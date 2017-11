TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Nov 7

Nov 7 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14981.60 NSE 53353.70 ============= TOTAL 68335.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE504L07520 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 27-Nov-17 108.5260 0.0000 2.50 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.0700 6.8400 250.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED 7.95% 07-Sep-18 100.5800 7.1200 200.00 INE241O07069 EDELWEISS FINVEST PVT. LTD 0.00% 07-Dec-18 113.8600 8.1500 9.50 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.7600 7.2000 3000.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2300 7.2500 500.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.6900 7.4500 50.00 INE721A07MV1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.00% 15-Jul-19 101.7700 7.8000 500.00 INE094O08078 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 7.44% 23-Aug-19 99.6166 7.6500 250.00 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.05% 25-Oct-19 100.3800 7.8300 50.00 INE013A074F1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 04-Feb-20 115.3200 0.0000 170.00 INE261F08790 NABARD 7.00% 20-Mar-20 100.0900 6.4500 1500.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 104.0100 7.5000 100.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.2700 7.4500 500.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6800 7.5300 450.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.7000 7.5200 500.00 INE378T07035 MAHINDRA INTEGRATED TOWNSHIP LTD 7.00% 31-Aug-20 109.1103 8.4000 70.00 INE332A08048 THOMAS COOK (INDIA) LTD 9.37% 31-Aug-20 103.0300 8.0900 60.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 102.8900 7.1700 50.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4500 6.9800 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2800 7.0600 40.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9400 6.9900 50.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 80.2800 7.0000 18.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.7100 8.1400 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 103.1600 7.2800 600.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.1500 8.3000 500.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 114.0700 12.2500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 107.9900 6.0000 3.10 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 11-May-22 101.2400 9.8700 10.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.0600 7.3300 100.00 INE623B07594 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 8.80% 26-Sep-22 100.0300 0.0000 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.9000 8.5800 10.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.3100 8.5200 0.10 INE641O07086 PIRAMAL FINANCE LIMITED 8.75% 03-May-24 100.3500 8.6500 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 104.6900 9.9400 1.50 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING N FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.0000 7.8800 0.90 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 106.6000 9.6000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 11.1100 958.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 104.9000 7.6000 10.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 108.8500 9.5300 10.00 INE528G08394 YES BANK LIMITED 9.00% 31-Dec-25 101.1300 8.7600 31.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.1800 7.7800 300.00 INE848E07864 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-26 105.5400 7.5900 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.1100 8.6000 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.7400 8.2300 21.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 100.0300 7.9400 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.1800 7.6000 1000.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.5900 7.6500 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.8100 7.6200 250.00 INE528S08035 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.25% 31-Jul-27 99.2400 9.3500 50.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.3600 7.5800 250.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 117.1600 6.2200 2.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 99.8500 10.0300 50.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.2100 7.6500 500.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5300 11.7800 20.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.4400 9.6000 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 104.0100 9.9300 50.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 101.3900 8.3000 900.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 109.5700 8.4400 10.00 NSE === INE692Q07035 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LTD 8.70% 24-Nov-17 100.0671 6.7000 2000.00 INE094I07015 KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED 12.25% 11-Dec-17 100.1930 9.9700 150.00 INE093J07AR9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 12-Dec-17 162.0500 0.0000 2.50 INE093J07BF2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Jan-18 160.6440 0.0000 2.50 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.2504 6.5747 60.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2083 6.4500 2000.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2083 6.4500 1000.00 INE148I07DR7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-18 100.3205 6.8800 250.00 INE148I07DR7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-18 100.3205 6.8800 250.00 INE261F09EC0 NABARD 0.00% 01-Feb-18 98.5255 6.3517 22.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.3413 6.6000 50.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.3413 6.6000 50.00 INE252T07016 XANDER FINANCE PRIVATE LIMITED 11.50% 03-Feb-18 100.3143 9.8700 500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.5516 6.6000 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.5516 6.6000 50.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.2694 7.1250 750.00 INE148I07FH3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 16-Mar-18 100.5448 7.1250 750.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 125.1964 6.6500 500.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 125.1964 6.6500 500.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 100.6113 8.6200 160.00 INE909H07CU0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 30-Mar-18 114.2106 7.3000 500.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 100.5909 7.0500 30.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1093 7.0500 500.00 INE774N07012 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 30-Jun-18 100.2099 7.7200 40.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.5705 7.1500 1000.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.5705 7.1500 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.0719 6.8400 250.00 INE093J07HX2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Sep-18 143.6400 0.0000 4.50 INE115A07MF9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 12-Sep-18 100.0172 7.1000 1500.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 100.0000 10.9750 13.00 INE535N08049 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.7000 8.6500 10.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.0866 7.2500 50.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.0866 7.2500 50.00 INE001A07QZ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 6.96% 28-Dec-18 99.7617 7.2000 4250.00 INE341E07282 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 31-Dec-18 86.9500 10.4000 9.00 INE093J07FO5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-Jan-19 152.4450 0.0000 2.50 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2253 7.2500 1950.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.2253 7.2500 1450.00 INE140A07393 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 7.60% 15-Mar-19 99.9348 7.6800 1150.00 INE140A07393 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 7.60% 15-Mar-19 99.9348 7.6800 1150.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.6924 7.4523 50.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 26-Mar-19 84.5500 10.3500 5.00 INE721A07MV1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 15-Jul-19 101.7679 7.8000 500.00 INE094O08078 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 7.44% 23-Aug-19 99.6166 7.6500 250.00 INE572E09528 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.28% 26-Sep-19 99.7100 7.4350 300.00 INE093J07NH3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Oct-19 122.5380 0.0000 2.50 INE121A07NN9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.05% 25-Oct-19 100.3770 7.8300 50.00 INE572E09536 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.44% 31-Oct-19 100.0000 7.4400 2500.00 INE093J07NQ4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Nov-19 124.1500 0.0000 1.70 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 101.3300 9.5000 1.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 103.1521 8.2515 50.00 INE093J07OJ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jan-20 114.6890 0.0000 2.50 INE093J07OX8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 06-Mar-20 112.8000 0.0000 2.50 INE261F08790 NABARD 20-Mar-20 100.0932 6.4500 1500.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.7500 10.0700 1.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7172 7.4000 750.00 INE660N08078 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.75% 09-Apr-20 100.0183 9.7227 700.00 INE530L07285 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 02-Jun-20 103.3470 8.5600 17.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.09% 19-Jun-20 100.2863 6.7900 42.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.2658 7.4500 560.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.2658 7.4500 60.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.6776 7.5300 450.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.7014 7.5200 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.8901 7.1700 50.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 105.6511 8.8700 13.00 INE651J07499 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 15-Sep-20 101.0396 8.9500 6.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4045 7.0000 300.00 INE002A08484 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 6.78% 16-Sep-20 99.4045 7.0000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2809 7.0600 40.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 99.9396 6.9900 50.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.73% 11-Oct-20 104.4790 6.9700 25.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 102.2935 7.4500 40.00 INE774D07RO8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.39% 22-Dec-20 99.6021 7.5363 250.00 INE572E09551 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.53% 31-Dec-20 100.0000 7.5354 670.00 INE093J07TM0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-Jan-21 100.0000 0.0000 86.80 INE093J07TL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-Jan-21 100.0000 0.0000 63.50 INE093J07TK4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-Jan-21 100.0000 0.0000 13.00 INE093J07TJ6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-Jan-21 100.0000 0.0000 12.50 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 18-Jan-21 105.0600 7.4380 50.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 106.5500 7.2445 2.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.1247 7.5000 50.00 INE908I07032 GMR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 7.06% 04-Aug-21 110.3697 13.9000 150.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.3343 7.1400 5.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2420 7.0877 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.3740 5.9000 3.10 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 108.0000 7.2200 3.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 99.8150 7.4500 100.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 99.6000 7.8839 23.00 INE134E08JD1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 08-Aug-22 99.0601 7.3200 100.00 INE721A07MX7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.73% 22-Aug-22 99.1982 7.9200 50.00 INE515Q08051 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 13.99% 15-May-23 104.9478 13.5000 14.40 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 102.0000 8.5849 580.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 103.0700 8.5453 384.50 INE550V08017 GMR AERO TECHNIC LIMITED 8.55% 06-Oct-24 100.0000 8.7300 1750.00 INE991L07016 GMR AEROSPACE ENGINEERING LIMITED 5.55% 06-Oct-24 100.0000 8.7300 1000.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 98.6700 10.1600 30.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 104.9700 7.5900 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.7000 7.6100 76.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.1816 7.7800 300.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 105.4090 7.6100 250.00 INE848E07864 NHPC LIMITED SR-T STRRP H 8.50% 14-Jul-26 105.4090 7.6100 250.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 102.9600 8.5900 350.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0800 10.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 111.1500 7.6500 10.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.5003 7.7000 600.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.5003 7.7000 600.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.0255 7.9400 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 117.8000 5.7600 5.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.5889 7.6450 100.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.8124 7.6150 600.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 97.8124 7.6150 350.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.1682 7.6100 1120.00 INE752E07OG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 09-Aug-27 97.1682 7.6100 1100.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 99.0000 7.4800 500.00 INE053F07AC3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.33% 28-Aug-27 98.3647 7.5750 50.00 INE148I08298 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 08-Sep-27 99.2700 8.4500 306.00 INE126D07073 RELIANCE COMMERCIAL FINANCE LIMITED 9.23% 13-Oct-27 99.9200 9.2331 30.00 INE896W08020 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.47% 13-Oct-27 100.2500 7.5700 10.00 INE217K07AX0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.98% 13-Oct-27 100.0000 8.9707 2.00 INE434A08075 ANDHRA BANK 7.98% 24-Oct-27 100.8400 7.8500 10.00 INE975G08256 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.37% 29-Oct-27 100.9900 9.5000 19.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 120.8000 5.7700 6.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 122.2000 5.7500 4.70 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.3901 8.3000 2050.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7827 8.3300 1000.00 INE062A08157 STATE BANK OF INDIA 8.15% PERPETUAL 99.1232 8.3600 750.00 INE084A08128 BANK OF INDIA 8.79% PERPETUAL 99.2000 9.0277 661.00 INE434A08083 ANDHRA BANK 9.20% PERPETUAL 100.0000 9.2000 500.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 101.7329 8.6300 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.0000 11.0524 244.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.8587 8.7600 70.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 104.0053 9.9300 50.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 106.3465 8.9500 30.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 102.9000 10.7500 4.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% PERPETUAL 102.0500 11.0000 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 102.6000 10.7500 4.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 99.8000 10.0670 53.00 INE540P08028 U.P. 