TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 24

Nov 24 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14446.00 NSE 61556.70 ============= TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07285 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 29-Dec-17 113.2150 9.2500 20.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.3900 6.4500 1.60 INE092T08204 IDFC BANK LTD 8.95% 17-Jan-18 100.2176 6.8500 346.00 INE860H07821 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.98% 18-Jan-18 100.2114 6.9500 250.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 23-Feb-18 100.0900 6.9600 500.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.9400 6.8500 1000.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 100.3600 7.3000 1500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.8500 7.0000 0.70 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 31-Jan-19 102.7700 7.1200 300.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.2000 7.5600 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 101.9400 9.2500 1.80 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 103.7700 7.9000 50.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 102.9400 7.3500 550.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0000 7.0300 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.0300 7.5500 750.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.1600 7.2000 12.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.63% 14-Jul-20 99.9800 7.6000 500.00 INE848E07807 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-20 103.0000 7.1700 150.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.4600 7.1800 250.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 100.0000 7.0600 4000.00 INE848E07328 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-21 104.4900 7.2100 27.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 104.3000 7.2100 19.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.47% 31-Mar-21 106.2700 7.2600 10.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 105.0400 7.4100 2.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.7500 7.3700 500.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1200 180.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% 01-Aug-22 99.7500 0.0000 17.00 INE911L08020 MAHAVEER FINANCE (INDIA) LIMITED 13.50% 18-Aug-22 100.0000 200.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.8500 8.6100 15.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4400 7.5000 3.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 110.6200 5.9500 5.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 111.0800 5.9200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.6500 10.9500 455.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 104.8000 7.7300 250.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 102.4000 11.6000 2.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 102.1800 7.7300 100.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1000 8.7000 18.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.5400 8.2500 190.00 INE261F07024 NABARD 7.29% 23-Mar-26 107.3800 5.8800 0.50 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 102.8000 8.6700 2.10 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 99.6000 8.2000 500.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.1800 8.3800 100.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1600 8.1200 2.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7500 0.50 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3500 2.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.0000 9.9900 24.30 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.8800 5.9200 3.60 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LTD 8.72% 28-Mar-29 121.0100 6.0900 50.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 103.0000 7.7500 150.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.6100 8.6500 9.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.9400 8.8000 15.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 101.2500 9.8000 0.90 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 106.1200 11.0400 102.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.2600 11.1500 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.1500 10.5900 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.9800 8.4000 250.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 104.1700 9.6600 2.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 100.5000 10.8100 2.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% 31-Dec-99 100.8100 9.0100 1.00 NSE === INE115A07478 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.14% 16-Jan-18 99.1500 0.0000 2.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 100.2176 6.8500 346.00 INE860H07821 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.98% 18-Jan-18 100.2114 6.9500 250.00 INE860H07813 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.08% 19-Jan-18 100.2289 6.9500 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.5690 6.5000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.5690 6.6525 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.4441 7.1200 450.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.4441 7.1200 450.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 101.0657 6.6300 90.00 INE915D07PT0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 24-Jul-18 138.2400 - 46.00 INE915D07PW4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-Jul-18 139.3500 - 52.50 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 98.2500 0.0000 0.50 INE915D07QA8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 21-Aug-18 122.9400 - 4.50 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 100.3579 7.3000 1500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 100.1039 7.2850 450.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.9932 6.8400 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.6049 7.0400 650.00 INE341E07282 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 31-Dec-18 86.5000 11.0000 5.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.7924 7.0100 100.00 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.60% 17-Jan-19 99.8253 7.7700 30.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.0431 7.4200 20.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 101.0070 7.3100 40.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 102.7711 7.1200 300.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.1418 7.1200 150.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.1418 7.1178 150.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.1969 7.0000 35.00 INE121A07OA4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.65% 20-Mar-19 100.0000 7.7000 250.00 INE651J07135 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 15-Apr-19 120.6043 8.9500 55.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.7585 7.2100 10.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.3500 10.0358 1.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.2043 7.5600 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.6715 7.5200 50.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.6715 7.5200 50.00 INE121A07MY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.20% 24-Oct-19 100.6331 7.8200 250.00 INE093J07NY8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Dec-19 118.8400 0.0000 2.50 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.6852 7.5200 150.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.6852 7.5200 150.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 102.9432 7.3500 550.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 99.8000 9.7258 2.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 95.5500 0.0000 2.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LTD 8.29% 15-Apr-20 100.9428 7.8673 50.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 101.0545 8.2000 50.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.1800 7.1400 100.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 112.4027 5.9100 0.80 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1256 7.1500 1200.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1275 7.1500 1150.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0016 7.0300 500.00 INE008A08S70 IDBI BANK LIMITED RESET 22-Jun-20 95.1500 11.3700 16.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.0282 7.5500 750.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 99.9289 7.5000 1000.00 INE848E07807 NHPC LIMITED SR-T STRRP B 8.50% 14-Jul-20 102.2099 7.1700 150.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 100.7800 8.3222 2.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.8388 7.2000 1150.00 INE213W07038 FULLERTON INDIA HOME FINANCE 7.95% 28-Aug-20 99.4903 8.1400 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 01-Sep-20 99.2180 7.5000 100.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 94.3500 0.0000 2.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.4620 7.1800 250.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.3400 7.5000 3500.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-20 100.4812 7.7920 550.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 100.0000 7.1385 150.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 100.0000 7.0544 20000.0 INE093J07TR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Jan-21 100.0000 0.0000 112.70 INE093J07TS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 31-Jan-21 100.0000 0.0000 55.30 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 102.0000 8.1400 1.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 104.9400 7.8400 1.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 106.7500 7.8400 2.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-21 100.0000 7.9900 50.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.3045 7.2181 100.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 98.2119 7.2294 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.6902 7.2550 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.7481 7.3700 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.1715 7.4800 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.1715 7.4800 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.1715 7.4800 250.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 99.2500 7.8968 200.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.4851 7.4800 600.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 105.7500 9.1700 1.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.1878 7.4500 4500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.1878 7.4500 500.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 98.4948 7.4000 800.00 INE020B08AK2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.03% 07-Sep-22 98.4948 7.4000 800.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 17-Oct-22 98.8399 7.3800 1450.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-22 100.0000 7.9900 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.2706 7.4600 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.2706 7.4600 47.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.35% 22-Nov-22 100.0000 7.3450 3000.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 105.4168 5.9500 5.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 98.3000 9.7562 3.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.9700 8.5850 333.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 99.5000 11.1495 1.00 INE245A08125 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-23 100.0000 7.9900 50.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 103.7283 8.4090 100.00 INE623B07545 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 26-Apr-24 102.9500 8.8500 1.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.6400 7.4554 10.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 105.4500 8.2500 6.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 104.0000 8.3600 4.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 99.6500 7.9400 2.60 INE245A08133 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 15-Nov-24 100.0000 7.9900 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7200 3.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.2200 8.3000 15.00 INE092T08378 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 38 8.83% 15-Jun-25 102.4500 8.3500 1.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.4925 8.2572 3350.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.4336 7.7150 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.3000 8.5700 0.50 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.6022 8.2034 600.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.9179 8.1600 50.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.4500 9.4000 4.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 102.0584 8.4000 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 98.8100 7.6100 6.00 INE807X08017 PUNE MUNICIPAL CORPORATION 7.59% 20-Jun-27 100.0600 7.7211 7.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1600 8.1100 12.00 INE121A08OE4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 28-Jun-27 100.7642 8.6600 150.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.3000 8.4400 3.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3500 2.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0500 8.0010 604.00 INE539K08161 HDFC CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.10% 16-Nov-27 100.0417 8.0800 10.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.4930 5.9400 1.50 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% PERPETUAL 99.0000 9.4832 1000.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.5617 8.7200 150.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.2171 10.1500 100.00 INE028A08109 BANK OF BARODA 8.60% PERPETUAL 99.7500 8.6500 17.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.7000 8.4800 16.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.8529 8.4400 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.2213 8.4900 50.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.3595 9.0800 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 112.4807 6.0000 27.30 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.9000 10.0500 55.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.2953 8.8800 750.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 99.9000 8.9850 500.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.9835 8.4000 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 93.3500 11.1700 2.00