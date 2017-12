TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 30

Nov 30 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26699.10 NSE 68863.60 ============= TOTAL 95562.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.5100 7.2500 100.00 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.4600 7.4000 250.00 INE909H07DM5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.95% 25-Nov-18 100.1300 7.8000 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.61% 03-Jan-19 102.5700 7.0600 850.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 100.0900 7.3700 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 92.0700 7.2100 7.10 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.63% 05-Feb-19 102.7700 7.0600 391.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 101.4100 7.0000 1500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION 9.69% 02-Mar-19 102.9200 7.1200 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.1700 7.0000 3000.00 INE556F09569 INE556F09569 7.98% 26-Mar-19 101.1800 7.0000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.2300 7.0000 500.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-19 104.9500 9.3800 1.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0200 6.5000 250.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0500 6.5000 2750.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.3700 7.2400 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.6600 7.3500 100.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 82.6400 7.4000 5.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.13% 21-Sep-20 99.7500 7.2200 600.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3600 7.2200 250.00 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 98.1500 10.6000 3.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.9600 7.8100 350.00 INE235P07167 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 102.3500 7.8200 100.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Mar-21 101.2100 8.0000 500.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION OF IND 8.64% 08-Jul-21 103.9600 7.3200 200.00 INE572E09148 PHB HOUSING FINANCE 9.50% 26-Jul-21 105.9500 7.7600 4.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LIMI 8.28% 30-Sep-21 100.9000 8.1700 435.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 99.6500 7.7000 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.20% 21-Dec-21 99.8300 7.2400 500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 23-Dec-21 100.2800 9.4000 1000.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.5300 7.3000 250.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.9700 8.8500 250.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 101.9400 9.3500 585.00 INE105N07118 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-22 100.8300 8.2000 285.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.27% 06-Jun-22 99.5500 7.3700 300.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 101.0300 8.9200 305.00 INE028A08117 BANK OF BARODA 8.65% 11-Aug-22 100.4700 8.5000 10.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.2000 9.8300 3.00 INE121H07BZ3 ILFS FINANCIAL SERVICES LTD 7.75% 01-Sep-22 98.8600 8.0300 50.00 INE105N07126 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-22 100.9153 8.2000 185.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY 0.00% 15-Oct-22 173.4900 8.1500 494.00 INE235P07803 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.85% 07-Nov-22 100.0000 7.8400 50.00 INE134E08JF6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.35% 22-Nov-22 100.0000 7.3500 500.00 INE105N07134 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-23 100.9944 8.2000 185.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 100.4600 7.2900 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 105.3900 7.5400 200.00 INE515Q08051 ANNAPURNA MICROFINANCE 13.99% 15-May-23 100.1485 14.8700 75.50 INE105N07142 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-23 101.0708 8.2000 185.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 104.9500 8.6600 10.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 101.3700 11.5000 1.00 INE121H07BY6 ILFS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 98.7700 8.0300 150.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 96.4600 11.2400 951.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.45% 23-Oct-24 102.3500 8.7000 5.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 102.7600 7.7000 300.00 INE636F07225 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.68% 15-Nov-25 99.9000 7.8400 80.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 100.3200 8.8400 88.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.9000 10.7800 2.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.6000 8.2500 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.0300 8.0500 50.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.0300 7.7300 350.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.0300 7.7300 600.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 98.5700 7.7000 500.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.2000 8.4500 14.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.7800 8.1900 1.20 INE503A08036 DCB BANK LIMITED 9.85% 17-Nov-27 101.0000 9.8200 1.00 INE020B07GZ9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.04% 25-Mar-28 107.8300 6.0000 0.70 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.5000 9.5800 86.70 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION 8.54% 16-Nov-28 120.2000 5.9700 50.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 119.9300 5.9700 1.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 94.1500 10.6000 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 94.1500 10.6000 7.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.69% 15-Mar-31 112.8600 5.9600 9.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 99.8000 10.0700 2.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 126.8700 6.0000 14.70 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.0500 11.0900 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.0900 8.8200 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.8000 10.3700 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 12-May-99 101.1400 8.5000 1500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.1000 9.1500 250.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 104.8400 9.3300 1350.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.9500 9.2500 6.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-99 100.6700 11.5700 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 104.1900 9.6500 1.00 NSE === INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 11-Mar-18 100.5752 6.6200 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.25% 11-Mar-18 100.5752 6.7610 100.00 INE013A07H51 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.60% 25-Mar-18 100.4069 7.7700 950.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.3836 6.5700 250.00 INE916DA7LC7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 31-May-18 100.5081 7.2500 100.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.5134 7.3250 500.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.45% 06-Jul-18 99.9497 9.1178 790.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 100.8757 6.7000 850.00 INE916DA7LO2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.40% 20-Jul-18 100.4588 7.4000 250.00 INE522D07941 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Jul-18 100.8725 8.5949 100.00 INE148I07HS6 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.40% 24-Aug-18 99.8284 7.5000 500.00 INE115A07MI3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.95% 06-Sep-18 99.7488 7.1800 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.00% 10-Sep-18 100.1782 6.7000 500.00 INE013A07Q50 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 24-Sep-18 100.5250 8.0900 1000.00 INE013A07Q43 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 24-Sep-18 100.5250 8.0900 1000.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 105.7000 8.9200 4.00 INE909H07DM5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.95% 25-Nov-18 100.1296 7.8000 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 100.9945 6.8300 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.61% 03-Jan-19 102.5676 7.0577 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 100.0942 7.3700 2250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 100.0942 7.3700 1750.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 101.4107 7.0000 1500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.04% 15-Mar-19 101.1748 7.0000 3000.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.2346 7.4000 400.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.98% 26-Mar-19 101.1773 7.0000 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.06% 28-Mar-19 101.2282 7.0000 500.00 INE306N07JS6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.62% 28-Mar-19 100.0000 7.6800 200.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 99.0029 13.2651 99.00 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.7420 8.6000 2.00 INE115A07MK9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.08% 23-Apr-19 99.5694 7.4300 450.00 INE277L07028 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 30-May-19 118.6049 14.8051 35.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.0065 7.0700 100.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.0417 7.0120 6.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.0982 7.5451 50.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 100.0194 7.7837 150.00 INE115A07MH5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.06% 19-Jun-19 99.7335 7.2300 2000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 101.4548 8.1075 150.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 28-Aug-19 115.1368 14.8400 45.30 INE936D07091 RELIANCE UTILITIES AND POWER 7.25% 29-Aug-19 99.6979 7.4100 150.00 INE572E09502 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.25% 05-Sep-19 99.4022 7.6000 100.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 102.4354 7.5475 1.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-19 103.1229 7.0900 650.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3857 7.3890 1000.00 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 110.9297 14.8400 1.10 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0180 6.5000 250.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.0510 6.5000 3750.00 INE901T07075 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE -- 20-Apr-20 110.3452 10.0000 19.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 99.8787 7.6400 70.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.3744 7.2400 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 99.8663 7.3300 1000.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 99.8663 7.3300 1000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 99.7745 7.5700 70.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 101.9675 7.8000 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.6612 7.3500 100.00 INE688I07667 CAPITAL FIRST LIMITED 8.08% 14-Aug-20 99.3589 8.3000 1000.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.3384 7.3600 50.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.3695 7.3500 40.00 INE020B08AJ4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.87% 24-Sep-20 99.0511 7.2400 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3637 7.2200 500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.3637 7.2200 70.00 INE445K07163 RELIANCE BROADCAST NETWORK 11.60% 08-Oct-20 103.4084 10.5928 100.00 INE296A07QC5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.25% 10-Nov-20 99.3750 7.4850 1000.00 INE245A08091 THE TATA POWER COMPANY 7.99% 16-Nov-20 100.5954 7.7500 50.00 INE020B08AN6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.99% 31-Dec-20 100.2804 6.8800 250.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 99.9598 7.8500 350.00 INE235P07167 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.70% 24-Feb-21 102.3506 7.8200 100.00 INE477A07274 CANFIN HOMES LIMITED 7.64% 28-Feb-21 99.9800 7.6600 750.00 INE069R07125 SPRIT TEXTILES PRIVATE -- 25-Mar-21 100.0500 8.2061 1650.00 INE105N07092 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-21 101.2146 7.9946 250.00 INE572O07BH1 ECAP EQUITIES LIMITED -- 25-May-21 100.0000 0.0000 7.50 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.6500 7.7300 2.00 INE752E07HJ3 POWER GRID CORPORATION 8.64% 08-Jul-21 103.9615 7.3195 200.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 105.9500 7.7400 4.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6577 7.3350 1000.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6142 7.3500 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1947 7.4200 1000.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1947 7.4150 1000.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-21 100.9040 8.1500 435.00 INE245A08109 THE TATA POWER COMPANY 7.99% 16-Nov-21 100.2607 7.9100 50.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 99.6468 7.7000 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 99.8333 7.2400 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.5282 7.3000 500.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY -- 31-Jan-22 98.5941 8.3937 350.00 INE105N07118 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Mar-22 100.8326 8.1998 285.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 99.8072 7.3800 600.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 99.8072 7.3800 300.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.27% 06-Jun-22 99.5091 7.3800 600.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY 7.72% 11-Jul-22 100.0000 7.7000 220.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 103.3100 9.8000 3.00 INE121H07BZ3 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.75% 01-Sep-22 98.8600 8.0300 50.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0000 8.7766 10.00 INE105N07126 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-22 100.9153 8.2000 185.00 INE400K07051 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY 0.00% 15-Oct-22 173.4948 8.1500 494.00 INE235P07803 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 7.85% 07-Nov-22 100.0000 7.8500 50.00 INE105N07134 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGH 8.28% 30-Mar-23 100.9944 8.2000 185.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-23 102.1559 7.3800 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.6300 8.6300 126.50 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 101.8500 8.6100 25.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 102.6346 8.6500 100.00 INE105N07142 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.28% 30-Sep-23 101.0708 8.2000 185.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.01% 12-Nov-23 110.1802 5.9250 100.00 INE197P07029 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE 9.60% 07-Mar-24 101.5000 9.0160 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.0270 9.1100 2.00 INE121H07BY6 IL&FS FINANCIAL SERVICES 7.80% 01-Sep-24 98.7700 8.0300 150.00 INE115A07ML7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.40% 06-Sep-24 99.0000 7.5800 2000.00 INE623B07602 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.91% 26-Sep-24 100.3400 8.8237 1.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM 9.45% 23-Oct-24 102.3500 8.7000 5.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 7.88% 30-Oct-24 99.1721 8.0300 36.00 INE756I08090 HDB FINANCIAL SERVICES 9.55% 15-Nov-24 106.6400 8.2500 134.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.23% 23-Jan-25 102.7599 7.7000 300.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.30% 10-Apr-25 103.2727 7.7000 300.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 105.1044 8.4000 2450.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 13-Mar-26 103.3749 8.1332 3.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 108.5000 8.0100 6.50 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 103.8100 7.8498 500.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 99.9000 7.6300 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 103.8900 8.6300 2.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2000 8.9500 5.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 103.5997 8.2450 150.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.5691 8.1800 4.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 99.9000 8.8600 2.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 99.0270 8.0500 350.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 116.1887 5.9550 65.40 INE540P07103 U.P. INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 105.8383 8.2800 3450.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.60% 20-Feb-27 100.0277 7.7324 350.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 22-Mar-27 101.0302 7.7300 850.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 22-Mar-27 101.0154 7.7325 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 115.0924 5.9550 123.90 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 98.5653 7.7000 700.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.2000 8.4500 14.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF IND 7.30% 19-Jun-27 97.3500 7.6869 200.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.00% 24-Jul-27 98.6500 8.2000 1.20 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION 7.20% 09-Aug-27 96.6500 7.6900 19.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.35% 08-Sep-27 99.1800 8.4600 4.50 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.47% 13-Oct-27 99.5600 7.6700 3.00 INE721A08CY4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.20% 15-Oct-27 100.0523 8.1900 146.00 INE601U08010 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.35% 13-Nov-27 100.0200 8.3398 10.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 99.9400 8.0300 370.00 INE112A08044 CORPORATION BANK 8.02% 14-Nov-27 100.1085 7.9972 99.00 INE683A08036 THE SOUTH INDIAN BANK LTD. 9.50% 28-May-28 100.0000 9.7192 57.50 INE105N07522 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Mar-29 102.3900 8.6200 50.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-29 103.0713 7.7000 50.00 INE752E07NV6 POWER GRID CORPORATION 8.13% 25-Apr-29 103.0713 7.7000 40.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION 9.30% 04-Sep-29 112.3200 7.6700 2.00 INE105N07530 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY 8.78% 30-Sep-29 102.4500 8.6200 50.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% -- 104.8356 9.3300 1450.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% -- 100.2823 9.4000 1000.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% -- 99.2543 8.9250 800.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% -- 101.1434 8.5000 700.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% -- 101.9351 9.3500 585.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.2059 10.1800 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.0999 9.1500 254.00 INE261F08931 NABARD 7.60% -- 100.0000 7.7400 168.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 103.2000 10.1500 50.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.9704 8.8500 50.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.5278 8.6700 34.00 INE688I08186 CAPITAL FIRST LIMITED 8.60% PERPETUAL 100.8200 8.4600 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.1013 9.0014 2.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.6295 8.4500 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.2543 8.9250 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.2721 8.4645 250.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 98.7891 8.4600 50.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 112.8500 6.1790 5.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 112.8600 5.9600 9.20 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.05% 24-Jul-32 98.5000 8.2200 4.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 128.6300 6.1525 5.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-99 100.0000 8.9835 2650.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 96.4608 11.5000 500.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4336 11.3500 1.00 INE649A09068 STATE BANK OF HYDERABAD 9.95% 31-Dec-99 96.1000 10.3600 1.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.5147 9.2500 1.00