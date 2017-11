TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 6

Nov 6 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20435.50 NSE 43393.80 ============= TOTAL 63829.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07NO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 22-Dec-17 100.1800 6.8500 100.00 INE140A07096 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 12-Jan-18 100.4101 6.5000 650.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 28-Jan-18 100.4800 6.4000 100.00 INE895D08691 TATA SONS LIMITED 7.75% 31-Jan-18 100.2000 6.7500 1011.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 100.7500 6.7000 200.00 INE909H07CU0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-18 114.2100 7.3000 750.00 INE804I070L2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 05-Nov-18 114.0440 9.0000 7.50 INE580B07406 GRUH FINANCE LIMITED 7.54% 15-Mar-19 100.3800 7.3700 300.00 INE774D07OQ0 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 26-Mar-19 101.6770 7.5000 150.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2500 7.1300 200.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.4500 7.0300 50.00 INE538L07346 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 13-Oct-19 100.3973 8.1900 150.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 100.2700 7.4900 500.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.1000 6.4500 250.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.3200 7.1700 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.1900 7.5000 150.00 INE774D07QT9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.84% 21-Dec-20 100.3900 7.6800 1000.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.7100 8.1400 890.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2300 7.0900 1100.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 101.7300 8.6300 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6400 7.2500 100.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.3800 9.1200 180.00 INE155A08340 TATA MOTORS LIMITED 7.50% 22-Jun-22 99.9300 7.5000 1000.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 99.9000 8.7500 1000.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% 02-Aug-22 99.3100 8.3100 250.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1200 7.3100 230.00 INE434A08083 ANDHRA BANK 9.20% 31-Oct-22 100.0000 9.1900 500.00 INE084A08128 BANK OF INDIA 8.79% 02-Nov-22 100.2300 8.7600 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 10.9600 451.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1300 8.7300 6.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.8900 8.6000 300.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.7400 8.2300 21.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.5600 7.5700 850.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.7500 7.6000 1990.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.1000 7.5500 200.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 98.7000 7.3800 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.5300 7.5400 500.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2300 8.3100 1000.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 101.3700 7.8400 0.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5200 11.7800 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 105.9100 9.1000 10.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.1800 8.5500 980.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 103.4000 9.8200 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.7200 10.8600 237.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 106.6800 9.0000 10.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.5000 0.0000 56.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 101.2500 8.7000 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.4400 9.9700 469.00 INE428A08077 ALLAHABAD BANK 11.85% 31-Dec-99 106.8100 10.0000 270.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.5500 8.8300 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.3500 9.3300 13.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.6200 11.2000 1.00 INE028A09149 BANK OF BARODA 9.15% 31-Dec-99 99.2000 9.6000 1.00 NSE === INE692Q07035 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LTD 8.70% 24-Nov-17 100.0671 6.7000 2000.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 122.5900 0.0000 2.50 INE093J07AR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Dec-17 162.0500 0.0000 2.50 INE660A07NO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 22-Dec-17 100.1832 6.8500 100.00 INE140A07096 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.25% 12-Jan-18 100.4101 6.5000 650.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 100.4812 6.4000 100.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.3059 6.6650 1400.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 100.7499 6.7000 200.00 INE909H07CU0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 30-Mar-18 114.2106 7.3000 1000.00 INE477L07669 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.50% 06-Apr-18 100.5674 7.9449 500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.7275 7.0500 400.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 100.7275 7.0500 400.00 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 26-Jun-18 100.9378 7.6399 450.00 INE931S07017 ADANI TRANSMISSION LTD 9.45% 28-Jun-18 101.0089 7.5444 250.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 101.1618 6.6350 25.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.6094 7.0850 50.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.1836 7.1250 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.5664 6.7850 19.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 09-Oct-18 144.0000 0.0000 1.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.7613 7.2000 1250.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.7613 7.2000 1250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 92.8330 6.6600 10.00 INE916DA7OX7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.14% 16-Jan-19 99.7741 7.3700 250.00 INE160A09249 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 19-Jan-19 101.0347 7.9146 50.00 INE028A09081 BANK OF BARODA RESET 30-Jan-19 100.9396 8.0149 230.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 133.3950 0.0000 3.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4220 7.2650 200.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.0182 6.7900 16.00 INE692A09191 UNION BANK OF INDIA RESET 30-Mar-19 101.3941 7.9394 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.0978 6.9700 250.00 INE931S07025 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.25% 16-Apr-19 101.9122 7.7332 200.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Jun-19 101.1639 7.9947 250.00 INE148I07FF7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 102.2011 7.7000 2.00 INE001A07RA1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.00% 06-Sep-19 99.4764 7.2950 250.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 101.8591 7.9745 100.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 100.2703 7.4900 500.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jan-20 104.0047 7.5000 500.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jan-20 104.0047 - 500.00 INE261F08790 NABARD 20-Mar-20 100.0955 6.4500 250.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7179 7.4000 500.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.1613 6.8000 250.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.1894 7.5000 150.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.9361 7.0000 1.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.3129 7.4300 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.3129 7.4300 500.00 INE915D07VY8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 31-Aug-20 112.0800 - 10.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4511 6.9800 2250.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9651 6.9800 100.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9651 6.9800 100.00 INE001A07RC7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 17-Nov-20 100.0000 7.4000 50.00 INE957N07344 HERO FINCORP LIMITED 7.60% 18-Nov-20 99.5993 7.7500 250.00 INE957N07344 HERO FINCORP LIMITED 7.60% 18-Nov-20 99.5993 7.7500 250.00 INE774D07QT9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.84% 21-Dec-20 100.3909 7.6800 1000.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE 31-Dec-20 110.2961 18.0000 132.00 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 18-Jan-21 104.9409 7.4800 50.00 INE015L07014 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 22-Feb-21 100.0000 10.7065 30.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.4083 7.2700 10.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.2453 7.3000 500.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.2453 7.3000 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2341 7.0900 1100.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.2448 8.2300 1500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6435 7.2500 100.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.8150 7.4500 50.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.1183 7.3100 250.00 INE721A07MX7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.73% 22-Aug-22 99.2754 7.9000 100.00 INE126D07065 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.03% 13-Oct-22 99.9900 9.0300 50.00 INE580B07448 GRUH FINANCE LIMITED 7.49% 31-Oct-22 100.0000 7.6300 500.00 INE871D07QR7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.85% 30-Dec-22 100.0000 7.8500 150.00 INE001A07KU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 21-Mar-23 105.2331 7.7000 25.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 105.6131 7.5750 50.00 INE515Q08051 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 13.99% 15-May-23 104.9495 13.5000 35.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.0688 8.5700 250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.0688 8.5700 250.00 INE641O07086 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.75% 03-May-24 100.3400 8.6560 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.1898 10.0500 3.00 INE160A08043 PUNJAB NATIONAL BANK 9.35% 09-Sep-24 108.1700 7.7500 2.00 INE871D07QS5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.88% 30-Oct-24 100.0000 7.8800 200.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.3000 10.2359 1.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.9361 8.2697 500.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 25-Feb-25 103.6969 7.7500 50.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 104.0000 7.9500 1.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.6935 7.6100 36.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 102.4700 8.9500 5.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 103.5800 8.2400 1.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.8949 8.6000 350.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.4691 8.0650 250.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.0400 8.2527 495.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 115.8413 5.8425 92.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2108 7.5950 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2108 7.5950 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7554 7.5600 650.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.7503 7.6200 2000.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE-- 25-May-27 101.6500 8.4719 300.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 99.7500 7.5200 150.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 98.0950 7.5500 200.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 98.2401 7.5500 22.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.5318 7.5400 500.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 100.1700 8.3100 200.00 INE695A08048 UNITED BANK OF INDIA 10.50% 27-Sep-27 101.7925 10.0000 505.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.6700 7.8100 50.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.0000 9.6978 17.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 121.3159 5.8500 4.70 INE084A08128 BANK OF INDIA 8.79% PERPETUAL 99.3000 9.0020 3250.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.1772 8.5500 1000.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.8956 8.7500 1000.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.2321 8.3100 1000.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 101.2483 8.7000 500.00 INE028A08117 BANK OF BARODA PERPETUAL 100.4089 8.5200 500.00 INE434A08083 ANDHRA BANK 9.20% PERPETUAL 100.5534 9.0500 500.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK SR-VIII 8.95% PERPETUAL 101.7340 8.6300 500.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.3120 8.3100 250.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.9998 8.9000 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.5282 9.2700 121.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 105.8290 9.0500 47.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4410 11.2400 44.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% PERPETUAL 102.1500 11.0000 2.00 INE306N08268 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.61% PERPETUAL 101.3200 8.4000 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.6200 10.7500 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 101.4500 11.5000 1.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 106.2900 9.1000 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 102.3419 8.5043 500.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% PERPETUAL 101.2232 8.7071 100.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 98.7300 8.2450 2.00 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 116.5339 5.8500 3.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.3427 11.0900 740.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 101.5549 8.8300 250.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.4982 11.3400 56.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 102.6609 9.0500 25.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.4048 8.2000 300.00