000 100.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 101.9648 7.3500 100.00 INE020B08AO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 21-May-21 99.8323 7.2500 1250.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.8316 7.1300 150.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.2200 9.3011 2.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 103.0000 8.4543 1.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 104.1500 8.1200 1.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 103.2357 7.8700 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.1739 7.3780 50.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 104.6500 8.4665 2.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-21 100.4474 7.8500 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 21-Dec-21 99.6923 7.2800 1000.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.00% 10-Jan-22 169.6450 8.4000 3.10 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.4647 7.2737 1502.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED 0.00% 21-Mar-22 163.4750 8.2500 3.30 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 162.3920 8.4000 3.50 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 100.7200 9.3054 300.00 INE135X07031 ADANI GAS HOLDINGS LIMITED 26-Apr-22 100.0000 10.5500 407.30 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.1715 7.4800 500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.9500 8.2502 1.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.4000 7.5900 2.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.0532 7.6500 250.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99. 15-Mar-23 105.7479 7.3593 200.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 105.2149 7.3800 1000.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 105.2149 7.3800 1000.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 100.5000 7.2300 6.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 103.7302 5.9700 1.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 101.6200 8.9405 2.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.7500 8.6400 45.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9800 8.5587 2.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.3570 7.5100 3.00 INE245A08125 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-23 99.2454 8.1500 100.00 INE623B07545 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 26-Apr-24 102.6142 8.9200 1.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-24 100.5500 8.8763 2.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 99.7500 11.8700 1.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 107.0855 7.8000 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 107.0855 7.8000 100.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 107.6557 7.8200 50.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 103.1500 8.7035 3.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.9000 8.6212 2.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 99.6500 7.9400 23.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 102.8200 7.5890 4.00 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 98.8832 8.2000 250.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 97.1200 12.7606 1.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 104.5000 7.9200 2.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 103.2903 7.7700 20.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 100.0500 8.1781 1.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 102.1000 8.0856 2.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 101.4500 7.9776 1.00 INE092T08378 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 38 8.83% 15-Jun-25 100.1000 8.8016 1.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 99.5800 8.8623 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 99.8800 8.2196 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.5500 0.0000 6.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8200 65.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8500 8.9815 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 98.5300 8.6382 2.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 104.8100 8.5554 200.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.0882 7.7700 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 104.7000 8.4900 15.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.7200 7.6600 14.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 99.6145 7.7000 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 103.8000 8.5071 2.20 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.1157 8.1200 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.5162 8.0200 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7500 8.8800 2.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.4955 7.7000 100.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1066 7.7200 1100.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 101.3317 7.6700 10.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.9500 7.6801 8.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.0975 7.7200 500.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 101.9700 9.2800 36.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.3700 9.5000 2.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 98.5148 7.6500 10.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.4600 7.6697 1.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 100.0000 7.7303 7.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.9542 8.1400 10.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 96.7100 7.6803 140.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.2500 8.4500 13.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITE 9.23% 13-Oct-27 100.0500 9.2120 4.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.7500 7.8600 103.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.1000 8.0000 591.00 INE539K08161 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.10% 16-Nov-27 100.4800 8.0200 7.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.4166 8.8800 1500.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5666 8.8700 1500.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.5619 8.7200 1100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 103.6713 9.8000 282.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 101.0300 8.4400 20.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.6700 8.6159 17.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.5326 8.6700 11.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 103.2000 8.1700 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.6200 10.7500 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.6323 8.7000 350.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 106.1000 8.9100 3.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0300 3.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.1716 7.7000 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5000 8.2200 558.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.9835 8.4000 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.5946 11.2500 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.9852 8.4000 2520.00 =============================================================================================== NOTE:- 