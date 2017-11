TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 28

Nov 28 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13174.30 NSE 45570.70 ============= TOTAL 58745.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I079G3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 18-Dec-17 110.9337 8.0000 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 100.5400 7.1500 150.00 INE660A07NS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 18-Apr-18 100.3300 7.3000 500.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% 22-May-18 100.5500 7.4900 100.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES 8.05% 10-Jul-18 100.5000 7.1000 600.00 INE755K07116 DALMIA CEMENT (BHARAT) 10.75% 07-Aug-18 101.8246 7.7100 22.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.4600 7.4000 450.00 INE976I08219 TATA CAPITAL LIMITED 8.75% 17-Aug-18 100.7400 7.4800 250.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED 7.95% 07-Sep-18 100.3700 7.3100 100.00 INE105N07043 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Sep-18 100.6103 7.6400 100.00 INE020B07HY0 REC 9.38% 06-Nov-18 102.1600 6.8900 300.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 102.5800 7.0400 750.00 INE015L07139 EDELWEISS ASSET RECONST 0.00% 17-Dec-18 118.6610 8.4000 5.60 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 0.00% 21-Dec-18 126.3900 8.2500 5.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION 9.69% 02-Mar-19 102.9500 7.1000 450.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.1900 7.0000 250.00 INE371K08037 TATA REALTY AND INFRA 9.25% 23-May-19 101.7059 7.9200 35.00 INE916DA7NZ4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 27-May-19 100.1500 7.6000 450.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES 8.15% 10-Jul-19 100.9100 7.4900 1500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.4600 8.1000 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.5900 8.0700 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 26-Sep-19 101.2700 7.8500 90.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 100.3800 7.9000 100.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 100.2400 7.6300 50.00 INE601U07046 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 25-Aug-20 101.8300 8.1000 750.00 INE071G08890 ICICI HOME FINANCE COMPANY 7.36% 28-Aug-20 99.4181 7.5800 250.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.1000 7.5900 600.00 INE530Y15018 SOLSTICE TRUST SERIES 0.00% 17-Dec-20 88.2700 10.5900 100.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.74% 22-Dec-20 101.8400 7.1800 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-20 102.7900 7.2600 300.00 INE678X15017 MAGMA FINCORP LIMITED 9.32% 25-Jun-21 572.9400 9.2600 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 102.7000 10.7800 2.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1100 180.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.4500 8.8700 2.00 INE090R07030 ANILINE CONSTRUCTION COMPANY 13.00% 30-Sep-22 100.0000 13.8200 430.30 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.01% 12-Nov-23 110.1100 5.9400 200.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 13-Jan-24 113.0600 5.9200 3.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 101.3700 11.5000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9500 450.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NET 11.80% 21-Dec-24 102.9400 11.5000 500.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 102.4000 7.6900 100.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1000 8.7000 8.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.0100 7.7900 43.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.1400 8.2500 750.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.3300 8.0500 250.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE 8.52% 21-Mar-27 100.9300 8.2300 10.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.4500 9.1900 3.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 100.4700 7.7000 150.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.8600 8.1100 18.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 96.8500 7.6800 250.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.9700 8.0200 160.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.2500 9.7500 1.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.61% 31-Dec-27 102.9000 8.1500 77.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION 8.46% 30-Aug-28 120.7700 5.8000 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 120.0500 5.9200 10.40 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION 8.54% 16-Nov-28 119.9400 6.0000 0.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 112.5000 7.6600 6.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 103.2300 7.7200 150.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.4400 5.9500 13.50 INE261F08931 NABARD 7.60% 23-Nov-32 100.3900 7.7200 128.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.6600 11.7700 10.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 101.6700 9.7500 6.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 106.1900 9.3000 2.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 104.9500 9.3200 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 108.3700 8.4500 1.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 102.2100 8.3400 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.6300 7.2400 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.4700 9.3100 17.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.8500 8.8200 3.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 98.5700 10.7000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.2900 9.3200 1.00 NSE === INE848E07930 NHPC LIMITED 6.84% 24-Jan-18 100.0191 6.3500 250.00 INE296A07FB0 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 31-Jan-18 127.6323 6.6000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.3845 6.0498 200.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 04-Feb-18 100.4243 6.2502 150.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION 8.90% 25-Feb-18 100.4998 6.3900 40.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP 8.77% 13-Mar-18 100.5632 6.3800 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 100.5397 7.1500 150.00 INE660A07NS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.58% 18-Apr-18 100.3335 7.3000 500.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.4487 6.7000 5.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% 22-May-18 100.5548 7.4900 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 28-Jun-18 101.2781 6.7500 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF IND 9.30% 28-Jun-18 101.2781 6.8452 100.00 INE148I07FL5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.80% 09-Aug-18 100.7339 7.4900 1000.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.4563 7.4000 450.00 INE976I08219 TATA CAPITAL LIMITED 8.75% 17-Aug-18 100.7367 7.4800 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2151 6.9749 850.00 INE306N07IU4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.77% 12-Oct-18 100.1711 7.4900 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.1471 7.2500 300.00 INE306N07IU4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.77% 12-Oct-18 100.1711 7.4900 500.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.1621 7.2656 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.1558 6.8900 3050.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.1558 6.8900 2500.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.5854 6.8300 50.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 101.5854 6.8303 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 15-Dec-18 102.5762 7.0400 750.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.9454 7.1000 1870.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.9454 7.1045 700.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.1858 7.0000 250.00 INE093J07HW4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 05-Apr-19 155.9950 0.0000 3.30 INE616U07028 EDELWEISS AGRI VALUE CHAIN 9.82% 08-Apr-19 100.8073 9.1226 395.00 INE916DA7NZ4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 27-May-19 100.1466 7.6000 450.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.1189 8.0094 5.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 101.4592 8.1000 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.5875 8.0700 250.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-19 103.1152 7.1000 35.00 INE786A07328 JK LAKSHMI CEMENT LIMITED 8.70% 06-Jan-20 100.8998 8.2000 200.00 INE729R08015 SBK PROPERTIES PRIVATE 0.00% 09-Jan-20 141.3811 9.9500 200.00 INE093J07ON9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Feb-20 118.4000 0.0000 1.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 96.0000 11.4400 2.00 INE774D07QD3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.53% 25-Mar-20 99.6009 7.7500 10.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 27-Mar-20 100.3640 7.8900 39.00 INE341E11029 MAHARASHTRA STATE ROAD DEV 0.00% 07-Apr-20 67.5000 11.0000 9.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9475 7.9236 50.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.75% 23-Apr-20 101.0845 8.1850 50.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 29-May-20 100.3849 7.9000 100.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.1028 7.1600 650.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.1028 7.1600 650.00 INE020B08AI6 REC 7.42% 17-Jun-20 100.3958 7.2306 250.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 100.2425 7.6300 50.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 99.9711 7.5750 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 99.9711 7.5750 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.6641 7.3500 250.00 INE915D07VV4 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 24-Aug-20 112.8060 - 31.00 INE601U07046 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 25-Aug-20 101.8318 8.1000 800.00 INE915D07VY8 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 31-Aug-20 112.5630 - 10.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.0267 7.5800 50.00 INE001A07QY3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 01-Sep-20 99.0267 7.5800 50.00 INE507R07017 OPJ TRADING PRIVATE LIMITED -- 03-Sep-20 100.0000 13.0000 150.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.7934 7.2100 500.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.7934 7.2100 500.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 100.1000 7.3700 2.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 103.5291 7.4000 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 103.5291 7.4000 50.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.5627 7.5600 100.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Nov-20 99.5627 7.5600 100.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.98% 26-Nov-20 103.4508 7.6400 50.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.98% 26-Nov-20 103.4508 7.6400 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION 8.32% 23-Dec-20 102.7895 7.2600 300.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 102.7086 7.5666 500.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 102.7665 8.7200 100.00 INE093J07TQ1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Jan-21 100.0000 0.0000 5.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 106.6646 7.9000 100.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 101.4905 7.6900 50.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 11.00% 12-Aug-21 101.0000 10.7500 2.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1478 7.4300 1050.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 106.7558 8.0500 20.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.5063 8.0900 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9608 7.3969 1350.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 100.5840 10.7500 375.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9503 7.4000 350.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 99.7403 7.3100 500.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 99.7403 7.3100 500.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 99.2610 7.3500 800.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 99.7302 7.2700 750.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 99.4000 7.8567 5.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 98.3943 7.5000 250.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.1887 7.4500 600.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.1887 7.4500 500.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 98.7637 7.3900 400.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.25% 28-Oct-22 101.2600 9.2300 4.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 100.0000 7.3500 500.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-23 103.8800 8.2300 500.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. 10.60% 15-Feb-23 100.2000 10.5000 4.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.5109 8.6607 215.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.7600 8.6321 10.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.01% 12-Nov-23 110.1631 5.9300 400.00 INE053F09GN3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.20% 27-Apr-24 103.3700 7.5000 2.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.70% 26-Jul-24 99.9500 7.6910 30.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.34% 28-Aug-24 102.8500 8.7400 2.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 100.1000 7.3700 2.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.50% 15-Nov-24 101.0000 9.4000 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION 8.65% 28-Dec-24 104.9311 7.7100 150.00 INE514E08EL8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 05-Mar-25 102.3980 7.6900 100.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.2081 8.3000 50.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 103.4401 7.6700 500.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 102.4241 7.6800 300.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 102.4241 7.6800 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.9000 8.0000 4.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 100.0000 7.8200 20.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.4925 7.8654 710.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.3659 8.9650 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 100.2000 8.9800 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE L 10.00% 18-Jul-26 107.1000 8.7710 0.40 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.2274 8.2000 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.6029 7.6800 4.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.3900 8.2800 10.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.1415 8.2500 750.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.3278 8.0500 250.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTP 9.00% 24-Dec-26 102.3500 8.7700 10.00 INE540P07103 U.P. INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTP 9.00% 24-Dec-26 102.3500 8.7700 10.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.9000 8.2700 1000.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 99.1773 7.6700 200.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 98.2900 7.6845 180.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 101.7000 8.5187 150.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 97.3943 7.6800 501.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.8563 8.1550 24.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 96.8488 7.6800 500.00 INE514E08FP6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.22% 03-Aug-27 96.8488 7.6800 250.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2353 750.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.1800 8.4600 15.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.4000 7.9100 55.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.0347 9.6900 280.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0000 8.3500 1.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.9800 7.8700 200.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 100.0000 7.6500 250.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 100.0000 7.7449 2900.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 108.5000 7.7000 20.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-29 112.5000 7.6400 6.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 100.0000 7.7400 1757.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 101.6708 9.7500 6.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.6300 10.7600 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.9625 9.1000 1.00 INE514E08EJ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.15% 21-Jan-30 103.2342 7.7200 150.00 INE923L07308 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 30-Jun-30 107.2500 8.3764 34.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0374 53.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.5500 8.2730 24.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.1377 11.3500 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange