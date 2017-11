TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 3

Nov 3 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 24883.30 NSE 50128.40 ============= TOTAL 75011.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.7600 7.2000 4750.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.4400 7.0000 20.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 08-Feb-19 101.3400 7.2800 10.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 100.0100 7.2300 2500.00 INE774D07OS6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.70% 26-Mar-19 101.6900 7.5000 700.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.1200 6.9600 500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.10% 29-Apr-19 101.2500 7.1300 50.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.4200 10.5000 1.00 INE146O07250 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.00% 31-Aug-19 102.3700 8.5100 400.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.05% 25-Oct-19 100.4300 7.8000 50.00 INE975F07FW4 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS 7.59% 31-Oct-19 100.1588 7.5000 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION 8.36% 26-Feb-20 102.4800 7.1300 500.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 101.9900 9.9300 0.50 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.3000 6.6900 900.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.5300 6.9800 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.2900 7.4400 1000.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.7600 7.5000 250.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.5300 7.5000 250.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 99.9400 7.5000 500.00 INE721A07MT5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 0.00% 20-Aug-20 102.2900 7.7600 400.00 INE774D07NT6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.48% 30-Oct-20 102.0400 7.6800 250.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 80.1800 7.6500 1.70 INE572E09551 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.53% 31-Dec-20 100.0000 7.5400 250.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 09-Jun-21 107.2300 7.3100 48.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-22 104.0000 8.3200 3000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6400 7.2500 250.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1200 180.00 INE095A08074 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 18-Apr-22 102.4800 8.7700 300.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.3100 8.3100 100.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2000 7.2800 143.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 100.4100 8.5200 500.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2400 7.1800 850.00 INE020B08AM8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.09% 17-Oct-22 99.7700 7.1400 52.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING N FIN 7.85% 30-Dec-22 100.0000 7.8500 250.00 INE134E07331 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.19% 04-Jan-23 105.4700 5.9200 0.60 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOP 7.34% 16-Feb-23 106.2300 5.9200 0.30 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.1200 8.5600 310.60 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 104.9200 9.9000 2.50 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 106.7400 7.8800 492.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.5300 11.2700 1050.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 106.0500 7.7000 300.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.17% 01-Oct-25 107.6700 5.9200 25.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1300 8.7300 11.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.0000 8.3800 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.6900 5.9500 2.50 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-27 102.1800 8.3800 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 115.5400 5.9100 0.50 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 101.0200 7.3300 150.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1000 8.1200 8.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.0000 8.5000 200.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 102.9800 9.6900 101.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 119.8400 5.8800 0.80 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 108.1300 7.6500 70.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 101.2500 8.6400 600.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 114.5000 5.9200 0.60 INE020B07HT0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.62% 24-Sep-33 124.8600 5.9100 0.70 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5000 11.7900 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.9700 8.9500 8.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.7000 9.3500 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.1200 8.6200 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.7900 8.3300 550.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 107.0000 8.9500 528.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.3200 10.8400 1.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.5500 8.8300 500.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 106.4200 10.1000 135.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.7300 9.0000 20.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.7700 8.5900 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6300 9.4000 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 109.6500 9.7700 1.00 NSE === INE134E08AI9 POWER FINANCE CORP LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.3755 6.2703 450.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 100.4007 6.7601 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.3703 6.3000 500.00 INE759E07418 L&T FINCORP LIMITED 9.20% 19-Jan-18 100.3398 7.0599 150.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.2920 6.6999 815.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 100.4591 6.3899 762.00 INE261F09EC0 NABARD 0.00% 01-Feb-18 98.4501 6.3847 66.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 02-Feb-18 100.3366 6.6998 700.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.1754 6.6600 10.00 INE752E07EO0 POWER GRID CORP OF INDIA 9.47% 31-Mar-18 100.7785 7.1000 5.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.1448 7.0000 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.1448 7.0000 1000.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 101.1785 6.6400 23.80 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Aug-18 122.5000 0.0000 1.60 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORP LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.0995 7.1000 4.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2749 7.1500 750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2749 7.1500 750.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.6623 7.1000 4.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.7613 7.2000 5750.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 6.96% 28-Dec-18 99.7613 7.2000 1000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.6526 6.8400 10.00 INE756I07AY9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.67% 31-Jan-19 100.2826 7.3800 250.00 INE115A07MP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Feb-19 100.0000 7.2380 4000.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.4417 7.2800 300.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.4417 7.2800 300.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.3773 7.3100 400.00 INE535H07944 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 7.97% 22-Mar-19 100.1185 7.9100 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2481 7.1300 100.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2205 7.1494 50.00 INE015L07352 EDELWEISS ASSET RECONST 10.75% 15-Jul-19 101.5865 9.6250 1000.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 103.4248 10.5000 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.7651 7.9630 250.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 99.4681 7.3000 1000.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 99.4673 7.3000 250.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.00% 06-Sep-19 99.4258 7.3250 1000.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.6946 8.1000 100.00 INE688I07428 CAPITAL FIRST LIMITED 8.50% 30-Sep-19 100.6946 8.1000 100.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.05% 25-Oct-19 100.4310 7.8000 50.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.8000 9.4000 1.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.3707 7.1700 300.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.3707 7.1700 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORP LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4732 7.1300 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.20% 31-May-20 100.5278 6.9800 250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.7604 7.4950 250.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.5259 7.4950 250.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 99.9383 7.5000 500.00 INE721A07MT5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE -- 20-Aug-20 102.2899 7.7600 400.00 INE027E07535 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 20-Aug-20 99.5452 7.8000 250.00 INE027E07535 L&T FINANCE LIMITED 7.65% 20-Aug-20 99.5452 7.8000 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.6231 7.6000 250.00 INE660A07PE0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.47% 01-Sep-20 99.6231 7.6000 250.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4545 6.9800 1250.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 99.6440 6.9950 500.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 99.6440 6.9950 500.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED -- 29-Sep-20 103.8743 9.0000 1.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9405 6.9900 750.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9405 6.9900 750.00 INE357U08019 YES CAPITAL (INDIA) PRIVATE -- 12-Oct-20 101.3001 9.5100 350.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.2875 7.4500 500.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.2875 7.4500 500.00 INE774D07NT6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.48% 30-Oct-20 102.0383 7.6800 250.00 INE572E09551 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.53% 31-Dec-20 100.0000 7.5300 255.00 INE093J07TF4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 03-Jan-21 100.0000 0.0000 16.00 INE540P07046 U.P. POWER CORP LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.8200 8.1000 190.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORP LIMITED 9.70% 09-Jun-21 107.2292 7.3000 50.00 INE093J08054 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Oct-21 111.6670 0.0000 30.00 INE861G08035 FOOD CORP OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6435 7.2549 506.00 INE861G08035 FOOD CORP OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6435 7.2500 250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORP LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1960 7.2900 400.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORP LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.2349 7.2800 50.00 INE002A08476 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 7.00% 31-Aug-22 99.2354 7.1800 850.00 INE126D07065 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE 9.03% 13-Oct-22 99.9200 9.0400 50.00 INE580B07448 GRUH FINANCE LIMITED 7.49% 31-Oct-22 100.0000 7.6300 780.00 INE537P07398 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.90% 31-Oct-22 100.0200 7.8900 650.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.85% 30-Dec-22 100.0000 7.8500 250.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 105.5950 7.5800 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 102.6776 8.4362 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 103.0000 8.5623 20.00 INE641O07086 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.75% 03-May-24 100.2000 8.6900 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.7388 7.8797 1500.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.7388 7.8797 1000.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3000 10.2349 33.50 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.0459 7.7000 300.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.17% 01-Oct-25 107.8688 5.8900 50.00 INE540P07095 U.P. POWER CORP LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.5668 8.2500 1300.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 102.4700 8.9500 167.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-26 103.0000 8.5836 20.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.6955 7.6700 650.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.6955 7.6700 600.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.4561 8.0675 250.00 INE540P07103 U.P. POWER CORP LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.9300 8.2700 117.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.10% 23-Feb-27 115.8025 5.8475 33.50 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 101.7000 7.5685 159.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE-- 25-May-27 101.5000 8.5134 450.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 99.6790 7.5300 150.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.27% 15-Jun-27 98.0800 7.5521 50.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.0300 8.1290 8.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 100.1500 7.5800 60.00 INE053F07AD1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.54% 31-Oct-27 100.0000 7.5400 1050.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.39% 15-Mar-31 109.3000 6.3200 25.00 INE053F09HD2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.83% 14-May-31 111.4900 7.6000 10.00 INE848E07914 NHPC LIMITED 8.24% 27-Jun-31 105.7700 7.5400 50.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 102.8300 7.5200 20.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.3700 8.3000 153.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.83% 14-May-35 113.2200 7.6000 35.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 106.6000 8.7500 20.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.5549 8.8300 500.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 99.0919 9.9000 148.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.0000 11.0539 1100.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2321 8.3100 600.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.9998 8.9000 250.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3126 8.3100 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 102.0000 10.5100 15.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.61% PERPETUAL 101.3200 8.4000 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 103.7000 10.5100 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2321 8.3100 500.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% -- 101.2489 8.7000 500.00 INE141A08068 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% -- 103.6221 9.7700 500.00 INE141A08068 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% -- 103.6221 9.7700 500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com