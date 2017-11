TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 29

Nov 29 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16355.10 NSE 52799.30 ============= TOTAL 69154.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I072H6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Dec-17 110.5100 8.7500 30.00 INE248U07251 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 22-Dec-17 113.5450 9.2500 3.00 INE241O07176 EDELWEISS FINVEST PVT. LTD. 0.00% 05-Jan-18 109.5470 8.2500 37.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.3300 6.6000 750.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 26-Feb-18 100.1700 6.6000 70.00 INE916DA7LM6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.60% 27-Feb-18 100.2779 7.0000 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.08% 28-Feb-18 100.5000 6.6000 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.3700 6.6000 500.00 INE804I07B03 ECL FINANCE LTD 0.00% 06-Apr-18 105.3600 9.7500 4.40 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.6300 7.2600 100.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 30-May-18 101.5700 7.5200 490.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.4600 7.4000 500.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION 8.17% 18-Aug-18 100.7300 6.9700 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 100.8700 6.9700 500.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Oct-18 148.3150 7.2500 250.00 INE909H07DM5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.95% 25-Nov-18 100.0100 7.9300 500.00 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.86% 02-Dec-18 100.3400 7.5000 250.00 INE918K07DT5 EDELWEISS FINANCE AND INVEST 0.00% 04-Apr-19 118.1480 9.7500 5.00 INE756I07902 HDB FINANCIAL SERVICES 8.55% 02-May-19 101.1600 7.6000 50.00 INE804I07K02 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 07-Jun-19 123.6030 0.0000 5.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 22-Aug-19 101.4600 7.8000 500.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.2000 7.8700 500.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.18% 10-Feb-20 101.8800 7.2000 100.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.3900 7.5700 250.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.75% 23-Apr-20 101.1000 8.1800 50.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.3700 7.2400 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.4900 7.2300 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 102.5300 7.3500 250.00 INE601U07046 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 25-Aug-20 101.8500 8.1000 50.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.1400 7.5900 1250.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.98% 26-Nov-20 103.4400 7.6400 100.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.0300 7.5900 1100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION 8.40% 27-May-21 103.1600 7.3100 400.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 105.6300 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 104.2800 11.7400 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.2700 7.3200 8.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 22-Mar-22 101.4000 9.0600 150.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.8900 8.7500 1.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.35% 22-Nov-22 100.0200 7.3400 2000.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-23 101.6200 8.3200 100.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 25-Oct-23 110.4500 5.9800 9.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-24 101.8800 8.3200 100.00 INE500S08018 MADURA MICROFINANCE LIMITED 14.25% 29-Mar-24 103.1944 14.4100 135.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.4000 10.0000 1.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 101.3700 11.6000 2.00 INE623B07610 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 13-Oct-24 100.2000 8.8300 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.8000 10.9600 471.00 INE092T08378 IDFC BANK LIMITED 8.83% 15-Jan-25 105.2300 7.8400 1.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.3500 7.5800 5.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 104.2200 8.1900 1.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.9000 8.7500 13.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 104.5000 8.4300 700.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 98.0500 11.5100 6.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.7800 7.6500 3.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 01-Oct-26 99.6400 8.2000 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.7000 8.8900 2.00 INE923L07233 JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 2026 9.15% 31-Dec-26 103.6000 8.7500 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 114.7500 6.0000 2.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.1200 7.7000 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF 7.30% 19-Jun-27 97.3600 7.6900 150.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1000 8.1100 22.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE 9.25% 31-Jul-27 100.0200 9.2300 6.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.2000 8.4600 15.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 101.6100 9.3800 4.00 INE549K08145 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 02-Nov-27 105.0000 11.7500 0.50 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0800 8.3300 1.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.9900 8.0200 235.00 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.0000 9.7800 0.90 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION 7.65% 22-Nov-27 100.0000 7.6400 380.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 100.0000 7.7400 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION 8.94% 25-Mar-28 108.6500 7.6800 10.00 INE134E07364 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.04% 28-Mar-28 107.7500 6.0000 1.10 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED 9.50% 28-May-28 100.0000 0.0000 2.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 119.3300 5.9800 8.20 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 119.8500 6.2500 2.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 109.0700 7.6900 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 112.7700 5.9700 9.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 101.0000 9.8400 50.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 9.01% 13-Jan-34 129.1800 5.9300 3.30 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 126.9500 6.0000 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.6600 11.7400 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.4000 9.0000 3.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 21-Jul-99 102.2200 8.3400 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 103.8400 9.7500 101.00 INE695A08055 UNITED BANK OF INDIA 10.95% 31-Dec-99 99.1000 10.5500 15.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.5200 9.4000 6.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.5300 9.2500 1.00 NSE === INE115A07GI5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 08-Dec-17 100.0441 6.3510 758.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Dec-17 122.8400 0.0000 5.50 INE680R08010 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 12.30% 22-Dec-17 100.1097 9.4700 200.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.2544 6.3000 100.00 INE296A07FB0 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 31-Jan-18 127.5052 7.3000 300.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.2406 6.8000 400.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.2153 6.9500 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 04-Feb-18 100.2830 6.9500 300.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 100.4972 6.6000 1647.00 INE916DA7LS3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.89% 28-Feb-18 100.1271 6.9700 1100.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.3669 6.6000 500.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE 10.05% 23-Mar-18 100.5116 8.6503 50.00 INE121A07MN1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.19% 27-Mar-18 100.1540 7.3000 50.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 100.6306 7.2600 100.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.4563 7.4000 500.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.75% 24-Oct-18 100.5752 10.0500 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.1483 6.8900 1500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 102.1483 6.8900 1000.00 INE909H07DM5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.95% 25-Nov-18 100.1096 7.8218 500.00 INE069R07133 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED -- 22-Feb-19 102.3510 8.3401 150.00 INE148I07ED5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.49% 11-Mar-19 102.3581 7.7300 500.00 INE148I07ED5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.49% 11-Mar-19 102.3581 7.7300 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.2268 7.4000 100.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.2484 7.3900 100.00 INE756I07902 HDB FINANCIAL SERVICES 8.55% 02-May-19 101.1599 7.6000 50.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.6645 7.4450 8.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.59% 14-Jun-19 101.6490 7.4300 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 102.6531 7.1000 3.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.80% 22-Jun-19 102.1084 7.2700 2.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY 7.70% 02-Aug-19 100.1444 6.7000 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY 7.70% 02-Aug-19 100.1444 6.7000 250.00 INE148I07FN1 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.80% 09-Aug-19 101.4272 7.8200 500.00 INE148I07FN1 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.80% 09-Aug-19 101.4272 7.8200 500.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE -- 22-Aug-19 101.4631 7.8000 1500.00 INE148I07HW8 INDIABULLS HOUSING FINANCE -- 22-Aug-19 101.4631 7.8000 1000.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 103.3593 7.1300 100.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3657 7.4000 1000.00 INE121A07NC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.10% 28-Nov-19 100.4812 7.8300 250.00 INE093J07OH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 06-Jan-20 125.5900 0.0000 1.40 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 101.8845 7.2000 100.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.3939 7.5700 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 102.7500 8.0300 1.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.75% 23-Apr-20 101.1000 8.1777 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.1071 7.1619 3.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.2777 7.5700 500.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 15-Jun-20 130.2777 7.5800 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.3745 7.2400 500.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 17-Jun-20 100.2516 7.6340 2.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.4900 7.2300 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION 8.45% 10-Aug-20 102.5335 7.3450 350.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 103.5053 7.9265 150.00 INE601U07046 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 25-Aug-20 101.8535 8.1000 50.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 156.7582 7.8976 210.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 98.9905 7.1700 6000.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.6364 7.6800 70.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.6364 7.6800 70.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.3700 7.4900 1000.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY 7.99% 16-Nov-20 100.7158 7.7000 150.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.1362 7.5900 1250.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.98% 26-Nov-20 103.4433 7.6400 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.80% 29-Nov-20 100.0100 8.7961 1.00 INE002A08518 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.95% 14-Dec-20 99.9358 6.9700 2000.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.0650 7.5750 2200.00 INE556F08IX2 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.08% 21-Dec-20 100.0000 7.0834 1000.00 INE031A08541 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.14% 22-Dec-20 100.0000 7.1437 1000.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 102.6853 8.7500 200.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 101.2500 9.2047 2.00 INE093J07TU3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Feb-21 100.0000 0.0000 153.10 INE093J07TT5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Feb-21 100.0000 0.0000 142.10 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 102.6473 8.1466 50.00 INE572O07BH1 ECAP EQUITIES LIMITED -- 25-May-21 100.0000 0.0000 51.50 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION 8.40% 27-May-21 103.1645 7.3100 500.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 102.7100 8.1421 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 10-Jun-21 106.4654 7.7000 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 10-Jun-21 106.4654 7.7000 100.00 INE155A08365 TATA MOTORS LIMITED 7.40% 29-Jun-21 99.4815 7.5500 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.2500 9.0833 2.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION 9.44% 23-Sep-21 105.6300 7.6700 1.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.2550 8.0200 450.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.7311 8.0200 450.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 102.2553 8.0200 450.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.7315 8.0200 450.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 107.2500 7.5535 1.00 INE591V07013 HALCYON FINANCE & CAPITAL -- 15-Nov-21 100.1865 12.0000 250.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY 7.99% 16-Nov-21 100.5993 7.8000 50.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 99.7139 7.2750 250.00 INE450W07010 DRSR LOGISTICS SERVICES -- 09-Jan-22 106.1424 10.0000 250.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 100.0734 7.4200 250.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.46% 28-Feb-22 100.0734 7.4200 250.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY 2.00% 23-Apr-22 138.6193 8.0800 150.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.7500 8.7600 1.50 INE688I07659 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 14-Jul-22 100.2800 8.1494 300.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8300 6.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 98.3817 7.4000 500.00 INE121H07BZ3 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.75% 01-Sep-22 98.0219 8.2500 64.70 INE535H08520 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 11.40% 14-Sep-22 110.4000 8.6329 5.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0000 8.7768 210.00 INE975G08249 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.25% 28-Oct-22 100.7500 9.3500 10.00 INE245A08117 THE TATA POWER COMPANY 7.99% 16-Nov-22 100.3299 7.9000 150.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 22-Nov-22 100.0000 7.3500 3500.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.0750 6.4800 3.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 102.1000 9.2553 1.00 INE652A09062 STATE BANK OF PATIALA RESET 27-Mar-23 100.5856 6.8900 6.00 INE354H07098 GUJARAT ROAD AND INFRA 9.00% 31-Mar-23 103.4200 8.4185 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.4674 8.6700 186.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.8100 8.6300 18.20 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COM 8.01% 12-Nov-23 110.1541 5.9300 100.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-24 101.9656 8.3000 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK 10.70% 09-Jun-24 104.6800 9.9440 0.50 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 97.6495 8.2500 267.00 INE623B07610 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 13-Oct-24 100.2000 8.8273 230.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 105.8000 8.0100 4.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.00% 13-Nov-24 102.2500 0.0000 2.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES 9.55% 15-Nov-24 106.6400 8.2500 130.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION 8.65% 28-Dec-24 104.7650 7.7400 100.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY -- 22-Jan-25 100.5875 8.1722 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.95% 10-Mar-25 107.7700 7.6781 1.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 14-Mar-25 102.5016 8.2416 85.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED 8.49% 25-Mar-25 104.5000 7.5700 26.50 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 102.6800 7.6300 2.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 104.1400 8.2000 30.00 INE206D08188 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-26 103.4900 8.5593 2.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.6985 8.2198 1000.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.6900 8.2500 7.00 INE092T08AP2 IDFC BANK LIMITED 9.33% 14-Mar-26 100.2500 9.2703 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.0900 7.7100 4.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.4900 8.9438 5.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.2000 7.7600 43.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.7000 8.1240 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.8500 7.6400 8.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.5115 8.2600 70.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.6422 8.1966 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 99.0888 8.0400 600.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.75% 29-Nov-26 101.0500 8.5802 1.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPA 9.00% 24-Dec-26 102.5000 8.7400 8.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.9522 8.2613 3050.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 98.3300 7.6783 90.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 97.1245 7.7000 250.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 101.1800 8.3030 5.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 97.3968 7.6800 300.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1000 8.1200 12.00 INE688I08178 CAPITAL FIRST LIMITED 8.25% 24-Aug-27 100.0000 8.2460 7.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.23% 13-Oct-27 99.6200 9.2776 20.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 99.5400 8.2600 100.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.3700 7.8700 18.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.37% 29-Oct-27 101.4500 9.4079 4.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.9600 7.8700 478.00 INE134E08JG4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.65% 22-Nov-27 100.1000 7.6300 2.00 INE115A07MQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 23-Nov-27 100.0000 7.7500 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 118.1300 6.1000 1.00 INE261F08931 NABARD 7.60% #VALUE! 100.0000 7.7400 750.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4142 9.0571 350.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 103.8392 9.7500 100.00 INE028A08117 BANK OF BARODA -- PERPETUAL 100.0500 8.6400 20.00 INE558T07032 RENEW AKSHAY URJA PRIVATE 8.75% -- 100.3500 8.9400 7.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.8200 10.7600 2.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1194 9.0400 250.00 INE694L07099 TALWANDI SABO POWER LIMITED -- -- 99.7694 7.8900 53.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 101.0900 8.6916 1.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 112.8600 5.9600 18.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.3000 10.1687 5.80 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-31 103.9200 8.7100 36.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 114.5064 8.3100 20.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 100.0500 8.9700 100.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.2500 9.5228 4.00