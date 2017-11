TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 27

Nov 27 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15063.60 NSE 51011.30 ============= TOTAL 66074.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEV 7.39% 15-Mar-31 112.7200 5.9800 27.30 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.35% 22-Mar-31 112.4000 5.9700 1.20 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6500 8.2600 4.00 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 100.3000 7.7400 57.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 105.8400 9.4000 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3700 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.5100 8.4000 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 102.0000 8.3900 250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% 31-Dec-99 107.3100 9.4600 1.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 101.4500 10.5500 1.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.1100 6.7000 250.00 INE752E07934 POWER GRID CORPORATION 7.10% 18-Feb-18 100.0800 6.4000 240.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.4400 6.4000 184.00 INE013A07X85 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 30-Apr-18 121.5400 0.0000 10.40 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.45% 26-Jun-18 100.9100 7.5000 500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.6400 6.8800 750.00 INE774D07PI4 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 8.00% 16-Aug-18 100.2200 7.5000 1000.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 99.9400 6.8500 1000.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 102.5700 7.0500 50.00 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 0.00% 21-Dec-18 126.3600 8.2500 35.00 INE013A071F7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 31-Dec-18 114.1300 0.0000 6.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 101.8100 7.0000 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.3000 10.5000 1.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 99.8100 8.1300 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.1000 7.1600 150.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED 0.00% 10-Jul-20 104.5500 8.0100 35.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.1100 7.5900 3400.00 INE002A08526 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.07% 24-Dec-20 100.0000 7.0500 1000.00 INE691I07232 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE 8.30% 22-Mar-21 167.7700 0.0000 15.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 99.8100 7.2900 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.00% 23-Feb-22 107.6800 5.9000 11.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.93% 27-Mar-22 107.7200 5.8500 3.20 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 99.6200 7.3500 250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION 7.10% 08-Aug-22 98.5500 7.4600 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.2800 7.4300 950.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% 20-Sep-22 99.2800 8.7200 500.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 105.1600 5.9800 0.50 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOP 7.34% 16-Feb-23 105.9400 5.9700 1.50 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 104.5500 5.8500 0.30 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.6100 8.6700 500.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 25-Oct-23 111.1300 5.8900 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.4000 10.0000 0.50 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.8500 7.4100 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9500 451.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 15-Nov-24 106.0100 8.3700 250.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.0400 8.9700 160.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.2500 7.7500 20.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 99.6200 8.2000 450.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7000 8.8900 7.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEV 8.20% 05-Mar-27 114.9900 6.0300 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 114.5300 6.0300 2.20 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.0000 9.2700 13.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 99.1100 7.6800 200.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 98.5400 7.7000 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 97.3600 7.6900 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.5500 8.2100 14.50 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.5000 8.2800 2.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.0000 8.0200 4.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 100.0000 10.0500 1.10 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 110.4200 5.9700 1.40 NSE === INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 103.0500 9.3767 30.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-31 103.4862 7.6900 50.00 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-31 103.4862 7.6900 50.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.6500 8.2600 4.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.9985 8.3896 250.00 INE093J07BB1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Dec-17 162.5500 0.0000 5.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.1101 6.7000 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 99.3853 6.4500 0.80 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.3286 6.4052 502.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 100.5662 6.6500 150.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Mar-18 100.4603 7.0745 1.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.5957 6.5000 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 100.5957 6.6481 100.00 INE105N07035 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-18 100.2624 7.4843 200.10 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.45% 26-Jun-18 100.9147 7.5000 1250.00 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.45% 26-Jun-18 100.9147 7.5000 750.00 INE774D07PI4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL -- 16-Aug-18 100.2233 7.5000 1000.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 99.9419 6.8500 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1808 7.0158 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1808 7.0000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1892 7.0200 1500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.7468 6.8500 1250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.0383 7.3000 500.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.33% 11-Dec-18 100.0383 7.3000 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 15-Dec-18 102.5719 7.0500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.8536 7.0000 0.70 INE053F09FU0 IRFC 8.55% 15-Jan-19 101.8052 7.0000 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.1964 6.9950 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.4248 8.1300 300.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.4248 8.1300 300.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.4159 8.1300 250.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Nov-19 123.0000 0.0000 1.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE 0.00% 09-Jan-20 141.3513 9.9000 325.00 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Feb-20 117.0000 0.0000 1.80 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.0730 6.4499 900.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 8.52% 21-Mar-20 100.0709 8.7575 100.00 INE657N07183 EDELWEISS COMMODITIES SER 9.00% 17-Apr-20 103.2377 8.2439 100.00 INE721A08885 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.90% 19-Apr-20 102.5900 9.6560 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.5880 7.4600 2.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.4456 7.3000 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.4456 7.3000 500.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0829 6.9000 200.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.1028 7.1600 500.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.1028 7.1600 100.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.0052 7.5600 450.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.0052 7.5600 450.00 INE692Q07183 TOYOTA FINANCIAL SERVICES 7.75% 30-Jun-20 99.8137 7.8000 250.00 INE692Q07183 TOYOTA FINANCIAL SERVICES 7.75% 30-Jun-20 99.8137 7.8000 250.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED -- 10-Jul-20 104.5506 8.0100 50.00 INE694L07107 TALWANDI SABO POWER LIMITED 7.85% 04-Aug-20 99.2969 8.1200 149.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 103.5491 7.9100 130.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.0261 7.5800 450.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.0261 7.5800 450.00 INE333L07060 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLD 9.50% 14-Sep-20 107.0439 9.9600 140.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.9650 7.1800 2500.00 INE691I07EE2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.50% 21-Sep-20 99.2081 7.8000 250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.4790 7.1800 250.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.3400 7.5000 4000.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.99% 16-Nov-20 100.4594 7.8000 550.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 102.6867 8.7500 100.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 104.7963 8.3100 90.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 16-Jan-21 138.8400 9.0300 110.00 INE700A07030 JUBILANT LIFE SCIENCES 8.65% 27-Jan-21 99.3687 9.0600 149.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 102.4066 8.2500 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9513 7.4000 1500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9513 7.4000 1500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 99.8066 7.2900 250.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY 7.99% 16-Nov-21 100.4346 7.8500 400.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.1073 7.1000 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 99.7970 7.2500 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 99.5222 7.3000 2850.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 99.6197 7.3500 250.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.1915 7.4749 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 99.1915 7.4749 500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.35% 15-Jun-22 107.2009 7.4000 8.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.5454 7.4600 1000.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.2652 7.4300 3650.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.2652 7.4300 2700.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 28-Oct-22 100.1390 9.5306 100.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY LTD 7.99% 16-Nov-22 100.3308 7.9000 300.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 100.0000 7.3500 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.18% 19-Feb-23 105.2101 5.9900 0.70 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 103.8568 6.0000 0.30 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.6142 8.6600 1299.30 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.6100 8.6400 55.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.8105 7.6300 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 104.6900 9.9428 1.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 104.5950 7.9000 2.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 104.1500 8.2000 10.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 104.2500 7.7300 30.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.4794 7.7000 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.3565 7.7200 50.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.6222 8.2000 450.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7200 8.8870 7.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTP 9.00% 24-Dec-26 102.3800 8.7625 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 115.0427 5.9350 250.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.8300 8.2571 5.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.0976 7.7198 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.0976 7.5800 50.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 99.1117 7.6800 200.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 98.5835 7.6969 750.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 98.4465 7.6600 5.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.7500 8.3696 1.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.3618 7.6800 103.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.3618 7.6850 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0835 8.1200 6.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.7800 8.1900 14.50 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.5000 8.2725 2.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.6000 7.8600 154.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 100.0000 7.6500 1104.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 100.0000 7.7450 300.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 119.5300 6.0100 1.60 INE704P07030 COCHIN SHIPYARD LIMITED 8.72% 28-Mar-29 121.0800 6.0798 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-29 109.1269 7.7200 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-29 109.1269 7.7200 50.00 INE090A08TZ5 ICICI BANK LIMITED 8.55% -- 99.2789 8.7200 1500.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 100.0200 7.7362 1357.00 INE112A08036 CORPORATION BANK 9.23% PERPETUAL 99.0000 9.4827 1250.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.3993 8.4300 50.00 ===============================================================================================